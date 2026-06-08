Войната между Израел и Иран ескалира

Конфликтът между Израел и Иран отново ескалира, след като вчера израелската армия нанесе въздушни удари по Бейрут, а Ислямската република отговори с масирани ракетни атаки. Американският президент Доналд Тръмп призова Израел за сдържаност, но израелската армия атакува Иран и освен това се зарече, че ще продължи операциите си в "цял Ливан".

Рязкото изостряне на напрежението в Близкия изток е водеща тема в западния печат, пише БТА.

Великобритания

Иран снощи изстреля залпове от ракети срещу Израел, като това е най-сериозното изпитание, на което е подлагано обявеното от близо два месеца спиране на огъня, пише в. "Файненшъл таймс".

Броени часове преди да започне масираната иранска атака, Израел нанесе удари по Бейрут, като посочи, че мишена е била подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", отбелязва британското издание.

Иран не беше атакувал Израел от април, когато бе обявено спиране на огъня. Последният развой на събитията допълнително усложнява усилията за удължаване на крехкото примирие между Вашингтон и Техеран, коментира "Файненшъл таймс".

Заради иранските удари в Северен Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога, но израелската армия каза, че е прехванала всички ракети, а службите за спешна помощ заявиха, че не са получавали никакви сигнали за ранени, продължава изданието.

Американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да сключи сделка за удължаване на примирието и отварянето на Ормузкия проток, призова Ислямската република да не предприема действия, с които напрежението да ескалира още повече.

"Изстреляхте ракетите си, стига толкова. Връщайте се на масата за преговори", каза американският лидер в интервю за телевизия "Фокс нюз".

Той добави, че "не е доволен" от израелската атака срещу Бейрут. Тръмп призова премиера Бенямин Нетаняху да не нанася ответни удари срещу Иран.

Крайнодесните членове на кабинета на Нетаняху обаче настояха Израел да отговори със сила. "Техеран трябва да гори тази нощ", написа в социалната мрежа Екс израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, пише още "Файненшъл таймс".

САЩ

В. "Ню Йорк таймс" се спира малко по-подробно на израелските атаки срещу Бейрут.

В хода на преговорите със САЩ за прекратяване на войната Ислямската република настояваше израелската армия да преустанови ударите си срещу "Хизбула". Подкрепяната от Иран групировка, която освен с въоръжени бойци разполага и с политическо влияние, отдавна засенчва ливанското правителство, отбелязва американското издание.

Президентът Тръмп се опита да ограничи израелските атаки срещу Ливан и по-специално срещу Бейрут, в рамките на усилията си да сложи край на войната с Иран. Миналата седмица Тръмп и Нетаняху имаха напрегнат телефонен разговор, като след това американският президент многократно заяви, че е прибегнал до ругатни, за да изрази разочарованието си от израелската военна кампания в Ливан. "Бях малко смутен от постоянните му сражения с Ливан", каза Тръмп в интервю за "Ню Йорк пост".

Американският президент заяви в излъчено вчера интервю "Ен Би Си нюз", че би предпочел Ливан да "живее по-добре". "Бих искал да видя по-хирургически точна атака срещу "Хизбула". Мисля, че трябва да е по-хирургическа", добави Тръмп в интервюто, което е било записано в петък, пояснява "Ню Йорк таймс".

Дългогодишният конфликт между Израел и "Хизбула" се изостри, след като САЩ и израелските сили започнаха да бомбардират Иран в края на февруари, припомня изданието. В отговор "Хизбула" атакува Израел, а израелската армия предприе мащабна сухопътна офанзива в Ливан. Оттогава в Ливан са били убити над 3600 души, а повече от 1 млн. са били принудени да напуснат домовете си, сочат данни на ливанските власти.

Военни анализатори казват, че вчерашната атака срещу Бейрут едва ли ще възпре или склони "Хизбула" към компромис. Изглежда, че войната е мобилизирала групировката, която твърди, че израелските атаки доказват, че защитата на Ливан може да се повери единствено на въоръжените ѝ бойци, пише в заключение "Ню Йорк таймс".

Франция

Обявеното на 8 април примирие сложи край на тежките сражения между Иран и неговите противници – Израел и САЩ, пише в. "Монд". Но усилията за окончателно уреждане на конфликта многократно попадаха в задънена улица, а снощните удари несъмнено попарват надеждите за траен мир, 100 дни след началото на войната, добавя френският всекидневник.

През последните дни имаше сигнали, че дипломатическите усилия продължават. Пакистанският вътрешен министър Мохсин Накви в събота пристигна в Техеран, заявявайки, че носи "специално писмо" от главнокомандващия пакистанските въоръжени сили фелдмаршал Асим Мунир до иранския върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей, както и послание от премиера Шехбаз Шариф.

Фелдмаршал Асим Мунир изигра ключова посредническа роля между Иран и САЩ в първоначалния етап от преките преговори в Исламабад.

Мохсен Резаи, военен съветник на иранския върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей, заяви в интервю за Си Ен Ен, че преговорите със САЩ "са в задънена улица и че Тръмп трябва да излезе от тази ситуация", като призова за размразяването на ирански активи на стойност около 24 млрд. долара. Но Тръмп заяви, че няма да размрази иранските активи, преди да бъде постигнато първоначално споразумение с Техеран. Вчера Тръмп каза в ефира на телевизия Ен Би Си: "Ако се държат добре, ако си свършат работата както трябва, ще започнем преговори."