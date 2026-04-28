Арагчи благодари на Путин и Русия за подкрепата им към Иран ВИДЕО

След среща с руския президент Владимир Путин, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран приветства солидарността и дипломатическата подкрепа на Москва.

„Радваме се да общуваме с Русия на най-високо ниво на фона на значителни промени в региона. Последните събития потвърдиха дълбочината и силата на нашето стратегическо партньорство. Благодарни сме за солидарността и приветстваме подкрепата на Русия в дипломатическите дейности“, се казва в изявлението.

Приложени са снимки на Арагчи с Путин и руския външен министър Сергей Лавров.

На 27 април руският президент Владимир Путин се срещна с иранския външен министър Абас Арагчи в Санкт Петербург.

Русия е готова да направи всичко, за да донесе мир в Близкия изток възможно най-скоро, заяви руският лидер.

От своя страна, външният министър на Ислямската република отбеляза, че отношенията между Москва и Техеран представляват стратегическо партньорство и ще продължат да се укрепват.

Арагчи благодари на Путин и Русия за подкрепата им към Иран.