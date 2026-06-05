Русия извърши смъртоносна атака в Киевска област

Четирима души бяха убити при руска атака с дрон срещу предприятие от хранителната промишленост в Киевска област, съобщи началникът на местната администрация Микола Калашник, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Атаката е причинила пожар в административна сграда на територията на предприятието и част от структурата е била унищожена, написа Калашник в публикация в Телеграм.
„Врагът нападна гражданско предприятие от хранителната промишленост. Хора, които по това време просто си вършели работата на работното си място“, добави той.
Калашник каза още, че седем души са били ранени при атаката, а за двама се предполага, че е възможно да са затрупани под отломките.
Спешните служби казаха, че провеждат спасителна операция на място. Те публикуваха снимки, на които се вижда огромна дупка в сграда и пожарникари, които потушават пламъци.
На една от снимките се вижда табела с името на местен млекопреработвател, който произвежда млечни храни за бебета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
13:04 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Маро стига рИва,
Коментиран от #35
13:06 05.06.2026
4 Пич
Коментиран от #12
13:07 05.06.2026
5 Е това с млечните хоани
Мара Къвавата пак е изпаднала в екстаз!
13:07 05.06.2026
6 604
Коментиран от #37
13:07 05.06.2026
7 Акт на безсилие
Коментиран от #20, #30
13:09 05.06.2026
8 Емил
Само да не се окаже от същата марка като този който порази ромънско пристанище!
Коментиран от #14, #15
13:09 05.06.2026
9 Няма аром
Коментиран от #13
13:09 05.06.2026
10 Афторке
13:12 05.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Пич":имаше там 1 немска щурмова пушка , ама аре да не отварям теми-между другото има сериалче как крадат ЯО=РУСКО Е
Коментиран от #16
13:12 05.06.2026
13 име
До коментар #9 от "Няма аром":Търпи, В.В., защото е гейзер.
13:13 05.06.2026
14 Емил
До коментар #8 от "Емил":Съжалавам " румънско" трябваше да е!!!
13:13 05.06.2026
15 не може да бъде
До коментар #8 от "Емил":Това са особени специални храни при които след хранене се получават първични и вторични детонации!?
13:14 05.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АТОМ-смотри онлайн
13:14 05.06.2026
17 К.О.Т.ар.А.К 😼
13:14 05.06.2026
18 Е това с млечните храни за бебетата
Мара пак е изпаднала в състояние на опиянение!
Такава смъртоносна атака и израелците не са си позволявали в Ивицата и Близкия изток.
Потресаващо!
13:15 05.06.2026
19 Хе хе...
Храни за бебета, а?!?
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
Честно ви казвам, НЯМА такъв цирк!!!
Ха ха ха ха! Пък в констанца морски дрон на зеле наркомана замалко да бахтиса нефтения терминал! Циркаджии!!! Ха ха ха!
Ха ха ха ха ха ха ха!
Ха ха ха!
13:15 05.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Механик
Коментиран от #31, #33, #42
13:19 05.06.2026
22 хмммм
13:20 05.06.2026
23 Браво, но
13:21 05.06.2026
24 Микола или Никола?
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Господ да ги прости горките хора, които не са могли да избягат поне в България.
13:21 05.06.2026
25 Бла
Коментиран от #44
13:22 05.06.2026
26 Косъма
13:22 05.06.2026
27 Лятото ще си запалят нивите с пшеница
И няма да събират реколта и ще има голодомор 2
13:23 05.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Днес много хубави новини
13:25 05.06.2026
30 АБВ
До коментар #7 от "Акт на безсилие":Примитивна реакция ! Очаквано, за това са тези статии.
13:27 05.06.2026
31 АБВ
До коментар #21 от "Механик":"Кажете ми едно обосновано и логично нещо, което би накарало руснаците да стрелят скъпи ракети, за да ударят комбинат който произвежда храни за бебета! Само един логичен довод ми дайте и ще повярвам в пропагандата."
Много искаш ! Политкоректната журналистика не борави с факти, още по-малко с логика. Тя се храни от пропаганда. Бързо и лесно.
13:30 05.06.2026
32 Ол1гофрен,
До коментар #28 от "АБВ":На общежитието за дронаджии в Старобелск какво пишеше?
Коментиран от #39
13:31 05.06.2026
33 Ами кажи па ти
До коментар #21 от "Механик":Защо ВСУ избиват по 30 000 руснака на месец?И ще си намериш доводите.
Коментиран от #40
13:33 05.06.2026
34 руски мекерета
Коментиран от #41
13:33 05.06.2026
35 Ъъъъ
До коментар #3 от "Маро стига рИва,":Стига лицемерие, копей. Всички жертви във войната са заради тупин, който започна войната. Стига лицемерие и руска пропаганда.
13:36 05.06.2026
36 Любител на тихоокеанските ценности
13:36 05.06.2026
37 гост
До коментар #6 от "604":Наркомана е още жив благодарение на жужето!Да му цункаш ...
13:38 05.06.2026
38 Сатаняху
13:38 05.06.2026
39 maлoymниk
До коментар #32 от "Ол1гофрен,":Пише, че си пробит o1лигофрен.
13:45 05.06.2026
40 да ти кажа
До коментар #33 от "Ами кажи па ти":по 300 хиляди избиват на месец, дебил дрогиран!
13:49 05.06.2026
41 така трябва
До коментар #34 от "руски мекерета":укрите не са хора.
13:50 05.06.2026
42 4567
До коментар #21 от "Механик":Първи довод: ракетите/дроновете им са много точни; даже Орешник падна в Донецка област контролирана от самите руснаци.
Втори довод: водката на този, който е пуснал/управлявал дрона е била повечко.
Трети - просто Путин убива за удоволствие.
14:15 05.06.2026
43 Бря ма..Ро..
14:21 05.06.2026
44 Млякото
До коментар #25 от "Бла":е загоряло, за това пуши.
14:38 05.06.2026
45 Туман
15:04 05.06.2026