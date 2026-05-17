Пуснаха билетите за концерта на Цеца Величкович в София

По 30 евро вървят най-евтините билети за големия концерт на сръбската фолк икона Цеца Величкович. На 7 ноември 2026 г. тя ще излезе на сцената на столичната зала „Арена 8888“, за да поднесе на феновете си незабравимо шоу и музикална програма.
Билетите за събитието вече могат да бъдат закупени чрез платформата на Kupibileti, а цените на най-скъпите места достигат до 80 евро в зависимост от избраната зона. Специални VIP места също са налични и могат да бъдат резервирани чрез същата платформа, информира Телеграф.
Концертът идва след силния интерес към последните ѝ участия в София. През март Цеца изнесе два последователни бутикови концерта в едно от най-елитните заведения в столицата. Билетите за двете вечери бяха разпродадени в рамките на часове, което потвърждава огромния интерес и обичта на българските ѝ почитатели.
По покана на столичното заведение настоящото събитие в „Арена 8888“ представлява естествено разширяване на формата, от ексклузивна клубна среда към продукция в голям мащаб с впечатляващо светлинно шоу и модерни визуални ефекти. В своята над три десетилетия кариера Цеца се утвърждава като един от най-разпознаваемите гласове на Балканите и артист с изключително силно културно влияние в региона. Често определяна от публиката като „Майка на нацията“, тя се превръща в символ на поколение, чиито песни съпътстват живота на милиони хора. Сред най-емблематичните ѝ хитове са Kukavica, Beograd, Lepi grome moj, Pile, Trepni, Maskarada Nagovori и още много други. Песни, които неизменно предизвикват силна емоция и се изпълняват от публиката от първия до последния тон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
12:12 17.05.2026
2 Защото
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще изпее Банга Ранга
12:13 17.05.2026
3 А50
12:15 17.05.2026
4 Чудно
12:20 17.05.2026
5 БЕЗdara съм
Коментиран от #15
12:21 17.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 €либерален
12:22 17.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ПОСЛЕ ЩЯЛА ДА НАМИНЕ
12:28 17.05.2026
10 Мутрагеньо
Коментиран от #20
12:37 17.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
12:42 17.05.2026
14 Българин
12:50 17.05.2026
15 Злобичка
До коментар #5 от "БЕЗdara съм":Нещо яд ли се усеща в твоя пост!?!?!?!
12:53 17.05.2026
16 Евгени от Алфапласт
13:20 17.05.2026
17 Не са джензъри, а ЧАЛГА-поколението!
Това означава, че все още има чалгопитеци, които не са избягали от България и все още виреят по тези земи.
Дано скоро и те отидат са берат ягоди/лалета, отпушват канали или бършат западни старци, та да си поемем най-накрая въздух, да се изцерим и продължим на чисто!
13:25 17.05.2026
18 Целата DARA втасала...
Друго си е да ударим по две ракии и мастики, с една сръбска плескавица, дюнер и гръцки йогурт, докато куфеем на чалга...
13:30 17.05.2026
19 Пламен
Бангарангата е за някое африканско племе
14:16 17.05.2026
20 Пустиня(к)
До коментар #10 от "Мутрагеньо":Ма верно, бате, ка са беше намотал на записа оня тулуп.😂 Нумеро уно отсекъде.
14:17 17.05.2026