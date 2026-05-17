Пуснаха билетите за концерта на Цеца Величкович в София

По 30 евро вървят най-евтините билети за големия концерт на сръбската фолк икона Цеца Величкович. На 7 ноември 2026 г. тя ще излезе на сцената на столичната зала „Арена 8888“, за да поднесе на феновете си незабравимо шоу и музикална програма.

Билетите за събитието вече могат да бъдат закупени чрез платформата на Kupibileti, а цените на най-скъпите места достигат до 80 евро в зависимост от избраната зона. Специални VIP места също са налични и могат да бъдат резервирани чрез същата платформа, информира Телеграф.

Концертът идва след силния интерес към последните ѝ участия в София. През март Цеца изнесе два последователни бутикови концерта в едно от най-елитните заведения в столицата. Билетите за двете вечери бяха разпродадени в рамките на часове, което потвърждава огромния интерес и обичта на българските ѝ почитатели.

По покана на столичното заведение настоящото събитие в „Арена 8888“ представлява естествено разширяване на формата, от ексклузивна клубна среда към продукция в голям мащаб с впечатляващо светлинно шоу и модерни визуални ефекти. В своята над три десетилетия кариера Цеца се утвърждава като един от най-разпознаваемите гласове на Балканите и артист с изключително силно културно влияние в региона. Често определяна от публиката като „Майка на нацията“, тя се превръща в символ на поколение, чиито песни съпътстват живота на милиони хора. Сред най-емблематичните ѝ хитове са Kukavica, Beograd, Lepi grome moj, Pile, Trepni, Maskarada Nagovori и още много други. Песни, които неизменно предизвикват силна емоция и се изпълняват от публиката от първия до последния тон.