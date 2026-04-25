Аржентина поиска преговори за Фолклендските острови, след като САЩ заплашиха Лондон, че ще преразгледат позицията си

Аржентинското правителство потвърждава суверенитета си над Фолкландските острови и призовава властите на Обединеното кралство да възобновят двустранните преговори.

Това заяви министърът на външните работи и международната търговия на страната Пабло Кирно.

„Аржентинската република потвърждава готовността си да възобнови двустранните преговори с Обединеното кралство, което ще позволи мирно и окончателно решение на спора за суверенитет и прекратяване на тази специфична колониална ситуация, и благодари на всички представители на международната общност за тяхната подкрепа за суверенните права на Аржентина над Фолкландските острови, Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови, както и върху прилежащите морски зони“, пише той в X.

На 24 април говорител на кабинета на министър-председателя на Обединеното кралство заяви, че правителството на Обединеното кралство не възнамерява да обсъжда статута на Фолкландските острови със САЩ по никакъв начин и потвърди, че Лондон счита територията за своя.

Ройтерс съобщи по-рано, че Пентагонът обсъжда варианти за наказване на съюзниците от НАТО за нежеланието им да помогнат на САЩ във войната срещу Иран. Един от споменатите варианти е преразглеждане на позицията на Вашингтон по отношение на Фолкландските острови. САЩ признават, че територията се администрира от Обединеното кралство. Говорител на британския премиер подчерта, че Обединеното кралство няма да бъде „принудено“ да влезе във военен конфликт срещу Иран.

Фолкландските острови, разположени в югозападната част на Атлантическия океан, са обект на териториален спор между Аржентина и Обединеното кралство от 200 години. През април 1982 г. между страните избухва въоръжен конфликт. Южноамериканската република е победена, губейки 649 войници за два месеца и половина боеве. Британските загуби са общо 255. През март 2013 г. жителите на архипелага гласуват с огромно мнозинство на референдум за запазване на територията под британски контрол. Аржентина не призна резултатите от плебисцита.