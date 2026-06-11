6-годишно дете е с опасност за живота след падане от прозорец в Петърч

Дете на 6 години е с опасност за живота, след като е паднало от прозорец на втория етаж на жилището си в село Петърч, съобщиха от полицията.
Около 23.30 часа снощи в РУ-Костинброд постъпил сигнал от столична болница за прието 6-годишно дете от с. Петърч, пострадало след падане от прозорец на втория етаж на дома му.
Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители. Извършен е оглед. По първоначални данни детето е паднало по време на игра.
Настанено е за лечение с фрактура на черепа, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Изясняването на всички факти и обстоятелства продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
Коментиран от #2, #3, #7
15:44 11.06.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Какви":Село Петърч (община Костинброд) е известно като населено място със смесен етнически състав, включващ мнозинство и обособена ромска общност, сочат данни от общински анализи. Селото се определя и като място със структурна бедност сред малцинствените групи
15:47 11.06.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Какви":"Игрите на глада" ....в Петърч са предимно индобългари , ще си направят ново още довечера !!!
Коментиран от #8
15:49 11.06.2026
4 Лошо но
Дано е при добри доктори с точни ръце
15:50 11.06.2026
5 Македонец
Има чисти цигани!
15:51 11.06.2026
6 Около 23.30 часа снощи
15:55 11.06.2026
7 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Какви":А прочети още веднъж !
В 23.30 е получен сигнала в МВР от болнично заведение.
Кога е играло....
16:00 11.06.2026
8 Присмехулник
До коментар #3 от "Сила":А в Петръч какви са?
16:02 11.06.2026
9 Директора👨✈️
Към всички мало-умници, които пишат глупости... 😡😡😡
Вие нямате ли деца? В какво се превърнахме? В изроди.
И като е от малцинствата какво? Не трябва да живее ли??? 🤬🤬🤬
А ако е бяло българче, тогава какво?!?
Потресен съм от човешката злоба!!!
16:10 11.06.2026