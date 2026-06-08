„Ще предам посланието на Путин”: руски бизнесмен тайно е преговарял със Зеленски в Киев, разкриха името му

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който му е предложил да предаде на Кремъл неговото послание за мирни преговори, но държавният глава е подчертал, че правителството му няма да се откаже от Донбас, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Зеленски заяви това пред британската телевизия "Скай Нюз" снощи в Лондон. Това е първото потвърждение, че руският милиардер е пътувал до украинската столица и участва до известна степен в преговорите, отбелязва Ройтерс.
Абрамович "дойде в Киев. Каза: “Информирам ви директно. И искам да взема послание от вас и да го предам на Владимир Путин. Но добави, че това трябва да стане тихо, без каквито и да било публични послания", каза украинският президент.
Зеленски добави, че срещата "не е била тайна", като отбеляза, че руснаците искат да знаят какво "е готов да направи" Киев.
"Казах, че въпросът не опира до нас. Вие се биете срещу нас на наша територия. Казах му за Донбас и това беше ключово послание. Казах му, че няма да напуснем и няма да се изтеглим от наша територия. Не, няма да ви дадем победа по този начин. И вие няма да я получите", подчерта Зеленски.
Абрамович - бившият собственик на футболен клуб "Челси" - е сред санкционираните във връзка с инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.
Той изигра важна роля в неуспешните преговори за прекратяване на сраженията в първите седмици след инвазията и в сделката за гарантиране на транспорта на зърно в Черно море, но оттогава присъствието му е по-слабо забележимо, отбелязва Ройтерс.
Путин даде да се разбере, че Русия не е готова да спре сраженията в Украйна, докато Киев не се изтегли от Донбас - регион, състоящ се от Донецка и Луганска област.
Силите на Украйна контролират около една пета от Донецка област, а Зеленски каза, че няма да изостави тази територия и десетките хиляди украинци там.
Украинският президент още веднъж изключи и възможността за среща с Путин в Русия или Беларус.
Той заяви, че ще приеме спиране на сраженията на сегашната фронтова линия като най-бърз начин за продължаване с преговорите, но това не означава отказ от територия.
"Да, това е най-бързият начин", каза Зеленски. "Ние (обаче) искаме да спрем войната по начин, по който тя няма да бъде възобновена. Идеята не е просто да се замразят (сраженията), но най-бързият начин е да ги замразим и да преминем на дипломатическия фронт", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Звлю, предай се !!!
- В Лондон съм, в Лондон съм...
- Пуцайте, братя...!!!
10:28 08.06.2026
2 Сатана Z
10:28 08.06.2026
3 Циник
10:29 08.06.2026
4 Зеленясалото наркоманче
Да си изтегли дървениците от страната ни!
10:30 08.06.2026
5 падналия ангел
10:30 08.06.2026
6 честен ционист
Коментиран от #16
10:31 08.06.2026
7 Путин
10:32 08.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
10:32 08.06.2026
9 Какви украинци в Донецка област
10:33 08.06.2026
10 Чичкото с мустаците
Коментиран от #25
10:34 08.06.2026
11 ами
10:35 08.06.2026
12 Айляк
10:37 08.06.2026
13 Таня Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
10:37 08.06.2026
14 Факт
10:37 08.06.2026
15 Значи
10:37 08.06.2026
16 Факт
До коментар #6 от "честен ционист":Испания ги прогонва, Турция ги приема
10:39 08.06.2026
17 А киев
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В огнени цветя - балък...
Коментиран от #24
10:42 08.06.2026
18 Моряка
Зелю след това наглее прогресивно.Докога ли Путин ще го търпи?И кога ще почне да нанася най после удари по местата за вземане на решение?Или чака да го пенсионират?Ех,Вова,Вова,това джентълменство ще ти изяде главата.Както на Горбачов.
10:44 08.06.2026
19 Архимандрисандрит Бибиян
10:45 08.06.2026
20 Без име
10:46 08.06.2026
21 стоян георгиев
Коментиран от #37
10:46 08.06.2026
22 Удрете ги бе
Коментиран от #36, #38
10:46 08.06.2026
23 АНОНИМЕН
Коментиран от #27
10:47 08.06.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "А киев":скоро ви качваме на Орешниците-и в Матушката
10:48 08.06.2026
25 затова
До коментар #10 от "Чичкото с мустаците":точно те му свиха сърмите
10:48 08.06.2026
26 След като " приятелят Доналд "
Но без ЕС мир в Украйна няма да има.
Това го знаят и в САЩ , и в Русия, за това упорито изключват ЕС от преговорите, понеже и Тръмп, и Путин мразят Европа.
10:51 08.06.2026
27 Що без ядрено
До коментар #23 от "АНОНИМЕН":Трябваше атома де се ползва веднага и да се унищожи сичко в охрайна за минути
10:51 08.06.2026
28 РЕАЛИСТ
10:52 08.06.2026
29 Путин трябваше да ви удари с атома
Коментиран от #32
10:54 08.06.2026
30 Никакви Преговори
Крим вече гори
Русия Гори
Войната се пренесе на Руска Територия.
Защо трябва да има преговори
За да може ПУТКЕР
Да се въоръжи ли ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
10:54 08.06.2026
31 Хмм
10:54 08.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Наблюдаващ
10:56 08.06.2026
34 Кривоверен алкаш
10:56 08.06.2026
35 Конфуции
На колене трябва да застане и ръце да целува.
11:00 08.06.2026
36 до Ана
До коментар #22 от "Удрете ги бе":а знаеш ли колко са 100 мегатона? 10000 пъти повече от Хорошима...
И ние ще сме потърпевши за нещастие
11:04 08.06.2026
37 Ами
До коментар #21 от "стоян георгиев":То тогава и с аферата с Курск като ви казахме,че жив бандер няма да остане:)не вярвахте:)Сега скоро си мислите пак,че във върнати руски земи от Украйна с война ще стъпи пак бандерски крак от на наркомана новите :),помислете за предупрежденията на Бисмарк и си спомнете за Курск и всяка надежда оставете:)))
Коментиран от #39
11:11 08.06.2026
38 Да те ударят
До коментар #22 от "Удрете ги бе":две кожени макари,да те ударят.
11:12 08.06.2026
39 Чиниш ми се
До коментар #37 от "Ами":Минедчия.
11:13 08.06.2026