„Български пощи“ възстановяват приемането на пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

От 18 май 2026 г. „Български пощи“ възстановяват приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В началото на март „Български пощи“ преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток, сред които Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Мярката беше наложена заради отменени полети на авиокомпаниите и затворени въздушни пространства в региона след съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран.