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Израел и Иран си размениха удари по ключови военни и индустриални обекти

Израел и Иран си размениха удари по ключови военни и индустриални обекти

8 Юни, 2026 09:55 1 016 10

  • израел-
  • иран-
  • военни обекти-
  • удари

Съобщава се за атака срещу нефтохимически завод в Иран и ответни удари по израелски бази

Израел и Иран си размениха удари по ключови военни и индустриални обекти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-губернаторът по въпросите на сигурността на иранската провинция Хузестан заяви, че Израел е атакувал нефтохимическия завод „Карун“, разположен край югозападния ирански град Махшахр, и че части от съоръжението са били повредени, предаде Ройтерс, предава БТА.

Информацията беше потвърдена и от Израел. „Преди малко израелските военновъздушни сили поразиха няколко мишени в нефтохимическия комплекс в Махшахр“, се посочва в изявление на израелската армия, цитирано от Франс прес.

Междувременно Иран заяви, че е поразил израелските военни бази „Неватим“ и „Тел Ноф“ в рамките на серия от ответни удари, които според Техеран са безпрецедентни по мащаб от началото на обявеното преди два месеца примирие.

„Операцията беше проведена в отговор на извършената от ционисткия режим ракетна атака (…) срещу няколко радарни станции на три различни места“ в Иран, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирано от АФП.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Справедлив

    17 0 Отговор
    Време е за окончателно решение

    09:58 08.06.2026

  • 2 Мдааааа

    12 2 Отговор
    Кога ли персите ще ударят летище " София"

    Коментиран от #5

    09:59 08.06.2026

  • 3 Д-р Ментал

    12 3 Отговор
    Лудите старци са кръвожадни

    09:59 08.06.2026

  • 4 Зелен фюрер

    9 0 Отговор
    Сцепих си г@з@ на златните тоалетни, докато ги обходя всичките.

    10:03 08.06.2026

  • 5 Смешник

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааааа":

    Заради това Радев бърза да махне самолетите

    Коментиран от #7, #8

    10:05 08.06.2026

  • 6 хъхъ

    12 1 Отговор
    Иран не е Русия.
    Американските сили вече напуснаха региона, сега е ред и ционистите да бъдат прогонени от окупираната Палестина.

    10:14 08.06.2026

  • 7 хихи

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    ако Радев можеше да премахне нещо!! Щяха да го забранят....

    10:14 08.06.2026

  • 8 Те от..

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    ...няколко дни четири от тях се преместиха, до края на седмицата се очакват и другите да се махнат.....не се разбраха за визите и посочила вратата...

    Коментиран от #9

    10:15 08.06.2026

  • 9 Пръц

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Те от..":

    Така ли? А защо Тръмп изпрати нов посланник на Козяк?За бавачка на РуменР?

    10:26 08.06.2026

  • 10 Наблюдател

    4 0 Отговор
    С еврейските боклуци окончателно е свършено!! В момента непрекъснато летят ракети на талази от Иран в посока окупирана Палестина, като всички сили в района подкрепящи Иран също се включиха. Йемен затвори и проливът към Суецкия канал и също изстреля ракети към центъра на злото тел авив.

    Обзалагам се, че до пет дни държава Израел няма да има!

    10:30 08.06.2026