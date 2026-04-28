ISW: Москва не се отказва от нови териториални амбиции в Украйна

Високопоставени руски представители продължават да заявяват териториални претенции към Украйна, които далеч надхвърлят официално поставеното искане Киев да се изтегли от Донецка област. Това се посочва в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от News.bg.

На 27 април лидерът на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин е заявил пред кремълската агенция ТАСС, че Русия трябва да създаде „буферна зона“ и в Днепропетровска област, за да гарантира сигурността на окупирания район Велика Новосилка в Донецка област.

По думите му Москва трябва също така да поеме изцяло контрола върху останалата неокупирана част от Запорожка област.

Според ISW подобни изявления потвърждават дългогодишната оценка, че Кремъл преследва значително по-широки териториални цели, отколкото публично признава в рамките на мирните разговори.

Така думите на Пушилин противоречат на опитите на Москва да представя като единствен спорен въпрос отказа на Украйна да предаде неокупираната част от Донецка област.

Паралелно с това анализаторите отбелязват, че руското Министерство на отбраната се опитва да тушира тревогите около кампанията за набиране на студенти в армията, стартирала в края на 2025 и началото на 2026 година.

Причината е, че общите показатели за попълване на личния състав са под натиск заради нарастващите загуби на фронта, а много руски студенти се опасяват, че ще бъдат прехвърляни от звена за дронове директно в щурмови подразделения с висока смъртност.

Според наличната информация руският министър на науката и висшето образование Валерий Фалков е разпоредил на водещите университети в страната да гарантират, че поне 2% от студентите ще подпишат договори с Министерството на отбраната.

Руски военни блогъри също разкритикуваха в края на март неефективността на тази кампания, тъй като недоверието сред младите кандидати расте.

На този фон нито руските, нито украинските сили съобщават за потвърдени значими промени по фронтовата линия.

През изминалата нощ руската армия е изстреляла и 94 дрона срещу украинска територия.