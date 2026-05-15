„Досиетата Х“ предрекли хантавируса през 1998 г.

„Досиетата Х“ беше един от култовите сериали на 90-те години, запленявайки публиката с мистериите свързани със света на паранормалното, извънземните и правителствените конспирации, пише marica.bg.

През 1998 г. филмът премина от телевизионните екрани на големия екран с блокбъстъра „Досиетата Х: Борба с бъдещето“. Една сцена от този филм се оказа по-актуална от очакваното и обиколи интернет пространството през последните дни, пораждайки хиляди коментари.

По време на сцената, информатор се среща с агент Мълдър в тъмна алея и разкрива как фалшива епидемия от хантавирус е използвана като прикритие за извънземен вирус.

„Досиетата Х предрекоха хантавируса преди 20 години“, написаха потребители в платформата X. Други дори развиха и по-дълбоки конспиративни теории.

Въпреки че някои фенове вярват, че „Досиетата Х“ са измислили името на хантавируса, той всъщност е забелязан за първи път в началото на 50-те години на миналия век по време на Корейската война.

Щамът на хантавирус, който зарази круизния кораб MV Hondius по време на пътуването му в Атлантическия океан, е вирусът Andes. Той е идентифициран за първи път в Аржентина и Чили през 1995 г. Въпреки че се предава предимно от дългоопашатия пигмейски оризов плъх, това е единствената форма на хантавирус, за която е известно, че може да се предава и между хора.