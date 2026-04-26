Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Техеран: Няма да преговаряме под натиск, заплахи и блокада

26 Април, 2026 03:44, обновена 26 Април, 2026 04:01 993 2

Преговорите може да се превърнат в димна завеса за нова атака срещу Иран, смята президентът Пезешкиан

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран няма да участва в мирни преговори "под натиск, заплахи или блокада на Ормузкия проток", съобщи Press TV в своя Telegram канал, цитирайки иранския президент Масуд Пезешкиан.

„В телефонен разговор с пакистанския премиер Шехбаз Шариф, президентът Пешешкиан потвърди, че Иран няма да влезе в преговори под натиск, заплахи или блокада“, се казва в съобщението.

Иранският президент препоръча на САЩ да премахнат всички пречки, включително да вдигнат блоканат дата на Ормузкия проток, за да се възобнови диалогът.

„Засилването на ограничителните мерки срещу Иран е сериозна пречка пред дипломатическия процес, тъй като подобни действия подкопават атмосферата на доверие, необходима за него“, каза Пезешкиан в разговор с пакистанския премиер.

Иранският президент също изрази загриженост, че „настоящите преговори могат да се превърнат в димна завеса за нова атака срещу Иран“. Той смята, че консултациите могат да бъдат успешни само ако САЩ „вместо заплахи и натиск изградят диалог, основан на принципите на взаимно уважение“.

Иранските преговарящи смятат, че смекчаването на реториката на американския президент Доналд Тръмп към Техеран би могло да улесни възобновяването на преговорите, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях Иран е информирал Пакистан, че прекратяването на заплахите на американския лидер „би могло да помогне да се убедят хардлайнерите, че е дошло времето“ за възобновяване на преговорите.

Според изданието, ако иранският външен министър Абас Арагчи, след консултации с медиатори, счете за осъществимо споразумение с Вашингтон, двете страни биха могли да се срещнат през следващите дни.

От началото на морската блокада на Иран на 13 април американските военни са отклонили 37 кораба, опитващи се да отплават от бреговете на Ислямската република или да влизат в нейните пристанища, заяви Централното командване на САЩ.

„Американските сили продължават да прилагат санкциите на САЩ и поддържат пълна блокада на кораби, влизащи или напускащи ирански пристанища. Тридесет и седем кораба са били отклонени от началото на блокадата“, се казва в изявление на командването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 нннн

    5 1 Отговор
    Ама Дядо Тръмп много обича да преговаря. И после да каже: Тия, с които преговаряхме, са вече мъртви.

    04:25 26.04.2026

  • 2 Дедо Дончо

    2 0 Отговор
    Да смени преговарящия екип. Тези евреи не са подходящи за водене на преговори. Те нямат официален статут на преговарящи. Те са просто приносители на информация.

    05:20 26.04.2026

