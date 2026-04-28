Фридрих Мерц: Иран е напът да унижи САЩ във войната

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че иранското ръководство е напът да "унижи" САЩ във войната. Според него Техеран е по-силен от очакваното, а Вашингтон очевидно няма ясна стратегия.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в понеделник, че иранското ръководство е на път да "унижи" Съединените щати в продължаващата вече близо два месеца война. Мерц отбеляза, че иранците са явно по-силни от очакваното, а Вашингтон очевидно няма ясна стратегия. "В момента не виждам какъв стратегически изход ще изберат американците, особено като се има предвид, че иранците очевидно преговарят много умело – или пък много умело не преговарят", заяви канцлерът по време на посещение в училище в град Марсберг в родния му регион Зауерланд.
Мерц добави, че "цяла нация бива унижавана от иранското ръководство, и по-специално от така наречената Революционна гвардия".
"Проблемът с конфликти като този винаги е един и същ: не трябва само да се намесиш, а и да се изтеглиш. Видяхме това много болезнено в Афганистан в продължение на 20 години. Видяхме го и в Ирак", каза още той.
Как войната в Иран засяга Германия?
По думите на Мерц сложната ситуация в Близкия изток вече оказва силно отрицателно икономическо въздействие върху Германия. В момента ситуацията е доста заплетена", каза Мерц. "И това ни струва много пари." Този конфликт, тази война срещу Иран оказва пряко влияние върху нашата икономика, добави той.
Канцлерът заяви, че Германия държи на предложението си да разположи миночистачи като част от международна коалиция, за да се помогне за отварянето на Ормузкия проток, през който преминава голяма част от световните доставки на петрол.
Мерц обаче добави, че все пак предпоставка за това е първо да приключат военните действия.
Мерц: САЩ и Израел не ни попитаха за Иран
По време на посещението си в училището федералният канцлер подчерта също така, че към Германия и Европа не е било отпратено запитване в началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.
Мерц изтъкна, че вече два пъти е изразил своя скептицизъм пред американския президент Доналд Тръмп. По думите на канцлера войната срещу Иран не е била добре обмислена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффффф
20:16 28.04.2026
2 Б.си идиoта !
До коментар #1 от "Оффффф":Що, ти днес какво дари ?
20:18 28.04.2026
4 Все повече
20:19 28.04.2026
5 Българин
20:20 28.04.2026
6 Последния Софиянец
20:21 28.04.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Българин":Скарабеева? ти ли си?
20:21 28.04.2026
8 Хаген Дас
20:24 28.04.2026
9 .....
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Да бе, като германците си изплатят репарациите от всв.
20:25 28.04.2026
10 Българин
20:25 28.04.2026
11 Цеко сифоня
20:26 28.04.2026
12 Ннннн
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Като ти платят репарации селджуците.
20:26 28.04.2026
13 Ако бях Тръмп
20:26 28.04.2026
14 Българин
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не, аз съм лицензиран ветеринар, кастриращ котараци...
20:26 28.04.2026
15 Мюзли
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Според ислямската религия - направо те пращаме да те продадат в робство на робския пазар в Техеран.
20:27 28.04.2026
16 Котката Гинка
До коментар #14 от "Българин":На котарака може да му оближеш сфетофара отзад.
20:28 28.04.2026
17 Ааааааа не шперц !
20:28 28.04.2026
19 нннн
Аз пък смятам, че изобщо не биваше да започне.
20:28 28.04.2026
20 Ха Ха
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не бе, някакъв български обратен е. От тия дето смятат Путин за най-сексапилния екземпляр.
20:29 28.04.2026
21 Българин
До коментар #16 от "Котката Гинка":Със скалпела, да...
20:30 28.04.2026
22 Антифашист
20:30 28.04.2026
23 Факти ще ви черпя една студена вода
20:30 28.04.2026
24 Българин
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Летището е в София, да плащат само софиянци!
20:32 28.04.2026
26 Биби
20:37 28.04.2026
29 Тя и
До коментар #19 от "нннн":израелската опозиция така - критикуват Нетаняху не защото е започнал война, а защото не е изпълнил целите на войната
20:42 28.04.2026
30 Иван
20:43 28.04.2026
31 Ей, сладури
Боже, Божеееее
20:44 28.04.2026
32 Прекалено са меки господин Тръмп
При положение че имаш 10% одобрение от своите граждани.
20:44 28.04.2026
33 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
20:45 28.04.2026
34 Бай Дън
До коментар #13 от "Ако бях Тръмп":А знаеш ли че ще получат незабавен отговор и Америка ще трябва да се открива отново! Коя държава ще допусне радиация близо до нея Китай или Русия, това да не ви е Хирошима преди 80 години! Тук нещата са много по сложни отколкото си мислят някои сукалчета!
20:48 28.04.2026
35 тъкмо се чудех
Иначе няма да е демократично и няма да е коректно по журналистически ... макар че тез слугожурналя мйлчаха за стотиците избити журналисти от терористите исраял ама карай ...нямарда разваляме семокрацията заради няколко стотин журн. и няколка хиляди бебета и деца.
20:59 28.04.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Българин":какво да кастрираш? мене не ми става от години , все едно съм кастриран
само джафкането по форумите ми е останало
21:01 28.04.2026
37 Бай Лисан
Очакваме становище от Рамщайн.
21:01 28.04.2026