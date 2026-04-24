Axios: САЩ и Иран ще проведат преки разговори в Исламабад на 27 април ВИДЕО

Axios: САЩ и Иран ще проведат преки разговори в Исламабад на 27 април ВИДЕО

24 Април, 2026 23:22, обновена 24 Април, 2026 23:40 1 000 6

  • пакистан-
  • сащ-
  • иран-
  • арагчи-
  • уиткоф

Преди това двете страни ще разговарят с пакистанските посредници

Axios: САЩ и Иран ще проведат преки разговори в Исламабад на 27 април ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директни разговори между американската и иранската делегации в Исламабад ще се проведат на 27 април, съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios, позовавайки се на свои източници.

„Двама източника съобщиха, че среща между американските пратеници и ирrанския външен министър Абас Арагчи може да се проведе в понеделник, след като зетят на американския президент Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф проведат отделни двустранни разговори с пакистански посредници“, пише той в X.

Неговият източник каза, че Арагчи ще проведе срещи с пакистански партньори в събота и неделя – тези контакти ще се фокусират върху възобновяването на преговорите със САЩ. „Организирането на тристранна среща със САЩ ще бъде разгледано след срещата ни с Арагчи“, цитира Равид пакистанския източник.

Освен това иранският външен министър има планирани работни посещения в Оман и Русия, така че времето за контакти със САЩ все още не е определено.


Пакистан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 2 Отговор
    Уиткоф е голяма работа, той ги разбира преговорите! Той ще оправи нещата!

    23:31 24.04.2026

  • 2 ванс

    3 2 Отговор
    Това съгласно сънищата на Щрумпф??

    23:45 24.04.2026

  • 3 Калин

    2 2 Отговор
    Някакъв си Барак, от някаква си агенцийка нещо си фантазирал и тук му анализират сънищата.

    00:00 25.04.2026

  • 4 Гориил

    4 3 Отговор
    Иранският външен министър Абас Арагчи изгражда дългосрочна система за противодействие на американските заплахи. Русия не е публикувала никаква информация за търговски сделки с Техеран, но Каспийско море е пълно с кораби, доставящи милиони тонове храна и торове на Иран.Природата обещава отлични перспективи за колосална реколта в района на Волга и Северен Кавказ.Иран е застрахован срещу недостиг на храна и изпраща своите танкери с петрол, за да посрещнат руските кораби, които се разтварят в гъстата мрежа от тръбопроводи и рафинерии на Русия.

    00:25 25.04.2026

  • 5 Тинтири минтири

    1 0 Отговор
    Глупости на търкалета!
    Иранците отиват в Ислямабад на разговори само с пакистанците и ясно заявиха, че дори и да се появят там американците с надежда за преговори, то такива изобщо няма да има и дори няма да се здрависат с тях.
    Въобще да не се надяват американците!

    00:41 25.04.2026

  • 6 Глад

    2 1 Отговор
    ни чака. Защо толкова нефтени рафинерии горят по света и не само в Русия? В Русия само около 20% от рафинериите са унищожени от, не Украински а британски атаки с дронове. Не виждам Русия да прави много освен да говори или почти да се прави че не забелязва.
    Една от най големите американски рафинерии в Тексас също преди няколко дни се взрви. Мексико същата работа една от най големите техни рафинерии, бум. Най голямата в Австралия, бум. Индия основна рафинерия гръмна. Еквадор, Саудетска Арабия, Кувейт, Бахрейн и други.
    Това е само от започването на войната с Иран. За някои може да се каже че са войните но всички други в приблезително същото кратко време, много ми е съмнително.
    Може да кажете че е конспирация но случайни неща като тези, когато светът има нужда от суров петрол да станат в толкова краткотраен срок ми звучи много съмнително.
    Като че ли има сили които искат това да стане и техните действия са добре координирани, както при ковида. Икономическа разруха на световните икономии, кой печели?

    00:47 25.04.2026