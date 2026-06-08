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„Ще предам посланието на Путин”: руски бизнесмен тайно е преговарял със Зеленски в Киев, разкриха името му
  Тема: Украйна

„Ще предам посланието на Путин”: руски бизнесмен тайно е преговарял със Зеленски в Киев, разкриха името му

8 Юни, 2026 10:26 1 666 39

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • киев-
  • роман абрамович

Украинският президент още веднъж изключи възможността за среща с Путин в Русия или Беларус

„Ще предам посланието на Путин”: руски бизнесмен тайно е преговарял със Зеленски в Киев, разкриха името му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който му е предложил да предаде на Кремъл неговото послание за мирни преговори, но държавният глава е подчертал, че правителството му няма да се откаже от Донбас, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Зеленски заяви това пред британската телевизия "Скай Нюз" снощи в Лондон. Това е първото потвърждение, че руският милиардер е пътувал до украинската столица и участва до известна степен в преговорите, отбелязва Ройтерс.

Абрамович "дойде в Киев. Каза: “Информирам ви директно. И искам да взема послание от вас и да го предам на Владимир Путин. Но добави, че това трябва да стане тихо, без каквито и да било публични послания", каза украинският президент.

Зеленски добави, че срещата "не е била тайна", като отбеляза, че руснаците искат да знаят какво "е готов да направи" Киев.

"Казах, че въпросът не опира до нас. Вие се биете срещу нас на наша територия. Казах му за Донбас и това беше ключово послание. Казах му, че няма да напуснем и няма да се изтеглим от наша територия. Не, няма да ви дадем победа по този начин. И вие няма да я получите", подчерта Зеленски.

Абрамович - бившият собственик на футболен клуб "Челси" - е сред санкционираните във връзка с инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Той изигра важна роля в неуспешните преговори за прекратяване на сраженията в първите седмици след инвазията и в сделката за гарантиране на транспорта на зърно в Черно море, но оттогава присъствието му е по-слабо забележимо, отбелязва Ройтерс.

Путин даде да се разбере, че Русия не е готова да спре сраженията в Украйна, докато Киев не се изтегли от Донбас - регион, състоящ се от Донецка и Луганска област.

Силите на Украйна контролират около една пета от Донецка област, а Зеленски каза, че няма да изостави тази територия и десетките хиляди украинци там.

Украинският президент още веднъж изключи и възможността за среща с Путин в Русия или Беларус.

Той заяви, че ще приеме спиране на сраженията на сегашната фронтова линия като най-бърз начин за продължаване с преговорите, но това не означава отказ от територия.

"Да, това е най-бързият начин", каза Зеленски. "Ние (обаче) искаме да спрем войната по начин, по който тя няма да бъде възобновена. Идеята не е просто да се замразят (сраженията), но най-бързият начин е да ги замразим и да преминем на дипломатическия фронт", добави той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 6 Отговор
    Преговорите:
    - Звлю, предай се !!!
    - В Лондон съм, в Лондон съм...
    - Пуцайте, братя...!!!

    10:28 08.06.2026

  • 2 Сатана Z

    26 6 Отговор
    Зеленият нацист се пазари с Владимир Путин за кожата си и изобщо не му пука за украинците.

    10:28 08.06.2026

  • 3 Циник

    16 8 Отговор
    Време му е и на Абрамович да хапне новичока.

    10:29 08.06.2026

  • 4 Зеленясалото наркоманче

    23 4 Отговор
    Добре че преспива по хотелите , че иначе ще се вмирише!
    Да си изтегли дървениците от страната ни!

    10:30 08.06.2026

  • 5 падналия ангел

    17 3 Отговор
    Това го каза и Путин при среща с журналистите след форума в Санкт Петербург, но без да споменава името. Бизнесмена се е срещнал с Путин след визитата му в Киев на 21 миналият месец. На 22 ли стана нападението над учителския колеж в Старобилск? Толкова за "предложенията" на Зеления!

    10:30 08.06.2026

  • 6 честен ционист

    2 11 Отговор
    Родното място на съвременния антисемитизъм са западноевропейските Франция и Германия, но именно в царска Русия той за първи път се превръща в елемент на официалната идеология. Нещо повече, под знака на общата омраза те могат да обединят и мобилизират християнското население около самодържеца цар. За консерваторите евреите изглеждат опасни със своя стремеж да запазят обособеността си, но много по-рационални са опасенията, свързани с две противоположни качества на руското еврейство - първото са еврейските умения във финансово-промишлената област, което ги прави първенци в опитите за създаване на модерен свободен пазар в изостаналата руска икономика.

    Коментиран от #16

    10:31 08.06.2026

  • 7 Путин

    4 12 Отговор
    Послянието ми: Ние сме страхливи и бавн 0 ра3 виващи.

    10:32 08.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 13 Отговор
    ще има още повече молби...РФ е в пламъци

    Коментиран от #17

    10:32 08.06.2026

  • 9 Какви украинци в Донецка област

    14 3 Отговор
    Тези които стреляше, убиваше и стреляш и убиваш. Нещастник!

    10:33 08.06.2026

  • 10 Чичкото с мустаците

    3 10 Отговор
    каза за маскалите: " Унтерменшен"!

    Коментиран от #25

    10:34 08.06.2026

  • 11 ами

    2 10 Отговор
    ха ха ха - из писмо до султана - Свинскамутра, конскигъз, месарскопсе, непокръстена тиква, да тиебем мамата. Ето така ти отговарят запорожките казаци, нищожество! Не си годен дори на християните свинетеда пасеш!Датата не знаем, защото календар нямаме, месецът е в небето, годината е в книгата, а денят у нас е като при вас, за което цуни по задниканас! от вселенски запутин - а и бързо се предай защото украйна печеливойната

    10:35 08.06.2026

  • 12 Айляк

    9 0 Отговор
    Як нарк оман обикновено от какво рита кам6аната? От белото. Е, идеален е Зеле в тази насока. Като им писне на англетата, предозират го и ето ви Джими Хендрикс 2. Даже и паметник може да му направят, с по-висок ръст. Зелен тъ пак.

    10:37 08.06.2026

  • 13 Таня Путинофила

    4 8 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    10:37 08.06.2026

  • 14 Факт

    6 0 Отговор
    Пак лъже

    10:37 08.06.2026

  • 15 Значи

    8 1 Отговор
    Роман Абрамович тайно е преговарял със Зеленски в Киев а на Мара знае! Даже на колко да е било тайно!?

    10:37 08.06.2026

  • 16 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Испания ги прогонва, Турция ги приема

    10:39 08.06.2026

  • 17 А киев

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В огнени цветя - балък...

    Коментиран от #24

    10:42 08.06.2026

  • 18 Моряка

    5 5 Отговор
    Вярно е,че Путин обеща преди 5 г. на президента на Израел да не трепе Зелю.
    Зелю след това наглее прогресивно.Докога ли Путин ще го търпи?И кога ще почне да нанася най после удари по местата за вземане на решение?Или чака да го пенсионират?Ех,Вова,Вова,това джентълменство ще ти изяде главата.Както на Горбачов.

    10:44 08.06.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Путилифона бате Пунде проскимте каде предал на Абрамович послание до Зеленски за среща у Мацква за предаване на презедендскио пост ма Зеленцки казал каде мо се не живее у землянка!

    10:45 08.06.2026

  • 20 Без име

    0 2 Отговор
    Нека да чуем и Абрамович.

    10:46 08.06.2026

  • 21 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Много наивници в русия а и в бг смятат че е възможно като спре войната в един момент русия да анексира без последствия украинските територии.ще ви разочаровам другари.няма подобна опция.загина маса народ и се потроши сума ти пара за нищо.

    Коментиран от #37

    10:46 08.06.2026

  • 22 Удрете ги бе

    4 3 Отговор
    Със 100 мегатона толко ли няма поне 1 достоен руски генерал да натисне копчетата и охрайна да изчезне завинаги без пленници

    Коментиран от #36, #38

    10:46 08.06.2026

  • 23 АНОНИМЕН

    3 1 Отговор
    АКО ЗЕЛЕНСКИ ИМАШЕ МОЩА НА РУСИЯ -ТО МОСКВА ЩЕШЕ ДА БЪДЕ РАВНА С ЗЕМЯТА -НЕ РАЗБИРАМ ТАКТИКАТА НА РУСИЯ-ТАЗИ ВОЙНА МОЖЕШЕ ДА ПРИКЛЮЧА ЗА ДВА ТРИ МЕСЕЦА--БЕЗ ЯДРЕННО ОРЪЖИЕ

    Коментиран от #27

    10:47 08.06.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "А киев":

    скоро ви качваме на Орешниците-и в Матушката

    10:48 08.06.2026

  • 25 затова

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чичкото с мустаците":

    точно те му свиха сърмите

    10:48 08.06.2026

  • 26 След като " приятелят Доналд "

    2 3 Отговор
    се провали с преговорите за мир за 24 часа, Украйна търси нови пътища.

    Но без ЕС мир в Украйна няма да има.

    Това го знаят и в САЩ , и в Русия, за това упорито изключват ЕС от преговорите, понеже и Тръмп, и Путин мразят Европа.

    10:51 08.06.2026

  • 27 Що без ядрено

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "АНОНИМЕН":

    Трябваше атома де се ползва веднага и да се унищожи сичко в охрайна за минути

    10:51 08.06.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    По правилно е да се напише, че Абрамович беше принуден от англичаните, да стане посредник в преговорите, в замяна на спасяване на бизнеса си там. Той не отиде по желание в Киев, а бе поканен от Зеленски.

    10:52 08.06.2026

  • 29 Путин трябваше да ви удари с атома

    2 2 Отговор
    Първопричината за войната в охрайна а именно жермания франциа и ватикана и швейцария и острова и след това да прати армията да изтреби сичко в охрайна

    Коментиран от #32

    10:54 08.06.2026

  • 30 Никакви Преговори

    2 4 Отговор
    Няма да има .

    Крим вече гори
    Русия Гори

    Войната се пренесе на Руска Територия.

    Защо трябва да има преговори
    За да може ПУТКЕР
    Да се въоръжи ли ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    10:54 08.06.2026

  • 31 Хмм

    1 1 Отговор
    Абрамович си предлага услугите на зеленски белким му отменят санкциите

    10:54 08.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Наблюдаващ

    2 2 Отговор
    Зеленски измете пода с Путин чрез отвореното писмо.

    10:56 08.06.2026

  • 34 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Щеше да е смешно ако не беше тъжно..Кой е окупатора,по думите на Кремъл,Украйна трябва да освободи нейните си територии,егати и парадокса...Да обявиш нещо за свое когато е чуждо и ти не го владееш...Тези изкривявания са нещо нормално за Кремълският режим.

    10:56 08.06.2026

  • 35 Конфуции

    3 3 Отговор
    А тогава за какво настоява да преговаря Зеления шмъркач? Че чак и казва къде да не се проведат преговорите!
    На колене трябва да застане и ръце да целува.

    11:00 08.06.2026

  • 36 до Ана

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Удрете ги бе":

    а знаеш ли колко са 100 мегатона? 10000 пъти повече от Хорошима...
    И ние ще сме потърпевши за нещастие

    11:04 08.06.2026

  • 37 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    То тогава и с аферата с Курск като ви казахме,че жив бандер няма да остане:)не вярвахте:)Сега скоро си мислите пак,че във върнати руски земи от Украйна с война ще стъпи пак бандерски крак от на наркомана новите :),помислете за предупрежденията на Бисмарк и си спомнете за Курск и всяка надежда оставете:)))

    Коментиран от #39

    11:11 08.06.2026

  • 38 Да те ударят

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Удрете ги бе":

    две кожени макари,да те ударят.

    11:12 08.06.2026

  • 39 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Минедчия.

    11:13 08.06.2026

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