ОАЕ напускат ОПЕК: шамар за Саудитска Арабия, успех за Тръмп

ОАЕ е член на ОПЕК от 1967 година, но ще напусне организацията от 1 май. Това решение е шамар за Саудитска Арабия, но и успех за Доналд Тръмп. Защо емирствата предприеха този ход?

Новината дойде като гръм от ясно небе: Обединените арабски емирства (ОАЕ) напускат Организация на страните износителки на петрол (ОПЕК), както и групата ОПЕК+ от 1 май. И това в момент, когато светът и без друго се намира в тежка енергийна криза заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, а в световната икономика доминира несигурността.

Държавната информационна агенция на ОАЕ - УАМ - посочва, че това решение отразява "смущенията в Персийския залив и Ормузкия проток". То също така "е плод на дългосрочната стратегическа и икономическа визия на ОАЕ, както и променящия се енергиен профил", допълва УАМ.

Тежък удар за Саудитска Арабия

Наблюдателите определят решението на ОАЕ като тежък удар за ОПЕК и преди всичко за де факто лидера на групата - Саудитска Арабия.

"Това е по-скоро политическо послание, отколкото икономическо", казва пред АРД Марк Аюб, експерт по енергетика в американския институт "Тахрир". Според него това е ясен знак, че ОАЕ не са доволни от ръководството на ОПЕК. "Това е послание към Саудитска Арабия и индикатор за състоянието на отношения между двете държави - независимо дали икономически или политически", добавя експертът.

Двете държави от Персийския залив имат сериозни различия по някои ключови въпроси, например в подхода им към Иран или към конфликтите в Йемен и Судан, припомня АРД. Фактът, че дългогодишен член на ОПЕК, какъвто са Обединените арабски емирства, сега напуска организацията, може да предизвика нестабилност и да отслаби групата на страните износителки на петрол.

"Това затруднява уравнението", коментира енергийният експерт Нехад Исмаил пред катарската телевизия "Ал Араби". "Това означава, че се създава ново ниво на проблеми около Ормузкия проток, петрола от Персийския залив и ситуацията в Иран", казва той. От гледна точка на опасната геополитическа ситуация в региона това решение изглежда много неподходящо, смята експертът.

Икономически ползи за ОАЕ и успех за Тръмп

Обединените арабски емирства са част от групата още от 1967 г., 4 години преди самата държава да бъде създадена. Наред със Саудитска Арабия и Кувейт, ОАЕ са считани за един от важните участници сред всички 12 държави членки.

Последиците от излизането вероятно ще бъдат дългосрочни, обяснява енергийният експерт Аюб: "В краткосрочен план това няма да окаже голямо влияние върху пазарите, защото Ормузкият проток е затворен. Но в бъдеще, когато износът се нормализира, ОАЕ биха могли да предоставят много барели на пазара без ограничения."

И това вероятно ще зарадва САЩ - излизането от ОПЕК се счита за успех за американския президент Доналд Тръмп, който многократно е критикувал организацията. Той я обвинява, че изкуствено завишава цените на петрола и така "ограбва" света. Тръмп смята, че също и САЩ биват експлоатирани. На този фон той обвърза военната подкрепа за страните от Персийския залив с цените на петрола.

По примера на Тръмп

Емирствата, които се считат за близки съюзници на САЩ, се присъединиха към Авраамовите споразумения и нормализираха отношенията си с Израел, посочва още АРД. Това превърна ОАЕ в мишена на Иран през последните седмици: Дубай и Абу Даби бяха подложени на масиран ирански обстрел с дронове и ракети, което доведе до опустошителни икономически последствия за тях.

ОАЕ критикуват съседите си, че не са им оказали достатъчна подкрепа, пише в тази връзка АРД. Тази седмица съветникът на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш припомни, че още през 2000 година страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив са подписали споразумение за съвместна отбрана, но сега Абу Даби и Дубай са получили само логистична подкрепа.

С излизането си от ОПЕК Обединените арабски емирства вероятно ще покажат още веднъж, че се обръщат към американския президент Тръмп. Ходовете им следват неговия стил, отбелязва германската обществена медия - без да се съобразяват с дългогодишни съюзници и международните организации, те налагат собствените си интереси. Може би и защото се надяват така да си гарантират по-надеждна защита от страна на САЩ.

Това е шамар в лицето на непосредствения и силен съсед в Персийския залив - Саудитска Арабия, обобщава Анна Осиус от АРД.