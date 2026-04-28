Politico: Урсула фон дер Лайен отговори на исканията на германските консерватори

28 Април, 2026 06:26, обновена 28 Април, 2026 06:27 576 2

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви готовността си за промяна след ултиматум от консервативния Християндемократически съюз (ХДС/ХСС) на германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи Politico.

Според изданието, фон дер Лайен се е срещнала с парламентаристи от консервативния блок на Германия в Берлин в понеделник, за да обсъдят законите на ЕС, които засягали бизнеса в страната. Преди срещата те са увеличили натиска върху председателя на ЕК, представяйки 27 искания за опростяване и намаляване на регулациите на ЕС, които според политиците се отразяват негативно на бизнеса в Германия.

„Решени сме да постигнем промяна, за да можем по-бързо и ефективно да създадем среда в Европа и в държавите членки, в която компаниите могат да растат и да развиват необходимата им глобална конкурентоспособност“, цитира Politico думите на председателя на ЕК в отговор на предложението на Мерц.

Според медията, на срещата Урсула фон дер Лайен се е опитала да демонстрира единство на целите по отношение на дерегулацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Пей си пенке ле, кой ли те слуша....

    06:33 28.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Миналата година сме изгубили 120 млрд преки загуби заради членството в ЕС.Общо за 20 години в ЕС 3 трилиона преки загуби.А непреките са още повече.

    06:41 28.04.2026

