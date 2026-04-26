Мая Санду в Киев за годишнината от Чернобил: Молдова е с тези, които строят

Мая Санду в Киев за годишнината от Чернобил: Молдова е с тези, които строят

26 Април, 2026 14:09 838 27

Молдовският президент почете жертвите на катастрофата и се среща с Володимир Зеленски

Мая Санду в Киев за годишнината от Чернобил: Молдова е с тези, които строят - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Молдова Мая Санду пристигна в Киев на посещение по повод 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобилска атомна електроцентрала, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Четиридесет години след Чернобил съм в Киев за разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски и пътувам до Чернобил, за да почета онези, които дадоха здравето и живота си за Европа“, написа Санду в социалната мрежа „Екс“.

Тя подчерта, че Молдова застава до страните, които „строят, а не рушат“, и допълни, че бедствията не познават граници, както и солидарността.

На 26 април се навършват 40 години от най-тежката причинена от човека катастрофа в историята на ядрената енергетика. На тази дата през 1986 г. експлозия разрушава четвърти блок на Чернобилската АЕЦ.

По повод годишнината Зеленски отново призова международната общност да предотврати, по думите му, ядрен тероризъм от страна на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 молдова е с тези, които

    25 10 Отговор
    дето им кихат пари като на урк

    14:11 26.04.2026

  • 2 Гост

    7 17 Отговор
    Мая Санду е бесарабска българка.

    Коментиран от #5, #11

    14:14 26.04.2026

  • 3 Значи си с Русия, краво

    27 7 Отговор
    Те построиха и подариха на Покрайна 4 АЕЦ-а. Тъз верно е мнооого т...па, както я определят хората.

    14:14 26.04.2026

  • 4 хехе

    27 10 Отговор
    Не че нещо, ама неразбрах какво е построил зеления.

    Коментиран от #6, #9

    14:14 26.04.2026

  • 5 Ха ХаХа

    24 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Чиста влахинка с румънско поданство.
    Фашист предател

    14:16 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 авантгард

    14 7 Отговор
    Туй пък и то на политик се прави.
    Молдова е измислена държава, румънска територия взета от съсъсъръ.

    14:16 26.04.2026

  • 8 хмммм

    15 8 Отговор
    И какво строи тази фашистка?

    14:16 26.04.2026

  • 9 Каквото е построила и тая

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Всичко им е даром.

    14:17 26.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа80

    20 7 Отговор
    Майчето да попита просрочения защо обстрелва действащата АЕЦ "Запорожие" това първо и второ в Киев явно са забравили, че АЕЦ-и са обекти останали от омразното комунистическо минало ....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    14:21 26.04.2026

  • 13 Хи хи хи

    7 6 Отговор
    кая.....
    мая....
    и оная
    дет не спира да
    лая

    Коментиран от #22

    14:27 26.04.2026

  • 14 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Украинските националисти извършиха диверсията в Чернобил със съдействието на западни служби си подпалиха къщата за да изгори обора на комшиите .

    Коментиран от #23

    14:30 26.04.2026

  • 15 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    11 7 Отговор
    Виждам, че в нашата клиника ще имаме много работа.
    Мога да пиша цели романи, че в Украйна след 1991г нищо е построено, точно обратното там е разрушавано и крадено в размери много по-големи от тези в нашата България.
    В интерес на истината по онези времена е било разрушавано и крадено в най-големите размери през човешката история от Русия защото тогава руското правителство и президента Елцин бяха марионетки на Клинтъновата администрация. Те затова американците се чудят как така изведнъж обедняха - еми свърши краденето от Русия, свърши и евтиния китайски труд.
    3423

    14:32 26.04.2026

  • 16 Цитирате силно неинтелигентна личност

    8 7 Отговор
    В сравнение с жената на снимката дори Н. Нейнски е по-интелигентна, смятайте колко е тежък този случай.

    14:35 26.04.2026

  • 17 Тома

    9 6 Отговор
    Санду трябваше да каже че Путин е виновен за чернобил за да и ръкопляскат

    Коментиран от #21

    14:49 26.04.2026

  • 18 Лост

    7 5 Отговор
    Мая,а Китай като строи ,защо му налагате санкции?

    14:51 26.04.2026

  • 19 Тази

    5 5 Отговор
    ЮЖНА снимката носи белезите на ЧЕРНОБИЛ. Много грозна и много тъпа.

    15:00 26.04.2026

  • 20 ....

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    Ако се случи инцидент и гръмне ЗАЕЦ, вината ще е изцяло и само на Русия. Тя е окупирала централата.

    15:13 26.04.2026

  • 21 Ама естествено, че Путин е виновен

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Няма как.

    15:33 26.04.2026

  • 22 хаха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи хи":

    ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    15:34 26.04.2026

  • 23 Съвсем други са причините за Чернобил

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    и те са посочени в официалното разследване и последващ съдебен процес в Москва, след ядрената авария. Причините са дефектен руски реактор, като водеща причина + допусната грешка от руския инженер Александър Акимов.

    Коментиран от #25

    15:41 26.04.2026

  • 24 Лошо Седларов, лошо!

    1 4 Отговор
    Ако Натаняхо беше император на Русия, тая от 20 години щеше да е в гроба!

    15:43 26.04.2026

  • 25 В тундрата е студено

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Съвсем други са причините за Чернобил":

    Имай го в предвид. В газоносноте блата има нужда от умни като тебе.

    15:47 26.04.2026

  • 26 В делтата на Лена

    1 3 Отговор
    Избухват гейзери от природен газ в област колкото Европа. Но климатът е суров. Зиме -50⁰. Подходящо място за бандерофили.

    15:50 26.04.2026

  • 27 Гориил

    2 2 Отговор
    Провинциално момиче по произход с тесен мироглед.Струва ѝ се, че руснаците и българите, населяващи Приднестровието, са нетърпеливи да станат румънци.

    15:55 26.04.2026