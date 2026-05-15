Дронова тревога над Хелзинки: Финландия временно спря полетите на столичното летище

Финландските власти обявиха тревога заради засечена подозрителна активност на дронове в района на Хелзинки, което доведе до временно преустановяване на полетите на столичното летище, съобщава "Ройтерс", предава БТА.

Премиерът на Финландия Петери Орпо заяви, че компетентните институции вече предприемат необходимите действия за оценка на ситуацията.

„Властите работят по случая. Въоръжените сили увеличиха капацитета си за наблюдение и реагиране. Призовавам гражданите да следят официалната информация“, написа Орпо в социалната мрежа X.

Към момента не се съобщава за произхода на засечените безпилотни апарати или за евентуална заплаха за националната сигурност. Финландските институции продължават наблюдението, докато тече оценка на обстановката около столицата.