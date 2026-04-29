Европа засега избягва ограничения в потреблението заради енергийната криза

29 Април, 2026 18:03 651 14

  петрол
  опек
  иран
  ормузки проток
  персийски залив

Досега европейските държави са отделили близо 14 млрд. евро за реакция на кризата

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейските правителства засега избягват ограничения върху потреблението на енергия въпреки задълбочаващия се енергиен шок, породен от войната в Иран, докато държави от Австралия до Египет вече насърчават дистанционна работа, обществен транспорт и ограничения в пътуванията, предава "Ройтерс".

Според анализатори причината е, че въздействието върху Европа засега е далеч по-слабо от кризата през 2022 г., когато руската инвазия в Украйна доведе до рекордни цени на газа и страхове от недостиг. Допълнителен фактор е политическата чувствителност на темата след протестите на "жълтите жилетки" във Франция и съпротивата срещу екологични транспортни мерки във Великобритания.

Правителствата са по-склонни да компенсират домакинствата чрез помощи, отколкото да ги призовават да използват по-малко енергия.

"Мерките за намаляване на търсенето са по същество непопулярни и политиците може би не искат да отделят твърде много политическо влияние за насърчаването им", каза пред "Ройтерс" Фук-Вин Нгуен от парижкия енергиен център "Жак Делор".

По негови данни от над 180 мерки, приети в Европа в отговор на кризата, по-малко от 10 са насочени към ограничаване на потреблението и повечето са доброволни. Препоръките на ЕС, публикувани миналата седмица, също не включват идеи като дни без автомобили или по-широка дистанционна работа, присъствали в по-ранен проект.

Досега европейските държави са отделили близо 14 млрд. евро за реакция на кризата. Мерките са предимно общи, като намаляване на данъците върху горивата в Германия, Испания и Полша, вместо целева подкрепа за уязвими домакинства.

Някои икономисти предупреждават, че това отслабва прехода към по-чиста енергия. "Шокът от цената на петрола е на практика глобален данък върху въглеродните емисии", каза професорът от INSEAD Илиян Михов.

В Полша енергийният министър Милош Мотика заяви, че строги ограничения могат да предизвикат паника и презапасяване. "Правим деликатни предложения и се надяваме, че шофьорите ще се адаптират към настоящата ситуация", каза той.

Според Международната агенция по енергетика през 2022 г. Ирландия е постигнала 12% спад на жилищното потребление на ток, а 90% от германците съзнателно са пестили отопление.

Някои политици настояват за действия още сега. "В ситуация на недостиг, това е начинът да се намали цената - намаляване на търсенето", каза евродепутатът Михаел Блос. Бившият италиански министър Енрико Джованини предупреди: "Ако войната се проточи, със сигурност ще бъдат взети по-драстични мерки."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 После почва режим на

    4 0 Отговор
    тока.И месечен лимит на бензина.

    Коментиран от #4, #14

    18:05 29.04.2026

  • 2 Ганчев

    1 7 Отговор
    И тази зима измръзнахме без руският мазут.

    Коментиран от #10

    18:06 29.04.2026

  • 3 Тотални

    8 0 Отговор
    Некадърници, цялата еврокомисия е за площада и въжето

    Коментиран от #7

    18:06 29.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Тошо

    5 1 Отговор
    другари и другарки, внимавайте с режима на тока, че не свършва добре. И гледайте винаги да има банани в супера!

    18:09 29.04.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Какво са 14милиарда ,бре ,важното е да има за укри и санкции ,на кои ми дреме че скоро и Европа ще пламне

    Коментиран от #9

    18:09 29.04.2026

  • 7 Геро

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тотални":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    18:09 29.04.2026

  • 8 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Спомняте ли си полския химн:
    "ешче полска не згинела........."

    18:10 29.04.2026

  • 9 Zaxaрова

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Брау бе гуведо!Още 100 рубли към надника.

    18:10 29.04.2026

  • 10 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганчев":

    според статията 90% от германците а пратили от ток, а при тях идва от газови централи. Някакви връзка да виждаш? Ще ти подскажа - едни гръмнали газопроводи.

    18:11 29.04.2026

  • 11 123

    4 1 Отговор
    Така беше и с ковид цирка. Първо не беше опасен , а после.... Ще купуваме бензин с купони.

    18:13 29.04.2026

  • 12 ммм

    2 0 Отговор
    Снимката с маската ви показва същото поробване като при ковида. Ако не се въведе национализация на големите корпорации банкерите ще контролират човечеството.

    18:18 29.04.2026

  • 13 койдазнай

    0 1 Отговор
    Някой да знае, кога не е било енергийна криза?!? Щото последните 50 години, винаги е била енергийна криза, а енергоносителите винаги и постоянно са поскъпвали, ако не и направо свършвали.

    18:28 29.04.2026

  • 14 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "После почва режим на":

    Абе когато имаше режим на тока и 20 литра лимит на бензина, живеехме най-добре. Това всеки живял тогава ще ти го каже!

    18:29 29.04.2026