Тръмп след разговора със Си: Иран не трябва да има ядрено оръжие"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ситуацията около Иран с китайския лидер Си Цзинпин и че двамата са се съгласили, че Техеран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие, а ключовите морски протоци трябва да останат отворени за международното корабоплаване, предава БТА.

„Решихме много различни проблеми, които други хора не биха могли да решат“, заяви Тръмп, цитиран от световните агенции.

По същото време Министерство на външните работи на Китай публикува официално изявление, в което се подчертава, че конфликтът никога не е трябвало да избухва и няма основания да продължава.

„Бързото решаване на ситуацията е в интерес както на САЩ и Иран, така и на страните от региона и на света като цяло“, се казва в позицията на китайското външно министерство.

Тръмп използва случая, за да подчертае и напредъка в икономическите отношения между Вашингтон и Пекин. По думите му Съединените щати и Китай са постигнали „фантастични търговски сделки“, без обаче да разкрие конкретни детайли за договореностите.