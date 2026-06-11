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Проф. Христо Хинков пред ФАКТИ: Оставките в НЗОК са логични (ВИДЕО)

Проф. Христо Хинков пред ФАКТИ: Оставките в НЗОК са логични (ВИДЕО)

11 Юни, 2026 15:35 634 10

  • христо хинков-
  • оставки-
  • нзок-
  • логика

Здравната каса не е в добро състояние, казва гостът 

Проф. Христо Хинков пред ФАКТИ: Оставките в НЗОК са логични (ВИДЕО) - 1
Снимка: ФАКТИ
Факти Факти

Винаги ще се намери човек, който да поеме Националната здравноосигурителна каса. Не е толкова трудно. Бих приветствал решението подуправителят на касата да бъде освободен, защото имам пряко наблюдение и не се е справил както трябва с необходимата професионална грижа за финансите на НЗОК. Здравната каса не е в добро финансово състояние. Нямам ясни доказателства, но това е така от години. Що се отнася до управителя на касата, доц. Стефановски, него го познавам по-добре, защото беше мой заместник-министър и ми беше предложен в ситуация, в която не можех да откажа на сегашния шеф на здравната комисия, Константин Ангелов, а се съгласих, защото два месеца нямах заместник-министър. Имах относително добри отношения с него, но той не е човек, който може да взема стратегически решения на това ниво, защото неговата компетентност е малко извън проблемите на Здравната каса и на здравното осигуряване. И двете оставки, мисля, са добър знак. Това обяви пред Лили Маринкова в студио ФАКТИ и предаването “Разговор” проф. Христо Хинков, бивш здравен министър.

“Здравната каса управлява 7–8 милиарда средства на българските граждани, които очакват от нея най-малкото да направи така, че да се намалят доплащанията в болниците, защото това е един от най-големите бичове, от които страда българското население. А това би могло в една голяма степен да се реши с подобряване на мениджмънта на Здравната каса и респективно на нейните финанси”, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шам фъстък

    0 1 Отговор
    Здравната каса е в състоянието на землетресението на карибите.-казва гостът.

    15:39 11.06.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    Този сопол от кога е професор и кой го направи..?

    Коментиран от #5

    15:40 11.06.2026

  • 3 Дориана

    0 1 Отговор
    Разбира се, поголовни оставки, няма милост , няма прошка. Да си понесат последиците от действията.Унищожаваме корупцията във всичките и аспекти.

    Коментиран от #8

    15:40 11.06.2026

  • 4 Циганин

    2 1 Отговор
    Кой повече крадне, циганина или буга рина?

    15:40 11.06.2026

  • 5 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Без обидни квалификации. Коментари с обидни квалификации трябва да бъдат премахвани.

    15:42 11.06.2026

  • 6 Робот

    3 0 Отговор
    Защо сопола Вигенин не може да се коментира..?

    Коментиран от #9

    15:43 11.06.2026

  • 7 Лесно е да

    1 0 Отговор
    Плюеш
    Не е колегиално
    Ти колко и какво подобри
    Имаше власт
    Как я употреби

    15:52 11.06.2026

  • 8 Стига на всяко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Гърне мелодия
    Каква е твоята квалификация
    Пенкелен

    15:53 11.06.2026

  • 9 Щото е нависоко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    Нищо че не види надалеко
    И той папка яко

    15:55 11.06.2026

  • 10 Майора

    0 0 Отговор
    Ало Хинков , вместо да коментираш , виж реално нещата! Във всички други страни касата не спинсорира частните заведения, а тук те се подпомагат от 80% от НЗОК!Така е нормално!

    16:14 11.06.2026

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