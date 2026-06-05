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Русия извърши смъртоносна атака в Киевска област
  Тема: Украйна

Русия извърши смъртоносна атака в Киевска област

5 Юни, 2026 13:03 2 867 45

  • украйна-
  • киев-
  • русия-
  • война-
  • дронове

Четирима души бяха убити при руска атака с дрон в Киевска област, съобщиха местните власти

Русия извърши смъртоносна атака в Киевска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души бяха убити при руска атака с дрон срещу предприятие от хранителната промишленост в Киевска област, съобщи началникът на местната администрация Микола Калашник, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Атаката е причинила пожар в административна сграда на територията на предприятието и част от структурата е била унищожена, написа Калашник в публикация в Телеграм.

„Врагът нападна гражданско предприятие от хранителната промишленост. Хора, които по това време просто си вършели работата на работното си място“, добави той.

Калашник каза още, че седем души са били ранени при атаката, а за двама се предполага, че е възможно да са затрупани под отломките.

Спешните служби казаха, че провеждат спасителна операция на място. Те публикуваха снимки, на които се вижда огромна дупка в сграда и пожарникари, които потушават пламъци.

На една от снимките се вижда табела с името на местен млекопреработвател, който произвежда млечни храни за бебета.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 47 Отговор
    туй ли им е смъртоносното на тия у би та ци?

    Коментиран от #24

    13:04 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Маро стига рИва,

    79 8 Отговор
    Що не рИва за руските деца в общежитието, за ливанските, иранските деца. Стига лицемерие. Стига двуличие.

    Коментиран от #35

    13:06 05.06.2026

  • 4 Пич

    45 0 Отговор
    Родителите на този трябва да са били големи русофили, за да го нарекат Калашник!!!

    Коментиран от #12

    13:07 05.06.2026

  • 5 Е това с млечните хоани

    46 4 Отговор
    Ме разби!
    Мара Къвавата пак е изпаднала в екстаз!

    13:07 05.06.2026

  • 6 604

    5 48 Отговор
    Явно пОуткин не знае дека е бункеръ на зеления наркос че взе да бие по заводи за храна....магучая мощ...имперора на правдата....

    Коментиран от #37

    13:07 05.06.2026

  • 7 Акт на безсилие

    5 47 Отговор
    Жалки ватници.

    Коментиран от #20, #30

    13:09 05.06.2026

  • 8 Емил

    55 2 Отговор
    Да да добре е да има думички като " бебета", " инвалиди", "възрастни хора", "майки с деца" браво на автора засложи си грантчето политкоректно!!!
    Само да не се окаже от същата марка като този който порази ромънско пристанище!

    Коментиран от #14, #15

    13:09 05.06.2026

  • 9 Няма аром

    47 1 Отговор
    Да не се оплакват, а да благодарят на Владимир Владимирович, че търпи обидите, които му отправят. Ако беше Тръмп, щеше да има атом.

    Коментиран от #13

    13:09 05.06.2026

  • 10 Афторке

    48 1 Отговор
    След укропровокациите ти кво очакваш. Цветя и рози и малко бонбони ли? Ай чиба. Бегай да защитаваш Киев.

    13:12 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 21 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    имаше там 1 немска щурмова пушка , ама аре да не отварям теми-между другото има сериалче как крадат ЯО=РУСКО Е

    Коментиран от #16

    13:12 05.06.2026

  • 13 име

    2 27 Отговор

    До коментар #9 от "Няма аром":

    Търпи, В.В., защото е гейзер.

    13:13 05.06.2026

  • 14 Емил

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емил":

    Съжалавам " румънско" трябваше да е!!!

    13:13 05.06.2026

  • 15 не може да бъде

    33 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емил":

    Това са особени специални храни при които след хранене се получават първични и вторични детонации!?

    13:14 05.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АТОМ-смотри онлайн

    13:14 05.06.2026

  • 17 К.О.Т.ар.А.К 😼

    20 1 Отговор
    Пуцай куме ,тея крави не са нашите ☝️ !

    13:14 05.06.2026

  • 18 Е това с млечните храни за бебетата

    37 0 Отговор
    Които Мърфа е видяла на някаква табелка, Ме разби!
    Мара пак е изпаднала в състояние на опиянение!
    Такава смъртоносна атака и израелците не са си позволявали в Ивицата и Близкия изток.
    Потресаващо!

    13:15 05.06.2026

  • 19 Хе хе...

    36 0 Отговор
    Не, не, човек, просто вече не се издържа! Ха ха ха ха ха ха!
    Храни за бебета, а?!?
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Честно ви казвам, НЯМА такъв цирк!!!
    Ха ха ха ха! Пък в констанца морски дрон на зеле наркомана замалко да бахтиса нефтения терминал! Циркаджии!!! Ха ха ха!
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Ха ха ха!

    13:15 05.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Механик

    37 1 Отговор
    Кажете ми едно обосновано и логично нещо, което би накарало руснаците да стрелят скъпи ракети, за да ударят комбинат който произвежда храни за бебета! Само един логичен довод ми дайте и ще повярвам в пропагандата.

    Коментиран от #31, #33, #42

    13:19 05.06.2026

  • 22 хмммм

    17 1 Отговор
    Укрите ако не бяха комунистически фашисти това нямаше да се случи!

    13:20 05.06.2026

  • 23 Браво, но

    25 1 Отговор
    трябва много повече. Лвов трябва да се изравни със земята

    13:21 05.06.2026

  • 24 Микола или Никола?

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Господ да ги прости горките хора, които не са могли да избягат поне в България.

    13:21 05.06.2026

  • 25 Бла

    23 0 Отговор
    б.А.х мааа му, тва мляко, как пуши :D

    Коментиран от #44

    13:22 05.06.2026

  • 26 Косъма

    18 0 Отговор
    Бебешко ,,бело,,

    13:22 05.06.2026

  • 27 Лятото ще си запалят нивите с пшеница

    18 0 Отговор
    Както е правил Самсон от библията
    И няма да събират реколта и ще има голодомор 2

    13:23 05.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Днес много хубави новини

    22 1 Отговор
    Гърмят укро дронове в румъния, заводи за млекце в киев... до края на деня кой знае дали няма и нещо друго да се случи

    13:25 05.06.2026

  • 30 АБВ

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Акт на безсилие":

    Примитивна реакция ! Очаквано, за това са тези статии.

    13:27 05.06.2026

  • 31 АБВ

    19 1 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    "Кажете ми едно обосновано и логично нещо, което би накарало руснаците да стрелят скъпи ракети, за да ударят комбинат който произвежда храни за бебета! Само един логичен довод ми дайте и ще повярвам в пропагандата."

    Много искаш ! Политкоректната журналистика не борави с факти, още по-малко с логика. Тя се храни от пропаганда. Бързо и лесно.

    13:30 05.06.2026

  • 32 Ол1гофрен,

    0 8 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    На общежитието за дронаджии в Старобелск какво пишеше?

    Коментиран от #39

    13:31 05.06.2026

  • 33 Ами кажи па ти

    3 9 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Защо ВСУ избиват по 30 000 руснака на месец?И ще си намериш доводите.

    Коментиран от #40

    13:33 05.06.2026

  • 34 руски мекерета

    4 9 Отговор
    сега да дойдат ли чуждестранни медии да видят какво сте свършили...

    Коментиран от #41

    13:33 05.06.2026

  • 35 Ъъъъ

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "Маро стига рИва,":

    Стига лицемерие, копей. Всички жертви във войната са заради тупин, който започна войната. Стига лицемерие и руска пропаганда.

    13:36 05.06.2026

  • 36 Любител на тихоокеанските ценности

    14 0 Отговор
    Всички кюфтета в цеха са изгорели!И батериите им са изгорели също.

    13:36 05.06.2026

  • 37 гост

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    Наркомана е още жив благодарение на жужето!Да му цункаш ...

    13:38 05.06.2026

  • 38 Сатаняху

    8 0 Отговор
    Аматьори!

    13:38 05.06.2026

  • 39 maлoymниk

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гофрен,":

    Пише, че си пробит o1лигофрен.

    13:45 05.06.2026

  • 40 да ти кажа

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами кажи па ти":

    по 300 хиляди избиват на месец, дебил дрогиран!

    13:49 05.06.2026

  • 41 така трябва

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "руски мекерета":

    укрите не са хора.

    13:50 05.06.2026

  • 42 4567

    0 9 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Първи довод: ракетите/дроновете им са много точни; даже Орешник падна в Донецка област контролирана от самите руснаци.
    Втори довод: водката на този, който е пуснал/управлявал дрона е била повечко.
    Трети - просто Путин убива за удоволствие.

    14:15 05.06.2026

  • 43 Бря ма..Ро..

    2 0 Отговор
    а Го знааш ко тУпо пар Че си шоа са о..Беси..ш на розавите сИ к Юлоти.

    14:21 05.06.2026

  • 44 Млякото

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бла":

    е загоряло, за това пуши.

    14:38 05.06.2026

  • 45 Туман

    0 0 Отговор
    хахахха храна за бебета....хора

    15:04 05.06.2026

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