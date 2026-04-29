Европа засега избягва ограничения в потреблението заради енергийната криза

Европейските правителства засега избягват ограничения върху потреблението на енергия въпреки задълбочаващия се енергиен шок, породен от войната в Иран, докато държави от Австралия до Египет вече насърчават дистанционна работа, обществен транспорт и ограничения в пътуванията, предава "Ройтерс".
Според анализатори причината е, че въздействието върху Европа засега е далеч по-слабо от кризата през 2022 г., когато руската инвазия в Украйна доведе до рекордни цени на газа и страхове от недостиг. Допълнителен фактор е политическата чувствителност на темата след протестите на "жълтите жилетки" във Франция и съпротивата срещу екологични транспортни мерки във Великобритания.
Правителствата са по-склонни да компенсират домакинствата чрез помощи, отколкото да ги призовават да използват по-малко енергия.
"Мерките за намаляване на търсенето са по същество непопулярни и политиците може би не искат да отделят твърде много политическо влияние за насърчаването им", каза пред "Ройтерс" Фук-Вин Нгуен от парижкия енергиен център "Жак Делор".
По негови данни от над 180 мерки, приети в Европа в отговор на кризата, по-малко от 10 са насочени към ограничаване на потреблението и повечето са доброволни. Препоръките на ЕС, публикувани миналата седмица, също не включват идеи като дни без автомобили или по-широка дистанционна работа, присъствали в по-ранен проект.
Досега европейските държави са отделили близо 14 млрд. евро за реакция на кризата. Мерките са предимно общи, като намаляване на данъците върху горивата в Германия, Испания и Полша, вместо целева подкрепа за уязвими домакинства.
Някои икономисти предупреждават, че това отслабва прехода към по-чиста енергия. "Шокът от цената на петрола е на практика глобален данък върху въглеродните емисии", каза професорът от INSEAD Илиян Михов.
В Полша енергийният министър Милош Мотика заяви, че строги ограничения могат да предизвикат паника и презапасяване. "Правим деликатни предложения и се надяваме, че шофьорите ще се адаптират към настоящата ситуация", каза той.
Според Международната агенция по енергетика през 2022 г. Ирландия е постигнала 12% спад на жилищното потребление на ток, а 90% от германците съзнателно са пестили отопление.
Някои политици настояват за действия още сега. "В ситуация на недостиг, това е начинът да се намали цената - намаляване на търсенето", каза евродепутатът Михаел Блос. Бившият италиански министър Енрико Джованини предупреди: "Ако войната се проточи, със сигурност ще бъдат взети по-драстични мерки."
1 После почва режим на
18:05 29.04.2026
2 Ганчев
18:06 29.04.2026
3 Тотални
18:06 29.04.2026
5 Бай Тошо
18:09 29.04.2026
6 Kaлпазанин
18:09 29.04.2026
7 Геро
До коментар #3 от "Тотални":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
18:09 29.04.2026
8 Хи хи хи
"ешче полска не згинела........."
18:10 29.04.2026
9 Zaxaрова
До коментар #6 от "Kaлпазанин":Брау бе гуведо!Още 100 рубли към надника.
18:10 29.04.2026
10 Георги
До коментар #2 от "Ганчев":според статията 90% от германците а пратили от ток, а при тях идва от газови централи. Някакви връзка да виждаш? Ще ти подскажа - едни гръмнали газопроводи.
18:11 29.04.2026
14 Българин
До коментар #1 от "После почва режим на":Абе когато имаше режим на тока и 20 литра лимит на бензина, живеехме най-добре. Това всеки живял тогава ще ти го каже!
18:29 29.04.2026