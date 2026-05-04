Доналд Тръмп: Унищожихме няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му е унищожила няколко ирански "бързи лодки" в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп посочи, че те са били седем, докато американският флот съобщава за шест, съобщи Франс прес.
Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района, с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. "Освен южнокорейския кораб, в протока към момента няма щети“, написа той, визирайки стратегическия морски път.
САЩ твърдят, че са осигурили преминаването на два товарни кораба под американски флаг днес, докато Иран заявява, че протокът остава затворен.
Тръмп призова Южна Корея да се присъедини към усилията за защита на корабоплаването в района. "Може би е време Южна Корея да се включи в мисията", добави той.
Президентът на САЩ съобщи още, че министърът на отбраната Пийт Хегсет ще даде пресконференция утре, в която ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.
САЩ и няколко държави от Персийския залив подготвят резолюция в Съвета за сигурност на ООН, осъждаща Иран за действията му в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
Американският постоянен представител към ООН Майк Уолц заяви, че преговорите ще се проведат тази седмица.
Инициативата идва, след като Русия и Китай блокираха предишен проект на резолюция. Вашингтон се надяваше чрез него да подкрепи усилията за възстановяване на свободното корабоплаване в района.
Новият проект се изготвя съвместно с Бахрейн, с участието на Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.
Очаква се резолюцията да призове Иран да прекрати атаките срещу търговски кораби. Ще бъде изложено настояване и за спиране на опитите за налагане на такси за преминаване през протока. В текста се включват и искания за прекратяване на поставянето на морски мини и разкриване на тяхното местоположение.
Според Уолц проектът е по-ограничен от предишния. Той се фокусира върху сигурността на международните водни пътища и икономическите последици. "Това засяга всички икономики, особено тези в Азия", подчерта той.
Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) обяви, че въоръжените сили на страната са прехванали днес три крилати ракети, изстреляни от Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Ракетите са били неутрализирани над териториалните води на ОАЕ. Четвърта крилата ракета е паднала в морето.
Министерството призова хората да се укрият в убежища.
Държавната новинарска агенция УАМ съобщи не само за изстреляни ракети, но и за пуснати дронове.
Властите във Фуджейра казаха, от своя страна, че в петролната индустриална зона в емирството е избухнал пожар след атака с дрон, изпратен от Иран, предаде Асошиейтед прес.
Екипи на Гражданска защита незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара.
Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран на 9 април, не бяха обявявани тревоги. Ескалацията дойде на фона на опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи отваряне на Ормузкия проток, отбелязва Асошиейтед прес.
Към момента няма информация за жертви.
Министерството на външните работи на ОАЕ определи ракетния обстрел като "сериозна ескалация", която представлява "пряка заплаха" за сигурността на страната, предаде Ройтерс.
Емирствата си запазват "пълното и легитимно право" да отговорят на иранските атаки, се подчертава в изявлението.
Ирански военен, цитиран от държавни медии, междувременно отрече страната му да има планове за вземе ОАЕ на прицел. Той не даде подробности.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отрече преминаването на товарните кораби, плаващи под американски флаг, през Ормузкия проток, както обяви по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), предаде Франс прес.
Два търговски кораба, плаващи под американски флаг успяха да преминат през стратегическия морски път, обяви по-рано днес СЕНТКОМ.
"Нито един товарен кораб или петролен танкер не е преминавал през Ормузкия проток през последните часове, а твърденията на представителите на САЩ са неоснователни и напълно погрешни", написа КГИР в канала си в социалното приложение "Телеграм".
"Американски военни кораби, служещи си с подмолни тактики, с които изключват радарите си, се приближиха до Ормузкия проток, но нашият отговор беше светкавично бърз", написа в "Екс" от своя страна главнокомандващият иранските въоръжени сили генерал-майор Амир Хатами.
"Бяха изстреляни крилати ракети и бойни дронове. Сигурността на този регион е червена линия за Иран", допълни Хатами.
Американските въоръжени сили обявиха тази вечер, че от началото на операцията за отварянето на Ормузкия проток са унищожили шест малки плавателни съда на иранските въоръжени сили и са прехванали дронове и крилати ракети, предаде Ройтерс.
Командващият Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър отказа да коментира дали обявеното на 8 април спиране на огъня все още е в сила. Купър обаче призна, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) продължава да прави опити да се "намесва" в разпредената от президента Доналд Тръмп операция за отварянето на морския път, който е от критично значение за търговския трафик.
КГИР предприе атаки с "крилати ракети, дронове и малки плавателни съдове срещу охранявани от нас кораби", каза Купър и добави, че американските сили са "неутрализирали всяка една от тези заплахи".
Ирански военен представител, цитиран от иранската държавна телевизия, отхвърли твърденията, че са били потопени малки плавателни съдове на КГИР.
Купър заяви, че "настоятелно съветва" иранските сили да стоят надалеч от струпаните в района американски войски. Той посочи, че в започналата операция за отваряне на Ормузкия проток участват 15 000 американски военнослужещи, разрушители, над 100 самолета и подводни средства. "Американските командири на терен имат всички нужни правомощия да защитят своите подразделения, както и търговското корабоплаване", продължи командирът на СЕНТКОМ.
На въпроса дали американските въоръжени сили ескортират кораби в Ормузкия проток, Купър отговори, че става дума за по-мащабна, многослойна отбранителна система, включваща кораби, хеликоптери, самолети и средства за електронна война. По думите му всички тези средства осигуряват "много по-добра отбранителна система", отколкото обичайните средства за ескортиране на отделни кораби.
Купър добави, че наложената от САЩ в средата на април блокада на иранските пристанища остава в сила.
Междувременно Южна Корея разследва информация за възможно нападение срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток, съобщиха властите, цитирани от агенция Йонхап.
Говорител на южнокорейската морска компания Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine, HMM) посочи пред Ройтерс, че е избухнал пожар в машинното отделение на един от корабите ѝ за превоз на насипни товари в Ормузкия проток, като допълни, че причината за инцидента все още се разследва. Говорителят на компанията увери, че на този етап няма информация за пострадали или загинали.
"Проверяваме информацията за атакуван южнокорейски плавателен съд", заяви представител на правителството на Южна Корея.
Министерството на външните работи на страната потвърди информацията и уточни, че на този етап няма данни да пострадали южнокорейски граждани.
Разследването на информацията от южнокорейските власти се появява в контекста на американската операция "Проект Свобода", чиято цел е да помогне на блокирани товарни кораби да напуснат безопасно Ормузкия проток, в който иранските сили наложиха блокада след началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, припомня Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
19:06 04.05.2026
2 ДА БЕ ДА
Коментиран от #5
19:29 04.05.2026
3 Ами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще ходим без гащи, напук на евреите. Струва ми се че след края на войната израел вече няма да го има, а останалите живи евреи ще се пръснат по света ама едва ли ще видят спокойствие щото навсякъде ги намразиха и приказките че били невинни жертви вече няма да минават.
19:54 04.05.2026
4 Иран
19:57 04.05.2026
5 Потура
До коментар #2 от "ДА БЕ ДА":Те не ходят с шалвари, като теб а ходят с бели пенюари разбрали невежа жено.
20:04 04.05.2026
6 Ти да видиш
Да горят в ада!
20:12 04.05.2026
7 Kaлпазанин
20:16 04.05.2026
8 мохамед
20:21 04.05.2026
9 Фактолог
Това е последният танкер. 2 милиона барела. Това е всичко, което е останало от петрола от Персийския залив, предназначен за Калифорния.
Корабът е натоварен в Ирак на 24 февруари – няколко дни преди ударите между САЩ и Израел да предизвикат затварянето на Ормузкия проток.
Оттогава: нищо друго не се очаква.
Какво означава това на практика:
— Калифорния ще губи 200 000 барела на ден, които не може лесно да замени
— Внася 75% от петрола си и няма тръбопроводи, които да го свързват с други щати
— Цената на бензиностанцията вече е над 6,10 долара за галон на Западното крайбрежие
— Две големи рафинерии затвориха през последните месеци (Valero, Phillips 66)
20:35 04.05.2026
10 Даааа
Коментиран от #11, #22
20:39 04.05.2026
11 имам
До коментар #10 от "Даааа":ти пази своята !
20:43 04.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 емир
20:45 04.05.2026
14 Хм...
20:49 04.05.2026
15 Сталин
21:13 04.05.2026
16 писаре я цъкни и за сидер войвода
Екип на Спешна помощ отведе бившия депутат Волен Сидеров, след като той бе открит в безпомощно състояние в градинката пред Министерството на отбраната в София, съобщават от "Булфото". Инцидентът се е разиграл посред бял ден в понеделник, като случайни минувачи са оказали първа помощ на политика и са помогнали за качването му в медицинския автомобил.
Липса на официална диагноза
Публикуваните кадри показват лидера на "Атака" легнал на земята, като според очевидци на сцената той е изглеждал силно повлиян от алкохол. Свидетели на ситуацията твърдят, че преди да се строполи, Сидеров е "залитал и изглеждал дезориентиран".
Към момента нито от Центъра за спешна медицинска помощ, нито от пресцентъра на партията му са излезли с официална позиция за състоянието на политика. Остава отворен въпросът дали причината за неадекватното поведение е злоупотреба със субстанции, или се касае за внезапен здравословен проблем и преумора.
Хронология на скандалите
Днешната случка е пореден епизод от серията публични инциденти около бившия народен представител. Само преди шест дни – на 28 април, Сидеров обяви публично, че е станал жертва на физическо нападение на столичната улица "Цар Шишман".
Впечатление прави и фактът, че малко преди днешния колапс пред военното министерство, политикът започна активно да промотира свой авторски курс по публицистика и политика. Цената на един образователен модул, обявена от самия
21:42 04.05.2026
17 китайски балон
21:43 04.05.2026
18 Скот Ритър
21:43 04.05.2026
19 Овчар
21:45 04.05.2026
20 Kaлпазанин
21:46 04.05.2026
21 Смех, бате
21:48 04.05.2026
22 Димитър Георгиев
До коментар #10 от "Даааа":Тихоо !Тихо бе прррр деллл неддо клеццан ,не си компетентен да коментираш !
21:53 04.05.2026
23 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #26
21:55 04.05.2026
24 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #29
21:58 04.05.2026
25 Ти да видиш
Абе Тръмп каза да пиете белина и да не му мислите много и да не му обръщате внимание на глупостите.
Човекът е болен!
21:58 04.05.2026
26 Гробар
До коментар #23 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Щее закопаме скоро и повече няма да мразиш вече никога .
22:00 04.05.2026
27 Айде бе
Тия вярно са голяма работа....
Днес петролът вече е 125 долара. Но няма страшно , утре рижият клоун като унищожи още две лодки и ще падне.
22:00 04.05.2026
28 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
22:01 04.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Браво бе!
22:10 04.05.2026
31 Евгени от Алфапласт
22:12 04.05.2026
32 Кравите
22:15 04.05.2026
33 Сатана Z
Ако си беше траял поне нямаше да разберем колко е зле завалията.
22:17 04.05.2026
34 6135
Като се има предвид и съседната статия, лодките са бързи защото са били теглени от впряг делфини.
22:20 04.05.2026