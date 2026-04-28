Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
ISW: Москва не се отказва от нови териториални амбиции в Украйна

28 Април, 2026 07:09 1 292 37

  • донецка област-
  • русия-
  • украйна-
  • територии-
  • институт за изследване на войната

Руски представители вече говорят за буферна зона в Днепропетровска област и пълно завземане на Запорожие, докато Кремъл изпитва затруднения с набирането на нови войници

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставени руски представители продължават да заявяват териториални претенции към Украйна, които далеч надхвърлят официално поставеното искане Киев да се изтегли от Донецка област. Това се посочва в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от News.bg.

На 27 април лидерът на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин е заявил пред кремълската агенция ТАСС, че Русия трябва да създаде „буферна зона“ и в Днепропетровска област, за да гарантира сигурността на окупирания район Велика Новосилка в Донецка област.

По думите му Москва трябва също така да поеме изцяло контрола върху останалата неокупирана част от Запорожка област.

Според ISW подобни изявления потвърждават дългогодишната оценка, че Кремъл преследва значително по-широки териториални цели, отколкото публично признава в рамките на мирните разговори.

Така думите на Пушилин противоречат на опитите на Москва да представя като единствен спорен въпрос отказа на Украйна да предаде неокупираната част от Донецка област.

Паралелно с това анализаторите отбелязват, че руското Министерство на отбраната се опитва да тушира тревогите около кампанията за набиране на студенти в армията, стартирала в края на 2025 и началото на 2026 година.

Причината е, че общите показатели за попълване на личния състав са под натиск заради нарастващите загуби на фронта, а много руски студенти се опасяват, че ще бъдат прехвърляни от звена за дронове директно в щурмови подразделения с висока смъртност.

Според наличната информация руският министър на науката и висшето образование Валерий Фалков е разпоредил на водещите университети в страната да гарантират, че поне 2% от студентите ще подпишат договори с Министерството на отбраната.

Руски военни блогъри също разкритикуваха в края на март неефективността на тази кампания, тъй като недоверието сред младите кандидати расте.

На този фон нито руските, нито украинските сили съобщават за потвърдени значими промени по фронтовата линия.

През изминалата нощ руската армия е изстреляла и 94 дрона срещу украинска територия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 владѝмир

    6 6 Отговор
    няма да се размине !

    07:13 28.04.2026

  • 3 Наблюдател

    30 6 Отговор
    Украйна отдавна няма.
    Фашистките бандеровски зверове я продадоха на реваншисти и колониалисти да я грабят, и пращат мъжете на фронта, а жените по увеселителни заведения, да разнообразяват араби, афганистанци и т.н

    07:15 28.04.2026

  • 4 Локум Захов

    11 4 Отговор
    Така ще да е!

    07:19 28.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Валерий Герасимов, началник щаб

    4 15 Отговор
    Завтра влизаме в Купьянск 😁

    07:25 28.04.2026

  • 7 ЗЕЛЕНИЯ ЩЕ ВРЪЩА

    19 5 Отговор
    И Одеса.

    07:26 28.04.2026

  • 8 Госあ

    14 4 Отговор
    Дано постигнат тези цели ! Възпитателно е !

    07:31 28.04.2026

  • 9 Студент

    4 15 Отговор
    Не е нормално да прекъсваш ученето си за да стреляш за пари по хора които са у дома си и да умираш за прищевките и кефа на дементирал мизантроп! Дали в бункера няма портрет на Хитлeр в цял ръст!

    07:33 28.04.2026

  • 10 Морския

    4 16 Отговор
    Генералната линия на подлогите е че когато Кремъл нападне някого винаги е в правото си, а когато нападнатата страна се защитява е виновна.

    Коментиран от #32

    07:35 28.04.2026

  • 11 Тити

    4 18 Отговор
    Рашистите не разбраха ли за пет години че Украйна не им по силите????

    Коментиран от #23

    07:36 28.04.2026

  • 12 Хахахахаха

    17 4 Отговор
    Изпитвали затруднение с наемането на хора хахахахахаах, всеки ден по 1000 човека се записват, интересно ми е укрите дали на месец имат 1000 доброволци хахаха, едните са готови на всичко Русия да си върне техните земи, другите са готови на всичко да избягат от новите руски земи. Даваха един украинец който си призна че го е страх да отиде до магазина, да не го хванат и закарат на сигурна смърт

    Коментиран от #15, #16, #25

    07:38 28.04.2026

  • 13 Стьопата

    5 11 Отговор
    Наемането на студенти ще стимулира образоването на руския npос народ! Много младежи се нуждаят от тези деньги за да продължат образованието си, ако не ги закопат у Украйна!

    07:39 28.04.2026

  • 14 Кирило Буданов, разведчик

    4 14 Отговор
    Само вметна че докато Макква мичтае за розави понита и пабеди, Туапсе отново гори, вали нефтен дъжд и черни сажди !!! Честита паБеда таваришчи, за 9-ти Май ще има тържествен Салют-Заря подготвен от вездесъщата украинска разведка ☝️

    Коментиран от #18

    07:41 28.04.2026

  • 15 Хахахахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахахаха":

    Между другото самите европейци си признават, че дори сега голяма част от новите доброволци не отиват на фронта, а влизат в резерв, обучават ги ако има война с Нато, докато укрите вече няма какво да обучават, само от началото на годината са загинали 48 украинки на фронта, хвърлени рамо до рамо да се бият с мъжете, смятай какъв недостиг на мъже има

    07:41 28.04.2026

  • 16 Пешко

    3 12 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахахаха":

    Ама те руснаците се бият срещу занулена армия от пет години! Вече са пред Лондон!

    Коментиран от #20

    07:41 28.04.2026

  • 17 Алоо Институтааа!

    16 2 Отговор
    Ами защо пратихте Борис Джонсън да провали почти подписания договот за мир??? Тогава територилни претенции нямаше! След като накарахте Зеленски да води война, войната се получи. И всяка война води до резултати.
    После след като миналата година Русия направи преложение за оттегляне от остатъка от Донецк като в замяна върне територии които бе превзела и да се подпише мир по тогавашнатафронтова линия, защо накархте Зеленски пак да се бие??? Разбира се че след като Русия превземе сама останалите 15% от Денецк, Русия няма да върне нищо и ще направи ново предложения!
    А и разбира се ще направи буферна зона за да предпази граничнното си население от КУРските атаки Буданов и натюфците.

    07:42 28.04.2026

  • 18 Руснаци

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Само да метна това вие е успеха хахахахах за 5 години война, украинските медии си признаха 5 милиона украинци са убити, ранени или изчезнали на фронта, а ти се кефи за удар по нефтени депа хахаха, аааа то като няма успехи на фронта и това е нещо хахахаха, 100000 км изгубена територия, ама важното е че удряме нефтени предприятия хахаха, много си тъжен дядка

    07:43 28.04.2026

  • 19 БРИТАНЦИТЕ

    13 2 Отговор
    Ще гледат Одеса през крив макарон.

    07:43 28.04.2026

  • 20 Руснаци

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пешко":

    Скоро братле, има няма още 1 млн останаха за мобилизация, 5 години всеки месец пи 50000 принудително мобилизирани украинци, 5 година, в началото на войната само за 2 месеца имаше около 1 млн доброволци в украинските сили, можеш да направиш сметките за какво унищожение става дума от украинска страна

    07:45 28.04.2026

  • 21 Най сетне!

    11 2 Отговор
    Любимата ми статия за смешния украински плач на надрусаняка зеле! Украинския му е развален, като английския му. Помежду си говорят на руски. Клоуни!

    07:48 28.04.2026

  • 22 Стьопата

    4 4 Отговор
    Искат военни резултати от студентите, а своите синковци са покрили в гнилия Запад! Лицемерие, господа!

    07:50 28.04.2026

  • 23 Каква "Украйна" бе?

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    Има ли още такава функционитаща държава?
    А войната е почти 5 години защото евро-натовците са издръжливи и още мърдат. Докато още мърдат и народите им не са ги изритали , войната на изтощение ще продължава. Те са основния проблем.
    Русия бърза работа няма. Бърза работа- срам за Майстора!

    07:51 28.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Маша Шекерова

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахахаха":

    Какви доброволци бре?Ращиската армия НАЕМА крепостни срещу заплащане.А дали им плащат е друг въпрос.

    Коментиран от #26, #27

    07:55 28.04.2026

  • 26 Не само им плащат

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Маша Шекерова":

    А след изтичане на контракта, руснаците се завръщат вкъщи. За украинеца мобилизацията е Уан уей тикет. Към гробищата.

    Коментиран от #28

    07:58 28.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стьопата

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Не само им плащат":

    Какъв контракт бе? Коментираш статия която не си прочел! Там пише че подписваш за оператор на дрон, а те пращат на първа линия! Разчиташ на руска честна дума!

    Коментиран от #34

    08:02 28.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 точка

    8 2 Отговор
    Русия искаше кратка война и я постигна. И в Истамбул даже подписаха. Но както винаги западът където се намеси нищо не свършва бързо. Те са като булдог. И България е най удачният пример. След войната САНСТЕФАННСКИ договор. Намесва се западът с Берлин и чак след 30г!!!си връщаме ЧАСТ от Санстефано. 1908 обявяваме независимост. Русия си познава противника от 400 г.

    08:06 28.04.2026

  • 31 Маринов

    5 1 Отговор
    Нещата ще се успокоят и ще ви дойдат на мястото, когато:
    - се обособи Ноеирусия с център Одеса
    - Малоруския с център Киев изгони фашистката хунта
    - в няколко области, западно от Лвов се обособи държавата Окрайнина, в нейните етнически граници
    - се осъществи пряка връзка с Приднестровието.
    - се осъществи демилитаризация в Малоруския. С не повече от 100000 жандармерия и никаква армия.
    - се сложи под контрол военното производство и развой.
    Тогава военните националисти от ВСУ ще отидат в ЕС, където ще започнат сериозните проблеми.
    Мисля, че Русия към това се стреми. А противодействието на реализацията на тия цели поддържа сегашната война и в определен момент може да доведе до вдрен сблъсък - първо с тактически оръжия.
    Това е мое мнение.

    08:07 28.04.2026

  • 32 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Морския":

    Тая генерална линия отнася ли се за Виетнам, Лаос, Камбоджа, Корея, Сирия, Югославия, Ирак, Иран, Руанда, Гренландия, Куба, Палестина, Ливан, Венецуела и пр? М?

    08:08 28.04.2026

  • 33 си пън

    3 0 Отговор
    курабийкова,кво ти дреме кат укрото си ги връща ежедневно пак според теб и както казваш;айнатаосрайната

    08:09 28.04.2026

  • 34 Руснаци

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Стьопата":

    Хххааахаха, има 5 случая от 130 млн държава, я ми обясни как седят нещата за украинската мобилизация, излизаш за хляб,а на следващия ден си на фронта с еднопосочен билет, трагедия е всичко в Украйна, такъв геноцид над собствения си народ както е в Украйна не е имало дори по време на първата и втората световна

    Коментиран от #35

    08:09 28.04.2026

  • 35 Госあ

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаци":

    Президентът, освен че е нелегитимен е еврей. Чистят територията за ч@ф@ди. Вече се появиха големи анклави със собствени училища, магазини и въоръжени групи !

    08:18 28.04.2026

  • 36 Тиква

    6 0 Отговор
    Всичко което било окраинско, принадлежи на Русия,окра нищо не може,само да краде и да лъже.

    08:20 28.04.2026

  • 37 БАРС

    1 0 Отговор
    РОСИЯ ВИНАГИ СИ РАЗШИРЯВАЛА ТЕРИТОРИЯ А КОГАТО СА Я НАПАДАЛИ.В СЛУЧИЯ МОЛКО РАЗЛИЧЕН НО УКРАИНА С ПОМОЩА НА НАТО СЕ Е ГОТАНЛА ДА НАПАДНЕ ДОНБАС ВЪПРОС НА МЕСЕЦ ИЛИ НА ДВА Е БИЛО.НО ПУТИН УМЕН И ХИТЪР ПРЕЗИДЕНТ ГИ ИЗПРЕВАРИ И ЗАТОА ИМА ПРАВО ДА ЗАБИРА ЗЕМЯ ДОКАТО НЕ КАПИТУЛИРАТ УКРИО БАНДЕРОВЦИТЕ .ПУТИН НЕ НАПРАЗНО КАЗА :ТАМ КЪДЕТО СТЪПИ РУСКИЯТ БОТУШ ТО Е НАШЕ ПРЕДИ ТОВА КОЛКО ДОГОВОРА ПОДПИСАЗА ЩА ММИР 3ИЛИ 4 БЯЗА И КАКВО УКРИТЕ НИЩО НЕ ИЗПЪЛНИХА ХВЪРЛИХАГИ В КОША ЗА БОКЛУК КАКТО КАЗА ПУТИН ,ЗАТОВА и ЩЕ ЗАБИРАТ ОЩЕ ЗЕМЯ ПРАВИ СА РАШКИТЕ .

    08:42 28.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания