"Ядрен тероризъм": руски ракети прелитат край украински АЕЦ"

Това е игра с огъня: руски ракети падат на километри от украинските атомни централи. При това и руснаците, и украинците знаят, че най-малкото отклонение от курса може да има фатални последици.
В украинските ядрени централи се провеждат учения за реакции при екстремни ситуации, каквито преди не е имало. Но сега те са се превърнали в рутина във връзка с руските нападения срещу украинската енергийна система. Служителите трябва да са в състояние за броени минути да намалят до минимум мощността на съоръженията, за да не спира подаването на ток към националната електропреносна мрежа.
В ядрената централа „Хмелницки“ служителите също имат за задача да действат така, че да са подготвени за евентуални руски интервенции срещу мрежата. Главният инженер на централата Бохдан Лотоцки обяснява пред ДВ: „Преди войната такива неща не се случваха. Всичко се промени след инвазията на Русия и произтичащите от това сривове в подаването на електроенергия в мрежата. Разполагаме със съвсем малко време да реагираме. Ако трябва да редуцираме мощността до 75 процента, успяваме за 30 минути. Ако прекъсне външното електроснабдяване и трябва да излезем от мрежата, включването на мощностите наново отнема цял ден“.
Руските атаки срещу електропреносната мрежа предизвикват два проблема, на които инженерите трябва да реагират. В единия случай мрежата не може да поеме електроенергията, произвеждана от централата, тъй като кабелите за високо напрежение и подстанциите са повредени – това налага намаляване на мощността, за да не се претовари системата.
В други случаи в мрежата няма достатъчно ток, а ако той не достига за охлаждането на ядрените централи, се пускат генератори, захранвани с дизел.
Игра с огъня
Русия до момента не е атакувала директно украински атомни централи – излъчването на радиация може да бъде заплаха и за Русия. Такъв удар обаче не е изключен.
Войната продължава вече четири години, но всички опити ядрените съоръжения да бъдат държани извън обсега на бойните действия, така и не се увенчаха с успех – руските дронове и ракети не поддържат дистанция.
През 2025 година руски дрон увреди стоманената конструкция, покриваща авариралия реактор в Чернобил. През април украинската главна прокуратура съобщи на агенция „Ройтерс“, че 35 руски суперзвукови ракети „Кинжал“ са се доближили на 20 км от централата „Хмелницки“. Те са изключително бързи и минимално отконение от курса би било достатъчно, за да бъде ударена централата – съзнателно или случайно.
Дмитро Хрубой, който отговаря за сигурността в контролната зала, си спомня: „Бях дежурен, когато прозвуча въздушната тревога, т.е. имаше опасност от ракетно нападение. Имаме ясни указания и знаем какво да правим. Тогава извадихме късмет. Надявам се никога да не се стига дотам, защото на всички ни е ясно какви биха могли да бъдат последиците от един такъв удар“.
Русия също е застрашена
Но и без непосредствена опасност положението е напрегнато – мрежата е нестабилна и инженерите изобщо не бива да напускат контролната зала по време на дежурството си. „Преди излизахме да хапнем до стола, сега ни носят храната тук“, разказва Дмитро Хрубой пред ДВ.
Много украинци са доволни, че тази централа продължава да работи – атомната енергия е важна за функционирането на страната. Тя е част от енергийната система, която Путин почти няма как да разруши, без да застраши и Русия.
Миналата зима, когато руските нападения срещу конвенционалните електроцентрали бяха достигнали кулминацията си, ядрената енергия осигуряваше 70 процента от тока в Украйна. Както обяснява пред ДВ Павло Ковтонюк, ръководител на националната компания на Украйна за производство на атомна енергия „Енергоатом“, Русия е в състояние да нанесе значителни щети. „Те познават отлично мрежата – тя е от съветско време. Те знаят къде да ударят, за да нарушат нашето електроснабдяване.“
"Ядрен тероризъм"
Те знаят и как могат да създават страх – след като минават на километри от ядрените централи. Ковтонюк нарича тази тактика „ядрен тероризъм“ и пояснява:
"Не можем да бъдем сигурни, че Русия ще пощади съоръженията. Не знаем какво планират и трябва да се подготвим за най-лошото. Най-големият проблем е психическият натиск върху нашия персонал. А хората, които поддържат ядрените съоръжения, трябва да са спокойни и отпочинали. Но точно това не е възможно под воя на сирените“.
2 Леон
7 Ами
А и дроновете в случая са с по-безопасни от снарядите.
А къде беше DW когато окраинците обстоятелстваха Запорожката АЕЦ?
А когато САЩ и Израел бомбандираха иранската АЕЦ?
15:35 16.05.2026
15 Льоня ,
До коментар #2 от "Леон":Те не са украински , от времето на СССР -ъ са ...
15:43 16.05.2026
20 Макс
21 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
15:53 16.05.2026
Коментиран от #22, #38
15:53 16.05.2026
23 Напишете в търсачката
24 Пръч с китара
Путин в Хага с нови пранги!
Ще набива той пети,
трибунал ще уважи!
26 Рублевка
Павел Судоплатов, разузнавач, герой на Съветския съюз, ЕТНИЧЕСКИ УКРАИНЕЦ
29 Пръч с китара
да рaзбия тиквa стара
на дъpт и глyпав русофил,
ще се прицеля, тряс, не бих сгрешил!
Коментиран от #33, #56
16:14 16.05.2026
35 Пръч с китара
До коментар #33 от "Ма ти и на китара ли свириш...?!":Не мога да свиря на китара. С нея само разбивам дpъти русофилски тиkви!
Коментиран от #37
16:21 16.05.2026
36 Пияна украинка с два ножа
До коментар #34 от "ЯХБЗ":Като си изгърмим атомните централи ще дойдем е България и ще колим българки.
16:23 16.05.2026
38 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #21 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Браво на руските войски че прочистват света от терористите бандери
16:30 16.05.2026
40 хахахахха
До коментар #30 от "да ти уринирам на главата":ти май искаш к0лумбийска вратовръзка да "носиш"
16:31 16.05.2026
41 хахахахха
До коментар #30 от "да ти уринирам на главата":първо ще ти сготвя чавето ти да го хапнеш и после ще те обработя
16:32 16.05.2026
42 хахахахха
До коментар #39 от "Пръч с китара":ей го още един кандидат да си хапне чевето преди да поеме към дъното на шахтата
16:36 16.05.2026
43 Наблюдател
До коментар #3 от "хехе":"Журналистически тероризъм"
Статии на чуждестранни агенти с чуждо финансиране прелитат несанкционирано покрай очите ми.
Това да манипулираш с полуистини и откровени лъжи, наистина е игра с огъня.
16:39 16.05.2026
45 СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦
Коментиран от #46, #54, #62, #65, #67, #68
16:55 16.05.2026
46 А бе то убуу - ,,Слава..."...
До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":...,ама на Зеленски не му трябват хора,крещейки лозунги от дивана,а му трябват хора за фронта...!
Така,че не се ослушвай,ами рипай от дивана и на фронта...
17:00 16.05.2026
50 КАКВОТО СИ НАДРОБИШ,НЕМА ДА ВИ СЕ РАЗМИН
ТОЧНО ТАКА , ПРИЗНАНИЕ ,ЧЕ СА ВИ Я ПОСТРОИЛИ ,И САМО ТОВА ЛИ, ВСИЧКО ГО ИМАТЕ НА ГОТОВО,ПОСТРОЕНО ОТ РУСНАЦИТЕ !! И ЗА БЛАГОДАРНОСТ УГОДИХТЕ НА ФАШИСТКИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ ДА ВОЮВАТЕ С/У РУСИЯ, А!!
СЕГА, ВСИЧКО ДА ВИ РАЗРУШАТ И ДА СИ ПОСТРОИ ВИЕ ВСИЧКО САМИ! ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВАТЕ !
ВПРОЧЕМ , ПУТИН СИ ЗНАЕ РАБОТАТА , НО ПО-ОТРАНО , ТРЯБВАШЕ ДА ВИ ЗАПОЧНЕ , И МОЖЕШЕ ДА ИЗБЕГНЕ ПОРАЗИИТЕ КОИТО И НАНЕСОХТЕ БЛАГОДАРЕНИЕ ЕВРОЛАЙНОБРИТЦИТЕ,НОТОВА НЯМА ДА ИМ ОСТАНЕ НЕНАКАЗАНО!ВС
17:44 16.05.2026
52 Украински? АЕЦ
С чужда пита помен правят украинците
17:49 16.05.2026
53 Читател
"Ядрен тероризъм": американски и израелски ракети прелитат край ирански АЕЦ - така става ли или в канчето на господарите не позволяват да се гледа. Праведната пропаганда повелява да се плюе по Русия за същото което господарите вършат всеки ден че и в по-големи мащаби ама за там нито дума че ще спрат грантовете.
18:01 16.05.2026
54 Антитрол
До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":То само с викане "Слава Украине" скрити добре зад компютрите няма да победите руснаците - вече призивната възраст е от 18 до 60 години че и жени почнаха да ловят по улиците на Украйна.
Трябват дела - мешката и доброволец във ВСУ.
18:07 16.05.2026
55 Учуден
До коментар #44 от "СЛАВА УКРАИНСКИ БРАТЯ! 🇧🇬🤝🇺🇦":"Браво на украинските братя"
Какви "братя" са ти украинците - ако наистина са ти братя трябваше отдавна да си във ВСУ и да громиш руснаците - истинските братя така правят а не единия брат да умира а другия да се крие. До сега нито един евроатлантик или козяче не се е записало във ВСУ пък ужким укрите им били "братя".
18:11 16.05.2026
56 ВМЕСТО ДА ВРЕЩИШ
До коментар #29 от "Пръч с китара":ДА БЕШЕ СЕ ПОДМИЛ И СЕГА МЯМАШЕ ДА СИ СЪС ЗАСЕДНАЛ ПАТЛАДЖАН В Г.....ЗА
18:41 16.05.2026
58 ганю
До коментар #5 от "Шопо":Русия няма да остави и спомен от това което е построила.
Нощо не се оставя в ръцете на врага дори и за да
си направи и 1 пирон
Коментиран от #63
18:45 16.05.2026
59 То гледам западните
До коментар #20 от "Макс":Се котират .
Рейтинг като на БСП и ДПС .
Само машинации на изборите още са на власт и гледат колко повече бели да направят на човечеството .
Африка и Азия трябва да иска реванш за злините направени от европейските колонизатори .
Бой и Грабене на европейски либерална измет .
18:51 16.05.2026
62 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
18:55 16.05.2026
До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":Долу уср@йна и подкрепящите ги!България е с вас руски братя!🇧🇬🤝🇷🇺
18:55 16.05.2026
63 Ганювец
До коментар #58 от "ганю":Козлодуй още ти работи бе
С
В
И
Н
Ю
Инак и тока да са ти спрели до сега .
18:58 16.05.2026
65 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":Българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така,всички уср@инци и подкрепящите ги вън от България,няма място за такава и3мет в България
19:07 16.05.2026
67 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #45 от "СЛАВА УКРАИНЕ! 🇧🇬🤝🇺🇦":Ще те намеря и ще те накарам да си изядеш чавето недоразумение такова!
19:14 16.05.2026
69 Маринов
21:34 16.05.2026
70 така, така
Всъщност, в известен смисъл риска да оставиш да работят централите при проблеми с мрежата е изцяло на украинците. Нормалното е да спреш блоковете, но не. Самонадеяността на украинците може и да ни докара нов Чернобил. Добре, че в проектите на всички блокове са предвидени достатъчно защити, та блоковете сами ще изключат.
От друга страна, руснаците не разпаднаха ел. системата на украинците, а можеха. По-добре е ДВ да анализира това. И като тема е по-интересно.
Ако ще ме занимават с ракети, летящи в близост до АЕЦ, то тогава да разследват директните удари на украинците към Запорожката АЕЦ. Този срам МААЕ да се прави, че не знае откъде били долитали ракетите беше огромен позор. То, само като гледаш снимките на падналите ракети ти става ясно от коя посока са долетяли. Но тази тема за ДВ не е интересна, ясно защо.
Притесняваме единствено такъв тип публикации да не са подготовка за поредната Буча. В този случай театрото на украинците ще бъде за сметката на огромен регион, в който и ние можем да попаднем.
23:23 16.05.2026