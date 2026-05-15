21 станаха жертвите на руския обстрел по жилищна сграда в Киев, ранените са 57

15 Май, 2026 06:21, обновена 15 Май, 2026 06:28

Сред загиналите са три деца

Снимка: УНИАН
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от масирания руски обстрел на Киев се е увеличил.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, 21 души, включително три деца, са загинали в резултат на руския удар по Киев в нощта на 14 май.

Спасителите продължават без прекъсване да разчистват развалините и да търсят хора в къща в Дарницки район.

Психолози и три киноложки екипа работят на мястото на инцидента, където са разположени 170 спасители и 51 бройки техника.

Според кмета на Киев Виталий Кличко, 57 души са ранени. В момента 27 от тях са хоспитализирани в болниците на Киев.

Както съобщи УНИАН, руска атака в Киев разруши входа на многоетажна сграда в Дарницки район.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак без крак...

    16 68 Отговор
    Русия - неандерталеца с кривата дубина.
    Наместо изпише вежди, си извади очи ☝️

    Коментиран от #13, #79

    06:30 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кико

    69 14 Отговор
    Тия бандеровски драми вече не минават! Ало, журналята, измислете нещо друго, даже и в европа не им се връзват вече!

    06:39 15.05.2026

  • 9 Жечев

    71 12 Отговор
    След Буча театрото с живите мъртви 😅 никой вече не им вярва

    Коментиран от #76

    06:40 15.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въй

    50 10 Отговор
    На това се вика самоденацификация!

    06:42 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван

    54 11 Отговор
    По принцип гнусната укро сво.лач и сатанинския нацистки хазарски коварен Израел удрят втори път на същото място, за да убият спасителите.

    Коментиран от #64

    06:43 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Джон Демянюнг.

    06:47 15.05.2026

  • 19 Иван

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Неггър от Алабама":

    Гей от Хайфа.

    06:48 15.05.2026

  • 20 Швейк

    17 47 Отговор
    Браво, бе Путине ,
    браво брависимо ,
    ти май изложи се ,
    здраво здрависимо ,
    Днес нищо не е
    от тебе зависимо ,
    а на позора ,
    майстора ти си му !

    06:49 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да няма някаква грешка

    43 7 Отговор
    Какви киноложки екипи са били на място, където се търсят и спасяват хора? Какво всъщност е ударено, та кинолози да присъстват там?

    Коментиран от #25, #26

    06:49 15.05.2026

  • 23 Иван

    24 4 Отговор

    До коментар #21 от "Атана Палада, общата":

    Джибути, овцо, Джибути.

    06:52 15.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван

    18 4 Отговор

    До коментар #22 от "Да няма някаква грешка":

    Само равина знае.

    06:54 15.05.2026

  • 27 Дудов

    37 7 Отговор
    Макар че не вярвям това да е вярно, насявам се ударите по Киев да станат ежедневни, до края

    Коментиран от #66

    06:55 15.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Морския

    12 39 Отговор
    Генералната линия на подлогите е че когато Кремъл нападне някого винаги е в правото си, а когато нападнатата страна се защитява е виновна.

    Коментиран от #78

    07:00 15.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бум бам

    7 24 Отговор
    Това са гнусни терористи.

    07:05 15.05.2026

  • 34 зИленски

    25 3 Отговор
    БУЧА 2

    07:08 15.05.2026

  • 35 падналия ангел

    41 4 Отговор
    Когато организираш производство и сглобяване на дронове в МОЛ, който се намира между жилищни сгради си наясно какво ще се случи. Явно на бандерките не им пука за живота на хората а го използва за медийна пропаганда! Гледал съм видео с удар на руска ракета на обект в близост до детска площадка в междублоково пространство. Видеото си беше направено от украинец, ми след удара последваха вторични взривове и фойерверки, като за Нова година! Иначе рашъните са терористи!

    Коментиран от #37

    07:12 15.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Костадинов

    8 34 Отговор

    До коментар #35 от "падналия ангел":

    Украинците са си в украйна и могат да си произвеждат каквото си искат.Те не са нападали никоя съседна държава.

    Коментиран от #40, #43, #45, #58

    07:30 15.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    30 4 Отговор

    До коментар #3 от "Стойко":

    Дали е от руски обстрел или некадърно укроПВО няма кой да потвърди.

    Коментиран от #41

    07:35 15.05.2026

  • 40 Боруна Лом

    17 2 Отговор

    До коментар #37 от "Костадинов":

    УУУУУУУУУУУ..ДРИИИИУ

    07:43 15.05.2026

  • 41 Ами ДА...!

    26 3 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Навремето първият съветник на Зеленски-Арестович,се изпусна да каже пред медиите истината,че украинското ПВО е виновно в аналогичен инцидент и на другият ден бе уволнен от Зеленски!
    Факт!

    07:52 15.05.2026

  • 42 точка

    24 4 Отговор
    Укрите , като западни подлоги , са запознати с ,, операция Гладио,,. В Буча бе проведена такава.

    07:55 15.05.2026

  • 43 Мишел

    16 2 Отговор

    До коментар #37 от "Костадинов":

    Украйна съобщи за руска въздушна атака вчера с 1530 дрона Гербер 2 и 3 , както и над 70 ракети Х101 и Искандер, срещу всички области.

    Коментиран от #53

    08:01 15.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Евроасматик с нервен тик

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "Костадинов":

    Нападнаха и още как/автономните си области/

    08:11 15.05.2026

  • 46 Демократ2

    10 24 Отговор
    Руските иzроди отново показаха гродното си лице, като убиват цивилни деца и жени, а мръсните български русифилистици ги аплодират тук, да вървят в ада заедно с руските си идоли. Не разбраха, че московските татари искат да поробят народа на Украйна не друго.
    Браво на украинските защитници на родината им.

    Коментиран от #49

    08:23 15.05.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    21 4 Отговор
    Пак "блестяща" работа на криворъкото ПВО на Киев! 🤣

    И видео има...

    08:27 15.05.2026

  • 48 Айгедотор

    14 4 Отговор
    Абсолютна лъжа!!

    08:31 15.05.2026

  • 49 ами

    18 2 Отговор

    До коментар #46 от "Демократ2":

    я веднага всички партньори и приятели на украина да отделят 0.25% от БВП за да може украина да получава по 143 милиарда всяка година и да продължи да се бори за свободата и ценностите на европа и велика британия до последния украинец

    Коментиран от #52, #77

    08:32 15.05.2026

  • 50 Евроатлантик

    2 15 Отговор
    Варварите не се съобразяват с цивилните украинци, защото скоро ще трябва да обявят провала на "СВО" ...

    09:02 15.05.2026

  • 51 Ъъъъ

    3 11 Отговор
    Цивилните руснаци да се готвят да стават жертви също. И да се сърдят на тупин.

    09:08 15.05.2026

  • 52 Хахахаха

    1 13 Отговор

    До коментар #49 от "ами":

    Ако сега не отделяш малко, ако Украйна загуби ще трябва да отделяш много. А може да се наложи и на фронта да ходиш тогава, а сега си пиеш кафето вкъщи и пишеш руска пропаганда свободен.

    Коментиран от #54

    09:12 15.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Папура

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    93% от дроновете и ракетите са свалени, така каза наркоманя.... Кой лъже в случая

    Коментиран от #56

    09:17 15.05.2026

  • 55 Хахахаха

    2 11 Отговор
    Рашите да чакат ответка. Ще дойде скоро.

    09:17 15.05.2026

  • 56 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #54 от "Папура":

    Ами 93 са свалени, 7 процента не са. Една от тях е ударила блока. Кое не е ясно?

    09:18 15.05.2026

  • 57 АБВ

    10 3 Отговор
    Денацификацията върви с пълна сила. Това е отговор за тримата убити руснаци в Рязанска област. Съотношението 1 руснак за 7 украинци е напълно приемливо.

    09:25 15.05.2026

  • 58 АБВ

    15 2 Отговор

    До коментар #37 от "Костадинов":

    "Украинците са си в украйна и могат да си произвеждат каквото си искат.Те не са нападали никоя съседна държава."

    Не са нападнали съседна държава от страх. Нападнаха гражданите си с националност от съседна държава, което е още по-лошо.

    Коментиран от #60

    09:37 15.05.2026

  • 59 Кольо

    7 0 Отговор
    Фламингото се е успало.

    09:46 15.05.2026

  • 60 Папура

    8 0 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Сърбите нападнаха гражданите синя Косово и НАТО нападна Сърбия....укрите нападната гражданите си в Дон Бас а НАТО не нападна укрите

    09:49 15.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Хайде да е хаирлия .другия път двойно повече !

    10:01 15.05.2026

  • 63 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    9 0 Отговор
    Действайте,изчистете нацистите!

    10:11 15.05.2026

  • 64 Лука

    0 10 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    Така правят рашистите !

    10:12 15.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Лука

    0 9 Отговор

    До коментар #27 от "Дудов":

    Рашистите не се интересуват ,че има жертви ! Явно за пример им е сталин .

    10:16 15.05.2026

  • 67 мдааа

    0 8 Отговор
    Какво да се очаква от комплексирано бункерно джудже?!

    10:25 15.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ка Путин БОКЛУК

    0 5 Отговор

    До коментар #65 от "Лука":

    Верно бе. Кирилицата според КГБ е направена от патриарха ба руската църква в момента - Кирилл. Мбуа ха ха ха
    🍆🥕🍌🖕

    10:31 15.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 аха

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "хахахахха":

    Гадно ли ти стана от истината. Информирай се малко родоотстъпнико.

    10:40 15.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Русофилите да отиват на Фронта

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "ами":

    ами
    162ОТГОВОР
    До коментар 46 от "Демократ2":

    я веднага всички партньори и приятели на украина да отделят 0.25% от БВП за да може украина да получава по 143 милиарда всяка година
    -;-
    Русафилите нека да отидат на Фронта ама по-бързо та Фюрера да стигне до изпълнението на 6-те цели на СВО-то!

    12:08 15.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Укрите за 9-ти май 2027 да жалят рашисти

    0 5 Отговор
    Нека Бандерите да жаля тпашистите за 9-и май 2027 година!

    Егати пропадналите путлеристи!

    12:14 15.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Андрю

    1 0 Отговор
    Като говорят на английски,така става.

    13:19 15.05.2026

  • 83 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    Пак са имали среднощна оперативка,Натовските генерали...поизтърка се тази мантра...от прекомерна употреба..

    13:36 15.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

