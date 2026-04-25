Аржентина поиска преговори за Фолклендските острови, след като САЩ заплашиха Лондон, че ще преразгледат позицията си

25 Април, 2026 06:55, обновена 25 Април, 2026 07:05 1 355 11

От Даунинг стрийт не възнамеряват да обсъжда статута на островите с Вашингтон и смятат територията им за британсска

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентинското правителство потвърждава суверенитета си над Фолкландските острови и призовава властите на Обединеното кралство да възобновят двустранните преговори.

Това заяви министърът на външните работи и международната търговия на страната Пабло Кирно.

„Аржентинската република потвърждава готовността си да възобнови двустранните преговори с Обединеното кралство, което ще позволи мирно и окончателно решение на спора за суверенитет и прекратяване на тази специфична колониална ситуация, и благодари на всички представители на международната общност за тяхната подкрепа за суверенните права на Аржентина над Фолкландските острови, Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови, както и върху прилежащите морски зони“, пише той в X.

На 24 април говорител на кабинета на министър-председателя на Обединеното кралство заяви, че правителството на Обединеното кралство не възнамерява да обсъжда статута на Фолкландските острови със САЩ по никакъв начин и потвърди, че Лондон счита територията за своя.

Ройтерс съобщи по-рано, че Пентагонът обсъжда варианти за наказване на съюзниците от НАТО за нежеланието им да помогнат на САЩ във войната срещу Иран. Един от споменатите варианти е преразглеждане на позицията на Вашингтон по отношение на Фолкландските острови. САЩ признават, че територията се администрира от Обединеното кралство. Говорител на британския премиер подчерта, че Обединеното кралство няма да бъде „принудено“ да влезе във военен конфликт срещу Иран.

Фолкландските острови, разположени в югозападната част на Атлантическия океан, са обект на териториален спор между Аржентина и Обединеното кралство от 200 години. През април 1982 г. между страните избухва въоръжен конфликт. Южноамериканската република е победена, губейки 649 войници за два месеца и половина боеве. Британските загуби са общо 255. През март 2013 г. жителите на архипелага гласуват с огромно мнозинство на референдум за запазване на територията под британски контрол. Аржентина не призна резултатите от плебисцита.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    19 1 Отговор
    На доста порти чука бай Дончо, ама не знам какво ще прави ако всички почукат на неговата.

    07:10 25.04.2026

  • 2 ужасен

    22 2 Отговор
    И там ще пламне гората !!!! Какво става в този свят беее, хора !!! Богатите полудяха още повече за земи и пари

    07:11 25.04.2026

  • 3 Гориил

    14 1 Отговор
    Нека приемем това като нова точка на глобална криза, открита от Тръмп. Лесно е да се отвори, но почти невъзможно е да се затвори.

    07:16 25.04.2026

  • 4 ФАКТ

    4 17 Отговор
    3 дни след началото на специалната военна операция, руските войски стигнаха Киев и го обкръжиха. Но точно тогава от Вашингтон се обадиха по телефона на таксиджията и по крачола му потече кафяво. Он изтегли войските си където му наредиха - в Донецк.

    Коментиран от #5, #9

    07:16 25.04.2026

  • 5 Затова и днес се крие в бункери

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Запада щеше да убие Хаяско, ако не беше избягал от Киев.

    07:18 25.04.2026

  • 6 Хи хи хи

    7 2 Отговор
    Милей да взема дръоворезачката и да отреже главътъ на Чарлз и да напраи камилата вдовица

    07:24 25.04.2026

  • 7 китайски балон

    5 1 Отговор
    БайДончо Миротвореца, ще драсне клечката на още една война!

    Коментиран от #10

    07:43 25.04.2026

  • 8 САЩ пак ръчкат!

    5 1 Отговор
    Англия и Испания отказаха да участват в Иранската война и САЩ иска да ги накаже!
    На Англия-ще вземем Фолклендските острови.
    За Испания-ще инициираме изваждането и от членство в НАТО...!
    САЩ-
    ,,Който не е с нас,е против нас!"...

    07:50 25.04.2026

  • 9 И кво общо?!

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Този твой копи/пейст,във всяка статия с темата за...,,Фолклендските острови"...?!
    Ясно-избиваш русофобски комплекси...!
    Дерзай...😝!

    07:52 25.04.2026

  • 10 Ами обиден е човека!

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "китайски балон":

    Като не му дадохте Нобела за мир,сега иска да си го върне!
    Целият свят му е крив и с наранено его,че е...,,спрял 8 войни",а няма Нобел,иска да драсне клечката на целият свят...!
    Луда работа...!

    07:57 25.04.2026

  • 11 Тръмплин

    1 0 Отговор
    - За два мандата време успях да настроя целият свят срещу сащ.

    08:15 25.04.2026

