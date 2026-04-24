Axios: САЩ и Иран ще проведат преки разговори в Исламабад на 27 април ВИДЕО

Директни разговори между американската и иранската делегации в Исламабад ще се проведат на 27 април, съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios, позовавайки се на свои източници.
„Двама източника съобщиха, че среща между американските пратеници и ирrанския външен министър Абас Арагчи може да се проведе в понеделник, след като зетят на американския президент Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф проведат отделни двустранни разговори с пакистански посредници“, пише той в X.
Неговият източник каза, че Арагчи ще проведе срещи с пакистански партньори в събота и неделя – тези контакти ще се фокусират върху възобновяването на преговорите със САЩ. „Организирането на тристранна среща със САЩ ще бъде разгледано след срещата ни с Арагчи“, цитира Равид пакистанския източник.
Освен това иранският външен министър има планирани работни посещения в Оман и Русия, така че времето за контакти със САЩ все още не е определено.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
23:31 24.04.2026
2 ванс
23:45 24.04.2026
3 Калин
00:00 25.04.2026
4 Гориил
00:25 25.04.2026
5 Тинтири минтири
Иранците отиват в Ислямабад на разговори само с пакистанците и ясно заявиха, че дори и да се появят там американците с надежда за преговори, то такива изобщо няма да има и дори няма да се здрависат с тях.
Въобще да не се надяват американците!
00:41 25.04.2026
6 Глад
Една от най големите американски рафинерии в Тексас също преди няколко дни се взрви. Мексико същата работа една от най големите техни рафинерии, бум. Най голямата в Австралия, бум. Индия основна рафинерия гръмна. Еквадор, Саудетска Арабия, Кувейт, Бахрейн и други.
Това е само от започването на войната с Иран. За някои може да се каже че са войните но всички други в приблезително същото кратко време, много ми е съмнително.
Може да кажете че е конспирация но случайни неща като тези, когато светът има нужда от суров петрол да станат в толкова краткотраен срок ми звучи много съмнително.
Като че ли има сили които искат това да стане и техните действия са добре координирани, както при ковида. Икономическа разруха на световните икономии, кой печели?
00:47 25.04.2026