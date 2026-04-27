Спирането на интернет в Иран струва 31 милиона долара на ден

27 Април, 2026 09:17 1 084 20

Прекъсването на интернет в Иран вече е достигнало 58 дни и според NetBlocks е безпрецедентно както в Техеран, така и в световен мащаб

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Прекъсванията на интернет в Иран водят до ежедневни загуби от до 50 трилиона риала — което се равнява на около 31 милиона долара.

Това разкри Джахангир Агазаде.

Той е ръководител на Комисията по интернет и пренос на данни към Организацията на гилдията за ИКТ в Техеран, уточни Iran international.

Агазаде добави, че около една пета от работната сила в дигиталните компании е изправена пред потенциални съкращения.

Прекъсването на интернет в Иран вече е достигнало 58 дни и според NetBlocks е безпрецедентно както в Иран, така и в световен мащаб.

NetBlocks съобщи в неделя сутринта, че прекъсването е надхвърлило 1368 часа в деветата си седмица, като добави, че ограниченията продължават да възпрепятстват независимата журналистика в цялата страна.


  • 1 Сорос

    15 8 Отговор
    Важното е да четете еврейската пропаганда в самообявилите се за "свободни" западни "медии".

    Коментиран от #3, #7, #11, #13

    09:22 27.04.2026

  • 2 По време на

    11 6 Отговор
    Война всичко е възможно!!! В страната действат военни закони. Може и всичко да спрат, ако военните така решат.

    09:23 27.04.2026

  • 3 Валенберг

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Някой трябва да им казва на тези двукраки кое как е. Не може само да им публикуваш сурова информация, която над 99.9% не разбират. Ще се разпадне държавата, ако населението не разбира какво се случва.

    09:24 27.04.2026

  • 4 Лада искра

    10 4 Отговор
    Таксите за преминаване през ормуз ги покрват стократно

    09:26 27.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лопата Орешник

    14 4 Отговор
    Явно журналистиката е създадена с интернета! Как ли е съществувала преди това? А някой сметнал ли е колко повече работа е свършена докато хората са бачкали вместо да цъкат в тик так ток? Да не се окаже,че са на плюс?

    09:28 27.04.2026

  • 7 Информацията се тълкува от управляващите

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Няма държава на света, която да е "демокрация" и в която медиите са свободни. Всички медии по правило са пропагандни и носят почерка на дневния ред зададен от управляващата група.

    Коментиран от #8

    09:29 27.04.2026

  • 8 Информацията се тълкува от управляващите

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Информацията се тълкува от управляващите":

    Сега ви управлява САЩ и получавате техните тълкувания и пропаганда. А те - тези на Израел, понеже управляващ САЩ. Преди слушахте съветската пропаганда, преди това турската. По-преди това пра-българската.

    09:32 27.04.2026

  • 9 Хмм

    2 3 Отговор
    интересно ми е къде е/ кой е Главния опертивен лост на интернета и как тей цял Иран няма интернет. И не ми казвайте че са на кабеларки като наше село със скъсания кабел

    09:35 27.04.2026

  • 10 Правилно

    8 2 Отговор
    И ударно излавят мишките на запада със сателитните телефони, затова е плача в статията.

    Коментиран от #14

    09:40 27.04.2026

  • 11 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Това не са телевизии, а медиен бардак на мафията!

    09:45 27.04.2026

  • 12 вестник работническо дело

    2 1 Отговор
    едно време имаше работническо дело там пишеше всичко

    и които беше грамотен четеше

    Коментиран от #15, #16, #20

    09:47 27.04.2026

  • 13 Соловьов

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Още по важно е да ме гледате и слушате само мен.Това е правилната пропаганда.Задминах Гьобелс.

    09:48 27.04.2026

  • 14 И Преди и сега

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Правилно":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север или иран

    09:50 27.04.2026

  • 15 И друго

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "вестник работническо дело":

    След това се използваше за гъзПапир

    09:53 27.04.2026

  • 16 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "вестник работническо дело":

    Верно,и всичко си беше "верно",и за гнилия запад,и за скорошният му разпад,и за вечната дружба,само истината бълваше

    09:56 27.04.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:12 27.04.2026

  • 18 Жбръц

    2 0 Отговор
    Нормално,дори задължително условие ,когато си в директен сблъсък ,с две военни сили.Какви " загуби" реално " търпи" персиеца,нулеви! Сами се осветиха със последното изречение: Ограниченията " възпрепятстват" независимата журналистика.Там ги сърби и боли, отделно ,че внедрени агентурни клетки остават с вързани ръце .Ефира е най- опасното оръжие през време на война.Малка група от подготвени хора,са състояние да преобърнат и провалят планирана операция,причинявайки огромни щети.Благодарение на Ефира.

    10:36 27.04.2026

  • 19 А пък

    1 0 Отговор
    У НАС АЗ СЪМ ДОВОЛЕН. 4 ПЪТИ ХОДЯ ПО 1,5 КМ. ДО ИЗИПЕЙ ДА СИ ПЛАТЯ СМЕТКИТЕ И НЕ МОГА. НЕ СТАВА. РАЗХОЖДАМ СЕ НАПРЕД НАЗАД ПО 3 КМ.

    10:51 27.04.2026

  • 20 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "вестник работническо дело":

    Ама тогава почти всеки беше грамотен. А сега се ПРЪКВАТ само неграмотници. Не е виновно времето.

    10:54 27.04.2026

