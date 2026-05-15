"Четирима цивилни руснаци загинаха при удари на ВСУ срещу град Рязан и Белгородска област"

Руският град Рязан бе атакуван от ВСУ, при което загинаха трима души. Други 12 души, включително деца, бяха ранени, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков в своя канал Max.

„За съжаление, трима души бяха убити и 12 ранени, включително деца. На всички пострадали е оказана своевременно необходимата помощ“, каза той.

Още новини от Украйна

Украински атаки с дронове убиха един човек и раниха трима в руската гранична Белгородска област, която често е цел на украински удари, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният щаб на региона, в публикация в Teлеграм, съобщи, че дрон е ударил частна къща в град Грайворон близо до границата, убивайки един мъж. Втори мъж е бил ранен.

При втори инцидент дрон е експлодирал в село близо до границата, ранявайки двама души.

Губернаторът на Белгородска област беше един от двама регионални ръководители, , които напуснаха постовете си в сряда. Президентът Владимир Путин назначи Александър Шуваев, високо декориран ветеран, за временно изпълняващ длъжността губернатор на Белгородска област.