Тръмп след разговора със Си: Иран не трябва да има ядрено оръжие

15 Май, 2026 07:52, обновена 15 Май, 2026 07:57 1 864 95

Лидерите на САЩ и Китай се обединиха около необходимостта от бързо уреждане на конфликта и стабилност в региона

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ситуацията около Иран с китайския лидер Си Цзинпин и че двамата са се съгласили, че Техеран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие, а ключовите морски протоци трябва да останат отворени за международното корабоплаване, предава БТА.

„Решихме много различни проблеми, които други хора не биха могли да решат“, заяви Тръмп, цитиран от световните агенции.

По същото време Министерство на външните работи на Китай публикува официално изявление, в което се подчертава, че конфликтът никога не е трябвало да избухва и няма основания да продължава.

„Бързото решаване на ситуацията е в интерес както на САЩ и Иран, така и на страните от региона и на света като цяло“, се казва в позицията на китайското външно министерство.

Тръмп използва случая, за да подчертае и напредъка в икономическите отношения между Вашингтон и Пекин. По думите му Съединените щати и Китай са постигнали „фантастични търговски сделки“, без обаче да разкрие конкретни детайли за договореностите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хитлеряху

    43 4 Отговор
    моя пудел се казва доналд

    Коментиран от #43

    07:59 15.05.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    30 5 Отговор
    Тръмп е комунист! От месеци повтаря един и същи лозунг, а нищо друго не може да направи по въпроса!

    Коментиран от #7

    07:59 15.05.2026

  • 3 Ъперкът

    45 3 Отговор
    Същата дъвка. Като сам се навря между шамарите, сега полезен под няма. Папагал.

    08:00 15.05.2026

  • 4 И ПРЕДИ разговора със

    50 7 Отговор
    СИ ги плещеше същите.
    Тръмп предложи размяна на Ормуз срещу Тайван и СИ го изрита. Пишете истината, алоууу.

    Коментиран от #30

    08:00 15.05.2026

  • 5 Фейк - либераст

    46 3 Отговор
    - Защо Тръмп дава интервюта толкова често?
    - Защото на всеки 10 минути го осенява нова "велика" мисла, отричаща предишната и е длъжен с нея да направи целия свят щастлив!

    08:04 15.05.2026

  • 6 Обор бате

    44 4 Отговор
    Стария рижа го гони деменцията. В Обора колкото си ментално по-зле, талкова повече те избират. Мъка

    08:04 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Китайска ДЖОНГА

    4 30 Отговор
    Тръмп не ни пуска през пролива.
    Ша изгнием в персийския залив.

    Коментиран от #57

    08:07 15.05.2026

  • 9 Минута е малко

    42 3 Отговор
    До обяд реве за помощ, след обяд затрива нации. Що е то?

    08:07 15.05.2026

  • 10 име

    39 3 Отговор
    Плащай репарации на Иран и стига си показвал колко си зле. Всички разбраха, ме си въздух под ниско налягане.

    08:08 15.05.2026

  • 11 факуса

    34 3 Отговор
    тръмпоча кат тиквата си приказва квот иска да чуе,без да чува какво му се казва

    08:09 15.05.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    31 3 Отговор
    Рижата отнесе няколко туката от Си, тръгна си разплакан и унижен.

    08:09 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    4 25 Отговор
    СИ требва да са помоли бая.

    08:13 15.05.2026

  • 16 Китайска ДЖОНГА

    3 18 Отговор
    Нема мърдане от залива.
    И СИ не мой ни отърва.

    08:14 15.05.2026

  • 17 Си Дзипнин, генерален секретар

    5 28 Отговор
    Русия не трябва да има Сибир ☝️

    08:14 15.05.2026

  • 18 Китайски СИНДРОМ

    3 14 Отговор
    Тайван бил....Тайвански

    08:16 15.05.2026

  • 19 Китай е мъдър и хитър народ

    29 4 Отговор
    Яли са го от САЩ, виждат подлостта им и САЩ няма грам шанс да са приятели и Китай ща си е приятел и с Иран и с Русия, защото са коректни.

    Коментиран от #27, #28

    08:17 15.05.2026

  • 20 УдоМача

    4 3 Отговор
    Вече има!

    08:21 15.05.2026

  • 21 Китайски СИНДРОМ

    5 21 Отговор
    СИ клекна пред Тръмп за Тайван и Иран.

    Коментиран от #23, #25

    08:24 15.05.2026

  • 22 Нема ли да попитат Фюрера от Бункера

    3 14 Отговор
    Лидерите на САЩ и Китай се обединиха около необходимостта от бързо уреждане на конфликта и стабилност в региона
    -;-
    Нема ли да попитат Фюрера от Бункера, или Войната в несъществуващата Украйна е по-важната!

    Коментиран от #39

    08:36 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А вие и Израел

    14 4 Отговор
    Трябва да имате? Браво бе. Хубава демокрация сте измислили. Вие да сте над другите, за да ги командвате, както си искате.

    08:39 15.05.2026

  • 25 Търновец

    3 14 Отговор

    До коментар #21 от "Китайски СИНДРОМ":

    Си има разрастващ се проблем с висши офицери и генерали от Китайската армия особено по въпроса за Тайван и евентуално нападение и срещата с Тръмп е заздравяване на властта му, а той наруши и мандатния принцип в ККП. А след около половин година Тръмп има много трудно избори за конгрес и губернатори и се очаква крилото на Хилари в демократическата партия да спечели, Тръмп има и финансови проблеми. А исторически за последните около 100 години няколко администрации помогнаха още от 1931 на Китайските комунисти срещу Япония по въпроса за Манчжурия - богата на нефт злато а напоследък и на редкоземни елементи. Американците още 1931 започнаха доставки на оръжие и политическа подкрепа за ККП.

    08:42 15.05.2026

  • 26 Иран също се е съгласил

    11 3 Отговор
    с това! И фетва има издадена против ЯО и всякави оръжия за масово унищожение!
    Къде е новината тука?

    Или също както "Китай също се съгласи" Ормузкия проток да бъде отворен, а той си бе отворен!:)

    Коментиран от #32

    08:43 15.05.2026

  • 27 Не само

    15 3 Отговор

    До коментар #19 от "Китай е мъдър и хитър народ":

    Китай помни също и опиумната война. Подлите агло-саксонци са им я приложили. Само да напомня, че в Европа и САЩ има милиони азиатци и никой от тях за многото години в тези страни още не са се проявявали, като специалисти хирурзи. А едни други още с идването им тука, подгониха местното население... Азиатците са много по-способни да живеят в нашите общества... И знаят и кътните зъби на коварните атлантици...

    Коментиран от #35

    08:44 15.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Д-р Ментал

    11 3 Отговор
    Тръмп да спре да обикаля по света, защото се излага. Световните лидери виждат, че САЩ има празнодумец на посещение

    Коментиран от #46

    08:53 15.05.2026

  • 30 Верно ли бре

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "И ПРЕДИ разговора със":

    Изфъскал ?

    08:54 15.05.2026

  • 31 Оранжев палячо,

    8 4 Отговор
    Иран-Персия има и ще има още повече ядрено оръжие и никой повече няма да се съобразява с кравите и мошетата,защото сте бита карта.

    Коментиран от #45

    08:55 15.05.2026

  • 32 А и как да разбираме

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "Иран също се е съгласил":

    това, че "САЩ и Китай се обединиха около необходимостта от бързо уреждане на конфликта и стабилност в региона"?
    Срещу виновника предизвикал конфликта и нестабилността в региона ли?
    САЩ пак ли мислят да се измъкнат , както за Украйна, хвърляйки този път Израел под автобуса? Не вярвам Тръмп да посмее!
    Медиите няма ли да попитат и ни обяснят - или не им това работата

    08:56 15.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Китайски СИНДРОМ

    5 10 Отговор
    СИ на колене пред Тръмп за Тайван и Иран.
    Тръмп ша продава чипове на КИТАЙ....
    Тръмп ша продава храни на КИТАЙ.....
    Тръмп ша продава Бойнги на КИТАЙ...
    Тръмп предлага петрол на КИТАЙ......
    Не са разбра кво СИ ша продава на САЩ

    Коментиран от #40, #41, #63

    08:59 15.05.2026

  • 35 Търновец

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Не само":

    Много хитър етнос - можете на картата 13 век да видите има ли поднебесна империя Китай и колко голяма е Мандчоуриа - сега я пишат Манджурия. Най първо Китайците подкупиха Монголския лидер Тимюжин Ченгхиз хан да завземи части от Манчжурия и Тибет, а Будизма и бойните изкуства почват от Тибет. Тръмп затвърждава властта на Кси - новия Китайски император и Кси обеща да купи 200 самолета от закъсалата фирма Боинг

    09:01 15.05.2026

  • 36 Русофилките

    4 13 Отговор
    Отново НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ
    И целуват КУРАнът

    Но щом и Китай
    Взеха да викат
    Никакви ЯО
    Значи Аятоласите
    Ще гризнат Дървото.

    И Пипи Епилирания
    Пак ще гледа като Бит ПЕЕЕЕ....ст

    09:02 15.05.2026

  • 37 Днес само преди закуска, Тръмп

    9 4 Отговор
    победи Иран 8 пъти и разгроми флора им 12 пъти

    09:07 15.05.2026

  • 38 Гоце Делчев

    11 3 Отговор
    Нападнаха ги безцелно и вероломно , но в последствие измислиха причината, като видяха излъгацията си пред гласоподавателите и пажовете си. Щатите могат само да правят конфликти, да продават оръжие, да играят мръсни игрички,но не и да се бият. Нямат войници. Страхливи са. Някой им подсказа причината и ся като грамофонна плоча. Що да нямат оръжие хората.

    09:08 15.05.2026

  • 39 Той умрятри пъти

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Нема ли да попитат Фюрера от Бункера":

    още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли, забрави ли?

    Коментиран от #55

    09:09 15.05.2026

  • 40 нещо май

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "Китайски СИНДРОМ":

    Не сте добре информиран.

    Всъщност НЯМА СДЕЛКА - НЯМА БОИНГИ ...

    Коментиран от #51, #59

    09:12 15.05.2026

  • 41 Купува и ще купува

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Китайски СИНДРОМ":

    Защото всичко несътворено от Бог и Природа се произвежда в Китай!

    09:13 15.05.2026

  • 42 Това, че

    7 3 Отговор
    В азиатското НАТО т. е. Япония, Южна Корея и Австралия искат да имат ядрени подводници дали кореспондира с ядрената програма на Иран . Бай Дончо няма карти да заповядва. Дори арабските персийски страни не са с него.

    Коментиран от #53

    09:15 15.05.2026

  • 43 Путлер ще умре

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "хитлеряху":

    хитлеряху
    230ОТГОВОР
    моя пудел се казва доналд
    -;-
    Путлер ще умре, независимо дали им изнася на путлеристите.
    А Тошовизъма трябва за умре не само със смъртта на Позитанци!
    Сега червените кхмери ще пазят социализъма, Паметниците на комунизъма/Красната армия и даже Космодрума на Бузлуджа!

    Коментиран от #48

    09:15 15.05.2026

  • 44 Механик

    8 3 Отговор
    Доналд Тръмп вече видимо се нуждае от принудително лечение. Всичките тия брътвежи са показателни за психичното му здраве.

    Коментиран от #47

    09:17 15.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Путлер да си стои в Бункера

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Д-р Ментал":

    Д-р Ментал
    40ОТГОВОР
    Тръмп да спре да обикаля по света, защото се излага.
    -;-
    Путлер да си стои в Бункера, за да не се излага на риска да го думнат!
    А Аллах си знае работа и дано овреме да си прибере нищожеството!

    09:20 15.05.2026

  • 47 Електротехник

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Механик
    00ОТГОВОР
    Доналд Тръмп вече видимо се нуждае от принудително лечение. Всичките тия брътвежи са показателни за психичното му здраве.
    09:17 15.05.2026
    -;-
    Путлер е във великолепно здраве и затова поне денацификацията на Райха върви по план!

    09:22 15.05.2026

  • 48 Бред

    8 3 Отговор

    До коментар #43 от "Путлер ще умре":

    Времето се стопля бързо. По-чувствителните хора трябва да внимават с кафето и алкохола или други неща.
    Повече разходки на чист въздух, умерен труд и по-малко нерви и всичко ще е наред.

    Коментиран от #60

    09:23 15.05.2026

  • 49 Мишел

    10 3 Отговор
    Тръмп се завърна от Пекин само. с един вагон приказки .

    09:23 15.05.2026

  • 50 Никой не може

    10 3 Отговор
    Да определя кой да има ядрено оръжие и кой не!
    САЩ да се разоражат ядрено! Аз настоявам?

    09:23 15.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Видно много

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахахаха":

    Щом са те изкарали да виеш!

    09:26 15.05.2026

  • 53 Иран бил имал ядрена програма

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "Това, че":

    Това, че
    10ОТГОВОР
    В азиатското НАТО т. е. Япония, Южна Корея и Австралия искат да имат ядрени подводници дали кореспондира с ядрената програма на Иран
    -;-
    Само Поднебесната и Блатните Империи трябва да бъдат полюсите на Света!
    Айде за рублага ще почакаме.

    Коментиран от #56

    09:27 15.05.2026

  • 54 Умен атлантик

    7 4 Отговор
    Според нашите умнокрасиви и Путин и Си имат проблеми и затъваща икономика.Европейската и щатска политика и икономика са ОК.

    Коментиран от #58

    09:29 15.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Спри се бе

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Иран бил имал ядрена програма":

    Болен си! Не ни мъчи с идиотизмите си!

    Коментиран от #66

    09:30 15.05.2026

  • 57 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Китайска ДЖОНГА":

    Китай забрани на САЩ да се пречкат на китайските танкери с ирански нефт и забраната се спазва. Тръмп само приказва.

    Коментиран от #61

    09:32 15.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "нещо май":

    Всъщност сделката е Китай да купува Боинги,н докато започне да произвежда масово своя такъв самолет.

    09:36 15.05.2026

  • 60 Путлер може и да си вярва

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Бред":

    Бред
    20ОТГОВОР
    До коментар 43 от "Путлер ще умре":

    Времето се стопля бързо. По-чувствителните хора трябва да внимават с кафето и алкохола или други неща.
    -;-
    Бегай си пускай самовара!
    Не всички хмурат на водката и сельодката!

    09:36 15.05.2026

  • 61 И колко китайски танкера преминаха

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    Мишел
    00ОТГОВОР
    До коментар 8 от "Китайска ДЖОНГА":

    Китай забрани на САЩ да се пречкат на китайските танкери с ирански нефт и забраната се спазва. Тръмп само приказва.
    -;-
    Другарю, та колко китайски танкери са преминали!

    Коментиран от #62

    09:38 15.05.2026

  • 62 Колкото

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "И колко китайски танкера преминаха":

    пропусне Иран! Нещо против ли имаш да преминават китайските танкове? Не вярвам някой да се интересува от простотията на продаден глупак.

    Коментиран от #64

    09:40 15.05.2026

  • 63 Редкоземните минерали

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Китайски СИНДРОМ":

    Китайски СИНДРОМ
    25ОТГОВОР
    СИ на колене пред Тръмп за Тайван и Иран.
    Тръмп ша продава чипове на КИТАЙ....
    Тръмп ша продава храни на КИТАЙ.....
    Тръмп ша продава Бойнги на КИТАЙ...
    Тръмп предлага петрол на КИТАЙ......
    Не са разбра кво СИ ша продава на САЩ
    -;-
    Не се разбрал- ще има продажба на редкоземните минерали.
    А рашистите ще продават петрола, метана и чама от Коми АСССР! Естествено на чайниците - за поне 50 години, ако дотогава Четвъртия Райх!ще го има.
    Другарки и Другари, какво стана с шествието на маркс-ленинските идеи по Света!!!!

    Коментиран от #69

    09:41 15.05.2026

  • 64 Колко вдлъбнатост имало на Позитано

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Колкото":

    Колкото
    00ОТГОВОР
    До коментар 61 от "И колко китайски танкера преминаха":

    пропусне Иран! Нещо против ли имаш да преминават китайските танкове?
    -;-
    Другарю знаеш ли разликата между танкерите и танковете!

    Наскоро питам червен кхмер употребяващ думата канибали за афганците, "Правиш ли разлика между талибани и канибали?" Абе все същото е!

    Коментиран от #65, #70, #82, #84, #86

    09:46 15.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Без глупаци

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Отпусни се":

    лапащи пропаганда за глупаци, световно зло като САЩ унищожаващо страни и народи, не би имало възможност да вилнее!

    Коментиран от #72

    09:53 15.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Китайски СИНДРОМ

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "Редкоземните минерали":

    Явно и Китай са превръща в суровинен придатък на САЩ.
    ЩОМ ша продава редкоземни минерали.

    09:58 15.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТРЪМП МОЖЕ САМО ДА ПОМОЛИ

    5 2 Отговор
    А дали Президент СИ ще се съгласи е съвсем друг въпрос.

    Коментиран от #74, #75

    09:58 15.05.2026

  • 72 Умниците с надеждите Путлер да победел

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Без глупаци":

    Без глупаци
    00ОТГОВОР
    До коментар 66 от "Отпусни се":

    лапащи пропаганда за глупаци, световно зло като САЩ унищожаващо страни и народи, не би имало възможност да вилнее!
    -;-
    Щото Красната армия след 24.02.2022 година не вилнее, нали?
    Колко вдлъбнатост моге да изтърпи чомешкия разум!

    Попагандата е очевадна!
    Рашистите щеха да освобождават и какво освободиха!

    Наистина трябва да се махат Паметниците на Красната армия!

    Коментиран от #77

    09:58 15.05.2026

  • 73 СИ клекна пред Тръмп

    0 7 Отговор
    За Тайван и Иран....
    Кой ли е господаря на света.

    09:59 15.05.2026

  • 74 Китайски СИНДРОМ

    0 8 Отговор

    До коментар #71 от "ТРЪМП МОЖЕ САМО ДА ПОМОЛИ":

    Тръмп не МОЛИ, той ДЕЙСТВА.

    Коментиран от #80

    10:00 15.05.2026

  • 75 Шерифа може и да се моли

    0 5 Отговор

    До коментар #71 от "ТРЪМП МОЖЕ САМО ДА ПОМОЛИ":

    ТРЪМП МОЖЕ САМО ДА ПОМОЛИ
    00ОТГОВОР
    А дали Президент СИ ще се съгласи е съвсем друг въпрос.
    -;-
    А Фюрера какво искаше за 9-ти май - ПАРАДА?!?!!
    Колко вдлъбнатост има сред бузлуджанците!

    Коментиран от #83

    10:00 15.05.2026

  • 76 Китайски СИНДРОМ

    0 5 Отговор
    СИ на колене пред Тръмп за Тайван и Иран.
    Тръмп ша продава чипове на КИТАЙ....
    Тръмп ша продава храни на КИТАЙ.....
    Тръмп ша продава Бойнги на КИТАЙ...
    Тръмп предлага петрол на КИТАЙ......
    Не са разбра кво СИ ша продава на САЩ
    Сигурно редкоземни минерали......

    10:01 15.05.2026

  • 77 Там пишеше

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Умниците с надеждите Путлер да победел":

    за глупаците, лапащи пропагандата за глупаци! Чети другарю По лесно е от тролене срещу Русия! Докато тролиш, световното зло САЩ източва и унищожава Европа. Дреме ти теб за Европа. Само не се уважаваш, какво става за род и родина!

    10:02 15.05.2026

  • 78 Китайска ДЖОНГА

    2 4 Отговор
    САЩ ни затапиха в персийския залив.
    Нема мърдане.

    10:02 15.05.2026

  • 79 Факт

    0 0 Отговор
    Китайците са страхливци робско племе,навремето един диван кубилай хан ги напада поробва ги и става император на китай,и затова винаги са на колене пред запада и англосакса

    10:02 15.05.2026

  • 80 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Китайски СИНДРОМ":

    И сега с подвита опашка след като Иран го нарита, на килимчето на СИ. Ти троли и не се притеснявай.

    Коментиран от #85

    10:03 15.05.2026

  • 81 Мим

    4 0 Отговор
    там 2 часа мълча като .ъз дума не каза сега набра смелост китай никога не каза нищо за иран а и как да каже като 80% петрола му е оттам само за не каже че израел нетреа да има уран че тогава тръмпоча нема кво да каже

    10:04 15.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Фюрера

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Шерифа може и да се моли":

    искаше да направи терористични актове на 9.05, но господарите му свиха сърмите!

    10:06 15.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 СИ клекна пред Тръмп

    0 5 Отговор

    До коментар #80 от "Така е":

    За Тайван и Иран.
    Кой кого ли нарита????

    Коментиран от #87

    10:07 15.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #85 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Нещастника тръмп наритан от Иран, клечеше на килимчето на СИ. Ти троли не се притеснявай, то само показва колко е жалък САЩ. 😄

    10:09 15.05.2026

  • 88 Руската ПРОПАГАНДА

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Знам":

    Насочена към глупаците

    Коментиран от #92

    10:15 15.05.2026

  • 89 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 1 Отговор
    СИ безпомощен.....

    10:16 15.05.2026

  • 90 СИ клекна пред Тръмп

    0 1 Отговор
    Искал да купи 500 Бойнга.

    10:17 15.05.2026

  • 91 Още не сме чули

    1 0 Отговор
    Какво е казал Си от срещата с Тропчо!
    На рижавото крте не му вярвам. Той говори това, което му се иска да бъде!
    «А дали е така, кой ще ни каже…..»

    10:20 15.05.2026

  • 92 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Руската ПРОПАГАНДА":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:31 15.05.2026

  • 93 Мишел

    1 0 Отговор
    Унгария: Гняв срещу управлението на Орбан. Унгария е шокирана от разточителството и лукса, в който е живял Виктор Орбан. Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, всъщност не е това, за което се е представял. В офиса му са му са намерени почти сто ценни картини, взети от колекцията на Националната галерия.

    12:57 15.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 димо

    1 0 Отговор
    Тръмп след разговора със Си: Иран не трябва да има ядрено оръжие"
    Защо Америка има прaво а Иран няма? --къде и кой определя страните трябва ли да имат или не .?
    Путин за 26 години какво направи във Външната политика на Русия почти нищи само гледане без никаква реакция като се включи в конфликта в Сирия и после я остави на терористите . Един единствен успех и то по принуда сключи военно стратегическо споразумение със С. Корея която иm помогна да бъде освободен след една година Курск. ? Наплюват на Запада какво искат или мислят на Иран трябва да се предостави както ядрени технологии , така и ракетни ако трябва да им се предостави и ядрени ракети защото те от 80 години правеха всичко възможно за да унищожат СССР и предателят Горби го направи с тяхна помощ. Тогава 1991 години тая полумъртва , полужива Русия отново се изправи на краката си но от пропоста над която виси не се е отдалечила и правят всичко възможно да я унищожат .. Като съжеляват ,че тогава са повярвали ,че никога няма да се изправи на краката си и я оставиха а сега окончателно ще трябва да я довършат . Никога ,Никога няма да се откажат докато не постигнат целта си или Западът трябва да бъде унищожен или Русия иначе не възможно на тая планета да се живее дълго време без военен конфликт. Само страни като С.Корея , Иран ако трябва и Виетнам и Куба да им се предостави всякаква военна помощ и ракети с Ядрени като ще е война да е техният смисъл на живота им е да унищожат Ру

    13:55 15.05.2026