Защо толкова много млади хора обмислят да напуснат Германия

Всеки пети германец на възраст между 14 и 29 години активно обмисля да се премести в друга страна. На какво се дължат тези нагласи?
Все повече германци на възраст между 14 и 29 години заявяват, че активно планират да напуснат родината си. В актуално проучване сред млади хора в Германия близо 21% от анкетираните споделят, че имат план да напуснат страната в търсене на по-добър живот другаде. А около 40% казват, че биха могли да си представят да се преместят в чужбина в дългосрочен план.
Тревогите на младите
Анкетираните са загрижени за икономическата сигурност в Германия, която е в стагнация вече две години. Повишаващите се разходи за жилище, неблагоприятните перспективи за кариера в условията на изкуствен интелект и растящите финансови предизвикателства затрудняват сериозно младите хора.
"Резултатите от проучването показват по драматичен начин колко силно натискът от последните години се отразява на младите хора - под формата на стрес, изтощение и нарастващо усещане за липса на перспективи", коментира ръководителят на проучването Симон Шнецер.
И още нещо показателно за поколението Z: много от неговите представители залитат към политическите крайности. Според данни на германската обществена медия АРД на проведените неотдавна избори за Ландтаг в провинция Райнланд-Пфалц 21% от избирателите на възраст под 25 години са гласували за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), а Левицата е получила 19% от гласовете в тази възрастова група. В същото време именно възходът на крайнодесните партии и все по-поляризираният политически пейзаж в страната карат много млади хора да обмислят да напуснат Германия.
Риф, студентка по магистърска програма "Социални и културни изследвания" в Хумболтовия университет в Берлин, казва в тази връзка следното: "Мисля, че всеки един от моите приятели се замисля за това - особено ако си обект на расова дискриминация, ако по някакъв начин принадлежиш към някакво малцинство. Все по-загрижена съм, особено след като се съкращават много от работните места в културния сектор, които работят за демократизацията. Мисля, че фашизмът набира сила".
Риф се тревожи от възхода на крайнодясната партия АзГ, но също така я притесняват и някои отстъпки на християндемократите на канцлера Фридрих Мерц и коалиционните му партньори пред избирателите в дясното политическо пространство. "Те вече предприемат някои стъпки, обещани от АзГ, което много ме притеснява", казва Риф. Младата жена все още не е решила в коя страна иска да се премести. "Знам, че не е лесно да емигрираш", казва тя.
Проучването показва и друго: психичното здраве в Германия изглежда се влошава. Според резултатите броят на младите хора с такива проблеми е достигнал нов рекорд - 29 процента. Тенденцията е по-силно изразена сред младите жени (34%), студентите (32%) и безработните младежи (42%). Много от участниците в допитването споделят, че все по-често прибягват до консултантски услуги, подпомагани от изкуствен интелект, за да се справят с личните си проблеми.
Това може да е причината, поради която идеята за установяване на друго място изглежда привлекателна за много млади хора.
"Миналата година бях в Токио за три месеца във връзка със следването ми и много ми хареса. Затова обмислям да се преместя там догодина", споделя Фредерик, 29-годишен студент по право от Хамбург. Младият мъж подчертава, че в случая не става въпрос за пари, тъй като Германия предлага добри пазарни условия за млади юристи. "Много ми хареса различният начин на живот. Беше малко по-спокойно, малко по-чисто. Иначе като цяло мога да си представя да живея и във Виена, Лондон или Париж", добавя студентът.
Накъде се насочват младите германци?
Германия остава третата по големина икономика в света по номинален БВП - след САЩ и Китай. Накъде тогава се насочват тези млади германци?
Според проучване на Германската статистическа служба от 2024 г. Швейцария е най-предпочитаната дестинация, следвана от Австрия. Австрийската столица Виена постоянно се нарежда сред най-добрите градове за живеене в света - благодарение на надеждните си обществени услуги и високото качество на живота. В класацията на Mercer за 2024 г. градът заема второ място в света, пред него е само Цюрих. В този списък попадат и градове в САЩ, Испания и Франция.
Каспар Тен Хаф изучава латински език и музика и иска да стане учител. Пред ДВ той споделя, че се идентифицира с други млади хора, които се чувстват привлечени от страни като Австрия и Швейцария. Той твърди, че хората с имигрантски произход "вече не се чувстват добре дошли, тъй като партии като АзГ стават все по-силни". Освен това се увеличава неравенството между социалните класи, което се превръща във все по-сериозен проблем в Германия, смята студентът.
"В Германия има огромна разлика между богатите и бедните. Налагаме много данъци на обикновените работници, но не и върху богатството, което хората наследяват от богатите си родители", казва още Каспар. За момента обаче той не планира да напусне Германия - смята да остане в страната и след като се дипломира.
1 Защото други млади хора
Коментиран от #18
15:57 16.05.2026
2 Меркел
15:58 16.05.2026
3 Гюнтер
Коментиран от #27
15:58 16.05.2026
4 Овчар
15:58 16.05.2026
5 катран
16:00 16.05.2026
6 1488
16:01 16.05.2026
7 Федералната република
16:03 16.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шрьодич
16:04 16.05.2026
10 Хензел
16:06 16.05.2026
11 Гоя
16:06 16.05.2026
12 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Коментиран от #19, #24, #40
16:08 16.05.2026
13 катран
16:09 16.05.2026
14 ха ха хааа
16:10 16.05.2026
15 ДрайвингПлежър
... всеки 5ти обмисля, а предните 4 го правят!
Германише капутише, а ни се натискаме да сме на потуващия титаник след като вече се нацепи на няколко айсберга...
всеки път с германия, всеки път национална катастрофа... познайте какво ще дойде!
16:11 16.05.2026
16 Добре дошли в Русия!
16:11 16.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сила
До коментар #1 от "Защото други млади хора":Но ножа още е в германците ...
Коментиран от #23
16:12 16.05.2026
19 куку
До коментар #12 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Така става когато за такива като теб не стигат пари по здравни пътеки...и се разхождате по улиците, вместо да ви гушкат в психото на Курило..Що не помолите Путин, може да ви отпусне помощ-хуманитарна..до там стигнахме..
16:12 16.05.2026
20 .....
16:12 16.05.2026
21 безпартиен
16:13 16.05.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
16:14 16.05.2026
23 да да
До коментар #18 от "Сила":Няма спасение..Когато те са с автомати, газят с коли..а ти отиваш на площада и се гушкаш с убийците..и нямаш нищо против да идват още терористи..значи си го търсиш..и го получаваш заслужено..Либерална политика..
16:17 16.05.2026
24 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #12 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":В Русия живеят повече етнически българи, отколкото в България! Като е толкова лошо в Русия, според DW, защо не се завръщат в България?
Коментиран от #25
16:17 16.05.2026
25 Сила
До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":Защото целта на България е да пороби и колонизира Русия и да завладее ресурсите и природните и богатства , затова !!!
Ние сме новата колониална сила в Европа !!!
Бъл- га -ри , ю- на -ци .....България на пет морета и три океана , ураааааа !!!!
16:23 16.05.2026
26 Факт
16:24 16.05.2026
27 Дзак
До коментар #3 от "Гюнтер":Чете стари пощи!
16:27 16.05.2026
28 млади хора обмислят да напуснат Германия
други пък прииждат на талази ама ги харантутят
и се развъждат като кафяви хлебарки
16:35 16.05.2026
29 поздрави от златната тоалетна чиния
знаете ли защо само ние бившите съветски републики и бивша Югославия им казваме немци
защото са предупредени че сутрин на разсъмване на обяд и вечер на свечеряване ще слушат молите как пеят от минаретата
бягат защото вечер не смеят да излязат в градчето си превърнато в гето, не могат да се разходят в парка защото там всевъзможни махараджи, зулуси и бедуини са постлали всевъзможни чаршафи и одеяла навсякъде дими огън и етноса се облекчава, къпе и мие в близката река.
16:37 16.05.2026
30 Ели
16:47 16.05.2026
31 И Киев е Руски
Коментиран от #32
16:55 16.05.2026
32 Верно ли чичо
До коментар #31 от "И Киев е Руски":Много ги разбираш, но не ти е ясно, че точно в Германия има повече джамий, отколкото в цяла Европа. Комшийте са инвестирали много в държавата и за разлика от ортодоксите, по тая тема никой не ги закача.
17:18 16.05.2026
33 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #43
17:19 16.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 УдоМача
Коментиран от #39
17:30 16.05.2026
36 фейк
17:30 16.05.2026
37 СЗО
17:32 16.05.2026
38 ахахахаха
18:04 16.05.2026
39 пълни глупости
До коментар #35 от "УдоМача":единствено здравната застраховка 380 франка (минимум) месечно е задължителна
18:05 16.05.2026
40 ахахаха
До коментар #12 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":щази е нацистка организация, съкратено от щат сихерхайт. Държавна сигурност .
18:06 16.05.2026
41 абе
18:27 16.05.2026
42 Защото собствениците на Дойче Веле
18:40 16.05.2026
43 БАЦЕ ЕООД
До коментар #33 от "ЕДГАР КЕЙСИ":защото Руския има 7 падежа, а из останалите йероглифи ... ти колко източни азбуки знаеш?
Коментиран от #46
18:50 16.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кики
21:14 16.05.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #43 от "БАЦЕ ЕООД":ПИТАЙ, ТВОЯ "ПРОГРЕСИВЕН" ЧОРАП .................... КОЛКО ИЕРОГЛИФИ ZHAE .....................
21:20 16.05.2026
47 Еми така става като ецб печата трилиони
22:15 16.05.2026
48 истината
23:20 16.05.2026
49 Анонимен
23:28 16.05.2026
50 така, така
Почти ме убедиха, че младите не харесват условията в Германия и ги е страх от дискриминация и "фашизма" на АзГ. Обаче, както ги е страх, така 21% от избирателите на възраст под 25 години са гласували за AзГ. Като сложиш и ония 19, дето са забили в лявата крайност, то 40% от младежите въобще не изпитват страх. Да допуснем 20% дето въобще не ги е еня за политиката, то ще излезе, че болшинството от младите хора в Германия въобще нямат притеснения, поне по политически въпроси. Виж, че немците обедняват си е факт. Нека наливат още средства в дупката Украйна и налагат още санкции на Русия, пък после що са го закъсали и младите бягат.
Но къде да го обесняваме това на ДВ. Ония си слагат числа и дори не осъзнават смисъла им, чрез което всъщност сами зануляват, изказаните тези. Гениално, хем твърдят нещо, хем сами се опровергават, и всичко това в една публикация
23:44 16.05.2026