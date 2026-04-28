Законодателите в САЩ дават на сънародниците си в израелската армия равни права с тези на американските войници

28 Април, 2026 20:45 526 19

Американските законодатели настояват да предоставят на американските войници, служещи в израелската армия, същата правна защита като на американските войски, пише Middle east monitor. Законопроектът поставя около 20 000 души с двойно гражданство, биещи се за Израел, наравно с американците, служещи в САЩ.

Законодателството, прието от Конгреса, за първи път в американската история би третирало службата в чужда армия като правно еквивалентна на службата във въоръжените сили на САЩ, но само когато тази чуждестранна армия е израелска окупационна армия.

Резолюция 8445 на Камарата на представителите, внесена от републиканските конгресмени Гай Решенталер от Пенсилвания и Макс Милър от Охайо, би изменила Дял 38 от Кодекса на САЩ, така че американците, които се сражават за Израел, да бъдат третирани "по същия начин като американските военнослужещи. Изменението засяга близо 20 000 души.

Съгласно съществуващото законодателство, обезщетенията и военните защити на ветераните от САЩ са обвързани със службата в американските въоръжени сили. Законопроектът се отклонява от този принцип, като разширява две от най-важните защити на САЩ до американците, които се бият за чужда държава. Законът за гражданска помощ на военнослужещите ограничава лихвените проценти по дълга по време на активна служба и спира изгонванията и възбраните. Законът за правата за заетост и повторно наемане на военнослужещите в униформените сили задължава американските работодатели да запазят работните места на призовани на служба.

Американците служат в чуждестранни армии, откакто съществува страната - във Френския чуждестранен легион, във въоръжените сили на Австралия и Нова Зеландия, а от 2022 г. насам - в Международния легион за защита на Украйна. Никога не е било сериозно разработено сравнимо законодателство за никоя от тези сили. Позицията на Държавния департамент е, че американците, които се бият в чужбина, го правят на свой собствен риск и не трябва да очакват подкрепа от правителството на САЩ.

Законодателството се прилага в момент, когато американските настроения към Израел значително се променят. Проучване на Pew Research Center, публикувано миналия месец, показв, че 60% от американците сега имат неблагоприятно мнение за Израел, което е с близо 20 процентни пункта повече от 2022 г. Делът на тези, които имат "много неблагоприятно" мнение, се е утроил през този период.

Критиците на законопроекта посочват, че защитата на американските ветерани е изградена върху просто споразумение: тези, които служат на Съединените щати, имат претенции към САЩ. Разширяването на тази защита към американци, служещи на чуждо правителство и само на едно чуждо правителство, установява, че съответният критерий вече не е службата на страната, а идентичността на страната, на която се служи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Бою Циганина

    3 0 Отговор
    Лошо ми е

    20:46 28.04.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор
    Да Живее САЩ и Израел
    Коментиран от #14

    20:46 28.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тръмп да направи Израел щат на САЩ.

    Коментиран от #19

    20:48 28.04.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    20:48 28.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 0 Отговор
    САЩ е Щат на Капитан Англия 🇬🇧

    20:49 28.04.2026

  • 6 Слава Украйна

    1 4 Отговор
    Героем Слава

    20:49 28.04.2026

  • 7 ТЕ ВЕЧЕ ВИ ГО

    4 0 Отговор
    Начукандриха веднъж сега и втори път ще е. СЪС НАТАНЯХУ НЕ СТАВАЙТЕ ДРУЖКИ.А ТРУМПАКА ГО СМЕНЯЙТЕ..

    20:51 28.04.2026

  • 8 Розов Руснак с кафяво отдзад

    0 4 Отговор
    Ние атакуваме вече 5 години с Дупетата напред

    Коментиран от #12

    20:51 28.04.2026

  • 9 Демократ

    2 4 Отговор
    Американците са Умен Народ. Изритаха тъ пите английски свине и вместо тях се съюзиха с Израел.

    20:52 28.04.2026

  • 10 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор
    Ами кво да говорим ,Джуунайтид Снейкс ъв ИзраХелл ...

    20:53 28.04.2026

  • 11 Бай Дън

    2 0 Отговор
    И кой ще ги третира! Това е като германец да иде да се бие за Украйна и да е третиран като германец! Нещо не се разбира какво точно иска да напише автора!

    20:53 28.04.2026

  • 12 Доктор Рачо Петров

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Розов Руснак с кафяво отдзад":

    20:56 28.04.2026

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Американците толкова много си обичат демоните евреите и Израел че са готови френска любов да въртят на всеки ционист

    20:57 28.04.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    20:57 28.04.2026

  • 15 УрСульо

    1 0 Отговор
    "Законодателството, прието от Конгреса, за първи път в американската история би третирало службата в чужда армия като правно еквивалентна на службата във въоръжените сили на САЩ, но само когато тази чуждестранна армия е израелска окупационна армия."

    Охо, топло,топло - израелска ОКУПАЦИОННА армия, нали бяха сили за отбрана?
    Утре шекльовците без надница, оцапахте опорките!

    20:58 28.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Биби

    1 1 Отговор
    Английските круви са излямски васали. Сащ с Изряел ще им контролира раждаемостта от въздуха с напалм.Ахахаха

    21:01 28.04.2026

  • 18 Боли ма Х@я

    1 0 Отговор
    Че кравите ще се правят на кепета във Йерусалим и ше ревът пред стената на плача !!!!! Няма що голямо постижение !!!!

    21:03 28.04.2026

  • 19 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    САЩ е щат на Израел. Дончо го държат за 🎈🎈 с досиетата пефо.илски на Епщайн.

    21:04 28.04.2026