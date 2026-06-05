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Посланикът на САЩ в ЕС: Заплахите на Доналд Тръмп за Гренландия са като пяната на капучиното, но по-важно е кафето

Посланикът на САЩ в ЕС: Заплахите на Доналд Тръмп за Гренландия са като пяната на капучиното, но по-важно е кафето

5 Юни, 2026 16:48 1 111 8

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  • мете фредериксен-
  • андрю пъздър

По време на втория си мандат Тръмп нееднократно повдигна идеята за анексиране на Гренландия, като първоначално не изключваше възможността за използване на военна сила

Посланикът на САЩ в ЕС: Заплахите на Доналд Тръмп за Гренландия са като пяната на капучиното, но по-важно е кафето - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Американският посланик в Европейския съюз Андрю Пъздър заяви, че заплахите на президента Доналд Тръмп за нахлуване в Гренландия по-рано тази година са били погрешно разбрани и никога не са представлявали реално намерение за военни действия, цитира думите му "Политико".

"Беше тълкувано, че по някакъв начин заплашваме териториалната цялост на Гренландия", но "президентът никога не е казвал, че ще нахлуем", заяви Пъздър по време на Брюкселския форум за икономическа сигурност.

По време на втория си мандат Тръмп нееднократно повдигна идеята за анексиране на Гренландия, като първоначално не изключваше възможността за използване на военна сила. Изказванията му предизвикаха безпокойство в Европа.

Според Пъздър обаче коментарите на президента са помогнали да бъде привлечено внимание към стратегическото значение на арктическия остров и не е трябвало да бъдат възприемани буквално.

Думите му идват ден след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, че Гренландия е част от Дания - "засега".

През януари Тръмп в крайна сметка изключи възможността за военна инвазия в Гренландия, което постави началото на преговори между САЩ и Дания за разширяване на американското военно присъствие на арктическия остров.

Пъздър сравни европейските реакции на изявленията на Тръмп с пяната върху капучино.

"Получавате капучино, получавате го заради кафето, не го получавате заради пяната. Така че нека се съсредоточим върху кафето, а не върху пяната. А голяма част от това е пяната", каза той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    5 3 Отговор
    По-интересно е какво са се разбрали Дони и Вова за нас, та Дони праща тук посланик.

    Коментиран от #2

    16:51 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тя цялата работа

    7 0 Отговор
    на Тръмпона е като пяната - много въздух и балони!

    16:55 05.06.2026

  • 4 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "На ЕС":

    Разбира се, че си прав. Ти си най-умният и най-далновидният тук! Гений си! Еманация на човешкия ум и възможности! Абе, Бог си!!! Аллах си! Не, не, те бледнеят пред теб. Ти си Вселенският разум и повелител на всички галактики!!!

    17:01 05.06.2026

  • 5 Дзак

    2 0 Отговор
    Важни са другите заплахи!

    17:09 05.06.2026

  • 6 Ами

    0 0 Отговор
    Аз лично бих обърнал внимание нито на каймака, нито на кафето.
    По-скоро бих обърнал внимание на скъпата порцеланова
    чашка и сребърната лъжичка които идват с кафето :)

    17:12 05.06.2026

  • 7 Аз пък мисля че

    4 0 Отговор
    Заплахите на Доналд Тръмп за Гренландия са Симптом за психическо разстройство.

    17:36 05.06.2026

  • 8 гошо

    1 1 Отговор
    Англосаксонски пирати,педофили и побърканяци с оранжеви тикви.

    17:46 05.06.2026