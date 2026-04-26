  Тема: Украйна

Мъж загина в автомобил при атака на ВСУ срещу Севастопол

26 Април, 2026 04:47, обновена 26 Април, 2026 04:50 395 0

Други трима са ранени при атаката

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е убит при атаката на украинските въоръжени сили срещу Севастопол, а други трима са пострадали, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в платформата Max.

Преди това той съобщи, че силите за противовъздушна отбрана и мобилните пожарни екипи са свалили 43 безпилотни летателни апарата на украинските въоръжени сили над Севастопол и морето.

„В Севастопол силите за противовъздушна отбрана, Черноморският флот и мобилните пожарни екипи са отблъснали атака на украинските въоръжени сили... За съжаление, има пострадали“, написа губернаторът.

Жертва на атаката е мъж, роден през 1983 г., който е бил в кола близо до улица „Генерал Остряков“. Екип на линейка, пристигнал на мястото на инцидента, се е опитал да го реанимира, но не е успял да го спаси.

Още трима души са ранени: възрастен мъж и жена, които са получили осколкови рани и са в средно състояние; млад мъж също е ранен. Всички са откарани в болница.

Инфраструктурата на Севастопол също е повредена, добави Развожаев.


