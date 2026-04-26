Мая Санду в Киев за годишнината от Чернобил: Молдова е с тези, които строят

Президентът на Молдова Мая Санду пристигна в Киев на посещение по повод 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобилска атомна електроцентрала, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Четиридесет години след Чернобил съм в Киев за разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски и пътувам до Чернобил, за да почета онези, които дадоха здравето и живота си за Европа“, написа Санду в социалната мрежа „Екс“.

Тя подчерта, че Молдова застава до страните, които „строят, а не рушат“, и допълни, че бедствията не познават граници, както и солидарността.

На 26 април се навършват 40 години от най-тежката причинена от човека катастрофа в историята на ядрената енергетика. На тази дата през 1986 г. експлозия разрушава четвърти блок на Чернобилската АЕЦ.

По повод годишнината Зеленски отново призова международната общност да предотврати, по думите му, ядрен тероризъм от страна на Русия.