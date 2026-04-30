САЩ и Иран – накъде вървят преговорите? Мариян Карагьозов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

САЩ и Иран – накъде вървят преговорите? Мариян Карагьозов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

30 Април, 2026 15:27 893 8

При сключването на т.нар. ядрена сделка с Иран по време на администрацията на Обама, в която участваха и европейските страни, количествата обогатен уран бяха предадени за съхранение в трета страна – Русия, казва гостът

САЩ и Иран – накъде вървят преговорите? Мариян Карагьозов пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
При последния кръг от преговорите преди седмица, които бяха насочени към постигане на съгласие, иранската делегация си тръгна, но без да се срещне с американските представители. Освен това този път имаше относително по-ниско ниво на американската делегация – водена от Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп, и Стив Уиткоф, специален пратеник за Украйна и Близкия изток. Вицепрезидентът Ванс остана в САЩ, очаквайки евентуален сигнал за напредък в преговорите. Това показва, че фундаменталните различия между двете страни относно регулирането на ядрените въпроси – например американските санкции срещу Иран и дали да продължи иранската ядрена програма, остават нерешени. На тактическо ниво обаче може да има някакъв напредък, като и от двете страни се дават такива сигнали. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мариян Карагьозов.

„Искането на американската страна е Иран да се откаже изцяло от съхраняването на обогатен уран. Възможно е да се намери компромис – в предишни случаи това е ставало, но при по-ниско ниво на обогатяване и по-малки количества. При сключването на т.нар. ядрена сделка с Иран по време на администрацията на Обама, в която участваха и европейските страни, количествата обогатен уран бяха предадени за съхранение в трета страна – Русия. Имаше спекулации, че контактите на иранската делегация, която отлетя от Исламабад към столицата на Оман, а след това и към Москва, може да са част от опит за подобен „ремейк“ на тази сделка. Донякъде е иронично, че Доналд Тръмп би могъл да сключи подобно споразумение, след като именно той изтегли САЩ едностранно от ядрената сделка през 2018 година с аргумента, че тя не е достатъчно добра за САЩ. Оттогава обаче по-добра сделка не е постигната“, добави гостът.

„Така че по въпроса за обогатяването на уран може да се търси компромис, при който Иран да не се отказва от правото си на ядрена програма за мирни цели, но да има строг международен контрол. По-труден за решаване остава въпросът с исканията на Иран за контрол върху Ормузкия проток, което противоречи на международното право и изглежда трудно приемливо за американската администрация. Иран иска заедно с Оман да контролират кой да минава през протока, което няма как да е приемливо за САЩ“, казва още политологът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    7 0 Отговор
    Накъде вървят преговорите между САЩ и Иран? НА НИКЪДЕ НЕ ВЪРВЯТ.

    15:30 30.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Преговорите със САШт са само загуба на време❗
    Те могат да те бомбят, докато преговаряте за мир❗
    А могат да подпишат споразумение,
    от което да се откажат преди да е изсъхнало мастилото от подписите им❗

    15:31 30.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    12 0 Отговор
    Преговорите в едно изречение: тръмпи моли Иран да се обявят за победени.

    15:31 30.04.2026

  • 4 САЩ ИМАТ ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ОПЦИЯ

    14 0 Отговор
    СЪБИРАТ СИ ЧУКАЛАТА И БЕГОМ У ДОМА И ДА ЗАБРАВЯТ ЗА БЛИЗКИЯ ИЗТОК.ТАКА И НАПЕЖЕНИЕТО В СВЕТА ЩЕ ПАДНЕ,А ИЗРАЕЛ ДА СЕ ОПРАВЯ САМ АКО МОЖЕ РАЗБИРА СЕ.

    Коментиран от #5

    15:33 30.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ ИМАТ ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ОПЦИЯ":

    САШтинският проблем не е един,
    а са цели 4О ООО ООО ООО ООО💰💰💰
    проблема❗
    Като в една реклама:
    "Проблемът е кой ще плаща водата/ дълга!"
    🤠

    15:37 30.04.2026

  • 6 В правилната посока

    1 2 Отговор
    Преговорите вървят в правилната посока - към погасяване на трилиона дългове от инфлацията и елиминиране на икономическите конкуренти.

    15:42 30.04.2026

  • 7 000

    1 0 Отговор
    Край с хегемонията на сащ.

    16:15 30.04.2026

  • 8 МЕТЕриОЛОГ

    0 0 Отговор
    Зависи от плащанията и гледната точка
    Всеки може да навърже подадената информация чрез ИИ

    16:27 30.04.2026

