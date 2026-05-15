21 станаха жертвите на руския обстрел по жилищна сграда в Киев, ранените са 57

Броят на жертвите от масирания руски обстрел на Киев се е увеличил.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, 21 души, включително три деца, са загинали в резултат на руския удар по Киев в нощта на 14 май.

Спасителите продължават без прекъсване да разчистват развалините и да търсят хора в къща в Дарницки район.

Психолози и три киноложки екипа работят на мястото на инцидента, където са разположени 170 спасители и 51 бройки техника.

Според кмета на Киев Виталий Кличко, 57 души са ранени. В момента 27 от тях са хоспитализирани в болниците на Киев.

Както съобщи УНИАН, руска атака в Киев разруши входа на многоетажна сграда в Дарницки район.