Джефри Сакс пред Тъкър Карлсън: САЩ не бива да подновяват огъня с Иран, това може да доведе до световна война

Съединените щати не трябва да възобновяват военните действия срещу Иран, това рискува неконтролирана ескалация и прерастването ѝ в световна война, смята американският икономист и директор на Центъра за устойчиво развитие в Колумбийския университет, професор Джефри Сакс.

„Трябва да избегнем възобновяване на бомбардировките и военните действия. Има много реална възможност да предотвратим това. Другият вариант е неконтролирана ескалация до пълномащабна война, която би се превърнала в регионална война, а след това може да се превърне в световна война“, каза той в интервю за американския журналист Тъкър Карлсън.

Експертът подчерта, че ако ударите по иранска територия се възобновят, Техеран ще отговори „много решително и много бързо“. „

Както научихме от началото на тази война на 28 февруари, целият регион на Персийския залив, включително Израел, е уязвим за ирански ракетни удари. Също така научихме, че системите за противоракетна отбрана са уязвими, ограничени и дори изчерпани. Знаем, че инсталациите за обезсоляване, нефтените и газовите находища и пристанищата в Персийския залив не са напълно защитени от ирански атаки и Иран вероятно ще отговори на многократните заплахи на Тръмп да унищожи Иран“, отбеляза Сакс.

„В момента назрява сериозна световна икономическа криза, защото този тесен проток, през който преминава огромен и изключително важен поток от ресурси – петрол, газ, торове, нефтохимикали, алуминий – е затворен“, каза той в интервю за журналиста Тъкър Карлсън.

На 23 април президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, пред журналисти, че Ормузкият проток остава затворен поради исканията, които той отправи към Иран.