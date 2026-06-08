Израел и Иран си размениха удари по ключови военни и индустриални обекти

Заместник-губернаторът по въпросите на сигурността на иранската провинция Хузестан заяви, че Израел е атакувал нефтохимическия завод „Карун“, разположен край югозападния ирански град Махшахр, и че части от съоръжението са били повредени, предаде Ройтерс, предава БТА.

Информацията беше потвърдена и от Израел. „Преди малко израелските военновъздушни сили поразиха няколко мишени в нефтохимическия комплекс в Махшахр“, се посочва в изявление на израелската армия, цитирано от Франс прес.

Междувременно Иран заяви, че е поразил израелските военни бази „Неватим“ и „Тел Ноф“ в рамките на серия от ответни удари, които според Техеран са безпрецедентни по мащаб от началото на обявеното преди два месеца примирие.

„Операцията беше проведена в отговор на извършената от ционисткия режим ракетна атака (…) срещу няколко радарни станции на три различни места“ в Иран, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирано от АФП.