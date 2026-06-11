Новини
България »
6-годишно дете е с опасност за живота след падане от прозорец в Петърч

6-годишно дете е с опасност за живота след падане от прозорец в Петърч

11 Юни, 2026 15:41 446 9

  • дете-
  • падане-
  • петърч

По първоначални данни детето е паднало по време на игра

6-годишно дете е с опасност за живота след падане от прозорец в Петърч - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете на 6 години е с опасност за живота, след като е паднало от прозорец на втория етаж на жилището си в село Петърч, съобщиха от полицията.

Около 23.30 часа снощи в РУ-Костинброд постъпил сигнал от столична болница за прието 6-годишно дете от с. Петърч, пострадало след падане от прозорец на втория етаж на дома му.

Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители. Извършен е оглед. По първоначални данни детето е паднало по време на игра.

Настанено е за лечение с фрактура на черепа, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Изясняването на всички факти и обстоятелства продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    8 2 Отговор
    игри в полунощ на 6 годишно дете на прозореца ?

    Коментиран от #2, #3, #7

    15:44 11.06.2026

  • 2 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    Село Петърч (община Костинброд) е известно като населено място със смесен етнически състав, включващ мнозинство и обособена ромска общност, сочат данни от общински анализи. Селото се определя и като място със структурна бедност сред малцинствените групи

    15:47 11.06.2026

  • 3 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    "Игрите на глада" ....в Петърч са предимно индобългари , ще си направят ново още довечера !!!

    Коментиран от #8

    15:49 11.06.2026

  • 4 Лошо но

    1 0 Отговор
    Ще се оправи
    Дано е при добри доктори с точни ръце

    15:50 11.06.2026

  • 5 Македонец

    3 0 Отговор
    Отдавна няма българи!
    Има чисти цигани!

    15:51 11.06.2026

  • 6 Около 23.30 часа снощи

    1 0 Отговор
    6 годишно дете играе при отворен прозорец , вместо да е след Сънчо настанено от любящите грижовни родители да спи в леглото си.

    15:55 11.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    А прочети още веднъж !
    В 23.30 е получен сигнала в МВР от болнично заведение.
    Кога е играло....

    16:00 11.06.2026

  • 8 Присмехулник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    А в Петръч какви са?

    16:02 11.06.2026

  • 9 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Дано се оправи детенцето.
    Към всички мало-умници, които пишат глупости... 😡😡😡
    Вие нямате ли деца? В какво се превърнахме? В изроди.
    И като е от малцинствата какво? Не трябва да живее ли??? 🤬🤬🤬
    А ако е бяло българче, тогава какво?!?
    Потресен съм от човешката злоба!!!

    16:10 11.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове