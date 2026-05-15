Индийският милиардер Гаутам Адани се споразумя със САЩ по дело за предполагаеми подкупи

Правителството на Съединените щати постигна извънсъдебно споразумение по дело срещу индийския милиардер Гаутам Адани, един от най-богатите хора в света. Той е обвинен, че е подвел инвеститори относно начина, по който е бил реализиран голям проект за слънчева енергия в Индия, показват съдебни документи, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

В края на 2024 г. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обвини Гаутам Адани и неговия племенник Сагар Адани, ръководители на енергийната компания „Адани Грийн Енерджи“, че са обещали плащания на индийски държавни служители на стойност стотици милиони долари, за да получат договори за изкупуване на електроенергия на завишени цени.

Според обвинението компанията е набрала милиарди долари от инвеститори, като им е било гарантирано, че спазва строги антикорупционни правила и че ръководството не участва в корупционни практики.

Регулаторът твърди, че тези действия нарушават законите за ценните книжа и правилата срещу измами.

По силата на споразумението Гаутам Адани ще плати глоба от 6 милиона долара, а неговият племенник – 12 милиона долара. В документа се посочва, че няма признание за вина.

При започването на делото групата „Адани“ отрече всички обвинения и ги нарече неоснователни.

Двамата бяха обвинени в Ню Йорк в измама с ценни книжа и заговор за измама с електронни средства. Според информация на „Ню Йорк Таймс“ и „Блумбърг“ тези обвинения вероятно ще бъдат оттеглени.