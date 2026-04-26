Мъж загина в автомобил при атака на ВСУ срещу Севастопол, четирима пострадаха край Белгород

26 Април, 2026 04:47, обновена 26 Април, 2026 07:04 1 274 25

По-рано пътник загина, а шофьор бе ранен при атака с дрон срещу автомобил в село Гора-Подол в Грайворонски район на Белгородска област

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е убит при атаката на украинските въоръжени сили срещу Севастопол, а други трима са пострадали, съобщи губернаторът Михаил Развожаев в платформата Max.

Според губернатора, атаката на украинските въоръжени сили срещу Севастопол е повредила 34 жилищни сгради и 17 частни дома, а над града през нощта са свалени 71 въздушни цели.

Още новини от Украйна

„В Севастопол силите за противовъздушна отбрана, Черноморският флот и мобилните пожарни екипи са отблъснали атака на украинските въоръжени сили... За съжаление, има пострадали“, написа губернаторът.

Жертва на атаката е мъж, роден през 1983 г., който е бил в кола близо до улица „Генерал Остряков“. Екип на линейка, пристигнал на мястото на инцидента, се е опитал да го реанимира, но не е успял да го спаси.

Още трима души са ранени: възрастен мъж и жена, които са получили осколкови рани и са в средно състояние; млад мъж също е ранен. Всички са откарани в болница.

Инфраструктурата на Севастопол също е повредена, добави Развожаев.

Четирима цивилни, включително две деца, бяха ранени при атака на украинските въоръжени сили срещу Белгородска област, обяви областният губернатор Вячеслав Гладков.

„Украинските въоръжени сили продължават атаките си срещу нашия регион. Четирима цивилни, включително две деца, са ранени“, се казва в изявлението.

Той уточни, че дронът е атакувал лек автомобил в село Ржевка в Шебекински район. Един мъж е получил шрапнелни рани по гърба, краката и гърдите, а друг е получил шрапнелни рани по гърба. 13-годишно момче е получило разкъсване на крака, а 12-годишно дете е получило шрапнелни рани по рамото и гърба.

Радените са хоспитализирани в Шебекинския централен районен център и получават необходимата медицинска помощ. На мястото на атаката са повредени лек автомобил и прозорците на частен дом.

Дрон е атакувал и жилищен блок в град Алексеевка. Гладков съобщи, че балкон в един от апартаментите се е запалил и пожарникарите гасят източника на пожара. Фасадата и прозорците на апартаменти на няколко етажа са повредени.

По-рано пътник загина, а шофьор е ранен при атака с дрон срещу автомобил в село Гора-Подол в Грайворонски район на Белгородска област.

Шофьорът е получил сериозни наранявания: диагностициран е с взривна минна травма, баротравма и множество рани от шрапнели. Той е бил лекуван в интензивното отделение. Колата е била унищожена от пожара.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    9 5 Отговор
    Това са укротерористични прояви на активност за пред западните спонсори. В отговор на тези спорадични опити руските въздушно космически сили нанасят масирани удари с високоточни ракети, бомби и дронове. През изминалата нащ например руснаците са сизвършили смръзяващ удар по десетки енергийни и на ВПК обекти със средства от земята, въздуха и морето. Използвани са и бомбардировачи СУ34, които са напълно независими от метеорологични условия. Комплексните удари по фронта и в дълбочина лишават укроВПКато от енергия, няма производство на нова и ремонт на повредена техника, разчита се само на внос. Отделно липсата на ток и др енергия спира транспорта и прекъсват логистиката към фронта. Пораженията на украинците досега са колосални: 670 самолета, 30 000танка, 650 средства за ПВО. Отделно за загубите и недостига на жива сила на укроармията говори факта, че е започнала масова мобилизация на жени и момичета...

    Коментиран от #3, #4, #5, #7, #9, #11

    05:39 26.04.2026

  • 2 Видеото не е за хора със слабо сърце

    4 9 Отговор
    Разчленени все още живи руски офицери плачат и молят за помощ -

    Насред Донецк: "Азов" взриви с 8 дрона 12 офицери от спецчаст на ФСБ (ВИДЕО)

    Снимка: Getty Images
    Украинска атака с дронове, която е завършила с прецизен удар по пункт на спецчастите на ФСБ в центъра на град Донецк, е убила 22 офицери от руската служба и е ранила още 35. Това съобщава в канала си в Телеграм командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр".

    Коментиран от #16

    06:14 26.04.2026

  • 3 Смех с ватенки

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Тръгнали да превземат Украйна,а не могат да си опазят своята територия.Украински дронове бият на 2 000 километра в Русия!

    КАКЪВ КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ БЕ НЕЩЧАСТНИК?
    РУСИЯ ГОРИ!

    Коментиран от #8

    06:45 26.04.2026

  • 4 Ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Украйна световен лидер в производството на дронове продава на
    САЩ
    Катар
    Оман
    Бахрейн
    Йордания...

    06:48 26.04.2026

  • 5 Карлуково

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Тук ли си бил?!Идваме!

    06:51 26.04.2026

  • 6 Питам

    3 2 Отговор
    Мъжът роден 1983-та защо не е бил на фронта?

    Коментиран от #17

    06:59 26.04.2026

  • 7 Равнис мирно! За двайсе...

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Защо повтаряш и преписват опорки и пропаганда? В тая казарма не ви ли учиха на мислене и разсъждение?

    Коментиран от #23

    07:00 26.04.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Смех с ватенки":

    Прочутата свещена pyccкая "халатность".

    07:00 26.04.2026

  • 9 30 000 танка???

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Бе ти нооормален ли си? Откъде преписваш??😅😅😅

    07:02 26.04.2026

  • 10 Иво

    2 2 Отговор
    От 2 дни самолети на НАТО свалят руски дронове над Одеска ообласт!Русия приключва!

    07:09 26.04.2026

  • 11 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Така ще бъде!До последният жив руснак влязъл в Украйна с оръжие в ръка.

    07:13 26.04.2026

  • 12 Избийте

    1 1 Отговор
    руските изроди!

    07:38 26.04.2026

  • 13 Казанлъшкия

    0 1 Отговор
    Това са атаките на украинците - цивилни ,а не граждански цели. Т.рористични актове, друго не могат очевидно освен да пращат дронове. Зеленски ще иска безкрайно да е на власт и затова войната да е безкрайна ,за да няма избори и съд за него. А такъв ще има със сигурност,никой не харесва принудителния начин на мобилизиране през от.вличане и смазване от б.ой

    Коментиран от #15

    07:41 26.04.2026

  • 14 А така!

    1 0 Отговор
    Удри по блатната и zмет!!!

    07:41 26.04.2026

  • 15 доктор

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Казанлъшкия":

    Добрият руснак е мъртвият.

    07:42 26.04.2026

  • 16 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Видеото не е за хора със слабо сърце":

    Маняк видеото е че удрят някаква сграда, няма една снимка на загинал хахахахахах, всички знаем че на маджарчо можеш да му вярваш толкова колкото може да вярваме на бат Бойко, че не краде хахахах, направо падам с украинските фенчета където сами си набиват филма, че Украйна имат нещо на фронта хахаха, ама за сметка виж колко клипчета има с трупове на птиците на маджар хахаха

    07:43 26.04.2026

  • 17 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    Защото в Русия няма мобилизация - това не ти е Украйна да има принудителна мобилизация. Има платени добровошци и руска армия,никого не от.вличат като в Украйна. Уникално са коментарите в които се твърди, че Русия гйнела войната. Хаха, е защо тогава руснаците са в Украйна,а не обратното? Само лишени от критично мислене и м.лоумници могат да повярват на това. Ако украинците бяха в Русия и руснаците се отбраняваха,щяхте да сте прави,но гледаме,че е обратното.

    Коментиран от #21, #25

    07:46 26.04.2026

  • 18 Мишел

    0 1 Отговор
    Солунските атентатори, северноирландските атентатори, ....., украинските атентатори. Тактиката на загубилите .
    С терор никой никога не е печелил и няма да спечели война.

    Коментиран от #22

    07:46 26.04.2026

  • 19 Zaxaрова

    0 0 Отговор
    Гуведа пишете нещо!Само с плюсове и минуси не става!

    07:47 26.04.2026

  • 20 Вацев

    0 0 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    07:48 26.04.2026

  • 21 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Казанлъшкия":

    Братле не се хаби, тука пишат 3 4 шизофреника с по 10 ника, само виж как винаги под коментари руските лайкове са в пъти повече, ние сме ги разкрили и им се подиграваме, това са няколко бедни пенсионери и може би няколко слабаци в живота

    07:48 26.04.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за вниманието!

    07:50 26.04.2026

  • 23 Артилерист

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Равнис мирно! За двайсе...":

    Чрез тебе ще отговоря и на останалите, които са прочели и коментирали моя пост. Първо, за повторенията ми. Ами това е война и всяка нощ руските средства за далечно поразяване поразяват обекти, които се различават само по своето местоположение в Украйна. Например снощи, като се започне от Шостка, Сумска област и се премине на юг през Чернигов, Харков и се стигне до Запорожие, са смлени подземни заводи за сглобяване на тежка военна техника, командни пунктове, вкл. с висши натовски инструктори там, учебни центрове с ново мобилизирани, складове за боеприпаси и гориво и т.п. Това е еженощно и то е описано подробно в различни източници, но тук няма толкова място и затова аз обобщавам. Второ, тактиката на поразяването също е сравнително еднотипна. Отначало се пускат евтините шпертплатови дронове, имитиращи Герани, които претоварват укроПВОто, след което следват истински дронове и ракети Х101 и Кинжал, и накрая Искандери завършват комплексното поразяване.

    07:51 26.04.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:51 26.04.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Казанлъшкия":

    Руснаците на фронта са задължени да си носят чувал за труп.Така по-лесно го прибират у дома😁

    07:54 26.04.2026

