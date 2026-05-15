Дронова тревога над Хелзинки: Финландия временно спря полетите на столичното летище

Финландските власти обявиха тревога заради засечена подозрителна активност на дронове в района на Хелзинки, което доведе до временно преустановяване на полетите на столичното летище, съобщава "Ройтерс", предава БТА.
Премиерът на Финландия Петери Орпо заяви, че компетентните институции вече предприемат необходимите действия за оценка на ситуацията.
„Властите работят по случая. Въоръжените сили увеличиха капацитета си за наблюдение и реагиране. Призовавам гражданите да следят официалната информация“, написа Орпо в социалната мрежа X.
Към момента не се съобщава за произхода на засечените безпилотни апарати или за евентуална заплаха за националната сигурност. Финландските институции продължават наблюдението, докато тече оценка на обстановката около столицата.
1 Хмм
Коментиран от #12, #15
07:44 15.05.2026
2 фиткифакти
Коментиран от #4
07:47 15.05.2026
3 Хе хе...
Да видим колко ще му трябва на финландското..
07:47 15.05.2026
4 Всъщност е лай ...
До коментар #2 от "фиткифакти":....няна тревога😂🤣😂🤣
07:49 15.05.2026
5 Прдери Путкунен
07:52 15.05.2026
6 който търси
08:00 15.05.2026
7 Няма страшно бе Орпо
По добре намери къде е оная с двете майки, дето ви го достави, да и благодариш!
Ако не можеш сам, нареди на компетентните институции да предприемат необходимите действия
Коментиран от #10
08:02 15.05.2026
8 Гост
Коментиран от #11
08:05 15.05.2026
9 Путин
Както помогнах преди на Украйна.
08:07 15.05.2026
10 Да обяви референдум
До коментар #7 от "Няма страшно бе Орпо":за оставане или напускане на Финладия от НАТО.
Че оная с двете майки никого не пита!
08:13 15.05.2026
11 Като не могат сами да
До коментар #8 от "Гост":да си наблюдават въздушното пространство, други ще го правят!
А ако произвеждат далечен обсег дронове с надпис "Сделано в Украiне" с надеждата да си остане скрито-покрито, скоро могат да очакват и Орешник по "украинските" си фабрики за дронове.
Русия ще ги прибави в списъка.
08:25 15.05.2026
12 Овчар
До коментар #1 от "Хмм":Повечето овце тук няма да осъзнаят какво точно искаш да кажеш...!
Коментиран от #14
08:35 15.05.2026
13 Финландия добре
09:04 15.05.2026
14 Абе ясно е
До коментар #12 от "Овчар":Те влезнаха в нато и започнаха проблемите. И това е спирала, която може да ги доведе и до загуба на държавността им. Действие-противодействие! Да бяха мирно седели, не биха чудо видели!!! Ама от много акъл така става.
Коментиран от #16
09:07 15.05.2026
15 Във Финландия имало обидени рускоговорящ
До коментар #1 от "Хмм":Хмм
210ОТГОВОР
всяко действие води до еднакво по сила противодействие
-;-
Колко са обидените и недооценени рускоговорящите във Финландия?
Щото рашистите имат опита от освобождаването на Донбас!
Колко пропаднал е маркс-ленинизъма!
10:04 15.05.2026
16 Колко лесно ще е Финландия част от Райха
До коментар #14 от "Абе ясно е":Абе ясно е
50ОТГОВОР
До коментар 12 от "Овчар":
Те влезнаха в нато и започнаха проблемите. И това е спирала, която може да ги доведе и до загуба на държавността им
-;-
Сега и Армения и Грузия искали да си създадат проблеми с отдалечаването от Четвъртия Райх!
Едно време се чудех защо прибалтииците не искат рашистите, ама като видях Рига и Талин, а после и Подмосковието със Блата и ми стана ясно!
Другарки и другари, толкова сте пропаднали че не ви прави впечатление!
Коментиран от #17, #18, #19
10:08 15.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хахахахха
До коментар #16 от "Колко лесно ще е Финландия част от Райха":Стига си лъгал ве,в Русия има села по развити от градовете в 🚽ес,не се ли срамуваш да лъжеш за няколко цента
10:28 15.05.2026