Новини
Спорт »
Бг футбол »
УЕФА наложи санкция от 15 000 евро на Атлетико Мадрид заради хвърляне на тоалетна хартия

УЕФА наложи санкция от 15 000 евро на Атлетико Мадрид заради хвърляне на тоалетна хартия

15 Май, 2026 09:29 962 5

  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • глоба-
  • уефа-
  • тоалетна хартия

По време на срещата на стадион „Метрополитано“ привърженици на Атлетико са хвърляли различни предмети към терена, включително и тоалетна хартия

УЕФА наложи санкция от 15 000 евро на Атлетико Мадрид заради хвърляне на тоалетна хартия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА наложи финансова санкция в размер на 15 000 евро на Атлетико Мадрид. Причината е инцидент, случил се по време на първия полуфинален мач от Шампионска лига срещу Арсенал, завършил при резултат 1:1.

По време на срещата на стадион „Метрополитано“ привърженици на Атлетико са хвърляли различни предмети към терена, включително и тоалетна хартия.

От УЕФА са обърнали внимание на този епизод, който е бил описан като своеобразно „посрещане“ за гостите от Лондон. Дисциплинарната комисия е счела тези действия за опасни, тъй като биха могли да застрашат сигурността на играчите и длъжностните лица.

Глобата е наложена въз основа на доклада на Контролния, етичен и дисциплинарен орган, в който са били регистрирани нарушения на правилата на надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 При соца

    5 6 Отговор
    се редяхме на опашка за тоалетна хартия, освен и за всичко друго. Колко е хубаво при демокрацията!

    09:42 15.05.2026

  • 2 Петра

    4 1 Отговор
    Тези добре , че не са хвърляли,това което бършем с тоалетната хартия!Страхотна новина,истинска глоба!

    09:46 15.05.2026

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Защо са пуснати на стадиона с тоалетна хартия?

    10:13 15.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Следващия Път

    1 1 Отговор
    Хвърляйте бомби. Безплатно е.

    11:06 15.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове