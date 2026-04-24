Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Емирът на Катар и Тръмп обсъдиха примирието между САЩ и Иран

Емирът на Катар и Тръмп обсъдиха примирието между САЩ и Иран

24 Април, 2026 22:54 785 5

  • доналд тръмп-
  • емирът на катар-
  • примирие-
  • сащ-
  • иран

Доха заявява подкрепа за посредническите усилия, докато иранска делегация пристига в Пакистан

Емирът на Катар и Тръмп обсъдиха примирието между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, в който двамата са обсъдили развитието около споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на катарски държавни медии, предава БТА.

По време на разговора Ал Тани е заявил, че Катар ще продължи да координира действията си с партньорите с цел подкрепа на посредническите усилия, водени от Пакистан.

Междувременно източници от пакистанското правителство съобщават, че иранска делегация вече е пристигнала в страната, което подхранва очакванията за подновяване на дипломатическите контакти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Точно по време на преговорите в Катар между Иран и САЩ ,Израел уби по-голяма част от Иранската делегация .На тия не може да се вярва

    22:58 24.04.2026

  • 2 бай Даньо

    6 0 Отговор
    Ролята на Катар в цялата работа е да обещаят да махнат американската база ... какви успехи каво чудо на тръмпо !?

    22:59 24.04.2026

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Примирието е защото......

    Евреите започнаха да губят много пари......

    23:02 24.04.2026

  • 4 иван костов

    4 1 Отговор
    Доха го отнесе най зле! Това да е обеца на ухото на всички американски подлоги и на първо място на България! Нито САЩ нито НАТО могат да защитят себе си, да не говорим за глупаците, които са им съюзници!

    23:09 24.04.2026

  • 5 Сащ

    3 0 Отговор
    Загубиха войната.лайновозите са в ремонт

    23:29 24.04.2026