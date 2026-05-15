ISW: Русия атакува Украйна с над 1600 дрона и ракети за два дни
15 Май, 2026 07:23

Масирани удари по Киев и други региони причиниха десетки жертви и сериозни разрушения на гражданска и критична инфраструктура

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са извършили почти непрекъсната вълна от масирани удари срещу Украйна в рамките на два дни, използвайки общо над 1600 дрона и ракети с голям обсег. Това сочи анализ на американския Институт за изследване на войната (ISW), според който основната цел на атаките е бил Киев, където са нанесени тежки поражения и са загинали цивилни граждани, предава News.bg.

Според данните между 18:00 часа на 12 май и 18:30 часа на 13 май Русия е изстреляла 892 ракети и безпилотни летателни апарата. В следващата вълна, от вечерта на 13 май до сутринта на 14 май, са били използвани още 731 ракети и дрона.

Сред използваните оръжия са три аеробалистични ракети Х-47М2 „Кинжал“, 18 балистични ракети „Искандер-М“ и С-400, 35 крилати ракети Х-101, както и 675 ударни дрона, дронове-примамки и безпилотни системи от типа „Бандерол“.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са прихванали 29 крилати ракети Х-101, 12 балистични ракети и 652 дрона. Говорителят на ВВС на Украйна Юрий Игнат заяви, че руските сили са съсредоточили атаките си основно срещу столицата, опитвайки се да претоварят и пробият украинската противовъздушна отбрана.

В Киев са били повредени най-малко 20 обекта. Балистична ракета е разрушила девететажна жилищна сграда, при което са загинали най-малко 12 души, сред които и 12-годишно дете. Ранените са поне 57.

Щети са нанесени и на пристанищна инфраструктура в Одеска област, на енергийни обекти в Хмелницка и Черниговска област, както и на жилищни квартали в Харков. Само в Харковска област са пострадали най-малко 28 души, а в Одеска област – поне двама.

Украинското военно разузнаване предупреди още на 13 май, че Москва подготвя нови ракетни удари, след като преди това се е опитала да изтощи украинската противовъздушна отбрана.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са унищожили около 94% от руските дронове и 73% от ракетите, изстреляни в периода от вечерта на 12 май до сутринта на 14 май.

Според ISW мащабът на ударите показва, че Русия не действа като добросъвестен участник в мирните преговори. Анализаторите припомнят, че Кремъл многократно е заплашвал с удари по „центровете за вземане на решения“ в Киев, ако Украйна атакува Москва по време на честванията за Деня на победата на 9 май.

Въпреки това Киев се съгласи на примирие в периода от 9 до 11 май, а Зеленски подписа указ, с който забрани удари по Червения площад по време на военния парад. Украйна спази това условие и не извърши атаки срещу руската столица.

В анализа се отбелязва още, че Кремъл продължава да сменя губернатори на гранични области, вероятно в опит да прехвърли отговорността за слабостите в регионалната сигурност. На 13 май Владимир Путин прие оставките на губернаторите на Белгородска и Брянска област.

ISW обръща внимание и на нови обвинения за военни престъпления. Според украински власти руски военнослужещи са осквернили телата на двама украински войници, загинали край Гуляйполе, и публично са разпространили кадри от действията си. Радиопрехванати комуникации сочат, че заповедта е била дадена пряко от командир на руско подразделение.


