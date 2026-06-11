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Епстийн е изнудвал Бил Гейтс с информация за извънбрачните му афери

Епстийн е изнудвал Бил Гейтс с информация за извънбрачните му афери

11 Юни, 2026 12:55 1 198 10

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Гейтс казва, че е срещнал Епстийн през 2011 г., но е преустановил контакт с него през 2014 г.

Епстийн е изнудвал Бил Гейтс с информация за извънбрачните му афери - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съоснователят на „Майкрософт“ Бил Гейтс свидетелства пред комисия на американския Конгрес, че е бил изнудван от покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде ДПА, съобщи БТА.

Епстийн знаел за извънбрачните афери на Гейтс и използвал тази информация, за да му оказва натиск, каза вчера милиардерът по време на доброволно изслушване пред контролна комисия на Камарата на представителите на САЩ.

Седемдесетгодишният Гейтс каза, че Епстийн също така се опитал да го принуди да възобнови контактите си с него, но този опит се провалил. „Въпреки че той може би се опитваше да установи лични отношения с мен, аз изобщо не бях заинтересован в това и никога не съм отговарял на опитите му“, заяви той.

В предварително подготвено изявление, цитирано от няколко американски медии, Гейтс казва, че е срещнал Епстийн през 2011 г., но преустановил контакт с него през 2014 г., след като Епстийн обещал да осигури дарения на стойност милиарди долари за световни здравни проекти, но това обещание така и не се материализирало.

„Ако времето, което прекарах с Епстийн, му е помогнало да изглежда надежден, аз дълбоко съжалявам за това“, се казва в изявлението на Гейтс.

Изслушването пред комисията се състоя при закрити врата и не бе записано на видео.

Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ бе натоварена да разследва мрежата за сексуални посегателства на финансиста Епстийн, който почина в затвора през 2019 година.

Мултимилионерът от Ню Йорк бе начело на мрежата за посегателства, жертви на която са били мнозина жени и непълнолетни. Предполага се, че Епстийн лично е насилвал малолетни в продължение на няколко години.

Според информация в медиите Гейтс е признал, че срещата му с Епстийн е била „сериозна грешка в преценката“. Той казал, че никога не е ставал свидетел на престъпно поведение. „Никога не съм ходил на неговия остров, в неговото ранчо или в дома му във Флорида. Никога не съм насилвал никого“, добавил той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мосад - агенция за изнудвания

    20 0 Отговор
    Искал е операционната система Уидовс да работи в полза на велик Израел. Условието е било , който има качен Уиндовс на компютъра си , има по един еврейн в къщи.

    Коментиран от #3

    12:57 11.06.2026

  • 2 Даммммм

    23 1 Отговор
    Тия от Запада са вече тотални извратеняци...Елитите им са потънали в изнудвания и извращения...Ама иначе учат целият свят как трябва да живее...

    Коментиран от #4

    13:03 11.06.2026

  • 3 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мосад - агенция за изнудвания":

    Биби каза преди време, че който има смартфон, то значи носи и частица от Израел със себе си.

    13:10 11.06.2026

  • 4 честен ционист

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Даммммм":

    А тия от Изток си мислиш, че са светци?

    13:11 11.06.2026

  • 5 Емил

    10 0 Отговор
    Само да кажа казва се "Епщайн".
    Не го ли разбрахте неграмотни списвачи, копиращи всичко от английски!!!

    13:13 11.06.2026

  • 6 Херлок Шолмс

    7 0 Отговор
    Бил Гейтс извънбрчно е шпорил юноши на които р заплащал царски .

    Коментиран от #8

    13:23 11.06.2026

  • 7 Гошо

    4 1 Отговор
    Бил Гейтс също така отговори със зловещо, самодоволно изражение, изписано на лицето, на въпрос, свързан с Епщайн : "Ами той вече е мъртъв, така че, какво значение има?".

    13:34 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всички

    3 0 Отговор
    богаташи са "Дон Жуановци" и "ма...и" а и мераклии има бол и от двата пола! До това води мързела, вместо с пот на челото да си изкарват прехраната, пристават на "чичко с парички"...

    13:39 11.06.2026

  • 10 Мнение

    1 0 Отговор
    Моментално всички от тоя списък, за които има доказателства за "партита" с Епщайн (се пише бе Маро) да бъдат тикнати в затвора!

    Не е нормално Гейтс, който е редовно в тия документи, да се държи като ощипана ученичка ни лук яла ни мирисала!
    Същият Гейтс който "предсказа" ковид, и съвсем случайно имаше акции във фирмата основен производител на "вакси" срещу тоя вирус!!!

    ИМА ЕДНИ САТАНОПОКЛОННИ КУКЛОВОДИ, ДЕТО ДЪРПАТ КОНЦИТЕ НА ТАКИВА КАТО УРСУЛИТЕ И БГ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, КОИТО ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОПАНДИЗЕНИ!!!

    14:19 11.06.2026