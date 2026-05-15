Новини
Свят »
САЩ »
Индийският милиардер Гаутам Адани се споразумя със САЩ по дело за предполагаеми подкупи

Индийският милиардер Гаутам Адани се споразумя със САЩ по дело за предполагаеми подкупи

15 Май, 2026 08:46, обновена 15 Май, 2026 08:48 2 069 6

  • индия-
  • сащ-
  • гаутам адани-
  • подкупи-
  • милиардер

Американските власти го обвиняват в укриване на информация за корупционна схема, свързана с голям енергиен проект в Индия

Индийският милиардер Гаутам Адани се споразумя със САЩ по дело за предполагаеми подкупи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Съединените щати постигна извънсъдебно споразумение по дело срещу индийския милиардер Гаутам Адани, един от най-богатите хора в света. Той е обвинен, че е подвел инвеститори относно начина, по който е бил реализиран голям проект за слънчева енергия в Индия, показват съдебни документи, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

В края на 2024 г. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обвини Гаутам Адани и неговия племенник Сагар Адани, ръководители на енергийната компания „Адани Грийн Енерджи“, че са обещали плащания на индийски държавни служители на стойност стотици милиони долари, за да получат договори за изкупуване на електроенергия на завишени цени.

Според обвинението компанията е набрала милиарди долари от инвеститори, като им е било гарантирано, че спазва строги антикорупционни правила и че ръководството не участва в корупционни практики.

Регулаторът твърди, че тези действия нарушават законите за ценните книжа и правилата срещу измами.

По силата на споразумението Гаутам Адани ще плати глоба от 6 милиона долара, а неговият племенник – 12 милиона долара. В документа се посочва, че няма признание за вина.

При започването на делото групата „Адани“ отрече всички обвинения и ги нарече неоснователни.

Двамата бяха обвинени в Ню Йорк в измама с ценни книжа и заговор за измама с електронни средства. Според информация на „Ню Йорк Таймс“ и „Блумбърг“ тези обвинения вероятно ще бъдат оттеглени.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    14 0 Отговор
    Че кой в днешно време е милионер или милиардер без да е минал през подкупи , мошеничества и корумпирани сделки?

    09:22 15.05.2026

  • 2 Ха, кажете сега,

    11 0 Отговор
    Това правораздаване ли е - съдят те, че си давал подкупи, а …. тях си ги забравил! Дадеш и на тях и… всичко е точно - невинен си!

    09:39 15.05.2026

  • 3 И сега даде и на САЩ

    11 0 Отговор
    подкуп и той го взе с кеф.

    09:52 15.05.2026

  • 4 Гошо

    8 0 Отговор
    Грабенето от цял свят продължава с пълна сила...

    09:59 15.05.2026

  • 5 Дзак

    3 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    10:03 15.05.2026

  • 6 истина ти казвам

    0 1 Отговор
    Е те тва е истински циганин а не имитация като наште!

    12:54 15.05.2026