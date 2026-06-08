Израел и Иран си размениха удари по ключови военни и индустриални обекти

Заместник-губернаторът по въпросите на сигурността на иранската провинция Хузестан заяви, че Израел е атакувал нефтохимическия завод „Карун“, разположен край югозападния ирански град Махшахр, и че части от съоръжението са били повредени, предаде Ройтерс, предава БТА.
Информацията беше потвърдена и от Израел. „Преди малко израелските военновъздушни сили поразиха няколко мишени в нефтохимическия комплекс в Махшахр“, се посочва в изявление на израелската армия, цитирано от Франс прес.
Междувременно Иран заяви, че е поразил израелските военни бази „Неватим“ и „Тел Ноф“ в рамките на серия от ответни удари, които според Техеран са безпрецедентни по мащаб от началото на обявеното преди два месеца примирие.
„Операцията беше проведена в отговор на извършената от ционисткия режим ракетна атака (…) срещу няколко радарни станции на три различни места“ в Иран, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирано от АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Справедлив
09:58 08.06.2026
2 Мдааааа
Коментиран от #5
09:59 08.06.2026
3 Д-р Ментал
09:59 08.06.2026
4 Зелен фюрер
10:03 08.06.2026
5 Смешник
До коментар #2 от "Мдааааа":Заради това Радев бърза да махне самолетите
Коментиран от #7, #8
10:05 08.06.2026
6 хъхъ
Американските сили вече напуснаха региона, сега е ред и ционистите да бъдат прогонени от окупираната Палестина.
10:14 08.06.2026
7 хихи
До коментар #5 от "Смешник":ако Радев можеше да премахне нещо!! Щяха да го забранят....
10:14 08.06.2026
8 Те от..
До коментар #5 от "Смешник":...няколко дни четири от тях се преместиха, до края на седмицата се очакват и другите да се махнат.....не се разбраха за визите и посочила вратата...
Коментиран от #9
10:15 08.06.2026
9 Пръц
До коментар #8 от "Те от..":Така ли? А защо Тръмп изпрати нов посланник на Козяк?За бавачка на РуменР?
10:26 08.06.2026
10 Наблюдател
Обзалагам се, че до пет дни държава Израел няма да има!
10:30 08.06.2026