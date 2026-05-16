Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Всеки пети германец на възраст между 14 и 29 години активно обмисля да се премести в друга страна. На какво се дължат тези нагласи?

Все повече германци на възраст между 14 и 29 години заявяват, че активно планират да напуснат родината си. В актуално проучване сред млади хора в Германия близо 21% от анкетираните споделят, че имат план да напуснат страната в търсене на по-добър живот другаде. А около 40% казват, че биха могли да си представят да се преместят в чужбина в дългосрочен план.

Тревогите на младите

Анкетираните са загрижени за икономическата сигурност в Германия, която е в стагнация вече две години. Повишаващите се разходи за жилище, неблагоприятните перспективи за кариера в условията на изкуствен интелект и растящите финансови предизвикателства затрудняват сериозно младите хора.

"Резултатите от проучването показват по драматичен начин колко силно натискът от последните години се отразява на младите хора - под формата на стрес, изтощение и нарастващо усещане за липса на перспективи", коментира ръководителят на проучването Симон Шнецер.

И още нещо показателно за поколението Z: много от неговите представители залитат към политическите крайности. Според данни на германската обществена медия АРД на проведените неотдавна избори за Ландтаг в провинция Райнланд-Пфалц 21% от избирателите на възраст под 25 години са гласували за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), а Левицата е получила 19% от гласовете в тази възрастова група. В същото време именно възходът на крайнодесните партии и все по-поляризираният политически пейзаж в страната карат много млади хора да обмислят да напуснат Германия.

Риф, студентка по магистърска програма "Социални и културни изследвания" в Хумболтовия университет в Берлин, казва в тази връзка следното: "Мисля, че всеки един от моите приятели се замисля за това - особено ако си обект на расова дискриминация, ако по някакъв начин принадлежиш към някакво малцинство. Все по-загрижена съм, особено след като се съкращават много от работните места в културния сектор, които работят за демократизацията. Мисля, че фашизмът набира сила".

Риф се тревожи от възхода на крайнодясната партия АзГ, но също така я притесняват и някои отстъпки на християндемократите на канцлера Фридрих Мерц и коалиционните му партньори пред избирателите в дясното политическо пространство. "Те вече предприемат някои стъпки, обещани от АзГ, което много ме притеснява", казва Риф. Младата жена все още не е решила в коя страна иска да се премести. "Знам, че не е лесно да емигрираш", казва тя.

Проучването показва и друго: психичното здраве в Германия изглежда се влошава. Според резултатите броят на младите хора с такива проблеми е достигнал нов рекорд - 29 процента. Тенденцията е по-силно изразена сред младите жени (34%), студентите (32%) и безработните младежи (42%). Много от участниците в допитването споделят, че все по-често прибягват до консултантски услуги, подпомагани от изкуствен интелект, за да се справят с личните си проблеми.

Това може да е причината, поради която идеята за установяване на друго място изглежда привлекателна за много млади хора.

"Миналата година бях в Токио за три месеца във връзка със следването ми и много ми хареса. Затова обмислям да се преместя там догодина", споделя Фредерик, 29-годишен студент по право от Хамбург. Младият мъж подчертава, че в случая не става въпрос за пари, тъй като Германия предлага добри пазарни условия за млади юристи. "Много ми хареса различният начин на живот. Беше малко по-спокойно, малко по-чисто. Иначе като цяло мога да си представя да живея и във Виена, Лондон или Париж", добавя студентът.

Накъде се насочват младите германци?

Германия остава третата по големина икономика в света по номинален БВП - след САЩ и Китай. Накъде тогава се насочват тези млади германци?

Според проучване на Германската статистическа служба от 2024 г. Швейцария е най-предпочитаната дестинация, следвана от Австрия. Австрийската столица Виена постоянно се нарежда сред най-добрите градове за живеене в света - благодарение на надеждните си обществени услуги и високото качество на живота. В класацията на Mercer за 2024 г. градът заема второ място в света, пред него е само Цюрих. В този списък попадат и градове в САЩ, Испания и Франция.

Каспар Тен Хаф изучава латински език и музика и иска да стане учител. Пред ДВ той споделя, че се идентифицира с други млади хора, които се чувстват привлечени от страни като Австрия и Швейцария. Той твърди, че хората с имигрантски произход "вече не се чувстват добре дошли, тъй като партии като АзГ стават все по-силни". Освен това се увеличава неравенството между социалните класи, което се превръща във все по-сериозен проблем в Германия, смята студентът.

"В Германия има огромна разлика между богатите и бедните. Налагаме много данъци на обикновените работници, но не и върху богатството, което хората наследяват от богатите си родители", казва още Каспар. За момента обаче той не планира да напусне Германия - смята да остане в страната и след като се дипломира.