Един човек е убит при атаката на украинските въоръжени сили срещу Севастопол, а други трима са пострадали, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в платформата Max.

Според губернатора, атаката на украинските въоръжени сили срещу Севастопол е повредила 34 жилищни сгради и 17 частни дома, а над града през нощта са свалени 71 въздушни цели.

„В Севастопол силите за противовъздушна отбрана, Черноморският флот и мобилните пожарни екипи са отблъснали атака на украинските въоръжени сили... За съжаление, има пострадали“, написа губернаторът.

Жертва на атаката е мъж, роден през 1983 г., който е бил в кола близо до улица „Генерал Остряков“. Екип на линейка, пристигнал на мястото на инцидента, се е опитал да го реанимира, но не е успял да го спаси.

Още трима души са ранени: възрастен мъж и жена, които са получили осколкови рани и са в средно състояние; млад мъж също е ранен. Всички са откарани в болница.

Инфраструктурата на Севастопол също е повредена, добави Развожаев.

Четирима цивилни, включително две деца, бяха ранени при атака на украинските въоръжени сили срещу Белгородска област, обяви областният губернатор Вячеслав Гладков.

„Украинските въоръжени сили продължават атаките си срещу нашия регион. Четирима цивилни, включително две деца, са ранени“, се казва в изявлението.

Той уточни, че дронът е атакувал лек автомобил в село Ржевка в Шебекински район. Един мъж е получил шрапнелни рани по гърба, краката и гърдите, а друг е получил шрапнелни рани по гърба. 13-годишно момче е получило разкъсване на крака, а 12-годишно дете е получило шрапнелни рани по рамото и гърба.

Радените са хоспитализирани в Шебекинския централен районен център и получават необходимата медицинска помощ. На мястото на атаката са повредени лек автомобил и прозорците на частен дом.

Дрон е атакувал и жилищен блок в град Алексеевка. Гладков съобщи, че балкон в един от апартаментите се е запалил и пожарникарите гасят източника на пожара. Фасадата и прозорците на апартаменти на няколко етажа са повредени.

По-рано пътник загина, а шофьор е ранен при атака с дрон срещу автомобил в село Гора-Подол в Грайворонски район на Белгородска област.

Шофьорът е получил сериозни наранявания: диагностициран е с взривна минна травма, баротравма и множество рани от шрапнели. Той е бил лекуван в интензивното отделение. Колата е била унищожена от пожара.