Долната камара в Рим одобри законопроект за връщане на Италия към ядрената енергетика

Със 155 гласа „за“, 86 „против“ и 8 „въздържали се“ Камарата на депутатите (долната камара на италианският парламент) одобри законопроект, представен от правителството на премиера Джорджа Мелони, който проправя пътя за връщане на Италия към ядрената енергетика, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
Италия се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в „Чернобил“, но правителството планира нейното завръщане с малки реактори от последно поколение, за да намали зависимостта на страната от внос на електроенергия и да намали емисиите на парникови газове с оглед на климатичната криза.
Законопроектът сега отива в Сената (горната камара), където правителството очаква той да получи окончателно одобрение до края на юли, преди лятната ваканция на парламента.
По този начин ще бъде възможно съответните укази за неговото изпълнение да бъдат издадени до края на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #12
12:28 05.06.2026
2 дедо
12:33 05.06.2026
3 урсулът
12:37 05.06.2026
4 Някой
12:39 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Герги
12:41 05.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Аха ,":кажи бе , па л я чо! на свещи ли щяхме да бъдем?
Коментиран от #10
12:41 05.06.2026
8 И Киев е Руски
12:42 05.06.2026
9 П.скапан
До коментар #5 от "Аха ,":не намесвай фамилията...между нас е друго...
12:42 05.06.2026
10 Аха ,
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":по два пъти... Даже колкото пъти се сетиш все ги поздравявай !
Коментиран от #11
12:45 05.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Аха ,":ама че и ми се репчиш , ама , мишленце///
12:48 05.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами само бивши социалистически страни, от СИВ Варшавския Договор имат АЕЦ на Балканите.
А България вообще първа.
Сега както е девята дупка на кавала, кой ще и построи? Айде да видим.
Щото астронавт България има, нали?
А космонавти - двама
Коментиран от #14
13:11 05.06.2026
13 Механик
РозАвите понита, направо ша пърхат с гневни носленца и ша фърга розавкат пяничка. Може дазапочнат и ритуални самоубийства по нетрадиционни начини. Например - самоудавяне във фекална яма
13:13 05.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":искаш ли да ги направим двеста и двама? туристи в космоса-има вояжи..не като Иванов се @аха ли там с руснака-убиха се да се хвалят
13:19 05.06.2026