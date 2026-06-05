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Долната камара в Рим одобри законопроект за връщане на Италия към ядрената енергетика

Долната камара в Рим одобри законопроект за връщане на Италия към ядрената енергетика

5 Юни, 2026 12:25 627 14

  • ядрена енергетика-
  • чернобил-
  • аец-
  • италия

Италия се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в „Чернобил“

Долната камара в Рим одобри законопроект за връщане на Италия към ядрената енергетика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със 155 гласа „за“, 86 „против“ и 8 „въздържали се“ Камарата на депутатите (долната камара на италианският парламент) одобри законопроект, представен от правителството на премиера Джорджа Мелони, който проправя пътя за връщане на Италия към ядрената енергетика, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Италия се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в „Чернобил“, но правителството планира нейното завръщане с малки реактори от последно поколение, за да намали зависимостта на страната от внос на електроенергия и да намали емисиите на парникови газове с оглед на климатичната криза.

Законопроектът сега отива в Сената (горната камара), където правителството очаква той да получи окончателно одобрение до края на юли, преди лятната ваканция на парламента.

По този начин ще бъде възможно съответните укази за неговото изпълнение да бъдат издадени до края на годината.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    ДОБРЕ че беше комунизма , че щяхме да бъдем на свещи още...(такива про сто тии се раждат в про-рашанските кра ту ни)

    Коментиран от #5, #12

    12:28 05.06.2026

  • 2 дедо

    9 0 Отговор
    Специални поздрави за Красен Станчев и всичкото Екогласност, които загробиха българската атомна енергетика за 40 години!!

    12:33 05.06.2026

  • 3 урсулът

    3 0 Отговор
    Абе вие си гласувайте каквото искате, аз казах НЕ !Точка по въпроса !

    12:37 05.06.2026

  • 4 Някой

    3 0 Отговор
    И ко прайм със зелените политики?

    12:39 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Герги

    6 0 Отговор
    Успяха ли да го асимилират всички държави които се отказаха от ядрената енергетика че това беше.....ужасна грешка...

    12:41 05.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аха ,":

    кажи бе , па л я чо! на свещи ли щяхме да бъдем?

    Коментиран от #10

    12:41 05.06.2026

  • 8 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Видяла жабата че подковават коня и тя вдигнала крака

    12:42 05.06.2026

  • 9 П.скапан

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Аха ,":

    не намесвай фамилията...между нас е друго...

    12:42 05.06.2026

  • 10 Аха ,

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    по два пъти... Даже колкото пъти се сетиш все ги поздравявай !

    Коментиран от #11

    12:45 05.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аха ,":

    ама че и ми се репчиш , ама , мишленце///

    12:48 05.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами само бивши социалистически страни, от СИВ Варшавския Договор имат АЕЦ на Балканите.
    А България вообще първа.
    Сега както е девята дупка на кавала, кой ще и построи? Айде да видим.
    Щото астронавт България има, нали?
    А космонавти - двама

    Коментиран от #14

    13:11 05.06.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Е те сега Грета и Урсулата ша си цепнат камизолките.
    РозАвите понита, направо ша пърхат с гневни носленца и ша фърга розавкат пяничка. Може дазапочнат и ритуални самоубийства по нетрадиционни начини. Например - самоудавяне във фекална яма

    13:13 05.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    искаш ли да ги направим двеста и двама? туристи в космоса-има вояжи..не като Иванов се @аха ли там с руснака-убиха се да се хвалят

    13:19 05.06.2026

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