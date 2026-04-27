Спирането на интернет в Иран струва 31 милиона долара на ден

Прекъсванията на интернет в Иран водят до ежедневни загуби от до 50 трилиона риала — което се равнява на около 31 милиона долара.
Това разкри Джахангир Агазаде.
Той е ръководител на Комисията по интернет и пренос на данни към Организацията на гилдията за ИКТ в Техеран, уточни Iran international.
Агазаде добави, че около една пета от работната сила в дигиталните компании е изправена пред потенциални съкращения.
Прекъсването на интернет в Иран вече е достигнало 58 дни и според NetBlocks е безпрецедентно както в Иран, така и в световен мащаб.
NetBlocks съобщи в неделя сутринта, че прекъсването е надхвърлило 1368 часа в деветата си седмица, като добави, че ограниченията продължават да възпрепятстват независимата журналистика в цялата страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Валенберг
До коментар #1 от "Сорос":Някой трябва да им казва на тези двукраки кое как е. Не може само да им публикуваш сурова информация, която над 99.9% не разбират. Ще се разпадне държавата, ако населението не разбира какво се случва.
09:24 27.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лопата Орешник
09:28 27.04.2026
7 Информацията се тълкува от управляващите
До коментар #1 от "Сорос":Няма държава на света, която да е "демокрация" и в която медиите са свободни. Всички медии по правило са пропагандни и носят почерка на дневния ред зададен от управляващата група.
Коментиран от #8
09:29 27.04.2026
8 Информацията се тълкува от управляващите
До коментар #7 от "Информацията се тълкува от управляващите":Сега ви управлява САЩ и получавате техните тълкувания и пропаганда. А те - тези на Израел, понеже управляващ САЩ. Преди слушахте съветската пропаганда, преди това турската. По-преди това пра-българската.
09:32 27.04.2026
11 оня с коня
До коментар #1 от "Сорос":Това не са телевизии, а медиен бардак на мафията!
09:45 27.04.2026
12 вестник работническо дело
и които беше грамотен четеше
Коментиран от #15, #16, #20
09:47 27.04.2026
13 Соловьов
До коментар #1 от "Сорос":Още по важно е да ме гледате и слушате само мен.Това е правилната пропаганда.Задминах Гьобелс.
09:48 27.04.2026
14 И Преди и сега
До коментар #10 от "Правилно":Как пък една купейка не замина към Z рая на север или иран
09:50 27.04.2026
15 И друго
До коментар #12 от "вестник работническо дело":След това се използваше за гъзПапир
09:53 27.04.2026
16 Боби
До коментар #12 от "вестник работническо дело":Верно,и всичко си беше "верно",и за гнилия запад,и за скорошният му разпад,и за вечната дружба,само истината бълваше
09:56 27.04.2026
20 Някой
До коментар #12 от "вестник работническо дело":Ама тогава почти всеки беше грамотен. А сега се ПРЪКВАТ само неграмотници. Не е виновно времето.
10:54 27.04.2026