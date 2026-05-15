„Досиетата Х“ предрекли хантавируса през 1998 г.

15 Май, 2026 09:13 1 321 35

  • досиетата х-
  • предрекоха-
  • хантавирус

„Истината е някъде там“

„Досиетата Х“ предрекли хантавируса през 1998 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

„Досиетата Х“ беше един от култовите сериали на 90-те години, запленявайки публиката с мистериите свързани със света на паранормалното, извънземните и правителствените конспирации, пише marica.bg.

През 1998 г. филмът премина от телевизионните екрани на големия екран с блокбъстъра „Досиетата Х: Борба с бъдещето“. Една сцена от този филм се оказа по-актуална от очакваното и обиколи интернет пространството през последните дни, пораждайки хиляди коментари.

По време на сцената, информатор се среща с агент Мълдър в тъмна алея и разкрива как фалшива епидемия от хантавирус е използвана като прикритие за извънземен вирус.

„Досиетата Х предрекоха хантавируса преди 20 години“, написаха потребители в платформата X. Други дори развиха и по-дълбоки конспиративни теории.

Въпреки че някои фенове вярват, че „Досиетата Х“ са измислили името на хантавируса, той всъщност е забелязан за първи път в началото на 50-те години на миналия век по време на Корейската война.

Щамът на хантавирус, който зарази круизния кораб MV Hondius по време на пътуването му в Атлантическия океан, е вирусът Andes. Той е идентифициран за първи път в Аржентина и Чили през 1995 г. Въпреки че се предава предимно от дългоопашатия пигмейски оризов плъх, това е единствената форма на хантавирус, за която е известно, че може да се предава и между хора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Новата министърка на външните работи през 2012 година е създала Коронавирус с 40 процента смъртност.От 3000 заразени умряха 900.

    09:18 15.05.2026

  • 2 Сталин

    14 1 Отговор
    Ханта на иврит-означава лъжа измама

    Коментиран от #5

    09:18 15.05.2026

  • 3 Сталин

    24 0 Отговор
    Те всички престъпления срещу човечеството евреите ги представят първо на филми

    09:19 15.05.2026

  • 4 Сталин

    17 0 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    09:20 15.05.2026

  • 5 Не си прав

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Думата ханта (в контекста на хантавирус) не произлиза от иврит. Нейният географски произход е от Южна Корея – името идва от река Хантан (Hantan River), близо до която е изолиран вирусът за първи път през 50-те години на XX век.В съвременния иврит съществува близко по звучене неформално сленг изражение, но то не е свързано с вируса:

    Коментиран от #9, #35

    09:23 15.05.2026

  • 6 честен ционист

    9 0 Отговор
    Предрекли, че е Пунтамара. Ханта се използва на разговорен иврит за нещо подобно на българското "не ме баламосвай"

    Коментиран от #30

    09:24 15.05.2026

  • 7 Сталин

    9 2 Отговор
    Новата пландемия идва и всички ще имате дигитални ID и няма да може да излизате от вкъщи ако не сте се инжектирали с еврейската п0мия(до смърт)

    09:24 15.05.2026

  • 8 Хентайвируса или кромид епизод 2

    8 3 Отговор
    Крадев взе цялата власт и веднага се почна с мисирксата обработка на мало умния добитък. "Зеленият сертификат ви дава свобода" - Боташ Триморски.

    09:24 15.05.2026

  • 9 др Гей Билтс

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не си прав":

    Кунчо, ти ли бре, бустер ниеден?

    09:26 15.05.2026

  • 10 Реалист

    4 1 Отговор
    Гледайте научно-фантастични филми и четете Библията. Много неща са предсказани, но хората са слепи. Имаше филм - Заразяване, който 1:1 предсказа Ковид пандемията 9 години преди да се случи. Примерите са много!

    Коментиран от #11

    09:42 15.05.2026

  • 11 Кака Наска Байконурова

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    В Библията нищо не пише за вирусите, обаче пише, че Земята е ПЛОСКА.

    Коментиран от #13, #14

    09:45 15.05.2026

  • 12 Сиси

    0 1 Отговор
    Венче нИ позна! Костенурките нинджа бяха първи откриватели. Техният Сплинтер е носител точно на хантавирус, лепоспироза и корона вирус.

    09:49 15.05.2026

  • 13 Реалист

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Кака Наска Байконурова":

    Плосък е светогледът и мисленето ти. Не ти се отдава, не се напъвай да не се изпуснеш!

    Коментиран от #15

    09:49 15.05.2026

  • 14 поп Алигорко

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кака Наска Байконурова":

    Исая 40:22 "Онзи, Който седи над кръга на земята,
    пред Когото жителите ѝ са като скакалци,
    Който простира небето като завеса
    и го разпъва като шатър за живеене...."
    Ограмоти се, О неразумний Юроде!

    Коментиран от #17, #21

    09:56 15.05.2026

  • 15 Кака Наска Байконурова

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Ти пък голям мироглед имаш като гледаш един глобус и си представяш, че живееш на него. Нито си виждал Земята като топка, нито някога ще я и видиш. Цял живот ще ходиш по плоска повърхност, а мирогледът ти нека ти говори друго, щом го слушаш.

    Коментиран от #18

    09:57 15.05.2026

  • 16 Ивана

    2 1 Отговор
    Стига сте насаждали страх!Всички живеем в стрес от еврото,още не можем да забравим пандемията ,починаха много любими наши роднини ,сега пак ни плашите.Напишете нещо хубаво,а така чакайте пак ще се мре.

    Коментиран от #19

    09:58 15.05.2026

  • 17 Кака Наска Байконурова

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "поп Алигорко":

    Ти разлика между кръг и сфера правиш ли? И тепсията е кръг.

    Коментиран от #22

    09:59 15.05.2026

  • 18 Реалист

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кака Наска Байконурова":

    За твое най-голямо съжаление и за да те светна, вече съм виждал наживо, че земята е кръгла с очите си. Ай, лека нощ!

    Коментиран от #20, #33

    09:59 15.05.2026

  • 19 др Гей Билтс

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ивана":

    Като ги водите по болниците, сами сте ги дали на палачите. Грехът ви е голям.

    10:01 15.05.2026

  • 20 Кака Наска Байконурова

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    Виждал си някоя анимация. Всеки летял със самолет е виждал безкрайния хоризонт с очите си. Всеки пилот ще ти каже, че Земята е ПЛОСКА, само го питай преди да излетите.

    Коментиран от #25

    10:02 15.05.2026

  • 21 Поп Балигорко

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "поп Алигорко":

    Кръга на земята, не кълбото. Има разлика. Обръча примерно също е кръг. Диска и той е кръг, така че коуега не вкарвай в заблуждение!

    Коментиран от #23

    10:03 15.05.2026

  • 22 поп Алигорко

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кака Наска Байконурова":

    Някои хора не слушат, за да разберат — слушат, за да отговорят. Дано Бог те просвети!

    Коментиран от #24

    10:03 15.05.2026

  • 23 поп Алигорко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Поп Балигорко":

    Чедо мое, имаш свободата да вярваш в това, в което решиш. Бог казва това, не аз. Бог да е с теб!

    10:06 15.05.2026

  • 24 Поп Балигорко

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "поп Алигорко":

    Тя и поничката е кръг. Баницата също е кръг. Кръговото движение и то кръг и можеш да си го обикаляш, докато ти свърши горивото. С пергела можеш кръг да начертаеш. Има формули на кръга лицето да изчислиш

    Коментиран от #26

    10:07 15.05.2026

  • 25 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кака Наска Байконурова":

    Уважаема Какичко, летял съм на изтребител на височина 20 км. на която ти едва ли ще достигнеш някога. Та там драга, се вижда пределно ясно.

    Коментиран от #27

    10:11 15.05.2026

  • 26 поп Алигорко

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Поп Балигорко":

    Мир на теб. Нека Господ те вразуми!

    10:13 15.05.2026

  • 27 Нереален реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Реалист":

    Летели сме много народ и сме се дзверили през илюминатора да го видим това пусто кълбо. Е, не се вижда

    Коментиран от #28

    10:15 15.05.2026

  • 28 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нереален реалист":

    Много съжалавам за теб!

    Коментиран от #29, #34

    10:17 15.05.2026

  • 29 Кака Наска Байконурова

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    Може да си гледал видео клип от кокпита на някой изстребител от такава височкина, но този клип е заснет с обектив FishEye, който заснема права линия като кривина. Човешкото око възприема обектите като обикновна фотографска леща.

    Коментиран от #32

    10:27 15.05.2026

  • 30 Мдаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    И аз съм чувал в България израза "А бе я не ме хантосвай .."

    Коментиран от #31

    10:45 15.05.2026

  • 31 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мдаааа":

    Половината така наречени "турски" думи са с произход от иврит.

    10:52 15.05.2026

  • 32 Мишо Дудикоф 🥷

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кака Наска Байконурова":

    Здравей Ерик Дубай! 🤭

    11:32 15.05.2026

  • 33 Бреййй

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    Да не си бил пилот на миг-25?

    11:44 15.05.2026

  • 34 Елементарна гейометрия

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    При среден радиус на сфероида около 20-25 хиляди километра, за правилна визуална преценка са необходими между 30 и 50 процента, а именно 20 хиляди километра, а не 20.

    15:52 15.05.2026

  • 35 Продажна рублотор

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не си прав":

    А нещо да споделите за разкрита измама с някакъв круизен кораб , който се оказа че изобщо не е излизал в морето?

    23:52 15.05.2026