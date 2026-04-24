Axios: САЩ и Иран ще проведат преки разговори в Исламабад на 27 април ВИДЕО

Директни разговори между американската и иранската делегации в Исламабад ще се проведат на 27 април, съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios, позовавайки се на свои източници.

„Двама източника съобщиха, че среща между американските пратеници и ирrанския външен министър Абас Арагчи може да се проведе в понеделник, след като зетят на американския президент Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф проведат отделни двустранни разговори с пакистански посредници“, пише той в X.

Неговият източник каза, че Арагчи ще проведе срещи с пакистански партньори в събота и неделя – тези контакти ще се фокусират върху възобновяването на преговорите със САЩ. „Организирането на тристранна среща със САЩ ще бъде разгледано след срещата ни с Арагчи“, цитира Равид пакистанския източник.

Освен това иранският външен министър има планирани работни посещения в Оман и Русия, така че времето за контакти със САЩ все още не е определено.