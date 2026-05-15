Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига днес на първото си посещение в Косово, откакто зае поста, съобщава Косовското радио и телевизия, предава БТА.
По време на визитата се очаква тя да се срещне с изпълняващия длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу, с премиера Албин Курти, както и с представители на гражданското общество.
Посещението идва три седмици преди насрочените предсрочни парламентарни избори в Косово, които ще се проведат на 7 юни. В по-широк контекст Косово остава единствената държава в процеса на разширяване на Европейския съюз, която все още не е получила статут на кандидат-член, както и единствената страна, която Марта Кос не е посетила след встъпването си в длъжност.
Планираното посещение беше отлагано многократно заради институционалната криза в страната. След предсрочните избори на 28 декември миналата година тя заяви, че ще посети Прищина веднага след формирането на нови институции.
Впоследствие политическата нестабилност и разпускането на парламента след неуспешна процедура за избор на президент, както и решение на Конституционния съд, доведоха до ново отлагане на визитата.
Коментирайки интервю с бившия прессекретар на украинския президент Юлия Мендел, Тъкър Карлсън, той отбеляза, че „отдавна има слухове, че Зеленски употребява наркотици, но сега това е потвърдено“.
Такач също каза, че Зеленски е „изнудвал“ министрите си и „поне знаем какво се случва с парите, които Европейският съюз толкова охотно изпраща там“
В бг-то на политиците им ги разшириха, сега търсят нови кандидати за разширяване.
8 Е как посещава
Не е ли по-добре първо да се разберем в ЕС какво е Косово, пък после да обещаваме на тях и Сърбия присъединяване 🤔🤔🤔
Ама да види задница път 😂😂😂
