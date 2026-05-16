Новини
Свят »
Германия »
Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

16 Май, 2026 15:53 2 850 50

  • германия-
  • мигранти-
  • фридрих мерц-
  • ангела меркел-
  • алтернатива за германия

Повишаващите се разходи за жилище, неблагоприятните перспективи за кариера в условията на изкуствен интелект и растящите финансови предизвикателства затрудняват сериозно младите хора

Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Всеки пети германец на възраст между 14 и 29 години активно обмисля да се премести в друга страна. На какво се дължат тези нагласи?

Все повече германци на възраст между 14 и 29 години заявяват, че активно планират да напуснат родината си. В актуално проучване сред млади хора в Германия близо 21% от анкетираните споделят, че имат план да напуснат страната в търсене на по-добър живот другаде. А около 40% казват, че биха могли да си представят да се преместят в чужбина в дългосрочен план.

Тревогите на младите

Анкетираните са загрижени за икономическата сигурност в Германия, която е в стагнация вече две години. Повишаващите се разходи за жилище, неблагоприятните перспективи за кариера в условията на изкуствен интелект и растящите финансови предизвикателства затрудняват сериозно младите хора.

"Резултатите от проучването показват по драматичен начин колко силно натискът от последните години се отразява на младите хора - под формата на стрес, изтощение и нарастващо усещане за липса на перспективи", коментира ръководителят на проучването Симон Шнецер.

И още нещо показателно за поколението Z: много от неговите представители залитат към политическите крайности. Според данни на германската обществена медия АРД на проведените неотдавна избори за Ландтаг в провинция Райнланд-Пфалц 21% от избирателите на възраст под 25 години са гласували за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), а Левицата е получила 19% от гласовете в тази възрастова група. В същото време именно възходът на крайнодесните партии и все по-поляризираният политически пейзаж в страната карат много млади хора да обмислят да напуснат Германия.

Риф, студентка по магистърска програма "Социални и културни изследвания" в Хумболтовия университет в Берлин, казва в тази връзка следното: "Мисля, че всеки един от моите приятели се замисля за това - особено ако си обект на расова дискриминация, ако по някакъв начин принадлежиш към някакво малцинство. Все по-загрижена съм, особено след като се съкращават много от работните места в културния сектор, които работят за демократизацията. Мисля, че фашизмът набира сила".

Риф се тревожи от възхода на крайнодясната партия АзГ, но също така я притесняват и някои отстъпки на християндемократите на канцлера Фридрих Мерц и коалиционните му партньори пред избирателите в дясното политическо пространство. "Те вече предприемат някои стъпки, обещани от АзГ, което много ме притеснява", казва Риф. Младата жена все още не е решила в коя страна иска да се премести. "Знам, че не е лесно да емигрираш", казва тя.

Проучването показва и друго: психичното здраве в Германия изглежда се влошава. Според резултатите броят на младите хора с такива проблеми е достигнал нов рекорд - 29 процента. Тенденцията е по-силно изразена сред младите жени (34%), студентите (32%) и безработните младежи (42%). Много от участниците в допитването споделят, че все по-често прибягват до консултантски услуги, подпомагани от изкуствен интелект, за да се справят с личните си проблеми.

Това може да е причината, поради която идеята за установяване на друго място изглежда привлекателна за много млади хора.

"Миналата година бях в Токио за три месеца във връзка със следването ми и много ми хареса. Затова обмислям да се преместя там догодина", споделя Фредерик, 29-годишен студент по право от Хамбург. Младият мъж подчертава, че в случая не става въпрос за пари, тъй като Германия предлага добри пазарни условия за млади юристи. "Много ми хареса различният начин на живот. Беше малко по-спокойно, малко по-чисто. Иначе като цяло мога да си представя да живея и във Виена, Лондон или Париж", добавя студентът.

Накъде се насочват младите германци?

Германия остава третата по големина икономика в света по номинален БВП - след САЩ и Китай. Накъде тогава се насочват тези млади германци?

Според проучване на Германската статистическа служба от 2024 г. Швейцария е най-предпочитаната дестинация, следвана от Австрия. Австрийската столица Виена постоянно се нарежда сред най-добрите градове за живеене в света - благодарение на надеждните си обществени услуги и високото качество на живота. В класацията на Mercer за 2024 г. градът заема второ място в света, пред него е само Цюрих. В този списък попадат и градове в САЩ, Испания и Франция.

Каспар Тен Хаф изучава латински език и музика и иска да стане учител. Пред ДВ той споделя, че се идентифицира с други млади хора, които се чувстват привлечени от страни като Австрия и Швейцария. Той твърди, че хората с имигрантски произход "вече не се чувстват добре дошли, тъй като партии като АзГ стават все по-силни". Освен това се увеличава неравенството между социалните класи, което се превръща във все по-сериозен проблем в Германия, смята студентът.

"В Германия има огромна разлика между богатите и бедните. Налагаме много данъци на обикновените работници, но не и върху богатството, което хората наследяват от богатите си родители", казва още Каспар. За момента обаче той не планира да напусне Германия - смята да остане в страната и след като се дипломира.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото други млади хора

    82 2 Отговор
    с големи бради им вземаха хляба.

    Коментиран от #18

    15:57 16.05.2026

  • 2 Меркел

    77 1 Отговор
    Защото е пълно с талибани и наркомани.

    15:58 16.05.2026

  • 3 Гюнтер

    64 3 Отговор
    Споко, Алтернатива за Германия ще се погрижат за народа си!

    Коментиран от #27

    15:58 16.05.2026

  • 4 Овчар

    68 4 Отговор
    Германците отдавна не са мнозинство и вече никога няма да бъдат , разграден двор с препълнени затвори и милиони наркомани..!

    15:58 16.05.2026

  • 5 катран

    66 6 Отговор
    Бягат защото напълнихте Германия с мързеливи "инженери и ай ти специалисти" Младите ако останат трябва да хранят освен себе си и тези с 5-6 деца..които са дошли по покана Меркел..Елате каза бившия канцлер..Германия ще се справи..Вече е ясно ..това беше катастрофа за цяла европа..Сега ще обвинявате във всичко Алтернатива за Германия..друго не ви остава..Обвинявате и младежи..защо ли не искат да следват либерални възгледи--третополово възпитание и др.прелести на нпо-та..Бягат не само млади..цялата промишленост се изнася..Без руски енергоносители Европа ще умре права..ДАЙ БОЖЕ, тъкмо и нацизма с него..

    16:00 16.05.2026

  • 6 1488

    60 2 Отговор
    Защо толкова много млади цигани обмислят да напуснат България и да отидат в Германия ?

    16:01 16.05.2026

  • 7 Федералната република

    55 3 Отговор
    е унищожена от прекалена демокрация, миграция забрадени и чалмосани навлеци които не работят а само смучат от социалната система. Германия не е това което беше унищожена от управляващи урсули merc чета и всякакви розови понита и трето полова паплач.

    16:03 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шрьодич

    15 5 Отговор
    Искат руский мир !

    16:04 16.05.2026

  • 10 Хензел

    10 14 Отговор
    Повечето сме момичета безумно влюбени в Путин!

    16:06 16.05.2026

  • 11 Гоя

    9 2 Отговор
    Нима?

    16:06 16.05.2026

  • 12 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    8 41 Отговор
    Всичко тръгна от агентите от ЩАЗИ - Меркел и Шрьодер, които обслужиха Путлер и неговия къpвав режим !

    Коментиран от #19, #24, #40

    16:08 16.05.2026

  • 13 катран

    53 2 Отговор
    Как да бъдеш психично здрав в Германия, когато за последните 20години държавата се превърна в джамахерия..От къде ли не пристигат талибани и искат да живеят по законите на шириата..Излиза германеца на улицата и какво да види Хасан и Айше и дечица на по 2-3 годинки и едното на път ..и всички са на социални помощи..Отива германеца на фабриката бачка, наоколо само германци..и пита къде ли са имигранти..нали трябваше уж и те да работят за да интегрират..ДА АМА НЕ..и става му кофти..и мисли какво трябва да се направи..и разбира ..няма спасение..

    16:09 16.05.2026

  • 14 ха ха хааа

    5 23 Отговор
    Рузнята е в екстаз ...🤭

    16:10 16.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    38 2 Отговор
    Омръзнало им е да са богати и проспериращи :D

    ... всеки 5ти обмисля, а предните 4 го правят!
    Германише капутише, а ни се натискаме да сме на потуващия титаник след като вече се нацепи на няколко айсберга...

    всеки път с германия, всеки път национална катастрофа... познайте какво ще дойде!

    16:11 16.05.2026

  • 16 Добре дошли в Русия!

    41 8 Отговор
    В Русия има цели градчета от германски бежанци. Германците са умен народ. Знаят, че в Русия няма безработица и който работи много, много получава.

    16:11 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Защото други млади хора":

    Но ножа още е в германците ...

    Коментиран от #23

    16:12 16.05.2026

  • 19 куку

    23 4 Отговор

    До коментар #12 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Така става когато за такива като теб не стигат пари по здравни пътеки...и се разхождате по улиците, вместо да ви гушкат в психото на Курило..Що не помолите Путин, може да ви отпусне помощ-хуманитарна..до там стигнахме..

    16:12 16.05.2026

  • 20 .....

    12 0 Отговор
    Е, а кажи ми са,що

    16:12 16.05.2026

  • 21 безпартиен

    33 3 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    16:13 16.05.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    32 0 Отговор
    За сметка на това, много млади роми от България обмислят да се заселят в Германия!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    16:14 16.05.2026

  • 23 да да

    28 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Няма спасение..Когато те са с автомати, газят с коли..а ти отиваш на площада и се гушкаш с убийците..и нямаш нищо против да идват още терористи..значи си го търсиш..и го получаваш заслужено..Либерална политика..

    16:17 16.05.2026

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    23 6 Отговор

    До коментар #12 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    В Русия живеят повече етнически българи, отколкото в България! Като е толкова лошо в Русия, според DW, защо не се завръщат в България?

    Коментиран от #25

    16:17 16.05.2026

  • 25 Сила

    13 12 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Защото целта на България е да пороби и колонизира Русия и да завладее ресурсите и природните и богатства , затова !!!
    Ние сме новата колониална сила в Европа !!!
    Бъл- га -ри , ю- на -ци .....България на пет морета и три океана , ураааааа !!!!

    16:23 16.05.2026

  • 26 Факт

    19 1 Отговор
    Много ниски заплати в Германия,хвърлят 2 бона,нищо не е,за цигаретен и биер

    16:24 16.05.2026

  • 27 Дзак

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гюнтер":

    Чете стари пощи!

    16:27 16.05.2026

  • 28 млади хора обмислят да напуснат Германия

    21 2 Отговор
    няма страшно
    други пък прииждат на талази ама ги харантутят
    и се развъждат като кафяви хлебарки

    16:35 16.05.2026

  • 29 поздрави от златната тоалетна чиния

    24 3 Отговор
    германци или немци е по правилно
    знаете ли защо само ние бившите съветски републики и бивша Югославия им казваме немци
    защото са предупредени че сутрин на разсъмване на обяд и вечер на свечеряване ще слушат молите как пеят от минаретата
    бягат защото вечер не смеят да излязат в градчето си превърнато в гето, не могат да се разходят в парка защото там всевъзможни махараджи, зулуси и бедуини са постлали всевъзможни чаршафи и одеяла навсякъде дими огън и етноса се облекчава, къпе и мие в близката река.

    16:37 16.05.2026

  • 30 Ели

    12 4 Отговор
    Защото всичко, което се приказваше зa там е мит неизмит. Нито умеят да се забавляват нито пък да се усмихват.

    16:47 16.05.2026

  • 31 И Киев е Руски

    19 4 Отговор
    Не искат да четат Корана.Елементарно

    Коментиран от #32

    16:55 16.05.2026

  • 32 Верно ли чичо

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    Много ги разбираш, но не ти е ясно, че точно в Германия има повече джамий, отколкото в цяла Европа. Комшийте са инвестирали много в държавата и за разлика от ортодоксите, по тая тема никой не ги закача.

    17:18 16.05.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 19 Отговор
    "МНОГО МЛАДИ ХОРА "ОБМИСЛЯТ" ДА НАПУСНАТ ГЕРМАНИЯ, НО .................. НИКОЙ НЕ "ОБМИСЛЯ" ДА ХОДИ В ...................... РУСИЯ, КИТАЙ, СЕВ КОРЕЯ ИЛИ ИРАН ................... ЧУДНО .ZAЩО ? ? ? ..................

    Коментиран от #43

    17:19 16.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 УдоМача

    10 4 Отговор
    Натискат за Швейцария??? Там боцането е задължително и ако не се избоцаш като ти заповядат има 4 и 5 цифрени глоби (според кантона).

    Коментиран от #39

    17:30 16.05.2026

  • 36 фейк

    16 2 Отговор
    я виж ти, то било не германци искат да имигрират..а имигранти които са дошли преди десетина години, вече не им отпускат полагащи помощи, малко им ги орязаха и те веднага реват..били те дискриминирани на расова основа..защото видите ли те не работят , а трябва да хранят семейства и дори от тези помощи пращат в талибания или от къде са дошли примерно пакъстан или сирия..а може и афганистан..а германеца много лош по думите на Мерц и станал мързелив..защото не искал да храни тези придошли доктори и ай ти специалисти..За яд работа..

    17:30 16.05.2026

  • 37 СЗО

    12 4 Отговор
    Липсата на задължителна казарма води до това....42% с психични заболявания.

    17:32 16.05.2026

  • 38 ахахахаха

    11 2 Отговор
    В Швейцария никой не иска германци, освен това ще бъдат неприятно изненадани като разберат колко работа трябва да свършат и колко любезни трябва да са .. Да не говорим, че германците са лоши чужденци и лесно се отказват .

    18:04 16.05.2026

  • 39 пълни глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "УдоМача":

    единствено здравната застраховка 380 франка (минимум) месечно е задължителна

    18:05 16.05.2026

  • 40 ахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    щази е нацистка организация, съкратено от щат сихерхайт. Държавна сигурност .

    18:06 16.05.2026

  • 41 абе

    8 1 Отговор
    тая статия на някви празни приказки ли се базира ?? Германци искат да напускат, щото най германската партия поставя германците на първо място? я да си омитате глупостите

    18:27 16.05.2026

  • 42 Защото собствениците на Дойче Веле

    6 2 Отговор
    Нарочно дискредитират Европа и християните! Затова!

    18:40 16.05.2026

  • 43 БАЦЕ ЕООД

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    защото Руския има 7 падежа, а из останалите йероглифи ... ти колко източни азбуки знаеш?

    Коментиран от #46

    18:50 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Кики

    2 1 Отговор
    Нямат търпение да се преместят в Украйна доброволци, не им стига да ги доят в Германия и да плащат социални помощи на всевъзможна паплач като половината заплата им я прибират като данъци.

    21:14 16.05.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "БАЦЕ ЕООД":

    ПИТАЙ, ТВОЯ "ПРОГРЕСИВЕН" ЧОРАП .................... КОЛКО ИЕРОГЛИФИ ZHAE .....................

    21:20 16.05.2026

  • 47 Еми така става като ецб печата трилиони

    4 1 Отговор
    За да помпи изкуствено икономикана на фалиралата жермания и европа като цяло щото нали трябва да подарява трилиони на охрайна ама щом на охрайна подарява трилиони значи всичко в европата трябва да скочи стотици пъти повече от това дето дава на охрайна и печата още повече евра и така става инфлацията и сичко е скъпо а не че там разни инвеститори били много впечатлени от невероятните данни на жермаската икономика та дакса скочи 100% за 2 3 години ама това коено пиша няма го прочетете никъде що политици и банкери не искат да го знаете

    22:15 16.05.2026

  • 48 истината

    1 1 Отговор
    Хващам се на бас че тая статия е фек новина на някой русофил

    23:20 16.05.2026

  • 49 Анонимен

    0 0 Отговор
    Политиката на алтернативата е за прекратяване на младежката емиграция,като за в бъдеще се предвижда да се учат задължително за вярност пред Германия.Да живеят в страната си като опитите да я наводнят с чуждоземци и същества чудати от край далечен ще се сблъскат с местните коренни германци.От недрата на страната ще се пробуди онзи непоклатим ,героичен дух ,с който се сражаваха срещу целият свят загърбили болка ,разрушения,страдания.Този героичен плам ги водеше към неравните сражения на Хитлерюгенд по всички фронтове за оцеляването на Фатерланда във времето.Германия ще живее дори ние да умрем...

    23:28 16.05.2026

  • 50 така, така

    0 0 Отговор
    Определено ДВ се е превърнало в ретраслатор на опорки и дори не проследява за логическите връзки, на публикациите си. Както и да е, функционалната неграмотност очевидно не прощава на наетите там да "творят".
    Почти ме убедиха, че младите не харесват условията в Германия и ги е страх от дискриминация и "фашизма" на АзГ. Обаче, както ги е страх, така 21% от избирателите на възраст под 25 години са гласували за AзГ. Като сложиш и ония 19, дето са забили в лявата крайност, то 40% от младежите въобще не изпитват страх. Да допуснем 20% дето въобще не ги е еня за политиката, то ще излезе, че болшинството от младите хора в Германия въобще нямат притеснения, поне по политически въпроси. Виж, че немците обедняват си е факт. Нека наливат още средства в дупката Украйна и налагат още санкции на Русия, пък после що са го закъсали и младите бягат.
    Но къде да го обесняваме това на ДВ. Ония си слагат числа и дори не осъзнават смисъла им, чрез което всъщност сами зануляват, изказаните тези. Гениално, хем твърдят нещо, хем сами се опровергават, и всичко това в една публикация

    23:44 16.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания