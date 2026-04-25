Украйна атакува с дронове руския град Екатеринбург, поразена е жилищна сграда

Няма жертви в резултат на атаката с дрон срещу жилищна сграда в Екатеринбург. Досега са регистрирани шест повиквания към спешна медицинска помощ, заяви губернаторът на Свердловска област Денис Паслер.

„Една многоетажна жилищна сграда е повредена в Екатеринбург. За щастие няма жертви. Досега са регистрирани шест повиквания към спешна медицинска помощ“, написа той в канала си в Max.

Паслер съобщи още, че един човек е хоспитализиран.

По-рано бе съобщено за евакуация на 50 човека от атакувана с дрон жилищна сграда.

„Спасителни служби работят на мястото на инцидента. 50 души са евакуирани. Информацията се актуализира“, написа Паслер в своя Telegram канал.

В региона е в сила режим „килим“, като въздушното пространство е затворено на всички височини и системите за противовъздушна отбрана са в действие.

Паслер призова жителите да останат на закрито. „Ако вече сте там, трябва да намерите постоянна конструкция или подземно убежище (проход, паркинг). Трябва да останете на безопасно място, докато не бъде даден сигнал „Всичко е наред“, добави той.

Областният управител напомни на жителите да не вдигат отломки или да не се опитват да ги местят, нито да снимат системите за противовъздушна отбрана в действие. „Отговорните агенции и ведомства предприемат всички необходими мерки, за да гарантират сигурността на региона.

„Важно е да останете спокойни и бдителни“, отбеляза той.

Според данни от Института за изследване на войната (ISW), в периода около 24-25 април са потвърдени успешни удари срещу руски активи в Белгородска област, включително поразяването на пускова установка и радар на система за ПВО С-300В.

Генералният щаб на Украйна предостави актуална оценка на щетите от скорошни удари срещу военно-промишления обект „Атлант-Аеро“ в Ростовска област. Сателитни изображения от 24 април потвърждават унищожаването на една и сериозни щети по още три производствени сгради в комплекса, който произвежда дронове.

Докладвано е за удари срещу руски системи за противовъздушна отбрана в Брянска област, по-специално комплекс „Тор-М2“, като част от засилената кампания на украинските Сили за безпилотни системи (СБС) за неутрализиране на руското ПВО.

През седмицата Украйна извърши серия от успешни атаки с дронове срещу ключови обекти, включително рафинерията „НОРСИ“ в Нижегородска област и помпената станция „Горки“, където бяха повредени петролни резервоари.