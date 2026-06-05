Посланикът на САЩ в ЕС: Заплахите на Доналд Тръмп за Гренландия са като пяната на капучиното, но по-важно е кафето

Американският посланик в Европейския съюз Андрю Пъздър заяви, че заплахите на президента Доналд Тръмп за нахлуване в Гренландия по-рано тази година са били погрешно разбрани и никога не са представлявали реално намерение за военни действия, цитира думите му "Политико".

"Беше тълкувано, че по някакъв начин заплашваме териториалната цялост на Гренландия", но "президентът никога не е казвал, че ще нахлуем", заяви Пъздър по време на Брюкселския форум за икономическа сигурност.

По време на втория си мандат Тръмп нееднократно повдигна идеята за анексиране на Гренландия, като първоначално не изключваше възможността за използване на военна сила. Изказванията му предизвикаха безпокойство в Европа.

Според Пъздър обаче коментарите на президента са помогнали да бъде привлечено внимание към стратегическото значение на арктическия остров и не е трябвало да бъдат възприемани буквално.

Думите му идват ден след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, че Гренландия е част от Дания - "засега".

През януари Тръмп в крайна сметка изключи възможността за военна инвазия в Гренландия, което постави началото на преговори между САЩ и Дания за разширяване на американското военно присъствие на арктическия остров.

Пъздър сравни европейските реакции на изявленията на Тръмп с пяната върху капучино.

"Получавате капучино, получавате го заради кафето, не го получавате заради пяната. Така че нека се съсредоточим върху кафето, а не върху пяната. А голяма част от това е пяната", каза той.