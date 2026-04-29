На 9 май в Москва! Кремъл обясни липсата на военна техника на парада

Колона с военна техника няма да участва в парада на 9 май в Москва поради терористичната заплаха, идваща от Украйна. Това обяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

''Киевският режим, който всеки ден губи позиции на бойното поле, сега е преминал към пълномащабна терористична дейност. Следователно, предвид тази терористична заплаха, разбира се, се предприемат всички мерки за минимизиране на опасността'', отговори той на въпроси на журналисти.

Песков припомни, че миналогодишният парад посветен на 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война е бил мащабен.

През 2026 г. той ще се проведе в по-малък формат, подчертава говорителят.