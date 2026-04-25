Украйна атакува с дронове руския град Екатеринбург, поразена е жилищна сграда

Няма жертви в резултат на атаката с дрон срещу жилищна сграда в Екатеринбург. Досега са регистрирани шест повиквания към спешна медицинска помощ, заяви губернаторът на Свердловска област Денис Паслер.
„Една многоетажна жилищна сграда е повредена в Екатеринбург. За щастие няма жертви. Досега са регистрирани шест повиквания към спешна медицинска помощ“, написа той в канала си в Max.
Паслер съобщи още, че един човек е хоспитализиран.
По-рано бе съобщено за евакуация на 50 човека от атакувана с дрон жилищна сграда.
„Спасителни служби работят на мястото на инцидента. 50 души са евакуирани. Информацията се актуализира“, написа Паслер в своя Telegram канал.
В региона е в сила режим „килим“, като въздушното пространство е затворено на всички височини и системите за противовъздушна отбрана са в действие.
Паслер призова жителите да останат на закрито. „Ако вече сте там, трябва да намерите постоянна конструкция или подземно убежище (проход, паркинг). Трябва да останете на безопасно място, докато не бъде даден сигнал „Всичко е наред“, добави той.
Областният управител напомни на жителите да не вдигат отломки или да не се опитват да ги местят, нито да снимат системите за противовъздушна отбрана в действие. „Отговорните агенции и ведомства предприемат всички необходими мерки, за да гарантират сигурността на региона.
„Важно е да останете спокойни и бдителни“, отбеляза той.
Според данни от Института за изследване на войната (ISW), в периода около 24-25 април са потвърдени успешни удари срещу руски активи в Белгородска област, включително поразяването на пускова установка и радар на система за ПВО С-300В.
Генералният щаб на Украйна предостави актуална оценка на щетите от скорошни удари срещу военно-промишления обект „Атлант-Аеро“ в Ростовска област. Сателитни изображения от 24 април потвърждават унищожаването на една и сериозни щети по още три производствени сгради в комплекса, който произвежда дронове.
Докладвано е за удари срещу руски системи за противовъздушна отбрана в Брянска област, по-специално комплекс „Тор-М2“, като част от засилената кампания на украинските Сили за безпилотни системи (СБС) за неутрализиране на руското ПВО.
През седмицата Украйна извърши серия от успешни атаки с дронове срещу ключови обекти, включително рафинерията „НОРСИ“ в Нижегородска област и помпената станция „Горки“, където бяха повредени петролни резервоари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Нищо няма да усетите.
До коментар #2 от "Гориил":Руската противовъздушна отбрана може само да дезориентира и сваля
руските девушки, че по 8 деца трябва да имат.
06:48 25.04.2026
До коментар #1 от "си дзън":Сорос ми нареди да съм ялов. И многоходов.
6 Кирило Буданов, разведчик
Що е то ? 😁
06:49 25.04.2026
7 Путин милиционерчето
До коментар #3 от "Нещо":Ялови сме вееее.... Кой ще ни купува въглищата и газа, който копаене от земята?
06:50 25.04.2026
10 Хм Хм
До коментар #2 от "Гориил":Не е толкова просто. Украинците ползват дронове с оптични влакна и там средствата за РЕБ не работят. Освен това, когато усилят системите за РЕБ, те веднага "светват" и стават ясна мишена за украинските дронове. Общо взето играта е на котка и мишка.
11 Комаров, зенитчик ПВО
До коментар #2 от "Гориил":"...Всички дронове са се отклонили от целите ..."
Така като гледам как хорошо гори тоя блок, добре сме отклонили всите дронове !!! Хората почват ни замерят с камънье, като ни видят 😁
14 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Украйна 5та г. не е превзела Русия":Малко остава на Русийката.
Пък и руските талибани почват надигат глави.
Ще има рязани ватенки скоро ☝️
06:57 25.04.2026
15 Гориил
До коментар #10 от "Хм Хм":Дроновете с оптични влакна имат ограничен обхват.Никой дрон не може да достигне Екатеринбург чрез оптичен кабел.
07:01 25.04.2026
18 оня с коня
До коментар #13 от "Гласувай с плюс ако си съгласен":Със Ловкостта на Русофилски дебил се опитваш да представиш нещата че Не Русия се опитва да превземе Украйна,а точно обратното,т.е. Агресора е Украйна.на всичкото отгоре призоваваш и към гласуване което е полезно,за да се преброят русофилските Създания тука:)
20 Пия, но бачкам
До коментар #1 от "си дзън":Купуваш един кашон водка и започвам да строя гараж. След една, седмица се събуждам, гаража готов.
Извод- руснаците, махмурлии ще ви наритат фаситките задиици.
07:19 25.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #18 от "оня с коня":"...точно обратното, агресора е Украйна.."
Така така, а СССР нападна Германия 1941г, нали !
Кажи моля те, кой би нападнал Ядрена държава ?
Пaчeму мощните Китай, Япония не нападат Русия, а полужива Украйна "нападнала" Русия ? ☝️
Нещо ми се не връзва бе таваришчь....
23 Такъв си
До коментар #5 от "Путин":Федал, евро-ейски.
Путин ще го сънуваш...
07:21 25.04.2026
25 оня с коня
До коментар #18 от "оня с коня":слава на русия
29 оня с коня
До коментар #25 от "оня с коня":Репликираш ме със събствения ми ник за да излезе че имам "Раздвоение но личността" ли?Всеизвестнае ресофилската подлост - няма нужда от доказателства!
07:43 25.04.2026
30 Жалко за Готвача
До коментар #2 от "Гориил":Не дай си Боже Ти да си под това ноу хау защото случайно или не всеки ден има ударена огромна жилищна сграда с жертви в дьлбокия тил. Това СВО ли е или по скоро гено. . на собствения (!) народ? Всьщност така е когато те интересува само газа, нефта,имоти от 17000м2 и нови яхти (скоро Кабаева).
07:43 25.04.2026
33 Руснак
До коментар #2 от "Гориил":Няма жертви от 500жители живеещи в блока 50 са евакуирани а другите са на място
07:48 25.04.2026
35 Мишел
До коментар #11 от "Комаров, зенитчик ПВО":Навсякъде по света атака срещу жилищен блок е тероризъм.
С терористи не се преговаря, те се унищожават
Украйна не атакува военни обекти, защото те са защитени с ПВО и сполучливите атаки са малко.
36 Гориил
До коментар #24 от "Готвача не си свьрши работата":Скоро ще съжаляваш, че си приел руски пари за съхранение.Руските пари ще експлодират поради продължителното замразяване.
07:51 25.04.2026
37 Хо-ха-ха
До коментар #18 от "оня с коня":Украйна не спазваше Минските споразумения и Путин направи това което направи Иван Асен Втори набучвайки мирния договор с Комнин на копието си.
38 Русофил
Старухата в Москва е психически и физически увреден.
07:52 25.04.2026
39 Руснаци
До коментар #28 от "Бг гражданин":Хххах това ли е победата, виждаме победите по друг начин, нефтозаводите ще се възстановят, пристанищата ще се възстановят, ама териториите които укрите губят няма да се възстановят, да ви имам победите хахахахах, я питай украинците какво предпочитат територии или удари по нефтозаводи хахахахах
07:52 25.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 За 7 часа ще задържим Зе ленски и 16
Ииииихххуууу..Й
44 Хахахахаха
До коментар #41 от "Хехехехехехе":Хахахахах личи си че си умствено деградирал, предполагам това се дължи на гена ти, интересно за убитите руснаци в официални сайтове с проучвания показват че са загинали 208 000,когато ми дадеш официална информация за тези 2 млн ще ги коментираме, аз виждам тотален геноцид срещу украинския народ, към 2 млн убити, над 15 млн избягали от Украйна, нито една победа за украинската армия 5 година, ще ли да вкарват 300000 имигранти на година в Украйна да правят деца, че не са останали украински мъже, 5 години не може едно село да си върнете с милиарди оръжия, с 50 страни подпомагащи ви. Недей да коментираш, че положението е трагично
08:06 25.04.2026
45 Мишел
До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":През 2012 украинската армия започна атаката "Москаляку на гиляку" с цел геноцид над руснаците от Донецка и Луганска области. Срещу нея се биеха рускоговорящи милиции. Това бе началото на войната. След време Русия започна специалната операция в Украйна..
НатО реши, че може да воюва безопасно за себе си с кръвта на Украйна срещу Русия.
Тази война ще приключи, след като Русия удари обекти за поддръжка на войната в НатО.
08:11 25.04.2026
46 2554
До коментар #12 от "Украйна 5та г. не е превзела Русия":Мани, мани!
Тръгнеш да превземаш, пък накрая 5 години ядеш бой.
08:11 25.04.2026
47 Мишел
До коментар #28 от "Бг гражданин":Фантазираш . Войната върви така, че на всеки килограм украински експлозиви взривени в Русия, в Украйна се взривява тон руски експлозиви. Резултатите са пропорционални на количеството експлозиви.
08:15 25.04.2026
48 Да попитам само
До коментар #42 от "За 7 часа ще задържим Зе ленски и 16":а Берлин, него за колки дня, 4eбypaZZka???
08:17 25.04.2026
50 2554
До коментар #35 от "Мишел":Ми не. Каквото повикало, такова се обадило!
Терорист е Путлер. То за това и цял свят не иска ни да го види, ни да го чуе.
08:19 25.04.2026
51 Скоро
До коментар #31 от "Путиноид":Берлина на 2 дня и 20000000 года ;)
08:20 25.04.2026
52 Васил
До коментар #37 от "Хо-ха-ха":Путлер няма нищо общо. Нито с Иван Асен, нито с Иван Грозни, нито с Петър или Екатерина.
Путлер е тиранин и терорист!
08:23 25.04.2026