Еврокомисарят по разширяването Марта Кос посещава Косово за първи път от встъпването си в длъжност

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига днес на първото си посещение в Косово, откакто зае поста, съобщава Косовското радио и телевизия, предава БТА.

По време на визитата се очаква тя да се срещне с изпълняващия длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу, с премиера Албин Курти, както и с представители на гражданското общество.

Посещението идва три седмици преди насрочените предсрочни парламентарни избори в Косово, които ще се проведат на 7 юни. В по-широк контекст Косово остава единствената държава в процеса на разширяване на Европейския съюз, която все още не е получила статут на кандидат-член, както и единствената страна, която Марта Кос не е посетила след встъпването си в длъжност.

Планираното посещение беше отлагано многократно заради институционалната криза в страната. След предсрочните избори на 28 декември миналата година тя заяви, че ще посети Прищина веднага след формирането на нови институции.

Впоследствие политическата нестабилност и разпускането на парламента след неуспешна процедура за избор на президент, както и решение на Конституционния съд, доведоха до ново отлагане на визитата.