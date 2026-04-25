Джефри Сакс пред Тъкър Карлсън: САЩ не бива да подновяват огъня с Иран, това може да доведе до световна война

Джефри Сакс пред Тъкър Карлсън: САЩ не бива да подновяват огъня с Иран, това може да доведе до световна война

25 Април, 2026 07:18, обновена 25 Април, 2026 07:29 1 350 28

Експертът подчерта, че Техеран ще отговори „много решително и много бързо“

Джефри Сакс пред Тъкър Карлсън: САЩ не бива да подновяват огъня с Иран, това може да доведе до световна война - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не трябва да възобновяват военните действия срещу Иран, това рискува неконтролирана ескалация и прерастването ѝ в световна война, смята американският икономист и директор на Центъра за устойчиво развитие в Колумбийския университет, професор Джефри Сакс.

„Трябва да избегнем възобновяване на бомбардировките и военните действия. Има много реална възможност да предотвратим това. Другият вариант е неконтролирана ескалация до пълномащабна война, която би се превърнала в регионална война, а след това може да се превърне в световна война“, каза той в интервю за американския журналист Тъкър Карлсън.

Експертът подчерта, че ако ударите по иранска територия се възобновят, Техеран ще отговори „много решително и много бързо“. „

Както научихме от началото на тази война на 28 февруари, целият регион на Персийския залив, включително Израел, е уязвим за ирански ракетни удари. Също така научихме, че системите за противоракетна отбрана са уязвими, ограничени и дори изчерпани. Знаем, че инсталациите за обезсоляване, нефтените и газовите находища и пристанищата в Персийския залив не са напълно защитени от ирански атаки и Иран вероятно ще отговори на многократните заплахи на Тръмп да унищожи Иран“, отбеляза Сакс.

„В момента назрява сериозна световна икономическа криза, защото този тесен проток, през който преминава огромен и изключително важен поток от ресурси – петрол, газ, торове, нефтохимикали, алуминий – е затворен“, каза той в интервю за журналиста Тъкър Карлсън.

На 23 април президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, пред журналисти, че Ормузкият проток остава затворен поради исканията, които той отправи към Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор
    Влизам в Киев ☝️😁

    Коментиран от #3

    07:28 25.04.2026

  • 2 Трумп от Епщайн айлънда

    10 0 Отговор
    Израел(Ротшилдистан) ни е по-скъп от света. Без Израел няма пари, бебета и деца.

    Коментиран от #18, #20

    07:29 25.04.2026

  • 3 Крачола

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    3 дни след началото на специалната военна операция, руските войски стигнаха Киев и го обкръжиха. Но точно тогава от Вашингтон се обадиха по телефона на таксиджията и по крачола му потече кафяво. Он изтегли войските си където му наредиха - в Донецк.

    07:30 25.04.2026

  • 4 Скот Ритър

    11 2 Отговор
    Никой на запад не слуша Джефри, той и лекция изнесе в ЕС ама полза никаква.

    Коментиран от #7

    07:30 25.04.2026

  • 5 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 3 Отговор
    Превзехме Купьянск 😁

    07:30 25.04.2026

  • 6 Юдомасон

    14 0 Отговор
    Ако искате Епщайн и западния елит да продължат да изнасилват бебета, подкрепете запада, Косово и Израел.

    Коментиран от #11

    07:31 25.04.2026

  • 7 Джефри Епщайн

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Скот Ритър":

    Ба запад всички слушат мен.

    07:32 25.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соловьев, алкохолик

    4 6 Отговор
    В гореща война Украйна пада за Два дня 😄

    07:33 25.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Петроханец

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Юдомасон":

    Всички сме за Епщайн, Калушев, Сорос, третия немски пол и Ламите.

    Коментиран от #19

    07:33 25.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПП ДБ

    10 0 Отговор
    Слава на Епщайн и Петрохан.

    07:34 25.04.2026

  • 14 Албанския Реотан

    2 3 Отговор
    Руснака бавно запряга.......😁☝️

    07:35 25.04.2026

  • 15 Пич

    13 1 Отговор
    Иран се превъоръжи с руски и китайски технологии, които карат САЩ и Израел да се чувстват абсолютно безпомощно !!! На около 1000 километра от протока.....

    07:36 25.04.2026

  • 16 Дзак

    2 0 Отговор
    Проблемите в идеологиите се проявяват в тяхното приложение!

    07:36 25.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Лисабон за седмица ? 😁

    Коментиран от #25

    07:39 25.04.2026

  • 18 Гледай видето където

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трумп от Епщайн айлънда":

    един журналист вървеше след конгресмените от МАГА в Конгреса и им задаваше въпрос: "- Америка фърст или Израел фърст?"
    Никой не посмя да отговори!

    /Нетаняху/

    07:41 25.04.2026

  • 19 Посолството свали правителството заради

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Петроханец":

    Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент. Предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена, това е гласът на народа. Ние, както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са за оставка на правителството. Това е настоящият момент. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии", заяви премиерът Росен Желязков.

    "Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков.

     

    07:41 25.04.2026

  • 20 Гледай видето където

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трумп от Епщайн айлънда":

    един журналист вървеше след конгресмените от МАГА в Конгреса и им задаваше въпрос: "- Америка фърст или Израел фърст?"
    Никой не посмя да отговори!

    /Нетаняху/

    07:42 25.04.2026

  • 21 Оставката не беше оставка

    4 1 Отговор
    Посолството и ЕС свалиха Росен Желязков заради вихрещия се скандал около Петрохан, който започнада яде електората на сороската партия ПП ДБ.

    07:43 25.04.2026

  • 22 Дзак

    2 0 Отговор
    Тръмп слуша с едно ухо какво говорят! Макар да не дава вид за това!

    07:46 25.04.2026

  • 23 Сталин

    6 3 Отговор
    Войньi со всеми их бедствиями порождает капитализм ,которьiй поробощает миллионьi трудящихся ,обостряет борьбу между нациями и превращает рабов капитала в пушечное място.
    Только всемирния социалистическая армия революционного пролетариата в състоянии положить конец етому угнетению и порабощению масс,етим бойням рабов ради интересов рабовладельцев.

    - В.И.Ленин

    07:50 25.04.2026

  • 24 гост

    1 3 Отговор
    За да няма за в бъдеще подобно изнудване от пижамите,,,направете нов канал...идеята не е от вчера....

    Коментиран от #26, #27

    07:58 25.04.2026

  • 25 Володимир Зеленски-професионален клоун!

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Крим,за един Пролетен КонтраНаступ😬

    08:02 25.04.2026

  • 26 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Идеята не е от вчера за нов канал,но Цената на Съоръжението в Трилиони долари охлажда страстите понеже би трябвало да се разбиват високи скални маси.По-добрата идея е вместо воден канал да се прекарат заобикалящи Протока ТРЪБИ по които да върви Петрола,в момента се работи усилено по въпроса.

    Коментиран от #28

    08:17 25.04.2026

  • 27 Дррр Тиа КриптоГрафф

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    По лесно е купи си нов фризер ,или е крайно време да п. ...беш май ...касси .

    08:19 25.04.2026

  • 28 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,колко да повтарям ,че Логиката не ти е Силна Страна !Наблягай най вече на еденьето и ....нето ,виж Тук си Велик.А оня моя е просто класи над вас!

    08:22 25.04.2026