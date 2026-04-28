Фридрих Мерц: Иран е напът да унижи САЩ във войната

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в понеделник, че иранското ръководство е на път да "унижи" Съединените щати в продължаващата вече близо два месеца война. Мерц отбеляза, че иранците са явно по-силни от очакваното, а Вашингтон очевидно няма ясна стратегия. "В момента не виждам какъв стратегически изход ще изберат американците, особено като се има предвид, че иранците очевидно преговарят много умело – или пък много умело не преговарят", заяви канцлерът по време на посещение в училище в град Марсберг в родния му регион Зауерланд.

Мерц добави, че "цяла нация бива унижавана от иранското ръководство, и по-специално от така наречената Революционна гвардия".

"Проблемът с конфликти като този винаги е един и същ: не трябва само да се намесиш, а и да се изтеглиш. Видяхме това много болезнено в Афганистан в продължение на 20 години. Видяхме го и в Ирак", каза още той.

Как войната в Иран засяга Германия?

По думите на Мерц сложната ситуация в Близкия изток вече оказва силно отрицателно икономическо въздействие върху Германия. В момента ситуацията е доста заплетена", каза Мерц. "И това ни струва много пари." Този конфликт, тази война срещу Иран оказва пряко влияние върху нашата икономика, добави той.

Канцлерът заяви, че Германия държи на предложението си да разположи миночистачи като част от международна коалиция, за да се помогне за отварянето на Ормузкия проток, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.

Мерц обаче добави, че все пак предпоставка за това е първо да приключат военните действия.

Мерц: САЩ и Израел не ни попитаха за Иран

По време на посещението си в училището федералният канцлер подчерта също така, че към Германия и Европа не е било отпратено запитване в началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.

Мерц изтъкна, че вече два пъти е изразил своя скептицизъм пред американския президент Доналд Тръмп. По думите на канцлера войната срещу Иран не е била добре обмислена.