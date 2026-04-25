Полша вдигна ВВС заради предполагаема руска активност в Украйна

Изтребители на полските военновъздушни сили и техните съюзници бяха вдиганти под тревога на фона на предполагаема руска „активност“ в Украйна, според оперативното командване на полските въоръжени сили.
В изявлението се твърди, че „поради активността на руската далекобойна авиация“ в Украйна „са започнали полети на военни самолети в полското въздушно пространство“.
„Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване, участващи в инцидента, са се върнали към нормална работа“, се казва в изявлението.
В него се отбелязва, че не са регистрирани нарушения на полското въздушно пространство.
Полските военни публикуват подобни изявления редовно напоследък. Тези действия обикновено съвпадат с издаването на предупреждение за въздушна тревога в Украйна.
