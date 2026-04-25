Украйна атакува с дронове руския град Екатеринбург, поразена е жилищна сграда
Украйна атакува с дронове руския град Екатеринбург, поразена е жилищна сграда

25 Април, 2026 06:31, обновена 25 Април, 2026 07:32 1 401 52

50 души са евакуирани

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма жертви в резултат на атаката с дрон срещу жилищна сграда в Екатеринбург. Досега са регистрирани шест повиквания към спешна медицинска помощ, заяви губернаторът на Свердловска област Денис Паслер.

„Една многоетажна жилищна сграда е повредена в Екатеринбург. За щастие няма жертви. Досега са регистрирани шест повиквания към спешна медицинска помощ“, написа той в канала си в Max.

Паслер съобщи още, че един човек е хоспитализиран.

По-рано бе съобщено за евакуация на 50 човека от атакувана с дрон жилищна сграда.

„Спасителни служби работят на мястото на инцидента. 50 души са евакуирани. Информацията се актуализира“, написа Паслер в своя Telegram канал.

В региона е в сила режим „килим“, като въздушното пространство е затворено на всички височини и системите за противовъздушна отбрана са в действие.

Паслер призова жителите да останат на закрито. „Ако вече сте там, трябва да намерите постоянна конструкция или подземно убежище (проход, паркинг). Трябва да останете на безопасно място, докато не бъде даден сигнал „Всичко е наред“, добави той.

Областният управител напомни на жителите да не вдигат отломки или да не се опитват да ги местят, нито да снимат системите за противовъздушна отбрана в действие. „Отговорните агенции и ведомства предприемат всички необходими мерки, за да гарантират сигурността на региона.

„Важно е да останете спокойни и бдителни“, отбеляза той.

Според данни от Института за изследване на войната (ISW), в периода около 24-25 април са потвърдени успешни удари срещу руски активи в Белгородска област, включително поразяването на пускова установка и радар на система за ПВО С-300В.

Генералният щаб на Украйна предостави актуална оценка на щетите от скорошни удари срещу военно-промишления обект „Атлант-Аеро“ в Ростовска област. Сателитни изображения от 24 април потвърждават унищожаването на една и сериозни щети по още три производствени сгради в комплекса, който произвежда дронове.

Докладвано е за удари срещу руски системи за противовъздушна отбрана в Брянска област, по-специално комплекс „Тор-М2“, като част от засилената кампания на украинските Сили за безпилотни системи (СБС) за неутрализиране на руското ПВО.

През седмицата Украйна извърши серия от успешни атаки с дронове срещу ключови обекти, включително рафинерията „НОРСИ“ в Нижегородска област и помпената станция „Горки“, където бяха повредени петролни резервоари.


  • 1 си дзън

    15 23 Отговор
    Призив към крепостните: Важно е да останете спокойни, бдителни и пияни.
    Нищо няма да усетите.

    Коментиран от #5, #20

    06:44 25.04.2026

  • 2 Гориил

    27 12 Отговор
    Всички дронове са се отклонили от целите си в навечерието на атаката и са били дезориентирани от електронните средства за борба и целенасоченото изключване на мобилните комуникации.Този вид отблъскване на атаки от дронове на НАТО е ноу-хау на руската противовъздушна отбрана.

    Коментиран от #4, #10, #11, #30, #33

    06:44 25.04.2026

  • 3 Нещо

    30 9 Отговор
    Нещо 20 пакета санкции за агресори, които удрят жилищни сгради. Някакво възмущение, замразяване на израелси и американски активи заради нападение с/у Иран ? Кой е Агресора - да се питат по студиата. Нещо много двулично стана ЕС отношение, та даже вече пращали военни кораби към Иран - а уж винаги бяха на страната на жертвата и помагаха. Опа даже засилиха санкциите с/у Иран, нищо че е жертва.

    Коментиран от #7

    06:45 25.04.2026

  • 4 си дзън

    14 21 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Руската противовъздушна отбрана може само да дезориентира и сваля
    руските девушки, че по 8 деца трябва да имат.

    06:48 25.04.2026

  • 5 Путин

    10 16 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Сорос ми нареди да съм ялов. И многоходов.

    Коментиран от #23

    06:49 25.04.2026

  • 6 Кирило Буданов, разведчик

    14 9 Отговор
    Гори, гори огънче.
    Що е то ? 😁

    06:49 25.04.2026

  • 7 Путин милиционерчето

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "Нещо":

    Ялови сме вееее.... Кой ще ни купува въглищата и газа, който копаене от земята?

    06:50 25.04.2026

  • 8 Путин умния

    6 15 Отговор
    Западът има право да бомби Русийката, понеже иначе много бият

    06:52 25.04.2026

  • 9 Копейките в общ глас:

    14 6 Отговор
    Няма по-умен от Путин

    06:52 25.04.2026

  • 10 Хм Хм

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Не е толкова просто. Украинците ползват дронове с оптични влакна и там средствата за РЕБ не работят. Освен това, когато усилят системите за РЕБ, те веднага "светват" и стават ясна мишена за украинските дронове. Общо взето играта е на котка и мишка.

    Коментиран от #15

    06:53 25.04.2026

  • 11 Комаров, зенитчик ПВО

    11 11 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    "...Всички дронове са се отклонили от целите ..."

    Така като гледам как хорошо гори тоя блок, добре сме отклонили всите дронове !!! Хората почват ни замерят с камънье, като ни видят 😁

    Коментиран от #35

    06:54 25.04.2026

  • 12 Украйна 5та г. не е превзела Русия

    19 7 Отговор
    Русийката 5та година не е паднала.

    Коментиран от #14, #46

    06:55 25.04.2026

  • 13 Гласувай с плюс ако си съгласен

    10 8 Отговор
    Украйна не може да превземе Русия. И да превземе, няма да е цялата Русия.

    Коментиран от #18

    06:56 25.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    16 15 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна 5та г. не е превзела Русия":

    Малко остава на Русийката.
    Пък и руските талибани почват надигат глави.
    Ще има рязани ватенки скоро ☝️

    06:57 25.04.2026

  • 15 Гориил

    24 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хм Хм":

    Дроновете с оптични влакна имат ограничен обхват.Никой дрон не може да достигне Екатеринбург чрез оптичен кабел.

    07:01 25.04.2026

  • 16 На Ватенките

    7 14 Отговор
    Им падат една по една червените линии.

    07:01 25.04.2026

  • 17 Гориил

    14 7 Отговор
    Достатъчно е да се изключат мобилните комуникации за една минута и дроновете ще се върнат обратно в Киев.

    07:04 25.04.2026

  • 18 оня с коня

    9 14 Отговор

    До коментар #13 от "Гласувай с плюс ако си съгласен":

    Със Ловкостта на Русофилски дебил се опитваш да представиш нещата че Не Русия се опитва да превземе Украйна,а точно обратното,т.е. Агресора е Украйна.на всичкото отгоре призоваваш и към гласуване което е полезно,за да се преброят русофилските Създания тука:)

    Коментиран от #21, #22, #25, #37

    07:09 25.04.2026

  • 19 Факти

    12 6 Отговор
    Украйна атакува с дронове руския град Екатеринбург, поразена е жилищна сграда и пак ще яде дървото

    07:15 25.04.2026

  • 20 Пия, но бачкам

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Купуваш един кашон водка и започвам да строя гараж. След една, седмица се събуждам, гаража готов.
    Извод- руснаците, махмурлии ще ви наритат фаситките задиици.

    07:19 25.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    "...точно обратното, агресора е Украйна.."

    Така така, а СССР нападна Германия 1941г, нали !
    Кажи моля те, кой би нападнал Ядрена държава ?
    Пaчeму мощните Китай, Япония не нападат Русия, а полужива Украйна "нападнала" Русия ? ☝️
    Нещо ми се не връзва бе таваришчь....

    Коментиран от #45

    07:21 25.04.2026

  • 23 Такъв си

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Федал, евро-ейски.
    Путин ще го сънуваш...

    07:21 25.04.2026

  • 24 Готвача не си свьрши работата

    10 5 Отговор
    Хората в Русия май започнаха да "вдяват" , проблема е у нас и се намира на най высокого "място". З. Бжежински го е казал: Вие (Русия)можете да имате ядрени куфарчета и т. н но вашите пари са в нашите банки . Помислете това вашия елит ли е или вече е наш!

    Коментиран от #36

    07:22 25.04.2026

  • 25 оня с коня

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    слава на русия

    Коментиран от #29

    07:26 25.04.2026

  • 26 Прогноза

    11 4 Отговор
    Един -два удара по Западна Украйна (Лвов например) ще отрезвят киевските евреи . Ама Путин е мекица !

    07:30 25.04.2026

  • 27 истината преди всичко

    5 4 Отговор
    Укр. бомбардира , унищожава а от Кремьл вече повече от 8 месеца както в нашето стихотворение "ни дума, ни вопьл,ни стон" . Вече никой не вярва на "ние още не сме започнали" след като вече е 5 година от конфликта.

    07:30 25.04.2026

  • 28 Бг гражданин

    5 4 Отговор
    Един наркоман ,победи Русия! Всеки ден атакува градове,петролни бази,кораби,пристанища! Скоро хората ще разкъсат Путин на площада! Разказвача на приказки, големият политик?! Избиха му войничетата,сега подкараха и градовете...

    Коментиран от #39, #47

    07:42 25.04.2026

  • 29 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Репликираш ме със събствения ми ник за да излезе че имам "Раздвоение но личността" ли?Всеизвестнае ресофилската подлост - няма нужда от доказателства!

    07:43 25.04.2026

  • 30 Жалко за Готвача

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Не дай си Боже Ти да си под това ноу хау защото случайно или не всеки ден има ударена огромна жилищна сграда с жертви в дьлбокия тил. Това СВО ли е или по скоро гено. . на собствения (!) народ? Всьщност така е когато те интересува само газа, нефта,имоти от 17000м2 и нови яхти (скоро Кабаева).

    07:43 25.04.2026

  • 31 Путиноид

    3 4 Отговор
    Къде ми е статията за великите пабеди на Владимир Владимирович? Стигна ли в Берлин?

    Коментиран от #51

    07:46 25.04.2026

  • 32 Т Живков

    3 3 Отговор
    НЕ ЖЕЛЕТЕ КОМУНИСТИТЕ,ТЕ СА ПРОКАЗА ЗА МИРНИЯ СВЯТ

    07:47 25.04.2026

  • 33 Руснак

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Няма жертви от 500жители живеещи в блока 50 са евакуирани а другите са на място

    07:48 25.04.2026

  • 34 Хахахахаха

    2 5 Отговор
    Нямам думи 500 млрд в оръжия и какви са успехите на фронта за Украйна-никакви, по срамно от това няма, ударени някакви нефтозаводи, кораби на пристанища, а не съм чъл сигурно в последните години нещо от Украйна да са казали за успехи на фронта, честно за първи път в историята на войните виждам такава работа, милиони мобилизирани, огромни жертви За укрите, а маняците единствената им радост е удари по нефтозаводи

    Коментиран от #41

    07:50 25.04.2026

  • 35 Мишел

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Комаров, зенитчик ПВО":

    Навсякъде по света атака срещу жилищен блок е тероризъм.
    С терористи не се преговаря, те се унищожават
    Украйна не атакува военни обекти, защото те са защитени с ПВО и сполучливите атаки са малко.

    Коментиран от #50

    07:50 25.04.2026

  • 36 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Готвача не си свьрши работата":

    Скоро ще съжаляваш, че си приел руски пари за съхранение.Руските пари ще експлодират поради продължителното замразяване.

    07:51 25.04.2026

  • 37 Хо-ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Украйна не спазваше Минските споразумения и Путин направи това което направи Иван Асен Втори набучвайки мирния договор с Комнин на копието си.

    Коментиран от #52

    07:52 25.04.2026

  • 38 Русофил

    4 2 Отговор
    Москва не може да защити собствената си страна но тръгнали да завладяват други?!
    Старухата в Москва е психически и физически увреден.

    07:52 25.04.2026

  • 39 Руснаци

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бг гражданин":

    Хххах това ли е победата, виждаме победите по друг начин, нефтозаводите ще се възстановят, пристанищата ще се възстановят, ама териториите които укрите губят няма да се възстановят, да ви имам победите хахахахах, я питай украинците какво предпочитат територии или удари по нефтозаводи хахахахах

    07:52 25.04.2026

  • 40 Факти

    3 1 Отговор
    Има един два евроатлантически плазмодия които се опитват да се клонират но не им се получава беден езиков речник свързан с интелект за интелигентност като на амеба.

    07:55 25.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 За 7 часа ще задържим Зе ленски и 16

    1 1 Отговор
    Бандери от правителството! След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон " !!
    Ииииихххуууу..Й

    Коментиран от #48

    08:02 25.04.2026

  • 43 Лосът Джентл МЕН

    1 1 Отговор
    До Евро. Гейове Да Ви Го На Тик Так, стария часовник Тика Така. Че ядете Бахура сега в България.

    08:04 25.04.2026

  • 44 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хехехехехехе":

    Хахахахах личи си че си умствено деградирал, предполагам това се дължи на гена ти, интересно за убитите руснаци в официални сайтове с проучвания показват че са загинали 208 000,когато ми дадеш официална информация за тези 2 млн ще ги коментираме, аз виждам тотален геноцид срещу украинския народ, към 2 млн убити, над 15 млн избягали от Украйна, нито една победа за украинската армия 5 година, ще ли да вкарват 300000 имигранти на година в Украйна да правят деца, че не са останали украински мъже, 5 години не може едно село да си върнете с милиарди оръжия, с 50 страни подпомагащи ви. Недей да коментираш, че положението е трагично

    08:06 25.04.2026

  • 45 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    През 2012 украинската армия започна атаката "Москаляку на гиляку" с цел геноцид над руснаците от Донецка и Луганска области. Срещу нея се биеха рускоговорящи милиции. Това бе началото на войната. След време Русия започна специалната операция в Украйна..
    НатО реши, че може да воюва безопасно за себе си с кръвта на Украйна срещу Русия.
    Тази война ще приключи, след като Русия удари обекти за поддръжка на войната в НатО.

    08:11 25.04.2026

  • 46 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна 5та г. не е превзела Русия":

    Мани, мани!

    Тръгнеш да превземаш, пък накрая 5 години ядеш бой.

    08:11 25.04.2026

  • 47 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бг гражданин":

    Фантазираш . Войната върви така, че на всеки килограм украински експлозиви взривени в Русия, в Украйна се взривява тон руски експлозиви. Резултатите са пропорционални на количеството експлозиви.

    08:15 25.04.2026

  • 48 Да попитам само

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "За 7 часа ще задържим Зе ленски и 16":

    а Берлин, него за колки дня, 4eбypaZZka???

    08:17 25.04.2026

  • 49 ЗАЩОТО

    0 0 Отговор
    ТЕЗИ САМО ПО ЦИВИЛНИ СТРЕЛЯТ , А НА ФРОНТА СА РАДОСТНИ АКО ИМ ВИДЯТ РУСНАЦИТЕ БЕЛИЯ БАЪРАК

    08:18 25.04.2026

  • 50 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Ми не. Каквото повикало, такова се обадило!

    Терорист е Путлер. То за това и цял свят не иска ни да го види, ни да го чуе.

    08:19 25.04.2026

  • 51 Скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Путиноид":

    Берлина на 2 дня и 20000000 года ;)

    08:20 25.04.2026

  • 52 Васил

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хо-ха-ха":

    Путлер няма нищо общо. Нито с Иван Асен, нито с Иван Грозни, нито с Петър или Екатерина.

    Путлер е тиранин и терорист!

    08:23 25.04.2026

