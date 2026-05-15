Еврокомисарят по разширяването Марта Кос посещава Косово за първи път от встъпването си в длъжност

15 Май, 2026 08:55 611 9

В Прищина тя ще проведе срещи с политическото ръководство и граждански организации на фона на политическа нестабилност и предстоящи избори

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос посещава Косово за първи път от встъпването си в длъжност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига днес на първото си посещение в Косово, откакто зае поста, съобщава Косовското радио и телевизия, предава БТА.

По време на визитата се очаква тя да се срещне с изпълняващия длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу, с премиера Албин Курти, както и с представители на гражданското общество.

Посещението идва три седмици преди насрочените предсрочни парламентарни избори в Косово, които ще се проведат на 7 юни. В по-широк контекст Косово остава единствената държава в процеса на разширяване на Европейския съюз, която все още не е получила статут на кандидат-член, както и единствената страна, която Марта Кос не е посетила след встъпването си в длъжност.

Планираното посещение беше отлагано многократно заради институционалната криза в страната. След предсрочните избори на 28 декември миналата година тя заяви, че ще посети Прищина веднага след формирането на нови институции.

Впоследствие политическата нестабилност и разпускането на парламента след неуспешна процедура за избор на президент, както и решение на Конституционния съд, доведоха до ново отлагане на визитата.


  • 1 А това?

    4 2 Отговор
    Словашкият министър на земеделието Рихард Такач (чиято компания „Мета“ се счита за екстремистка и е забранена в Русия) заяви на страницата си във Facebook, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да подаде оставка поради „употребата на наркотици“.

    Коментирайки интервю с бившия прессекретар на украинския президент Юлия Мендел, Тъкър Карлсън, той отбеляза, че „отдавна има слухове, че Зеленски употребява наркотици, но сега това е потвърдено“.

    Такач също каза, че Зеленски е „изнудвал“ министрите си и „поне знаем какво се случва с парите, които Европейският съюз толкова охотно изпраща там“

    08:57 15.05.2026

  • 2 Търсят още

    4 2 Отговор
    Жертви да им плащат бакиите в пропадналия съюз. Ама като има наивници, които още искат банани, ще имат и те от "великите" банани.

    08:57 15.05.2026

  • 3 Трол

    1 1 Отговор
    Кос решава за Косово.

    08:58 15.05.2026

  • 4 Ma наф

    2 2 Отговор
    "Еврокомисарят по разширяването Марта Кос.... "

    В бг-то на политиците им ги разшириха, сега търсят нови кандидати за разширяване.

    08:59 15.05.2026

  • 5 Сандо

    4 2 Отговор
    На времето у нас идваше някакъв тюфлек по разширяването,който се прочу с едни афери с проститутки в Боровец и разни други далавери.Та тая къде ли ще я облагородяват косоварите?

    09:06 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лазар

    4 2 Отговор
    Марта Кос посещава Косова , а Лайен , родното ни Черноморие!Нищо случайно няма в Брюксел!

    09:23 15.05.2026

  • 8 Е как посещава

    1 1 Отговор
    Косово, като 5 държави от ЕС не ги признават за държава 🤔🤔🤔
    Не е ли по-добре първо да се разберем в ЕС какво е Косово, пък после да обещаваме на тях и Сърбия присъединяване 🤔🤔🤔
    Ама да види задница път 😂😂😂

    12:57 15.05.2026

  • 9 Вебер

    0 1 Отговор
    Косово е измислена държава и се издържа изцяло,за да служи за унищожаването на Сърбия.

    13:09 15.05.2026