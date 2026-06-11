Проф. Христо Хинков пред ФАКТИ: Оставките в НЗОК са логични (ВИДЕО)

Винаги ще се намери човек, който да поеме Националната здравноосигурителна каса. Не е толкова трудно. Бих приветствал решението подуправителят на касата да бъде освободен, защото имам пряко наблюдение и не се е справил както трябва с необходимата професионална грижа за финансите на НЗОК. Здравната каса не е в добро финансово състояние. Нямам ясни доказателства, но това е така от години. Що се отнася до управителя на касата, доц. Стефановски, него го познавам по-добре, защото беше мой заместник-министър и ми беше предложен в ситуация, в която не можех да откажа на сегашния шеф на здравната комисия, Константин Ангелов, а се съгласих, защото два месеца нямах заместник-министър. Имах относително добри отношения с него, но той не е човек, който може да взема стратегически решения на това ниво, защото неговата компетентност е малко извън проблемите на Здравната каса и на здравното осигуряване. И двете оставки, мисля, са добър знак. Това обяви пред Лили Маринкова в студио ФАКТИ и предаването “Разговор” проф. Христо Хинков, бивш здравен министър.
“Здравната каса управлява 7–8 милиарда средства на българските граждани, които очакват от нея най-малкото да направи така, че да се намалят доплащанията в болниците, защото това е един от най-големите бичове, от които страда българското население. А това би могло в една голяма степен да се реши с подобряване на мениджмънта на Здравната каса и респективно на нейните финанси”, добави гостът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шам фъстък
15:39 11.06.2026
2 Овчар
Коментиран от #5
15:40 11.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #8
15:40 11.06.2026
4 Циганин
15:40 11.06.2026
5 Дориана
До коментар #2 от "Овчар":Без обидни квалификации. Коментари с обидни квалификации трябва да бъдат премахвани.
15:42 11.06.2026
6 Робот
Коментиран от #9
15:43 11.06.2026
7 Лесно е да
Не е колегиално
Ти колко и какво подобри
Имаше власт
Как я употреби
15:52 11.06.2026
8 Стига на всяко
До коментар #3 от "Дориана":Гърне мелодия
Каква е твоята квалификация
Пенкелен
15:53 11.06.2026
9 Щото е нависоко
До коментар #6 от "Робот":Нищо че не види надалеко
И той папка яко
15:55 11.06.2026
10 Майора
16:14 11.06.2026