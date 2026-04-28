Politico: Урсула фон дер Лайен отговори на исканията на германските консерватори

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви готовността си за промяна след ултиматум от консервативния Християндемократически съюз (ХДС/ХСС) на германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи Politico.

Според изданието, фон дер Лайен се е срещнала с парламентаристи от консервативния блок на Германия в Берлин в понеделник, за да обсъдят законите на ЕС, които засягали бизнеса в страната. Преди срещата те са увеличили натиска върху председателя на ЕК, представяйки 27 искания за опростяване и намаляване на регулациите на ЕС, които според политиците се отразяват негативно на бизнеса в Германия.

„Решени сме да постигнем промяна, за да можем по-бързо и ефективно да създадем среда в Европа и в държавите членки, в която компаниите могат да растат и да развиват необходимата им глобална конкурентоспособност“, цитира Politico думите на председателя на ЕК в отговор на предложението на Мерц.

Според медията, на срещата Урсула фон дер Лайен се е опитала да демонстрира единство на целите по отношение на дерегулацията.