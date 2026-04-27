Спирането на интернет в Иран струва 31 милиона долара на ден

Прекъсванията на интернет в Иран водят до ежедневни загуби от до 50 трилиона риала — което се равнява на около 31 милиона долара.

Това разкри Джахангир Агазаде.

Той е ръководител на Комисията по интернет и пренос на данни към Организацията на гилдията за ИКТ в Техеран, уточни Iran international.

Агазаде добави, че около една пета от работната сила в дигиталните компании е изправена пред потенциални съкращения.

Прекъсването на интернет в Иран вече е достигнало 58 дни и според NetBlocks е безпрецедентно както в Иран, така и в световен мащаб.

NetBlocks съобщи в неделя сутринта, че прекъсването е надхвърлило 1368 часа в деветата си седмица, като добави, че ограниченията продължават да възпрепятстват независимата журналистика в цялата страна.