АП: Какви мерки за сигурност имаше в хотела, от който Тръмп бе евакуиран след стрелба ВИДЕО

Смята се, че заподозреният, задържан след стрелба по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом (Коул Томас Алън, на 31 години, от Торънс, в американския щат Калифорния - бел. ред.), е преминал през най-външния пояс на охраната на събитието с участието на американския президент Доналд Тръмп, тъй като е бил гост на хотела, съобщиха официални лица за Асошиейтед прес.

Охраната за годишното събитие винаги е засилена, когато президентът присъства, особено като се има предвид историята на мястото - преди 45 години хотел „Хилтън“ във Вашингтон е сцена на опита за убийство на президента Роналд Рейгън. Правоохранителните органи твърдят, че тяхната „многослойна защита“ е работила по предназначение. Въпреки това инцидентът със сигурност поражда още въпроси относно сигурността на президента на фона на нашумелите актове на политическо насилие през последните години.

Ето какво знаем за мерките за сигурността на вечерята на кореспондентите.

Временно изпълняващият длъжността началник на Столичното полицейско управление на Вашингтон, окръг Колумбия, Джефри Карол заяви пред репортери в събота вечерта, че според разследващите заподозреният е бил отседнал в хотела. Изглежда, че това е начинът, по който той е успял да проникне в "Хилтън" по време на събитието.

Хотелът беше затворен за широката общественост от 14:00 часа в събота в очакване на вечерята, която започна в 20:00 часа (03:00 ч. бълг. вр. днес). Отвън десетки протестиращи се събраха под дъжда - най-вече отправяйки критики към медиите с представители на събитието.

Достъпът беше ограничен до гости на хотела, хора с покани за самата вечеря, както и с покани за един от приемите, които се провеждат в хотела преди или след вечерята, и с акредитации от Асоциацията на кореспондентите на Белия дом.

Всичките 2300 гости на събитието в огромната подземна бална зала на хотела трябваше да преминат през няколко допълнителни проверки, за да влязат там, включително показвайки поканите си на доброволци от асоциацията и на персонала на хотела, както и преминавайки през скенери, обслужвани от Сикрет Сървис и от службата за транспортна сигурност.

Записи от охранителни камери, публикуван от Тръмп в социалните медии малко след инцидента, показват как въоръженият мъж тича покрай служители по сигурността, които в този момент, изглежда, разглобяват металотърсачите. След като президентът Тръмп се настани в балната зала, на други присъстващи не беше позволено да влязат в охраняваната зона, поради което металотърсачите бяха демонтирани.

„Това показва, че нашата многопластова защита работи“, заяви директорът на Сикрет Сървис - Шон Къран. Коментарите му бяха повторени от Карол, който каза, че планът за сигурност за вечерта е разработен от тайните служби и „този план за сигурност наистина е проработил тази вечер“.

Вътре в балната зала за самата вечеря имаше допълнителни мерки за сигурност. Тайните служби на САЩ поддържаха друг периметър около президента, който включваше буфер, разделящ него и другите, седнали на главната маса, от останалите присъстващи.

Бронежилетки са били скрити под масата, където седеше Тръмп. Агенти на Сикрет Сървис бяха на постовете си пред сцената и в нейните краища, както и тежко въоръжени агенти от специалните служби, готови да реагират при заплаха. Бяха взети мерки за безопасността на десетки други високопоставени посетители в балната зала.

Самият хотел има дълга президентска история и обикновените хора редовно са резервирали стаи или са пълнили лоби бара, за да гледат знаменити политически обществени фигури на събития, които са привличали елита на Вашингтон - примерът са Джордж Клуни и Ким Кардашиян. Въпреки че е известен с вечерята на кореспондентите, хотелът редовно е домакин на бляскави събития в столицата, сред които се отличат проявите с участието на президента на САЩ.

Това е мястото, където Джон Хинкли-младши простреля Роналд Рейгън на 30 март 1981 г. Рейгън се запътва към лимузината си след реч, когато Хинкли го прострелва с револвер, ранявайки го тежко. Атентаторът вярва, че нападението ще впечатли актрисата Джоди Фостър.

След този инцидент хотелът извършва мащабни преустройства с оглед на безопасността, най-вече на президента на САЩ, включително охраняем гараж, проектиран да побере президентската лимузина. От него специален асансьор и стълбище водят до охраняем президентски апартамент. Там всичко е с монограми на съответния президент, който обикновено отсяда в "Хилтън" за събития няколко пъти в годината.

Тайните служби отдавна използват ежегодното събитие за изпит на свои агенти - мястото е обстойно изучавано от Сикрет Сървис в продължение на десетилетия. След масовата стрелба в Лас Вегас през 2017 г. много големи хотели също затегнаха мерките за сигурност, като в някои случаи въведоха периодични проверки на стаите.

Сега все още не е ясно кога заподозреният за стрелбата на вечерята на кореспондентите се е настанил в хотела и дали подобни мерки биха имали някакво значение в този случай.