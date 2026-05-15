Четирима цивилни руснаци загинаха при удари на ВСУ срещу град Рязан и Белгородска област
15 Май, 2026 06:00, обновена 15 Май, 2026 06:06 1 657 72

Съобщава се за 16 ранени, включително деца

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският град Рязан бе атакуван от ВСУ, при което загинаха трима души. Други 12 души, включително деца, бяха ранени, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков в своя канал Max.

„За съжаление, трима души бяха убити и 12 ранени, включително деца. На всички пострадали е оказана своевременно необходимата помощ“, каза той.

Украински атаки с дронове убиха един човек и раниха трима в руската гранична Белгородска област, която често е цел на украински удари, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният щаб на региона, в публикация в Teлеграм, съобщи, че дрон е ударил частна къща в град Грайворон близо до границата, убивайки един мъж. Втори мъж е бил ранен.

При втори инцидент дрон е експлодирал в село близо до границата, ранявайки двама души.

Губернаторът на Белгородска област беше един от двама регионални ръководители, , които напуснаха постовете си в сряда. Президентът Владимир Путин назначи Александър Шуваев, високо декориран ветеран, за временно изпълняващ длъжността губернатор на Белгородска област.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    27 22 Отговор
    Путин си прецака държавата с тази война.

    Коментиран от #10

    06:08 15.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отец Нафърфорий

    27 19 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий, светец":

    Ква стана тя? Преди 5 години Киев за 3 днях а сега раша гори😀
    Амин🙏

    Коментиран от #7, #47

    06:13 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъдрецът

    16 12 Отговор
    Светна ми, че руските генерале имат и цивилни дрехи! Кого търсят там, където стрелет дроновете!

    06:15 15.05.2026

  • 7 Руснак без крак...

    23 16 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Нафърфорий":

    Някой беше казал Рассия била Сила !!?
    Сила в света на Розавите Пони.....

    06:16 15.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм...

    19 14 Отговор
    Да се прибират у дома руските гавази и всичко ще свърши. Е, ще трябва някой да плаща за възстановяването на Украйна, но руснаците са свикнали на мизерия.

    06:30 15.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бог да прости!

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий, светец":

    Бог да упокой душите на заниналите руси и украинцы!
    Скоро войната ще свърши за жалост на, фашистите, които мразят и едните и другите. Двата народа ще се обединят и ше тръгнат назапад.

    Коментиран от #18, #31

    06:31 15.05.2026

  • 16 Гьoнсyрат дьо Кабайе

    12 14 Отговор
    Путин е съвайвър в бетонен бункер и ще преживее и тази атака, и ще бъде излезе от случката още по силен, гьoнсyрат, и neрде!

    06:32 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Доню дървара

    4 16 Отговор

    До коментар #15 от "Бог да прости!":

    Двата братски народа ще се обединят, а ние ще се обединим с турците!

    Коментиран от #22

    06:38 15.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мунчо умното

    8 10 Отговор
    Путин е във клетката на Фарадей! Немоат го пипнат!

    06:42 15.05.2026

  • 22 Кео да се прави..

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Доню дървара":

    На там вървят нещата - не щем Вяра, не шем език, не щем да раждаме, не щем ред, не щем да плащаме данъци, децата ни бягат, няма кой да работи. Тая територия празна няма да остане.

    06:48 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Митко бомбата

    13 6 Отговор
    Отидоха в един наистина по добър от свят от руския!

    06:50 15.05.2026

  • 25 Митко бомбата

    11 6 Отговор
    Отидоха в един наистина по добър свят от руския!

    06:51 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аксиома

    15 5 Отговор
    Щом руснацте признават за 4 жертви значи са поне 20.

    07:01 15.05.2026

  • 28 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрецът":

    Може пък да се оправят хората.

    07:02 15.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пак аз

    11 2 Отговор
    Това е заради вчера.

    07:07 15.05.2026

  • 31 Ол1гофрен,

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Бог да прости!":

    Фашисти е имало само в Италия.

    07:08 15.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Фани се гръммни а?

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "И Киев е Руски":

    Въшшкар.

    07:14 15.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тити

    13 4 Отговор
    Това е рашистки пщотпадък на никой няма да липсва.

    07:16 15.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Т Живков

    9 3 Отговор
    Само така.Смъртт на комунизма!

    07:31 15.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Янек

    4 10 Отговор
    Укрите са най-долното племе на Европа - става въпрос за тези от около Лвов и Ивано-Франковск - Галиция. Долни хора.

    Коментиран от #72

    07:59 15.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Олга

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Нафърфорий":

    Не се възбуждай много-много както и тези обичащи сплетни и клюки от серия: една баба казала. Путин никога не е говорил: Киев за три дни.Това пуснал в употреба Марк Мили - бивш Председател на Обединен комитет на началниците на щабовете. И друго - 5 години много,а 500 години не ти се струва, че малко повече.Аритметика учил ли? “Ква стана тя? “

    Коментиран от #48, #58, #61

    07:59 15.05.2026

  • 48 Чемодан, вокзал-

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Олга":

    Дрисчанск!

    08:02 15.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Русуфил хардлайнaр

    9 5 Отговор
    Аз само да попитам един въпрос! На 9 май путин почете ли паметта на рускаму герояму Пригожинаму? Нека си спомним за него!

    Коментиран от #53

    08:03 15.05.2026

  • 51 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 3 Отговор
    Който разбрал,разбрал.

    08:06 15.05.2026

  • 52 Сеирджия

    9 2 Отговор
    Путин, сдавайся! Представяш ли си ква опърпана страна ще имаш след година, ако сега не фърлиш кърпата!

    08:06 15.05.2026

  • 53 русофоб хардлайнер..

    1 6 Отговор

    До коментар #50 от "Русуфил хардлайнaр":

    Аз също питам дали ратко е почнал да вади бгбандерците одweцетo нaпеефтьсйио или им е сменил ложкати със черпаци..подарак от елеонора

    08:10 15.05.2026

  • 54 Сеирджия

    11 2 Отговор
    Путин, Украйната не я мисли! Има кой да я възстанови, включително ние! Ами русия кой ще спасява, като вече никой не я бръсне

    08:11 15.05.2026

  • 55 за кефа на Фашист путин

    9 3 Отговор
    Добре е путинофилите да понамалят!

    09:00 15.05.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор
    Зеленски бомби Путин.
    Зеленски агресор, Путин жертва.

    09:03 15.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А бе

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Олга":

    Путин не го е казвал,но се надяваше така да стане.Бъди по любезна и учтива към нас,Намираш се на наша територия Времената са превратни,да не с чудиш къде да отидеш.

    Коментиран от #62

    09:28 15.05.2026

  • 59 Хахаха

    5 3 Отговор
    М-дааа, "всичко е по план, ще постигнем първоначално поставените цели", Ама друг път. ПЕТА ГОДИНА... Бензиноколонката, маскирана като държава, скоро ще пресъхне и пак ще чакат хуманитарна помощ за да се нахранят.

    09:33 15.05.2026

  • 60 деменцията джо

    1 7 Отговор
    "Четирима цивилни руснаци загинаха при удари на ВСУ срещу град Рязан и Белгородска област"
    " Съобщава се за 16 ранени, включително деца "
    За Путин това няма никакво значение защото той от 2004 --след "оранжевата революция " до 08..08.2008 година гледа как Западът въоръжава Грузия която започна войната срещу С. Осетия .. Също така от 2014 до 2022 гледа как всеки се обстрелваше Лугански и Донецк се разрушаваше инфраструктурата и убиваха Руско говорящото населени общо жертвите са окло 15.000 хиляди. . Гледаше как финансират и въоражават Украйна .? . Сега сигутно най- малко 8-10 години ще гледа как всеки ден не само граничните райони но и дълбоко в Руските територии до 1.300-1.500 км се обстрелват рафинерии, заводите и се разрушава критичната инфраструктура убиват мирното население . Всичко това за Путин няма никакво значение той обича да гледа и да не прави нищо --да чака какво ще стане и да се хвали с новите си ракети . Наплюват на ракетите когато никой не ги взема на сериозна и не се съобразява или да се страхува защото прекрасно знаят ,че никога няма да бъдат използвани . -- Наскоро го каза -- Ние сме готови да работи със Запада и за съвместни инвестиции с Америка .

    09:33 15.05.2026

  • 61 Ууууууи

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Олга":

    Освен "аритметика" (4 години Математическа гимназия), учил съм и граматика. (За разлика от неграмотните ушанки, които и след 20 години в друга държава, не могат да научат езика.)

    09:38 15.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Антиватник

    5 2 Отговор
    Абе руснацте нали бяха много печени преди 4 години?Що сега ги бият?

    Коментиран от #64

    10:12 15.05.2026

  • 64 хахахахха

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Антиватник":

    хахлите бият по цивилни щото са терористи и срещу военни цели нямат шанс

    10:30 15.05.2026

  • 65 Русия трябва да бъде разрушена...

    4 1 Отговор
    Малко са, трябва още!

    14:20 15.05.2026

  • 66 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 1 Отговор
    Малко са,трябва и е нужно по 5000 блатни пияници да се утилизират на ден,само това е добър антиоркиотик за кална просия!

    15:14 15.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    не съм анонимен,ела да ти загрея врата като си толкова смел,от зарата до видин ше та ритам

    15:22 15.05.2026

  • 70 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Тебе определено ще те накарам да си хапнеш чавето!

    15:23 15.05.2026

  • 71 Само че

    2 1 Отговор
    В Рязян гори завод за преработка на нефт. Най-вероятно там не работят деца. Лъжат, че има загинали деца.

    16:22 15.05.2026

  • 72 Брей

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Янек":

    А ти как разбра,предполагам четеш ТАСС

    16:24 15.05.2026

