Новини
Свят »
САЩ »
АП: Какви мерки за сигурност имаше в хотела, от който Тръмп бе евакуиран след стрелба ВИДЕО

26 Април, 2026 10:50, обновена 26 Април, 2026 11:01

  • тръмп-
  • доналд тръмп-
  • хотел-
  • стрелба-
  • атентат-
  • охрана

Там бе извършен и атентатът срещу Роналд Рейгън

Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Смята се, че заподозреният, задържан след стрелба по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом (Коул Томас Алън, на 31 години, от Торънс, в американския щат Калифорния - бел. ред.), е преминал през най-външния пояс на охраната на събитието с участието на американския президент Доналд Тръмп, тъй като е бил гост на хотела, съобщиха официални лица за Асошиейтед прес.

Охраната за годишното събитие винаги е засилена, когато президентът присъства, особено като се има предвид историята на мястото - преди 45 години хотел „Хилтън“ във Вашингтон е сцена на опита за убийство на президента Роналд Рейгън. Правоохранителните органи твърдят, че тяхната „многослойна защита“ е работила по предназначение. Въпреки това инцидентът със сигурност поражда още въпроси относно сигурността на президента на фона на нашумелите актове на политическо насилие през последните години.

Ето какво знаем за мерките за сигурността на вечерята на кореспондентите.

Временно изпълняващият длъжността началник на Столичното полицейско управление на Вашингтон, окръг Колумбия, Джефри Карол заяви пред репортери в събота вечерта, че според разследващите заподозреният е бил отседнал в хотела. Изглежда, че това е начинът, по който той е успял да проникне в "Хилтън" по време на събитието.

Хотелът беше затворен за широката общественост от 14:00 часа в събота в очакване на вечерята, която започна в 20:00 часа (03:00 ч. бълг. вр. днес). Отвън десетки протестиращи се събраха под дъжда - най-вече отправяйки критики към медиите с представители на събитието.

Достъпът беше ограничен до гости на хотела, хора с покани за самата вечеря, както и с покани за един от приемите, които се провеждат в хотела преди или след вечерята, и с акредитации от Асоциацията на кореспондентите на Белия дом.

Всичките 2300 гости на събитието в огромната подземна бална зала на хотела трябваше да преминат през няколко допълнителни проверки, за да влязат там, включително показвайки поканите си на доброволци от асоциацията и на персонала на хотела, както и преминавайки през скенери, обслужвани от Сикрет Сървис и от службата за транспортна сигурност.

Записи от охранителни камери, публикуван от Тръмп в социалните медии малко след инцидента, показват как въоръженият мъж тича покрай служители по сигурността, които в този момент, изглежда, разглобяват металотърсачите. След като президентът Тръмп се настани в балната зала, на други присъстващи не беше позволено да влязат в охраняваната зона, поради което металотърсачите бяха демонтирани.

„Това показва, че нашата многопластова защита работи“, заяви директорът на Сикрет Сървис - Шон Къран. Коментарите му бяха повторени от Карол, който каза, че планът за сигурност за вечерта е разработен от тайните служби и „този план за сигурност наистина е проработил тази вечер“.

Вътре в балната зала за самата вечеря имаше допълнителни мерки за сигурност. Тайните служби на САЩ поддържаха друг периметър около президента, който включваше буфер, разделящ него и другите, седнали на главната маса, от останалите присъстващи.

Бронежилетки са били скрити под масата, където седеше Тръмп. Агенти на Сикрет Сървис бяха на постовете си пред сцената и в нейните краища, както и тежко въоръжени агенти от специалните служби, готови да реагират при заплаха. Бяха взети мерки за безопасността на десетки други високопоставени посетители в балната зала.

Самият хотел има дълга президентска история и обикновените хора редовно са резервирали стаи или са пълнили лоби бара, за да гледат знаменити политически обществени фигури на събития, които са привличали елита на Вашингтон - примерът са Джордж Клуни и Ким Кардашиян. Въпреки че е известен с вечерята на кореспондентите, хотелът редовно е домакин на бляскави събития в столицата, сред които се отличат проявите с участието на президента на САЩ.

Това е мястото, където Джон Хинкли-младши простреля Роналд Рейгън на 30 март 1981 г. Рейгън се запътва към лимузината си след реч, когато Хинкли го прострелва с револвер, ранявайки го тежко. Атентаторът вярва, че нападението ще впечатли актрисата Джоди Фостър.

След този инцидент хотелът извършва мащабни преустройства с оглед на безопасността, най-вече на президента на САЩ, включително охраняем гараж, проектиран да побере президентската лимузина. От него специален асансьор и стълбище водят до охраняем президентски апартамент. Там всичко е с монограми на съответния президент, който обикновено отсяда в "Хилтън" за събития няколко пъти в годината.

Тайните служби отдавна използват ежегодното събитие за изпит на свои агенти - мястото е обстойно изучавано от Сикрет Сървис в продължение на десетилетия. След масовата стрелба в Лас Вегас през 2017 г. много големи хотели също затегнаха мерките за сигурност, като в някои случаи въведоха периодични проверки на стаите.

Сега все още не е ясно кога заподозреният за стрелбата на вечерята на кореспондентите се е настанил в хотела и дали подобни мерки биха имали някакво значение в този случай.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепа

    15 0 Отговор
    Колко жалко, че не е отцелен правилният обект на изпълнителя, ноооо има и трети път !!!!!

    Коментиран от #22

    10:54 26.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Нулата мина на бегом през 20 души охрана преди да се усетят.Много бавни реакции.И защо спасиха първо Ванс?

    10:56 26.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    След атентата срещу Рейгън в този хотел печели изборите в 49 от 50 щата.

    Коментиран от #13

    10:57 26.04.2026

  • 4 Зелен пор комедиант

    9 0 Отговор
    Виновен е лично Путин. Дайте сега денги.

    10:58 26.04.2026

  • 5 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Потенциалния атентатор е човек със сериозно образование.

    Коментиран от #9

    10:59 26.04.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    кой мy дpeмe

    11:01 26.04.2026

  • 7 Мерки

    10 0 Отговор
    Като за постановка за Оскар

    Коментиран от #31

    11:02 26.04.2026

  • 8 Тръмп

    3 0 Отговор
    Иран го е пратил.

    11:03 26.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Завършил училище на Сорос в Калифорния.

    11:04 26.04.2026

  • 10 Бля, бля, бля,

    7 0 Отговор
    гаси и многословната, многопластова, много кръгова защита. Тия май не мислят да подават оставки заради явната си некадърност.

    11:05 26.04.2026

  • 11 Ура,,Ура

    9 0 Отговор
    Личи си, че много хора са му го набрали на перчема. Това са сигнали, че някой опит може да успее.

    11:05 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Има ни пак

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не си мисли, че така ще му се вдигне рейтинга на Тръмп. Много американци вече не го харесват. Да не говорим за останалия свят.

    11:08 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    МОСАД ЛИКВИДИРАХА ДЖЕФРИ ДАЖЕ В ЗАТВОРА
    .....
    А ТУКА Е САМО ШОУТО НА ДОНИ И БИБИ:)

    11:09 26.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Атентаторът е завършил училище Втори шанс на Сорос в Калифорния.Имат клон и в София.

    11:10 26.04.2026

  • 17 Постановка

    9 0 Отговор
    За да стане герой.Смешна работа.

    11:10 26.04.2026

  • 18 Хаяско

    11 0 Отговор
    Дони сам си организира атентатите за реклама.

    11:11 26.04.2026

  • 19 Морския

    0 6 Отговор
    Хаяско не ходи по хотели.Той е скрит дълбоко в бункера и нама как да го гръмнат.

    11:23 26.04.2026

  • 20 рада

    0 4 Отговор
    Агресора Путин е виновен

    11:26 26.04.2026

  • 21 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Целия този цирк е поредната гнусотия на ония с големите ключове,уши и панички на темето ,като се цели Тръмпоча да бъде сплашен,че ако се оттегли от конфликта в Иран може да му се случи нещо ..
    Няма фадост у мръсотия по света която да не са замесени ч@футите.
    Истината е ,че това избрано племе на дявола ако бъде премахнато ,то светът ще стане едно много по добро място за живот...

    11:33 26.04.2026

  • 22 Хибриден стрес-тест

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пепа":

    Дядката го държат на къс повод..

    11:36 26.04.2026

  • 23 Баце

    1 1 Отговор
    Незнам защо но ми изниква следната асоциация с късният тежък соц:
    Банкет по време на упадък, Политбюро е на подиума и демонстрира сила, редовата номенклатура хабер си няма за упадъка е в краката им и се подмокря, че диша в една зала с елита. Някой вика, че "царя е гол" - в случая образно казано - но след като замазват гафа, започва скандиране "КПСС БКП" и "Вечна дружба" в случая ЮеСеЙ. После Вожда дръпва една рязка реч за стягане на редиците и така, абе въобще голям цирк са и тия.

    11:37 26.04.2026

  • 24 Читател

    3 0 Отговор
    Постановка е това както и предишните случаи с този циркаджия.Няма и белег на ухото сега камо ли деформация.

    11:40 26.04.2026

  • 25 БРЕЕЕЕЙЙИИ

    2 0 Отговор
    Толкова внимание на едно Деми старче. Ай стига. Вие го направихте повече от господа. Днес ако утре може, и тук колко бяха и са за мишени но нема кой да натисне спусако а те доста спуска заповеди издадоха за други. . Калпави сме. Само мутрите от време навреме пукат по НЕКОЯ мутра.

    11:44 26.04.2026

  • 26 МП4

    4 1 Отговор
    Има ли балами да вярват на тази инсценировка :DDD

    11:45 26.04.2026

  • 27 Енки

    3 0 Отговор
    Дами и господа, това бяха последните новини от Холивуд 🤡 Бладарим ви за вниманието.

    11:47 26.04.2026

  • 28 Отстрани

    4 0 Отговор
    Това е най-демократичната държава в света.
    В нея всеки може да постреля по президента си, ако не го кефи или по деца в някое училище, ако вдигат много шум.
    Държава за пример! Пълна с отрепки!

    11:49 26.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тръмп дойди ойди

    0 3 Отговор
    По-интересно и, защо никой не думнал жужака?

    11:56 26.04.2026

  • 31 Мерки

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мерки":

    2 тона памперси.

    12:03 26.04.2026