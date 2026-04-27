Axios: Техеран е представил на Вашингтон ново предложение за разрешаване на конфликта

Axios: Техеран е представил на Вашингтон ново предложение за разрешаване на конфликта

27 Април, 2026 05:50, обновена 27 Април, 2026 05:56 957 4

В него се призовава за премахване на американската блокада, отваряне на Ормузкия проток и продължаване на дискусиите относно ядрената програма на Иран

Axios: Техеран е представил на Вашингтон ново предложение за разрешаване на конфликта
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран е представил на Вашингтон ново предложение за разрешаване на конфликта, призовавайки за премахване на американската блокада, отваряне на Ормузкия проток и продължаване на дискусиите относно ядрената програма на Иран, предаде Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тях, представители на Ислямската република са предали ново предложение на американската страна чрез посредници в Пакистан.

„Новото предложение е насочено към преодоляване на настоящата патова ситуация в преговорите и разногласията относно обхвата на ядрените отстъпки, които иранското ръководство е готово да направи, за да постигне сделка с администрацията на Тръмп“, пише порталът.

Според портала, предложението на Иран „се фокусира предимно върху разрешаването на кризата около Ормузкия проток и американската блокада“. Предполага се, че страните трябва да удължат прекратяването на огъня „за дълъг период или да се споразумеят за окончателно прекратяване на войната“.

„Съгласно предложението, преговорите за ядрената програма ще започнат едва на по-късен етап, след като Ормузкият проток бъде отворен и блокадата бъде вдигната“, отбелязва Axios. Според доклада американският лидер възнамерява да проведе заседание на кабинета на 27 април, за да „обсъди безизходицата в преговорите с Иран и евентуалните следващи стъпки във войната“.

На 25 април президентът на САЩ обяви, че Вашингтон е получил ново предложение от Техеран, след като неговите преговарящи отмениха посещение в Пакистан за среща с иранската страна. Преди това той обяви отмяната на пътуване до Пакистан на своя специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, заявявайки, че страната му е готова да преговаря с Иран по телефона.


  • 1 Име

    3 1 Отговор
    Хубав ден!

    05:58 27.04.2026

  • 2 Милене

    2 8 Отговор
    Нищо не отваряйте на тези Чалми, искат да се напълнят с оръжие от Китай и да воюват с месеци от пещерите и дупките където се крият!

    06:05 27.04.2026

  • 3 Ае...Легайте А муджи

    2 1 Отговор
    Нема ... предложения а...леганье

    06:34 27.04.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор
    Давайте УРАНА и ви отпускам примката.

    06:52 27.04.2026