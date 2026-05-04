Доналд Тръмп: Унищожихме няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му е унищожила няколко ирански "бързи лодки" в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп посочи, че те са били седем, докато американският флот съобщава за шест, съобщи Франс прес.

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района, с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. "Освен южнокорейския кораб, в протока към момента няма щети“, написа той, визирайки стратегическия морски път.

САЩ твърдят, че са осигурили преминаването на два товарни кораба под американски флаг днес, докато Иран заявява, че протокът остава затворен.

Тръмп призова Южна Корея да се присъедини към усилията за защита на корабоплаването в района. "Може би е време Южна Корея да се включи в мисията", добави той.

Президентът на САЩ съобщи още, че министърът на отбраната Пийт Хегсет ще даде пресконференция утре, в която ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.

САЩ и няколко държави от Персийския залив подготвят резолюция в Съвета за сигурност на ООН, осъждаща Иран за действията му в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Американският постоянен представител към ООН Майк Уолц заяви, че преговорите ще се проведат тази седмица.

Инициативата идва, след като Русия и Китай блокираха предишен проект на резолюция. Вашингтон се надяваше чрез него да подкрепи усилията за възстановяване на свободното корабоплаване в района.

Новият проект се изготвя съвместно с Бахрейн, с участието на Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Очаква се резолюцията да призове Иран да прекрати атаките срещу търговски кораби. Ще бъде изложено настояване и за спиране на опитите за налагане на такси за преминаване през протока. В текста се включват и искания за прекратяване на поставянето на морски мини и разкриване на тяхното местоположение.

Според Уолц проектът е по-ограничен от предишния. Той се фокусира върху сигурността на международните водни пътища и икономическите последици. "Това засяга всички икономики, особено тези в Азия", подчерта той.

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) обяви, че въоръжените сили на страната са прехванали днес три крилати ракети, изстреляни от Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ракетите са били неутрализирани над териториалните води на ОАЕ. Четвърта крилата ракета е паднала в морето.

Министерството призова хората да се укрият в убежища.

Държавната новинарска агенция УАМ съобщи не само за изстреляни ракети, но и за пуснати дронове.

Властите във Фуджейра казаха, от своя страна, че в петролната индустриална зона в емирството е избухнал пожар след атака с дрон, изпратен от Иран, предаде Асошиейтед прес.

Екипи на Гражданска защита незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара.

Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран на 9 април, не бяха обявявани тревоги. Ескалацията дойде на фона на опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи отваряне на Ормузкия проток, отбелязва Асошиейтед прес.

Към момента няма информация за жертви.

Министерството на външните работи на ОАЕ определи ракетния обстрел като "сериозна ескалация", която представлява "пряка заплаха" за сигурността на страната, предаде Ройтерс.

Емирствата си запазват "пълното и легитимно право" да отговорят на иранските атаки, се подчертава в изявлението.

Ирански военен, цитиран от държавни медии, междувременно отрече страната му да има планове за вземе ОАЕ на прицел. Той не даде подробности.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отрече преминаването на товарните кораби, плаващи под американски флаг, през Ормузкия проток, както обяви по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), предаде Франс прес.

Два търговски кораба, плаващи под американски флаг успяха да преминат през стратегическия морски път, обяви по-рано днес СЕНТКОМ.

"Нито един товарен кораб или петролен танкер не е преминавал през Ормузкия проток през последните часове, а твърденията на представителите на САЩ са неоснователни и напълно погрешни", написа КГИР в канала си в социалното приложение "Телеграм".

"Американски военни кораби, служещи си с подмолни тактики, с които изключват радарите си, се приближиха до Ормузкия проток, но нашият отговор беше светкавично бърз", написа в "Екс" от своя страна главнокомандващият иранските въоръжени сили генерал-майор Амир Хатами.

"Бяха изстреляни крилати ракети и бойни дронове. Сигурността на този регион е червена линия за Иран", допълни Хатами.

Американските въоръжени сили обявиха тази вечер, че от началото на операцията за отварянето на Ормузкия проток са унищожили шест малки плавателни съда на иранските въоръжени сили и са прехванали дронове и крилати ракети, предаде Ройтерс.

Командващият Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър отказа да коментира дали обявеното на 8 април спиране на огъня все още е в сила. Купър обаче призна, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) продължава да прави опити да се "намесва" в разпредената от президента Доналд Тръмп операция за отварянето на морския път, който е от критично значение за търговския трафик.

КГИР предприе атаки с "крилати ракети, дронове и малки плавателни съдове срещу охранявани от нас кораби", каза Купър и добави, че американските сили са "неутрализирали всяка една от тези заплахи".

Ирански военен представител, цитиран от иранската държавна телевизия, отхвърли твърденията, че са били потопени малки плавателни съдове на КГИР.

Купър заяви, че "настоятелно съветва" иранските сили да стоят надалеч от струпаните в района американски войски. Той посочи, че в започналата операция за отваряне на Ормузкия проток участват 15 000 американски военнослужещи, разрушители, над 100 самолета и подводни средства. "Американските командири на терен имат всички нужни правомощия да защитят своите подразделения, както и търговското корабоплаване", продължи командирът на СЕНТКОМ.

На въпроса дали американските въоръжени сили ескортират кораби в Ормузкия проток, Купър отговори, че става дума за по-мащабна, многослойна отбранителна система, включваща кораби, хеликоптери, самолети и средства за електронна война. По думите му всички тези средства осигуряват "много по-добра отбранителна система", отколкото обичайните средства за ескортиране на отделни кораби.

Купър добави, че наложената от САЩ в средата на април блокада на иранските пристанища остава в сила.

Междувременно Южна Корея разследва информация за възможно нападение срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток, съобщиха властите, цитирани от агенция Йонхап.

Говорител на южнокорейската морска компания Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine, HMM) посочи пред Ройтерс, че е избухнал пожар в машинното отделение на един от корабите ѝ за превоз на насипни товари в Ормузкия проток, като допълни, че причината за инцидента все още се разследва. Говорителят на компанията увери, че на този етап няма информация за пострадали или загинали.

"Проверяваме информацията за атакуван южнокорейски плавателен съд", заяви представител на правителството на Южна Корея.

Министерството на външните работи на страната потвърди информацията и уточни, че на този етап няма данни да пострадали южнокорейски граждани.

Разследването на информацията от южнокорейските власти се появява в контекста на американската операция "Проект Свобода", чиято цел е да помогне на блокирани товарни кораби да напуснат безопасно Ормузкия проток, в който иранските сили наложиха блокада след началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, припомня Ройтерс.