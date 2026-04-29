Европа засега избягва ограничения в потреблението заради енергийната криза

Европейските правителства засега избягват ограничения върху потреблението на енергия въпреки задълбочаващия се енергиен шок, породен от войната в Иран, докато държави от Австралия до Египет вече насърчават дистанционна работа, обществен транспорт и ограничения в пътуванията, предава "Ройтерс".

Според анализатори причината е, че въздействието върху Европа засега е далеч по-слабо от кризата през 2022 г., когато руската инвазия в Украйна доведе до рекордни цени на газа и страхове от недостиг. Допълнителен фактор е политическата чувствителност на темата след протестите на "жълтите жилетки" във Франция и съпротивата срещу екологични транспортни мерки във Великобритания.

Правителствата са по-склонни да компенсират домакинствата чрез помощи, отколкото да ги призовават да използват по-малко енергия.

"Мерките за намаляване на търсенето са по същество непопулярни и политиците може би не искат да отделят твърде много политическо влияние за насърчаването им", каза пред "Ройтерс" Фук-Вин Нгуен от парижкия енергиен център "Жак Делор".

По негови данни от над 180 мерки, приети в Европа в отговор на кризата, по-малко от 10 са насочени към ограничаване на потреблението и повечето са доброволни. Препоръките на ЕС, публикувани миналата седмица, също не включват идеи като дни без автомобили или по-широка дистанционна работа, присъствали в по-ранен проект.

Досега европейските държави са отделили близо 14 млрд. евро за реакция на кризата. Мерките са предимно общи, като намаляване на данъците върху горивата в Германия, Испания и Полша, вместо целева подкрепа за уязвими домакинства.

Някои икономисти предупреждават, че това отслабва прехода към по-чиста енергия. "Шокът от цената на петрола е на практика глобален данък върху въглеродните емисии", каза професорът от INSEAD Илиян Михов.

В Полша енергийният министър Милош Мотика заяви, че строги ограничения могат да предизвикат паника и презапасяване. "Правим деликатни предложения и се надяваме, че шофьорите ще се адаптират към настоящата ситуация", каза той.

Според Международната агенция по енергетика през 2022 г. Ирландия е постигнала 12% спад на жилищното потребление на ток, а 90% от германците съзнателно са пестили отопление.

Някои политици настояват за действия още сега. "В ситуация на недостиг, това е начинът да се намали цената - намаляване на търсенето", каза евродепутатът Михаел Блос. Бившият италиански министър Енрико Джованини предупреди: "Ако войната се проточи, със сигурност ще бъдат взети по-драстични мерки."