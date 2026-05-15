Китай иска Ормузкия проток да бъде отворен без ограничения

15 Май, 2026 05:41, обновена 15 Май, 2026 05:46 951 10

Снимка: НАСА
Снимка: НАСА
БТА БТА

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви днес, че китайските представители са заявили ясно на срещата на върха между САЩ и Китай, че искат Ормузкият проток да бъде отворен отново без ограничения или такси и че Пекин ще действа прагматично, за да ограничи военната подкрепа за Иран, предаде Ройтерс.

"Наистина е важно Китай да има отворен Ормузкия проток, без такси, без военен контрол, и това стана ясно от срещата. Така че ние приветстваме това", каза Гриър пред телевизия Блумбърг в интервю на живо от Пекин, където участва в срещи между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

"По отношение на китайското участие в Иран, нашето мнение е, че китайците са много прагматични и не искат да бъдат на грешната страна", добави Гриър. "Те искат да видят мир в този район. Президентът Тръмп иска да види мир в този район. Така че имаме голяма увереност, че те ще направят каквото могат, за да ограничат всякакъв вид материална подкрепа за Иран."

Съединените щати очакват Китай да се ангажира да закупи американски селскостопански продукти на стойност "десетки милиарди" след срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин, заяви още Джеймисън Гриър.

Гриър отбеляза сделката за 25 милиона тона соя годишно, договорена през октомври миналата година, и каза, че САЩ също очакват "да видят споразумение за закупуване на селскостопански продукти на стойност десетки милиарди през следващите три години годишно в резултат на тази визита".

"И това е по-общо, това е общо. Това не е само соя, това е всичко останало", каза той в интервю за телевизия Блумбърг.

Соята е най-големият износ на САЩ за Китай, който е най-големият купувач в света, а маслодайните семена са изиграли ключова роля в търговските преговори по време на първата и втората администрация на Тръмп, припомня Ройтерс.

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиалун днес заяви, че е благодарил на САЩ за многократното изразяване от тяхна страна на подкрепата и ангажимента им към мира и стабилността в Тайванския проток преди втория ден от държавното посещение на президента Доналд Тръмп в Китай, предаде Ройтерс.

В изявлението Лин също така благодари на САЩ за това, че "повтарят, че политиката им спрямо Тайван остава непроменена", като държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди вчера, че Тайван е присъствал като тема в разговорите с президента Си Цзинпин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лос

    8 1 Отговор
    САЩ няма къде да си пробутат соята.

    05:50 15.05.2026

  • 2 Българин

    4 4 Отговор
    Китайците не са вчерашния. Няма да загърбят Русия, а и знаят че Тръмп си отива

    Коментиран от #4

    05:51 15.05.2026

  • 3 Защо

    5 2 Отговор
    трябва американците да ни казват каква е позицията и какъв е интереса на Китай? Няма ли изявления на китайците?

    05:57 15.05.2026

  • 4 Руснак

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Нама да я загърбят, те вече колонизираха Сибир.

    06:00 15.05.2026

  • 5 Гост

    2 4 Отговор
    Китай нареди на аятоласите да отворят протока.

    Коментиран от #10

    06:06 15.05.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    ндааа китайците са мноо прагматични преди инвазията у Тайван си пробаха успешно оръжието в Иран по юдейски цели

    06:27 15.05.2026

  • 7 Смотаняху

    1 0 Отговор
    Американците са наивни хора , да не кажа прости

    07:12 15.05.2026

  • 8 Мирянин

    1 0 Отговор
    "Те искат да видят мир в този район. Президентът Тръмп иска да види мир в този район." Като Тръмп иска мир защо докара самолетоносачите и бомбите и снабдява Израел с оръжие, с което те избиват мирни граждани в съседните страни.

    Коментиран от #9

    07:14 15.05.2026

  • 9 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мирянин":

    За кво ли е на аятоласите.

    07:18 15.05.2026

  • 10 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Блокадата на пролива е от САЩ.

    07:20 15.05.2026

