Дронова тревога над Хелзинки: Финландия временно спря полетите на столичното летище

15 Май, 2026 07:42 1 200 19

Властите съобщиха за подозрителна активност на безпилотни апарати, а армията засили наблюдението и мерките за реакция

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландските власти обявиха тревога заради засечена подозрителна активност на дронове в района на Хелзинки, което доведе до временно преустановяване на полетите на столичното летище, съобщава "Ройтерс", предава БТА.

Премиерът на Финландия Петери Орпо заяви, че компетентните институции вече предприемат необходимите действия за оценка на ситуацията.

„Властите работят по случая. Въоръжените сили увеличиха капацитета си за наблюдение и реагиране. Призовавам гражданите да следят официалната информация“, написа Орпо в социалната мрежа X.

Към момента не се съобщава за произхода на засечените безпилотни апарати или за евентуална заплаха за националната сигурност. Финландските институции продължават наблюдението, докато тече оценка на обстановката около столицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    27 1 Отговор
    всяко действие води до еднакво по сила противодействие

    Коментиран от #12, #15

    07:44 15.05.2026

  • 2 фиткифакти

    25 0 Отговор
    Измисляме си нови думички "дронова", че и в заглавие ги слагаме😅

    Коментиран от #4

    07:47 15.05.2026

  • 3 Хе хе...

    38 1 Отговор
    Латвийското правителство обърна корема след само два у краински дрона.
    Да видим колко ще му трябва на финландското..

    07:47 15.05.2026

  • 4 Всъщност е лай ...

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "фиткифакти":

    ....няна тревога😂🤣😂🤣

    07:49 15.05.2026

  • 5 Прдери Путкунен

    4 11 Отговор
    Ах, откакто няколко пъти ме видяха как ме поразяват на дълбоко някои неща, твърдя че са руски дронове...

    07:52 15.05.2026

  • 6 който търси

    26 0 Отговор
    си намира майстора

    08:00 15.05.2026

  • 7 Няма страшно бе Орпо

    28 0 Отговор
    Та нали вече сте в НАТО!!! Какво си се затръшкал?

    По добре намери къде е оная с двете майки, дето ви го достави, да и благодариш!
    Ако не можеш сам, нареди на компетентните институции да предприемат необходимите действия

    Коментиран от #10

    08:02 15.05.2026

  • 8 Гост

    36 0 Отговор
    Който си дава въздушното пространство за полети на украински дронове е така!

    Коментиран от #11

    08:05 15.05.2026

  • 9 Путин

    18 0 Отговор
    Тия накрая да вземат да се разберат с балтийците по между си, на кой да помогна да спечели Евровия!
    Както помогнах преди на Украйна.

    08:07 15.05.2026

  • 10 Да обяви референдум

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма страшно бе Орпо":

    за оставане или напускане на Финладия от НАТО.

    Че оная с двете майки никого не пита!

    08:13 15.05.2026

  • 11 Като не могат сами да

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    да си наблюдават въздушното пространство, други ще го правят!

    А ако произвеждат далечен обсег дронове с надпис "Сделано в Украiне" с надеждата да си остане скрито-покрито, скоро могат да очакват и Орешник по "украинските" си фабрики за дронове.
    Русия ще ги прибави в списъка.

    08:25 15.05.2026

  • 12 Овчар

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Повечето овце тук няма да осъзнаят какво точно искаш да кажеш...!

    Коментиран от #14

    08:35 15.05.2026

  • 13 Финландия добре

    19 0 Отговор
    Си живееше с Русия, като съсед. Търгуваха и тя имаше пред вратата огромен пазар. Даже Нокия за това беше една от първите фирми в света на телекомуникациите. Те са продавали на СССР и Русия антени и шкафове с техника на съседите. Но една Сана, ухапана в главата от стършел ги прехвърли в отбора на натото и те ки вкараха голям таралеж в шортите. Сега ще имат и много чужди военни бази у тях и ще харчат милиарди за "война със съседа", с когото биха могли още и още да си търгуват и живеят добре. Ама пусто модерно време. Вместо да избереш да живееш добре, избираш да ти е лошо и да страдаш. Май познато и при нас? Избираш такива, които те тъпчат... и те унищожават.

    09:04 15.05.2026

  • 14 Абе ясно е

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Овчар":

    Те влезнаха в нато и започнаха проблемите. И това е спирала, която може да ги доведе и до загуба на държавността им. Действие-противодействие! Да бяха мирно седели, не биха чудо видели!!! Ама от много акъл така става.

    Коментиран от #16

    09:07 15.05.2026

  • 15 Във Финландия имало обидени рускоговорящ

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Хмм
    210ОТГОВОР
    всяко действие води до еднакво по сила противодействие
    -;-
    Колко са обидените и недооценени рускоговорящите във Финландия?
    Щото рашистите имат опита от освобождаването на Донбас!

    Колко пропаднал е маркс-ленинизъма!

    10:04 15.05.2026

  • 16 Колко лесно ще е Финландия част от Райха

    0 10 Отговор

    До коментар #14 от "Абе ясно е":

    Абе ясно е
    50ОТГОВОР
    До коментар 12 от "Овчар":

    Те влезнаха в нато и започнаха проблемите. И това е спирала, която може да ги доведе и до загуба на държавността им
    -;-
    Сега и Армения и Грузия искали да си създадат проблеми с отдалечаването от Четвъртия Райх!

    Едно време се чудех защо прибалтииците не искат рашистите, ама като видях Рига и Талин, а после и Подмосковието със Блата и ми стана ясно!

    Другарки и другари, толкова сте пропаднали че не ви прави впечатление!

    Коментиран от #17, #18, #19

    10:08 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хахахахха

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Колко лесно ще е Финландия част от Райха":

    Стига си лъгал ве,в Русия има села по развити от градовете в 🚽ес,не се ли срамуваш да лъжеш за няколко цента

    10:28 15.05.2026

