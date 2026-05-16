Новини
Свят »
Сигнал за събуждане за европейците! НАТО готви мегасделки за ракети и ПВО

Сигнал за събуждане за европейците! НАТО готви мегасделки за ракети и ПВО

16 Май, 2026 13:53 3 056 74

  • нато-
  • доналд тръмп-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • марк рюте

Ако европейските съюзници от НАТО постигнат целта за разходи от 5%, това би означавало комбинирано увеличение на годишните разходи за отбрана с 1 трилион долара до 2035 г. в сравнение с 2024 г.

Сигнал за събуждане за европейците! НАТО готви мегасделки за ракети и ПВО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте планира среща с водещи европейски отбранителни компании, за да стимулира инвестициите и да увеличи производството на оръжие пише днес Financial Times.

Отбелязва се, че целта на разговорите е също така да се ускори производството и да се подготви за ключови решения, очаквани на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Рюте възнамерява да призове отбранителните компании да действат по-бързо и да увеличат производствения капацитет в отговор на нарастващото търсене от съюзниците.

Според източници от индустрията, такава мащабна среща е нетипична и подчертава желанието на Алианса бързо да увеличи производството на отбранителна продукция преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

Очаква се на срещите да да присъстват представители на технологичните гиганти в сферата на отбраната, включително Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.

''Не коментираме подробностите от частните неформални срещи'', заявяват Airbus на зададен въпрос относно предстоящата среща с Рюте.

Rheinmetall, MBDA и Leonardo също отказаха коментар. Safran и Saab също отговориха на исканията за коментар от FT.

Натиск върху отбранителната промишленост

НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнението на исканията на Доналд Тръмп за увеличаване на разходите за отбрана, тъй като алиансът се опитва да успокои гнева на американския президент заради отказа на съюзниците да подкрепят война срещу Иран. Инвестицията е насочена и към намаляване на зависимостта на континента от САЩ на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона.

На срещата на върха на НАТО в Хага миналата година лидерите на алианса се съгласиха с искането на Тръмп за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП.

Фокусирането на срещата в Анкара върху сделките за оръжие може да покаже въздействието на това обещание и да позволи на Тръмп да си припише заслугите, смятат официални лица.

''Става въпрос за това увеличението на разходите за отбрана да изглежда по-реално'', посочва официален представител на НАТО.

Напрежение между правителства и производители

Европейските отбранителни компании и министерства на отбраната са в противоречие през последните години. Компаниите заявяват, че правителствата не подписват достатъчно дългосрочни договори за обществени поръчки. Правителствата пък твърдят, че секторът не е успял да увеличи производствения си капацитет достатъчно бързо.

Въпреки напрежението, Рюте иска да чуе и от компаниите за пречките пред увеличаването на производството, за да се отговори на нуждите на НАТО.

Въпреки че европейските компании предприеха стъпки за справяне с недостига на боеприпаси, достъпът до ракети с голям обсег сега е ключов проблем за европейските столици.

Берлин се стреми да придобие американски крилати ракети ''Tomahawk'', за да засили отбраната си срещу Русия, задача, която стана още по-спешна, след като Пентагонът се отказа от плановете си за разполагане на собствено оборудване. В същото време европейските правителства оказват натиск върху местните компании да ускорят плановете си за разработване на алтернативи.

Стратегически фокус на НАТО

В началото на май Пентагонът обяви планове за изтегляне на 5000 войници от Германия на фона на спор между Тръмп и канцлера Фридрих Мерц относно войната с Иран, който също принуди Съединените щати да използват критични запаси от оръжия.

Всичко това се превърна в нов ''сигнал за събуждане'' за европейците относно необходимостта от бързо увеличаване на производствения им капацитет и способности.

Ако европейските съюзници от НАТО постигнат целта за разходи от 5%, това би означавало комбинирано увеличение на годишните разходи за отбрана с 1 трилион долара до 2035 г. в сравнение с 2024 г.

Представители на НАТО отбелязват, че искат да осигурят големи сделки в ключови области, където европейските военни разчитат в голяма степен на САЩ: противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег и разузнавателни и наблюдателни способности, като например космически спътници.

Някои компании ще представят планове следващата седмица за справяне с предизвикателствата, свързани с разширяването на производствения капацитет и работната сила, осигуряването на критични суровини и укрепването на веригите за доставки, докато един от източниците на FT добави, че на срещата ще бъде обсъдено как да се намали зависимостта от китайски и тайвански компоненти.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иванчо

    55 14 Отговор
    Срещу силен вятър се пиккай , но с Русия не си играй . Така казаше дядо ми.!!

    Коментиран от #3, #5, #7, #31, #52

    13:57 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В. В. Путин

    27 8 Отговор
    Сетила се Мара
    Да се побара...

    14:00 16.05.2026

  • 5 Чичо

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "иванчо":

    Умен човек беше дядо ти, верно е!

    14:02 16.05.2026

  • 6 Мишел

    43 9 Отговор
    5% военни разходи означават тотална беднотия.

    Коментиран от #9, #37, #43, #51, #74

    14:02 16.05.2026

  • 7 !!!!!!!!!!!!

    32 8 Отговор

    До коментар #1 от "иванчо":

    Хвърлете оръжията, отдайте позиции и се предайте“: призивът на пленения "вушник“ (ВИДЕО)

    Плененият украинец Олег Кризинсир говори за лоша военна подготовка от западни инструктори.
    По думите му за месеца на престоя им в Латвия те са били водени на разстрел само два пъти. По принцип инструкторите се занимаваха с идеологическо напомпване, на украинците се насаждаше омраза към Русия и руснаците.
    В битките бригадата на Олег Кризинсир претърпя тежки загуби. След като попаднал в плен, руски бойци му оказали медицинска помощ и в момента той се лекува нормално.
    Сега затворникът призовава колегите си: „Върнете се у дома, момчета! Не ти трябва. Хвърлете оръжията си, предайте позициите си и се предайте."

    14:04 16.05.2026

  • 8 Както е тръгнало

    33 5 Отговор
    Европейците ще ядът сърми

    14:08 16.05.2026

  • 9 Вельо Дойчев

    33 7 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    С 5% за пушкала, ще се защитим от всичко - от газ, от ток, от храна, от петрол... Ама ще сме яко въоръжени и защитени!
    И може още да се вдигнат заплатите на тюфлеците с униформи и неплащащи осигуровки! А ще може и отпуските им (платените), да станат 60 дена, не като сега - некви си 45 дни...

    Коментиран от #53

    14:08 16.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 България

    8 19 Отговор
    Срам за НАТО и ЕС начело с Радев

    Коментиран от #18

    14:11 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Предател

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "А ако руснаците":

    Дано по бързо цялата България да превземат

    14:13 16.05.2026

  • 17 Ти говори само

    7 27 Отговор

    До коментар #3 от "Явно ще ни пращат на война":

    от собствено име!

    Ако Русия нападне ЕС ще се бием с тях и още как!

    Коментиран от #20, #35, #57, #69

    14:14 16.05.2026

  • 18 Дръта чанта

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "България":

    НАТО ни брани ЕС ни храни 🖕🖕🖕

    14:15 16.05.2026

  • 19 ЕС ще мине на военна нога

    8 18 Отговор
    и мощната му индустрия ще произведе всичко необходимо


    Вече се случва!

    Коментиран от #23, #26, #29

    14:16 16.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реално

    24 4 Отговор
    Не е събуждане а оглупяване този който го твърди няма нищо в главата си.

    14:17 16.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 9ти септември

    28 5 Отговор

    До коментар #19 от "ЕС ще мине на военна нога":

    ЕС най напред с дюнержиите не мое се оправи с Русия ще се бие

    14:18 16.05.2026

  • 24 Герге ,

    3 6 Отговор
    Пак спиш

    14:20 16.05.2026

  • 25 Дръта чанта

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Значи, че":

    Седи си на вмирисания диван и не ръси акъл дето ти липсва

    14:21 16.05.2026

  • 26 Мухахаха

    23 8 Отговор

    До коментар #19 от "ЕС ще мине на военна нога":

    Мощна индустрия е пред фалит без Руски ресурси нещо се бъркаш в специалиста

    14:23 16.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    9 25 Отговор
    Само Германия е способна за 3-4 години да стане най-силната армия на света. Правила го е и пак ще го направи. А сега в съюз с Франция, Великобритания, Нидерландия ... и не на последно място с най-боеспособната армия в Европа и Азия - Украйна, Европа ще бъде най-силната на света.

    Коментиран от #32, #36, #40, #71

    14:24 16.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Неподписан

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Явно ще ни пращат на война":

    Никоя европейска държава няма намерение да влезе във война с РФ,те от своя страна също...

    Коментиран от #33

    14:25 16.05.2026

  • 31 Иванушка , Дурачок

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "иванчо":

    Дедо ти , ти казал друго , ама ти как да знаеш ...Аз онзи ден пробвах , ама вятъра ми го върна...Сега жената ме пита - що миришеш на пикня ..

    Коментиран от #70

    14:25 16.05.2026

  • 32 Купейка

    19 8 Отговор

    До коментар #28 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    Пак ще се говори на Руски в Берлин

    Коментиран от #41

    14:25 16.05.2026

  • 33 И що се въоръжават

    24 4 Отговор

    До коментар #30 от "Неподписан":

    Аааа, да се да крадат пари от нас. САЩ цоца от глЮпавия ЕС.

    14:28 16.05.2026

  • 34 Мухахаха

    17 5 Отговор
    Нато мое само да прай мега свърки на Русия

    Коментиран от #39

    14:36 16.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Вельо Дойчев

    17 3 Отговор

    До коментар #28 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    Ахааа, така ще е!
    Начело ще бъдат видните чисти арийци - Мустафа, Мохамед, Ахмед, Али и разни други такива изпечени откъм тен...

    Коментиран от #63

    14:41 16.05.2026

  • 37 Логичен въпрос

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Щом 5% военни разходи са тотална беднотия, тогава в Русия при 7.5% военни разходи какво е? Питам от любопитство.

    Коментиран от #42, #72

    14:45 16.05.2026

  • 38 Лу ди

    8 3 Отговор
    Лу ди. Лу ди. Лу ди.

    14:50 16.05.2026

  • 39 Чиба, nocepko !

    5 12 Отговор

    До коментар #34 от "Мухахаха":

    Никакъв шанс НАТО да се вмести от копейките, които са го налапали и не го пускат даже и като се изхождат монголоидните opkи . Лапат и гълтат.

    Коментиран от #44, #49, #73

    14:50 16.05.2026

  • 40 Събудила се Европа

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    и видяла, че е в Матрицата. Контролът чрез страх е неефективен в дългосрочен план.

    14:51 16.05.2026

  • 41 Шекелка

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Купейка":

    И в покрайна тоже.

    14:53 16.05.2026

  • 42 Копейките освен че са предатели

    8 11 Отговор

    До коментар #37 от "Логичен въпрос":

    Са и неграмотни.

    14:55 16.05.2026

  • 43 Ол1гофрен,

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    А как е икономиката на руската ко4ина чиято де факто е на военни релси?

    Коментиран от #58

    14:57 16.05.2026

  • 44 шекелке,

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Чиба, nocepko !":

    защо квичиш, нали всеки ден ти обръщат хастара по няколко пъти, не знаеш кога @kaш и кога те kлaтят.

    14:58 16.05.2026

  • 45 Видяхме ги тези

    9 4 Отговор
    железни, златни, медно-каменни, диамантени куполи, които бяха намармаладени от обикновени селски лопати с чипове от перални! Същите направиха главния тартор на ОТАН на крив макарон, така че на самият Макарон му се изправиха дpонджулите около макароня. Рижавия Дpонджул беше направен на посмешище пред целия свят, а неговия вожд Cатаняхо не знае на кой свят се намира, на небесаха или между тях около Шиbата, на връх Ашнура.

    Купувайте безполезна мyчаща скап, която не става дори за плашенене на коkошките! ОТАН не е никакъв военен отбранителен съюз, а едно обикновено нивено сламено плашило със сламен купол.

    15:03 16.05.2026

  • 46 Артилерист

    12 2 Отговор
    Секретарката Рюте на НАТО се представя в ролята на рекламен агент на хищниците производители на оръжия. А уж НАТО беше отбранителен съюз и щеше да се закрива заедно с Варшавския договор...

    Коментиран от #59

    15:03 16.05.2026

  • 47 УдоМача

    12 3 Отговор
    На зима европейците ще ядат оръжия и ще си светят с оръжия..

    15:09 16.05.2026

  • 48 гост

    5 6 Отговор
    Този мощен съюз трябва да се оттърси от летаргията и да започне да произвежда военна продукция по добра дори и от Щатите...

    Коментиран от #55

    15:10 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 По-добре 5% разходи за отбрана,

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    отколкото 500000 хил. убити българи от руските варвари. Ако искаш мир, готви се за война.

    Коментиран от #56, #60, #68

    15:14 16.05.2026

  • 52 А моят дядо казваше

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "иванчо":

    Само комунисти могат да оставят Куба без захар, Русия без водка и България без кисело мляко !

    15:15 16.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мухахаха

    9 2 Отговор
    Нема по тъпо грозно и продажно племе от либералите

    15:18 16.05.2026

  • 55 Дивергент

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    И на кого ще продава продукцията си?Ще организира военен СИВ? Нали знаеш, че печалбата е приоритет при капитализма?

    15:19 16.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 си пън

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ти говори само":

    кво чакаш, тичай

    15:22 16.05.2026

  • 58 Супер е

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ол1гофрен,":

    Ще нахрани със сърми НАТО и ще се кротнете

    Коментиран от #61

    15:22 16.05.2026

  • 59 Пико4,

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Артилерист":

    Некомпетентен си.

    15:27 16.05.2026

  • 60 С какво ще се отбраняваш?

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "По-добре 5% разходи за отбрана,":

    С чушкопеци или с нелетящи фъkани16-ки? Руснаците добре знаят, че ваpваpите волгаpи са им бащи. Няма смисъл да се пънеш толкова с латински фрази, kопилета създадени от същите ваpваpи волгари, пелгари - пеларги, чието име Рим (Румен) сме дали ние, по корен рамѣнъ (сила). Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their """strength""" in war they called their city Rome.😉

    15:31 16.05.2026

  • 61 Бааа го

    3 6 Отговор

    До коментар #58 от "Супер е":

    Те сърмите си гърмят на руска територия .😃

    15:31 16.05.2026

  • 62 въпрос

    8 0 Отговор
    с кого ще воювате..? със Сирия, Иран, Афганистан..Русия..или с Беларус..1 трилион ще дадете на сащ..не ви излизат сметки..прекалено скъпо ще е производство на тези оръжия, снаряди..без да имате суровини, а те идваха в 90% случаи от Русия..газ, петрол..без тях сте в трета глуха..Вижте Германия..всичко живо бяга..затварят предприятия..изнасят цели отрасли..А този Рюте само се излага...как ли не коленичи пред Тръмп..но така е възпитан да уважава по -силни..

    16:24 16.05.2026

  • 63 Ще видиши ти какво ще стане

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Вельо Дойчев":

    когато Бундесвербашията подаде команда "Юруш!"

    16:36 16.05.2026

  • 64 да де

    3 1 Отговор
    НАТО иска европейците да си платят за смъртта от ядрени бомби . А те колко ще изкарат в бункерите никой не знае .

    16:43 16.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 паси идиота с трабанта

    6 1 Отговор
    Евро..гейовете са реши да воюват естествено с Русия . Синовете и дъщерите на Нацисtite ne могат да се премират ,че преди 80 години загубиха войната срещу СССР ! Тая която я осъществяват с Украйна и сега пак не успяха не успяха но това не означава ,че са се отказали . Беше Генерална репетиция пред голямата война която така много искат - щом искат да воювате и искате война ще я получите трябва да им каже Путин --(но откъде тая решителност и смелост ) и да ги "запука" с красавиците като" Сатана "
    , "Воевода ," красавицата Топал -М " не ядрени !! () като предупреждение ) да превърне военните им заводи , фабрики и цехове и критичната военна инфраструктура която предоставя -- военно оборудване , боеприпаси , и всякакви военни средства още сега в пепел и огромна димяща яма . ! Наплюват ,че са в НАТО и така ще седнат на зад..ника си и ще се замислят --като положат 2 -те си ръце между главата си и ще мислят ? да продължим което означава да бъдат унищожени ! не ли по добре да седнем на зад..ника си и да се премират за сега и да чакат по благоприятен момент когато отново да тръгнат на Изток --вечният ни враге Русия (по скоро природните му богатства не им дават покой когато могат да бъдат техни ) това е вложено в ДНА то на колонизаторите които от 500 години грабят планетата и са останали ненаказани което им дава правото да мислят ,че имат право , тъй като Светът принадлежи на тях ..

    17:53 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Абе украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ти говори само":

    Ходи се би сега , а не да се криеш в престъпната украинска организация ,,Куб,, във Варна .

    18:32 16.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    80% от немската младеж не иска и да чуе за армия .
    Другите 20 са с фесове и да стане Германистанска армия , под прякото командване на Анкара .

    18:37 16.05.2026

  • 72 Пак фейкове Грозев

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Логичен въпрос":

    3 % е бюджета бе Грознев .
    Ще свършиш като Г.Марков .
    Отровен от господарите ти от МИ 6.

    18:40 16.05.2026

  • 73 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Чиба, nocepko !":

    Видяхме те как го папа
    На Асан , Ибрям , и Мухамед .
    До сега бе фен на шведската тройка , но
    Арабската четворка ти е на сърцето .

    18:45 16.05.2026

  • 74 Казуар

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Другарю, по време на живковизма разходите за отбрана стигнаха до 12 процента и никой не протестираше.

    20:32 16.05.2026