Сигнал за събуждане за европейците! НАТО готви мегасделки за ракети и ПВО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте планира среща с водещи европейски отбранителни компании, за да стимулира инвестициите и да увеличи производството на оръжие пише днес Financial Times.
Отбелязва се, че целта на разговорите е също така да се ускори производството и да се подготви за ключови решения, очаквани на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Рюте възнамерява да призове отбранителните компании да действат по-бързо и да увеличат производствения капацитет в отговор на нарастващото търсене от съюзниците.
Според източници от индустрията, такава мащабна среща е нетипична и подчертава желанието на Алианса бързо да увеличи производството на отбранителна продукция преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.
Очаква се на срещите да да присъстват представители на технологичните гиганти в сферата на отбраната, включително Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.
''Не коментираме подробностите от частните неформални срещи'', заявяват Airbus на зададен въпрос относно предстоящата среща с Рюте.
Rheinmetall, MBDA и Leonardo също отказаха коментар. Safran и Saab също отговориха на исканията за коментар от FT.
Натиск върху отбранителната промишленост
НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнението на исканията на Доналд Тръмп за увеличаване на разходите за отбрана, тъй като алиансът се опитва да успокои гнева на американския президент заради отказа на съюзниците да подкрепят война срещу Иран. Инвестицията е насочена и към намаляване на зависимостта на континента от САЩ на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона.
На срещата на върха на НАТО в Хага миналата година лидерите на алианса се съгласиха с искането на Тръмп за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП.
Фокусирането на срещата в Анкара върху сделките за оръжие може да покаже въздействието на това обещание и да позволи на Тръмп да си припише заслугите, смятат официални лица.
''Става въпрос за това увеличението на разходите за отбрана да изглежда по-реално'', посочва официален представител на НАТО.
Напрежение между правителства и производители
Европейските отбранителни компании и министерства на отбраната са в противоречие през последните години. Компаниите заявяват, че правителствата не подписват достатъчно дългосрочни договори за обществени поръчки. Правителствата пък твърдят, че секторът не е успял да увеличи производствения си капацитет достатъчно бързо.
Въпреки напрежението, Рюте иска да чуе и от компаниите за пречките пред увеличаването на производството, за да се отговори на нуждите на НАТО.
Въпреки че европейските компании предприеха стъпки за справяне с недостига на боеприпаси, достъпът до ракети с голям обсег сега е ключов проблем за европейските столици.
Берлин се стреми да придобие американски крилати ракети ''Tomahawk'', за да засили отбраната си срещу Русия, задача, която стана още по-спешна, след като Пентагонът се отказа от плановете си за разполагане на собствено оборудване. В същото време европейските правителства оказват натиск върху местните компании да ускорят плановете си за разработване на алтернативи.
Стратегически фокус на НАТО
В началото на май Пентагонът обяви планове за изтегляне на 5000 войници от Германия на фона на спор между Тръмп и канцлера Фридрих Мерц относно войната с Иран, който също принуди Съединените щати да използват критични запаси от оръжия.
Всичко това се превърна в нов ''сигнал за събуждане'' за европейците относно необходимостта от бързо увеличаване на производствения им капацитет и способности.
Ако европейските съюзници от НАТО постигнат целта за разходи от 5%, това би означавало комбинирано увеличение на годишните разходи за отбрана с 1 трилион долара до 2035 г. в сравнение с 2024 г.
Представители на НАТО отбелязват, че искат да осигурят големи сделки в ключови области, където европейските военни разчитат в голяма степен на САЩ: противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег и разузнавателни и наблюдателни способности, като например космически спътници.
Някои компании ще представят планове следващата седмица за справяне с предизвикателствата, свързани с разширяването на производствения капацитет и работната сила, осигуряването на критични суровини и укрепването на веригите за доставки, докато един от източниците на FT добави, че на срещата ще бъде обсъдено как да се намали зависимостта от китайски и тайвански компоненти.
