ISW: Москва не се отказва от нови териториални амбиции в Украйна

Високопоставени руски представители продължават да заявяват териториални претенции към Украйна, които далеч надхвърлят официално поставеното искане Киев да се изтегли от Донецка област. Това се посочва в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от News.bg.
На 27 април лидерът на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин е заявил пред кремълската агенция ТАСС, че Русия трябва да създаде „буферна зона“ и в Днепропетровска област, за да гарантира сигурността на окупирания район Велика Новосилка в Донецка област.
По думите му Москва трябва също така да поеме изцяло контрола върху останалата неокупирана част от Запорожка област.
Според ISW подобни изявления потвърждават дългогодишната оценка, че Кремъл преследва значително по-широки териториални цели, отколкото публично признава в рамките на мирните разговори.
Така думите на Пушилин противоречат на опитите на Москва да представя като единствен спорен въпрос отказа на Украйна да предаде неокупираната част от Донецка област.
Паралелно с това анализаторите отбелязват, че руското Министерство на отбраната се опитва да тушира тревогите около кампанията за набиране на студенти в армията, стартирала в края на 2025 и началото на 2026 година.
Причината е, че общите показатели за попълване на личния състав са под натиск заради нарастващите загуби на фронта, а много руски студенти се опасяват, че ще бъдат прехвърляни от звена за дронове директно в щурмови подразделения с висока смъртност.
Според наличната информация руският министър на науката и висшето образование Валерий Фалков е разпоредил на водещите университети в страната да гарантират, че поне 2% от студентите ще подпишат договори с Министерството на отбраната.
Руски военни блогъри също разкритикуваха в края на март неефективността на тази кампания, тъй като недоверието сред младите кандидати расте.
На този фон нито руските, нито украинските сили съобщават за потвърдени значими промени по фронтовата линия.
През изминалата нощ руската армия е изстреляла и 94 дрона срещу украинска територия.
3 Наблюдател
Фашистките бандеровски зверове я продадоха на реваншисти и колониалисти да я грабят, и пращат мъжете на фронта, а жените по увеселителни заведения, да разнообразяват араби, афганистанци и т.н
07:15 28.04.2026
14 Кирило Буданов, разведчик
Коментиран от #18
07:41 28.04.2026
15 Хахахахаха
До коментар #12 от "Хахахахаха":Между другото самите европейци си признават, че дори сега голяма част от новите доброволци не отиват на фронта, а влизат в резерв, обучават ги ако има война с Нато, докато укрите вече няма какво да обучават, само от началото на годината са загинали 48 украинки на фронта, хвърлени рамо до рамо да се бият с мъжете, смятай какъв недостиг на мъже има
07:41 28.04.2026
16 Пешко
До коментар #12 от "Хахахахаха":Ама те руснаците се бият срещу занулена армия от пет години! Вече са пред Лондон!
Коментиран от #20
07:41 28.04.2026
17 Алоо Институтааа!
После след като миналата година Русия направи преложение за оттегляне от остатъка от Донецк като в замяна върне територии които бе превзела и да се подпише мир по тогавашнатафронтова линия, защо накархте Зеленски пак да се бие??? Разбира се че след като Русия превземе сама останалите 15% от Денецк, Русия няма да върне нищо и ще направи ново предложения!
А и разбира се ще направи буферна зона за да предпази граничнното си население от КУРските атаки Буданов и натюфците.
07:42 28.04.2026
18 Руснаци
До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":Само да метна това вие е успеха хахахахах за 5 години война, украинските медии си признаха 5 милиона украинци са убити, ранени или изчезнали на фронта, а ти се кефи за удар по нефтени депа хахаха, аааа то като няма успехи на фронта и това е нещо хахахаха, 100000 км изгубена територия, ама важното е че удряме нефтени предприятия хахаха, много си тъжен дядка
07:43 28.04.2026
20 Руснаци
До коментар #16 от "Пешко":Скоро братле, има няма още 1 млн останаха за мобилизация, 5 години всеки месец пи 50000 принудително мобилизирани украинци, 5 година, в началото на войната само за 2 месеца имаше около 1 млн доброволци в украинските сили, можеш да направиш сметките за какво унищожение става дума от украинска страна
07:45 28.04.2026
23 Каква "Украйна" бе?
До коментар #11 от "Тити":Има ли още такава функционитаща държава?
А войната е почти 5 години защото евро-натовците са издръжливи и още мърдат. Докато още мърдат и народите им не са ги изритали , войната на изтощение ще продължава. Те са основния проблем.
Русия бърза работа няма. Бърза работа- срам за Майстора!
07:51 28.04.2026
25 Маша Шекерова
До коментар #12 от "Хахахахаха":Какви доброволци бре?Ращиската армия НАЕМА крепостни срещу заплащане.А дали им плащат е друг въпрос.
Коментиран от #26, #27
07:55 28.04.2026
26 Не само им плащат
До коментар #25 от "Маша Шекерова":А след изтичане на контракта, руснаците се завръщат вкъщи. За украинеца мобилизацията е Уан уей тикет. Към гробищата.
Коментиран от #28
07:58 28.04.2026
28 Стьопата
До коментар #26 от "Не само им плащат":Какъв контракт бе? Коментираш статия която не си прочел! Там пише че подписваш за оператор на дрон, а те пращат на първа линия! Разчиташ на руска честна дума!
Коментиран от #34
08:02 28.04.2026
31 Маринов
- се обособи Ноеирусия с център Одеса
- Малоруския с център Киев изгони фашистката хунта
- в няколко области, западно от Лвов се обособи държавата Окрайнина, в нейните етнически граници
- се осъществи пряка връзка с Приднестровието.
- се осъществи демилитаризация в Малоруския. С не повече от 100000 жандармерия и никаква армия.
- се сложи под контрол военното производство и развой.
Тогава военните националисти от ВСУ ще отидат в ЕС, където ще започнат сериозните проблеми.
Мисля, че Русия към това се стреми. А противодействието на реализацията на тия цели поддържа сегашната война и в определен момент може да доведе до вдрен сблъсък - първо с тактически оръжия.
Това е мое мнение.
08:07 28.04.2026
32 Механик
До коментар #10 от "Морския":Тая генерална линия отнася ли се за Виетнам, Лаос, Камбоджа, Корея, Сирия, Югославия, Ирак, Иран, Руанда, Гренландия, Куба, Палестина, Ливан, Венецуела и пр? М?
08:08 28.04.2026
34 Руснаци
До коментар #28 от "Стьопата":Хххааахаха, има 5 случая от 130 млн държава, я ми обясни как седят нещата за украинската мобилизация, излизаш за хляб,а на следващия ден си на фронта с еднопосочен билет, трагедия е всичко в Украйна, такъв геноцид над собствения си народ както е в Украйна не е имало дори по време на първата и втората световна
Коментиран от #35
08:09 28.04.2026
35 Госあ
До коментар #34 от "Руснаци":Президентът, освен че е нелегитимен е еврей. Чистят територията за ч@ф@ди. Вече се появиха големи анклави със собствени училища, магазини и въоръжени групи !
08:18 28.04.2026
