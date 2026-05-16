Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
"Ядрен тероризъм": руски ракети прелитат край украински АЕЦ
  Тема: Украйна

"Ядрен тероризъм": руски ракети прелитат край украински АЕЦ

16 Май, 2026 15:23 1 879 70

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • чернобилска аец-
  • запорожка аец-
  • хмелницка аец

При това и руснаците, и украинците знаят, че най-малкото отклонение от курса може да има фатални последици

"Ядрен тероризъм": руски ракети прелитат край украински АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Това е игра с огъня: руски ракети падат на километри от украинските атомни централи. При това и руснаците, и украинците знаят, че най-малкото отклонение от курса може да има фатални последици.

В украинските ядрени централи се провеждат учения за реакции при екстремни ситуации, каквито преди не е имало. Но сега те са се превърнали в рутина във връзка с руските нападения срещу украинската енергийна система. Служителите трябва да са в състояние за броени минути да намалят до минимум мощността на съоръженията, за да не спира подаването на ток към националната електропреносна мрежа.

В ядрената централа „Хмелницки“ служителите също имат за задача да действат така, че да са подготвени за евентуални руски интервенции срещу мрежата. Главният инженер на централата Бохдан Лотоцки обяснява пред ДВ: „Преди войната такива неща не се случваха. Всичко се промени след инвазията на Русия и произтичащите от това сривове в подаването на електроенергия в мрежата. Разполагаме със съвсем малко време да реагираме. Ако трябва да редуцираме мощността до 75 процента, успяваме за 30 минути. Ако прекъсне външното електроснабдяване и трябва да излезем от мрежата, включването на мощностите наново отнема цял ден“.

Руските атаки срещу електропреносната мрежа предизвикват два проблема, на които инженерите трябва да реагират. В единия случай мрежата не може да поеме електроенергията, произвеждана от централата, тъй като кабелите за високо напрежение и подстанциите са повредени – това налага намаляване на мощността, за да не се претовари системата.

В други случаи в мрежата няма достатъчно ток, а ако той не достига за охлаждането на ядрените централи, се пускат генератори, захранвани с дизел.

Игра с огъня

Русия до момента не е атакувала директно украински атомни централи – излъчването на радиация може да бъде заплаха и за Русия. Такъв удар обаче не е изключен.

Войната продължава вече четири години, но всички опити ядрените съоръжения да бъдат държани извън обсега на бойните действия, така и не се увенчаха с успех – руските дронове и ракети не поддържат дистанция.

През 2025 година руски дрон увреди стоманената конструкция, покриваща авариралия реактор в Чернобил. През април украинската главна прокуратура съобщи на агенция „Ройтерс“, че 35 руски суперзвукови ракети „Кинжал“ са се доближили на 20 км от централата „Хмелницки“. Те са изключително бързи и минимално отконение от курса би било достатъчно, за да бъде ударена централата – съзнателно или случайно.

Дмитро Хрубой, който отговаря за сигурността в контролната зала, си спомня: „Бях дежурен, когато прозвуча въздушната тревога, т.е. имаше опасност от ракетно нападение. Имаме ясни указания и знаем какво да правим. Тогава извадихме късмет. Надявам се никога да не се стига дотам, защото на всички ни е ясно какви биха могли да бъдат последиците от един такъв удар“.

Русия също е застрашена

Но и без непосредствена опасност положението е напрегнато – мрежата е нестабилна и инженерите изобщо не бива да напускат контролната зала по време на дежурството си. „Преди излизахме да хапнем до стола, сега ни носят храната тук“, разказва Дмитро Хрубой пред ДВ.

Много украинци са доволни, че тази централа продължава да работи – атомната енергия е важна за функционирането на страната. Тя е част от енергийната система, която Путин почти няма как да разруши, без да застраши и Русия.

Миналата зима, когато руските нападения срещу конвенционалните електроцентрали бяха достигнали кулминацията си, ядрената енергия осигуряваше 70 процента от тока в Украйна. Както обяснява пред ДВ Павло Ковтонюк, ръководител на националната компания на Украйна за производство на атомна енергия „Енергоатом“, Русия е в състояние да нанесе значителни щети. „Те познават отлично мрежата – тя е от съветско време. Те знаят къде да ударят, за да нарушат нашето електроснабдяване.“

"Ядрен тероризъм"

Те знаят и как могат да създават страх – след като минават на километри от ядрените централи. Ковтонюк нарича тази тактика „ядрен тероризъм“ и пояснява:

"Не можем да бъдем сигурни, че Русия ще пощади съоръженията. Не знаем какво планират и трябва да се подготвим за най-лошото. Най-големият проблем е психическият натиск върху нашия персонал. А хората, които поддържат ядрените съоръжения, трябва да са спокойни и отпочинали. Но точно това не е възможно под воя на сирените“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леон

    63 5 Отговор
    Украйна не трябва да има атомни централи.

    Коментиран от #5, #15

    15:25 16.05.2026

  • 3 хехе

    62 3 Отговор
    Ще карат на зелена енергия Урсула лани рече, че тецовете и ядрените централи са вредни и трябва да се затворят.

    Коментиран от #43

    15:26 16.05.2026

  • 4 Пияна украинка с два ножа

    54 4 Отговор
    Ще си взривим атомните централи, като Чернобилската АЕЦ, да не останат за Путин. Всичко ще взривим и ще бягаме в ЕС.

    Коментиран от #17

    15:29 16.05.2026

  • 5 Шопо

    58 5 Отговор

    До коментар #2 от "Леон":

    Украйна няма ядрени централи, те са руски.

    Коментиран от #58

    15:29 16.05.2026

  • 6 Таб

    53 5 Отговор
    Прелитат над АЕЦ и продъават на запад, за да накажат исинските терористи, които от 2014 убиват деца в Луганск и Донецк, разрушавт и ограбват православните храмове, забраняват руския език, бомбадират цивилни обети, устройват бандеро-нацистки паради.

    15:32 16.05.2026

  • 7 Ами

    50 3 Отговор
    Чак пък "Ядрен тероризъм". Малко пресилвате нещата.
    А и дроновете в случая са с по-безопасни от снарядите.
    А къде беше DW когато окраинците обстоятелстваха Запорожката АЕЦ?
    А когато САЩ и Израел бомбандираха иранската АЕЦ?

    15:35 16.05.2026

  • 8 Урцулът

    25 1 Отговор
    Спокойно дечица пак ще има пандемия

    15:36 16.05.2026

  • 9 Зеле, Зеле, вкиснато,

    39 3 Отговор
    тези ядрени електроцентрали са строени от руснаците, а не от вашите шваbи xитлеристи - нациcти! Само те имат правото да ги зануляват. 😉

    15:36 16.05.2026

  • 10 Дойче веле 🚾

    40 2 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    15:37 16.05.2026

  • 11 маке

    26 2 Отговор
    тожа жалко сйтче копира друго жалко сайтче, господ е събирач...

    15:38 16.05.2026

  • 12 хахахахха

    32 3 Отговор
    Стига с тая евтина пропаганда

    15:39 16.05.2026

  • 13 Споко ,бе

    18 2 Отговор
    Бил съм в Чернобил една година след аварията ... И сега съм железен ..

    15:39 16.05.2026

  • 14 Ирина Недева

    36 3 Отговор
    Само така братушки! Българският народ от все сърце желае да раздрусате здраво натовските "Авгиеви обори" в Украйна.

    15:40 16.05.2026

  • 15 Льоня ,

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Леон":

    Те не са украински , от времето на СССР -ъ са ...

    15:43 16.05.2026

  • 16 Психиатър

    29 1 Отговор
    Комунистите имаха по-интелигентна пропаганда то Дойче веле. Няма ли да ги вече да ги закриват?!

    15:46 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Запис

    27 3 Отговор
    Летят за да накажат укрински управници, които продават страната си на чужди фирми като Блек Рок, поддават се на провокационни указания политици от рода на Борис Джонсън.

    15:51 16.05.2026

  • 19 Ама нема лабаво

    22 2 Отговор
    Кво чакате Зелю да вдига белия байряк и да мирне света!!!

    15:52 16.05.2026

  • 20 Макс

    3 24 Отговор
    Путин вече не се котира на политпазара и е готов да нанесе огромни поражения не само на Украйна , а на целия свят . Единствено руските милиардери могат да го спрат .

    Коментиран от #59

    15:52 16.05.2026

  • 21 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    3 24 Отговор
    Имахме си ние терористите да не направят нещо подобно

    Коментиран от #22, #38

    15:53 16.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Напишете в търсачката

    20 2 Отговор
    "острецов чернобиль" и ще научите как бандеровците са предизвикали Чернобилската авария, за да предизвикат фалит на СССР и неговия разпад.

    15:57 16.05.2026

  • 24 Пръч с китара

    5 25 Отговор
    Бангаранга бангаранга,
    Путин в Хага с нови пранги!
    Ще набива той пети,
    трибунал ще уважи!

    15:59 16.05.2026

  • 25 Ужас(истински)

    19 2 Отговор
    На тия специалисти им се иска режим, при който всичко се е кротнало и пре цялата смяна не им се налага кнопка да натиснат:) Тогаз е най-сладко да разпуснеш, че и да подремнеш.:)..Смяната свършва, надникът сигурен, пишеш рапорт за следваща смяна и духваш:) В ситуация се разбира кой какво може и какъв спец е! . Поддържат им формата руснаците:)). Няма лошо .

    15:59 16.05.2026

  • 26 Рублевка

    21 3 Отговор
    Който пожали бандеровец е по-лош от врага! Бандеровецът е особен вид манияк. Не го ли ликвидираш, той ще убие нечия майка, жена, деца. Помнете това!

    Павел Судоплатов, разузнавач, герой на Съветския съюз, ЕТНИЧЕСКИ УКРАИНЕЦ

    16:05 16.05.2026

  • 27 джони инглиш

    23 1 Отговор
    Зеленски превзе ли Белгородската АЕЦ, защото преди две години каза че це я разменя за Запорожката.

    16:10 16.05.2026

  • 28 Ха,ха

    2 3 Отговор
    Ма и такова ли имало😂😂

    16:14 16.05.2026

  • 29 Пръч с китара

    3 21 Отговор
    Искам с моята китара
    да рaзбия тиквa стара
    на дъpт и глyпав русофил,
    ще се прицеля, тряс, не бих сгрешил!

    Коментиран от #33, #56

    16:14 16.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Армагедон

    5 2 Отговор
    В крайна сметка планетата на маймуните трябва да се закрие като проект😂😂

    16:15 16.05.2026

  • 32 ТАКА ,ЛИ...?!

    24 3 Отговор
    А как се нарича безотговорното многократно, съвсем умишлено и целенасочено бомбандиране от страна на Украйна на Запорожката АЕЦ...?!

    16:16 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЯХБЗ

    2 19 Отговор
    Ами московските цървули трябва да знаят, че скоро ще прелитат ракети и край техните АЕЦ.

    Коментиран от #36

    16:21 16.05.2026

  • 35 Пръч с китара

    2 18 Отговор

    До коментар #33 от "Ма ти и на китара ли свириш...?!":

    Не мога да свиря на китара. С нея само разбивам дpъти русофилски тиkви!

    Коментиран от #37

    16:21 16.05.2026

  • 36 Пияна украинка с два ножа

    13 2 Отговор

    До коментар #34 от "ЯХБЗ":

    Като си изгърмим атомните централи ще дойдем е България и ще колим българки.

    16:23 16.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    22 3 Отговор

    До коментар #21 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Браво на руските войски че прочистват света от терористите бандери

    16:30 16.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хахахахха

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "да ти уринирам на главата":

    ти май искаш к0лумбийска вратовръзка да "носиш"

    16:31 16.05.2026

  • 41 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "да ти уринирам на главата":

    първо ще ти сготвя чавето ти да го хапнеш и после ще те обработя

    16:32 16.05.2026

  • 42 хахахахха

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пръч с китара":

    ей го още един кандидат да си хапне чевето преди да поеме към дъното на шахтата

    16:36 16.05.2026

  • 43 Наблюдател

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    "Журналистически тероризъм"
    Статии на чуждестранни агенти с чуждо финансиране прелитат несанкционирано покрай очите ми.
    Това да манипулираш с полуистини и откровени лъжи, наистина е игра с огъня.

    16:39 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦

    4 20 Отговор
    СЛАВА ВАМ УКРАИНСКИ БРАТЯ! 🇧🇬🤝🇺🇦

    Коментиран от #46, #54, #62, #65, #67, #68

    16:55 16.05.2026

  • 46 А бе то убуу - ,,Слава..."...

    21 1 Отговор

    До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":

    ...,ама на Зеленски не му трябват хора,крещейки лозунги от дивана,а му трябват хора за фронта...!
    Така,че не се ослушвай,ами рипай от дивана и на фронта...

    17:00 16.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 КАКВОТО СИ НАДРОБИШ,НЕМА ДА ВИ СЕ РАЗМИН

    13 1 Отговор
    „Те познават отлично мрежата – тя е от съветско време.
    ТОЧНО ТАКА , ПРИЗНАНИЕ ,ЧЕ СА ВИ Я ПОСТРОИЛИ ,И САМО ТОВА ЛИ, ВСИЧКО ГО ИМАТЕ НА ГОТОВО,ПОСТРОЕНО ОТ РУСНАЦИТЕ !! И ЗА БЛАГОДАРНОСТ УГОДИХТЕ НА ФАШИСТКИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ ДА ВОЮВАТЕ С/У РУСИЯ, А!!
    СЕГА, ВСИЧКО ДА ВИ РАЗРУШАТ И ДА СИ ПОСТРОИ ВИЕ ВСИЧКО САМИ! ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВАТЕ !
    ВПРОЧЕМ , ПУТИН СИ ЗНАЕ РАБОТАТА , НО ПО-ОТРАНО , ТРЯБВАШЕ ДА ВИ ЗАПОЧНЕ , И МОЖЕШЕ ДА ИЗБЕГНЕ ПОРАЗИИТЕ КОИТО И НАНЕСОХТЕ БЛАГОДАРЕНИЕ ЕВРОЛАЙНОБРИТЦИТЕ,НОТОВА НЯМА ДА ИМ ОСТАНЕ НЕНАКАЗАНО!ВС

    17:44 16.05.2026

  • 51 ПОЛУЧАВАШ , ТОВА КОЕТО ЗАСЛУЖАВАШ

    16 0 Отговор
    „Те познават отлично мрежата – тя е от съветско време.
    ТОЧНО ТАКА , ПРИЗНАНИЕ ,ЧЕ СА ВИ Я ПОСТРОИЛИ ,И САМО ТОВА ЛИ, ВСИЧКО ГО ИМАТЕ НА ГОТОВО,ПОСТРОЕНО ОТ РУСНАЦИТЕ !! И ЗА БЛАГОДАРНОСТ УГОДИХТЕ НА ФАШИСТКИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ ДА ВОЮВАТЕ С/У РУСИЯ, А!!
    СЕГА, ВСИЧКО ДА ВИ РАЗРУШАТ И ДА СИ ПОСТРОИ ВИЕ ВСИЧКО САМИ! ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВАТЕ !
    ВПРОЧЕМ , ПУТИН СИ ЗНАЕ РАБОТАТА , НО ПО-ОТРАНО , ТРЯБВАШЕ ДА ВИ ЗАПОЧНЕ , И МОЖЕШЕ ДА ИЗБЕГНЕ ПОРАЗИИТЕ КОИТО И НАНЕСОХТЕ БЛАГОДАРЕНИЕ ЕВРОЛАЙНОБРИТЦИТЕ,НОТОВА НЯМА ДА ИМ ОСТАНЕ НЕНАКАЗАНО!

    17:45 16.05.2026

  • 52 Украински? АЕЦ

    10 1 Отговор
    Кой ги построи тези АЕЦ? С чия технология!?.......
    С чужда пита помен правят украинците

    17:49 16.05.2026

  • 53 Читател

    10 1 Отговор
    "Ядрен тероризъм": руски ракети прелитат край украински АЕЦ"

    "Ядрен тероризъм": американски и израелски ракети прелитат край ирански АЕЦ - така става ли или в канчето на господарите не позволяват да се гледа. Праведната пропаганда повелява да се плюе по Русия за същото което господарите вършат всеки ден че и в по-големи мащаби ама за там нито дума че ще спрат грантовете.

    18:01 16.05.2026

  • 54 Антитрол

    10 0 Отговор

    До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":

    То само с викане "Слава Украине" скрити добре зад компютрите няма да победите руснаците - вече призивната възраст е от 18 до 60 години че и жени почнаха да ловят по улиците на Украйна.

    Трябват дела - мешката и доброволец във ВСУ.

    18:07 16.05.2026

  • 55 Учуден

    12 0 Отговор

    До коментар #44 от "СЛАВА УКРАИНСКИ БРАТЯ! 🇧🇬🤝🇺🇦":

    "Браво на украинските братя"

    Какви "братя" са ти украинците - ако наистина са ти братя трябваше отдавна да си във ВСУ и да громиш руснаците - истинските братя така правят а не единия брат да умира а другия да се крие. До сега нито един евроатлантик или козяче не се е записало във ВСУ пък ужким укрите им били "братя".

    18:11 16.05.2026

  • 56 ВМЕСТО ДА ВРЕЩИШ

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пръч с китара":

    ДА БЕШЕ СЕ ПОДМИЛ И СЕГА МЯМАШЕ ДА СИ СЪС ЗАСЕДНАЛ ПАТЛАДЖАН В Г.....ЗА

    18:41 16.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ганю

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Русия няма да остави и спомен от това което е построила.
    Нощо не се оставя в ръцете на врага дори и за да
    си направи и 1 пирон

    Коментиран от #63

    18:45 16.05.2026

  • 59 То гледам западните

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Макс":

    Се котират .
    Рейтинг като на БСП и ДПС .
    Само машинации на изборите още са на власт и гледат колко повече бели да направят на човечеството .
    Африка и Азия трябва да иска реванш за злините направени от европейските колонизатори .
    Бой и Грабене на европейски либерална измет .

    18:51 16.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":

    Долу уср@йна и подкрепящите ги!България е с вас руски братя!🇧🇬🤝🇷🇺

    18:55 16.05.2026

  • 63 Ганювец

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "ганю":

    Козлодуй още ти работи бе
    С
    В
    И
    Н
    Ю
    Инак и тока да са ти спрели до сега .

    18:58 16.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":

    Българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така,всички уср@инци и подкрепящите ги вън от България,няма място за такава и3мет в България

    19:07 16.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":

    Ще те намеря и ще те накарам да си изядеш чавето недоразумение такова!

    19:14 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Маринов

    3 0 Отговор
    Манджа с грозде е тази статия. Хем боли, хем сърби. Няма ударени АЕЦ, ама можело да ударят. Пък киевският удар по Чернобил приписват на Русия. Не се чете статията, защото е просто написана заради нея, трябва им.

    21:34 16.05.2026

  • 70 така, така

    0 0 Отговор
    Не очаквах, че ДВ ще падне толкова ниско и ще представи преднамерено изкривяване на информацията.
    Всъщност, в известен смисъл риска да оставиш да работят централите при проблеми с мрежата е изцяло на украинците. Нормалното е да спреш блоковете, но не. Самонадеяността на украинците може и да ни докара нов Чернобил. Добре, че в проектите на всички блокове са предвидени достатъчно защити, та блоковете сами ще изключат.
    От друга страна, руснаците не разпаднаха ел. системата на украинците, а можеха. По-добре е ДВ да анализира това. И като тема е по-интересно.
    Ако ще ме занимават с ракети, летящи в близост до АЕЦ, то тогава да разследват директните удари на украинците към Запорожката АЕЦ. Този срам МААЕ да се прави, че не знае откъде били долитали ракетите беше огромен позор. То, само като гледаш снимките на падналите ракети ти става ясно от коя посока са долетяли. Но тази тема за ДВ не е интересна, ясно защо.

    Притесняваме единствено такъв тип публикации да не са подготовка за поредната Буча. В този случай театрото на украинците ще бъде за сметката на огромен регион, в който и ние можем да попаднем.

    23:23 16.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания