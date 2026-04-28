Законодателите в САЩ дават на сънародниците си в израелската армия равни права с тези на американските войници

Американските законодатели настояват да предоставят на американските войници, служещи в израелската армия, същата правна защита като на американските войски, пише Middle east monitor. Законопроектът поставя около 20 000 души с двойно гражданство, биещи се за Израел, наравно с американците, служещи в САЩ.

Законодателството, прието от Конгреса, за първи път в американската история би третирало службата в чужда армия като правно еквивалентна на службата във въоръжените сили на САЩ, но само когато тази чуждестранна армия е израелска окупационна армия.

Резолюция 8445 на Камарата на представителите, внесена от републиканските конгресмени Гай Решенталер от Пенсилвания и Макс Милър от Охайо, би изменила Дял 38 от Кодекса на САЩ, така че американците, които се сражават за Израел, да бъдат третирани "по същия начин като американските военнослужещи. Изменението засяга близо 20 000 души.

Съгласно съществуващото законодателство, обезщетенията и военните защити на ветераните от САЩ са обвързани със службата в американските въоръжени сили. Законопроектът се отклонява от този принцип, като разширява две от най-важните защити на САЩ до американците, които се бият за чужда държава. Законът за гражданска помощ на военнослужещите ограничава лихвените проценти по дълга по време на активна служба и спира изгонванията и възбраните. Законът за правата за заетост и повторно наемане на военнослужещите в униформените сили задължава американските работодатели да запазят работните места на призовани на служба.

Американците служат в чуждестранни армии, откакто съществува страната - във Френския чуждестранен легион, във въоръжените сили на Австралия и Нова Зеландия, а от 2022 г. насам - в Международния легион за защита на Украйна. Никога не е било сериозно разработено сравнимо законодателство за никоя от тези сили. Позицията на Държавния департамент е, че американците, които се бият в чужбина, го правят на свой собствен риск и не трябва да очакват подкрепа от правителството на САЩ.

Законодателството се прилага в момент, когато американските настроения към Израел значително се променят. Проучване на Pew Research Center, публикувано миналия месец, показв, че 60% от американците сега имат неблагоприятно мнение за Израел, което е с близо 20 процентни пункта повече от 2022 г. Делът на тези, които имат "много неблагоприятно" мнение, се е утроил през този период.

Критиците на законопроекта посочват, че защитата на американските ветерани е изградена върху просто споразумение: тези, които служат на Съединените щати, имат претенции към САЩ. Разширяването на тази защита към американци, служещи на чуждо правителство и само на едно чуждо правителство, установява, че съответният критерий вече не е службата на страната, а идентичността на страната, на която се служи.