Полша вдигна ВВС заради предполагаема руска активност в Украйна

25 Април, 2026 11:55 877 36

Засечена е активност на руската далекобойна авиация

Полша вдигна ВВС заради предполагаема руска активност в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изтребители на полските военновъздушни сили и техните съюзници бяха вдиганти под тревога на фона на предполагаема руска „активност“ в Украйна, според оперативното командване на полските въоръжени сили.

В изявлението се твърди, че „поради активността на руската далекобойна авиация“ в Украйна „са започнали полети на военни самолети в полското въздушно пространство“.

„Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване, участващи в инцидента, са се върнали към нормална работа“, се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че не са регистрирани нарушения на полското въздушно пространство.
Полските военни публикуват подобни изявления редовно напоследък. Тези действия обикновено съвпадат с издаването на предупреждение за въздушна тревога в Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ????????

    36 6 Отговор
    Предполагаема.

    Коментиран от #26

    11:56 25.04.2026

  • 2 😁😁😁😁😁😁😁

    33 6 Отговор
    Наскаха ли се..... 💩 💩💩

    11:58 25.04.2026

  • 3 Абе

    8 38 Отговор
    Ударете масирано блатната кочина!!!

    Коментиран от #9, #15

    11:58 25.04.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    5 27 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #8, #19

    11:59 25.04.2026

  • 5 Голям страх от тази "слаба"

    38 7 Отговор
    Русия, бе. Що така?

    11:59 25.04.2026

  • 6 Медведев Атома

    32 8 Отговор
    Полша да си купува памперси и да не ми се правят на фактор и топ армия, да не ги 3адумкаме и тях, ше ги и мършите неблагодарни.

    11:59 25.04.2026

  • 7 Предполагам страх до наси....

    26 4 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    11:59 25.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ко каза, ко?

    33 5 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Ти гледай блатната кочина да не удари масирано,че първи ще клякате пред Путин,укро.

    Коментиран от #12

    12:02 25.04.2026

  • 10 Гресирана ватенка

    5 21 Отговор
    Ленин нещо мухлясал в сандъка 😁

    12:02 25.04.2026

  • 11 Ха ха,

    19 5 Отговор
    и кво ще направят?! Ще спират ракетите като камикадзета ли?!

    12:05 25.04.2026

  • 12 Смех с копейки

    7 26 Отговор

    До коментар #9 от "Ко каза, ко?":

    5 години орките ядат донбаската кал 🤣.Тези ли некадърници ще посегнат на НАТО?И колко часа след това ще има живот в Моцква?🤣

    Коментиран от #16, #17, #27, #31

    12:05 25.04.2026

  • 13 От Кремъл официално:

    11 5 Отговор
    А ха ха🤣🤣🤣🤣🤣

    12:06 25.04.2026

  • 14 хахаха

    20 6 Отговор
    важното е всеки ден да го вдигат самолета заради предполагаема руска дейност

    12:07 25.04.2026

  • 15 Ха ха ха,

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    ами"блатната кочина" ако удари масирано евро ге йове те?!Ко ше стане?!Ше има нас.ани либе рас ти!И изпарени такива!

    12:08 25.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пръццц

    16 4 Отговор
    Е, щом е предполагаема значи новината не струва.

    12:10 25.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Демократ

    7 6 Отговор
    Какъв е този немски евнухфайтер на снимката.Свети ан екрана на радара на це 200 кат коледна елха с тез въздухозаборници.

    12:13 25.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чудят

    7 6 Отговор
    се какви мними заплахи да си измислят...! И кат влезе сушката в Полша - кво? Да не им стиска да я свалят...?!?!?

    12:15 25.04.2026

  • 24 Цензура от тъпият сайт

    9 5 Отговор
    И всичките ко мен тари да изтриете, си оставате бо клуци

    12:15 25.04.2026

  • 25 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Евала на поляците.хубаво го вдигат от раз ,оня моя лентяй за да се вдигне иска топене поне 30 мин.и редуване в буркани с топла и студена вода и още толкова време баене .Късметлии .пуу.пуу .да не им е уроки !

    12:19 25.04.2026

  • 26 ФАКТ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "????????":

    Раждаемостта в Русия достигна 200-годишно дъно, въпреки призивите на Путин.

    Коментиран от #30, #33

    12:22 25.04.2026

  • 27 хаха🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Смех с копейки":

    От дълги години мии сммм....чкаш .....я ,явно ти харесва иси пристрастен щом и щедро плащаш 😂😂😂 .

    12:23 25.04.2026

  • 28 Григор

    9 6 Отговор
    Този номер го знаем. Той се повтаря вече много пъти. Боксьор излиза на ринга и размахва юмруци, а в другия ъгъл няма никой. Така правят поляците.

    12:24 25.04.2026

  • 29 Смели сърца

    5 4 Отговор
    Памперсчета искате ли?

    12:24 25.04.2026

  • 30 АсанБГ

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ":

    Ти кога ще раждаш,че вече се уморих да чакам наследник .

    12:24 25.04.2026

  • 31 Въпросът е

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Смех с копейки":

    колко време, след като посегне нато на Москва, ще има живот в европейските столици😂😂😂

    12:29 25.04.2026

  • 32 666

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ко каза, ко?":

    Английски офицери денонощно обстрелват Москва с ракети и дронове от Украйна, а Хаяско се крие и мокри памперса.

    12:34 25.04.2026

  • 33 Сорос

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ":

    Няма кой да ги напълни - здравите мъже отидоха при Крайцера Москва.

    12:35 25.04.2026

  • 34 руската мечка

    5 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #35

    12:45 25.04.2026

  • 35 Апък уркофашгите

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "руската мечка":

    ГОПАк

    13:16 25.04.2026

  • 36 точка

    0 0 Отговор
    Предполагаема или не няма значение. Важното е да драскат клечките кибрит. Засега ги хвърлят на земята и те гаснат бързо. Но наоколо трупат все по вече и легени с бензин. А той,бензинът и бая изпарения дава.

    14:11 25.04.2026

