Емирът на Катар и Тръмп обсъдиха примирието между САЩ и Иран

Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, в който двамата са обсъдили развитието около споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на катарски държавни медии, предава БТА.

По време на разговора Ал Тани е заявил, че Катар ще продължи да координира действията си с партньорите с цел подкрепа на посредническите усилия, водени от Пакистан.

Междувременно източници от пакистанското правителство съобщават, че иранска делегация вече е пристигнала в страната, което подхранва очакванията за подновяване на дипломатическите контакти.