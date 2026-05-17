Пуснаха билетите за концерта на Цеца Величкович в София

17 Май, 2026 12:09 1 220 20

  • цеца величкович-
  • цеца ражнатович-
  • концерт-
  • арена 8888

30 евро струва най-евтиният билет

Пуснаха билетите за концерта на Цеца Величкович в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По 30 евро вървят най-евтините билети за големия концерт на сръбската фолк икона Цеца Величкович. На 7 ноември 2026 г. тя ще излезе на сцената на столичната зала „Арена 8888“, за да поднесе на феновете си незабравимо шоу и музикална програма.

Билетите за събитието вече могат да бъдат закупени чрез платформата на Kupibileti, а цените на най-скъпите места достигат до 80 евро в зависимост от избраната зона. Специални VIP места също са налични и могат да бъдат резервирани чрез същата платформа, информира Телеграф.

Концертът идва след силния интерес към последните ѝ участия в София. През март Цеца изнесе два последователни бутикови концерта в едно от най-елитните заведения в столицата. Билетите за двете вечери бяха разпродадени в рамките на часове, което потвърждава огромния интерес и обичта на българските ѝ почитатели.

По покана на столичното заведение настоящото събитие в „Арена 8888“ представлява естествено разширяване на формата, от ексклузивна клубна среда към продукция в голям мащаб с впечатляващо светлинно шоу и модерни визуални ефекти. В своята над три десетилетия кариера Цеца се утвърждава като един от най-разпознаваемите гласове на Балканите и артист с изключително силно културно влияние в региона. Често определяна от публиката като „Майка на нацията“, тя се превръща в символ на поколение, чиито песни съпътстват живота на милиони хора. Сред най-емблематичните ѝ хитове са Kukavica, Beograd, Lepi grome moj, Pile, Trepni, Maskarada Nagovori и още много други. Песни, които неизменно предизвикват силна емоция и се изпълняват от публиката от първия до последния тон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    Супер, копейките обикалят кофите за кашони и шишета, събират денги за билет!

    Коментиран от #2

    12:12 17.05.2026

  • 2 Защото

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще изпее Банга Ранга

    12:13 17.05.2026

  • 3 А50

    6 3 Отговор
    Дара ще подгрява, носете си антифони

    12:15 17.05.2026

  • 4 Чудно

    6 3 Отговор
    Никой и нас не си признава, че и се кефи ама като дойде и билетите колкото и да са скъпи се разграбват 😐

    12:20 17.05.2026

  • 5 БЕЗdara съм

    6 5 Отговор
    И аз ще подгрявам великата Цеца с bangamanga за всички €либралничалгариии!

    Коментиран от #15

    12:21 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 €либерален

    3 5 Отговор
    Още вчера купих онлайн 3 билета за мен и за родителтие ми 1 и 2

    12:22 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПОСЛЕ ЩЯЛА ДА НАМИНЕ

    6 0 Отговор
    През Банкя. Да пее на частен микрофон.

    12:28 17.05.2026

  • 10 Мутрагеньо

    8 0 Отговор
    Малко култура и за Баце🤣

    Коментиран от #20

    12:37 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    2 1 Отговор
    Айдеее банда рангааа

    12:42 17.05.2026

  • 14 Българин

    0 4 Отговор
    Аз купих 8 билета за 2500 евро, с добра отстъпка. За това ще мога дда сер насладят от ВИП ложата, а не като загубеняците от третия галабарник!

    12:50 17.05.2026

  • 15 Злобичка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "БЕЗdara съм":

    Нещо яд ли се усеща в твоя пост!?!?!?!

    12:53 17.05.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Не върви. Сега трендът е ΔΑΡΑ.🤣

    13:20 17.05.2026

  • 17 Не са джензъри, а ЧАЛГА-поколението!

    2 1 Отговор
    ЛОША РАБОТА...

    Това означава, че все още има чалгопитеци, които не са избягали от България и все още виреят по тези земи.

    Дано скоро и те отидат са берат ягоди/лалета, отпушват канали или бършат западни старци, та да си поемем най-накрая въздух, да се изцерим и продължим на чисто!

    13:25 17.05.2026

  • 18 Целата DARA втасала...

    5 1 Отговор
    Добре, че Пр0гресивна България мисли за културата и образованието и организира такива празници за Величието на България и повдигането на духа ни!
    Друго си е да ударим по две ракии и мастики, с една сръбска плескавица, дюнер и гръцки йогурт, докато куфеем на чалга...

    13:30 17.05.2026

  • 19 Пламен

    4 0 Отговор
    Това е клас
    Бангарангата е за някое африканско племе

    14:16 17.05.2026

  • 20 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мутрагеньо":

    Ма верно, бате, ка са беше намотал на записа оня тулуп.😂 Нумеро уно отсекъде.

    14:17 17.05.2026