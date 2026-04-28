До 2 август! Върховната рада на Украйна удължи военното положение и мобилизацията

Украинският парламент гласува ''за'' законопроекта, предложен от Володимир Зеленски, който удължава срока на военното положение в Украйна до 2 август 2026 г., съобщава Укринформ, цитирана от Фокус.

Предложените по-рано два законопроекта - ''За одобряване на Указа на президента на Украйна'' и ''За удължаване на срока на военното положение в Украйна''(№ 15197) бяха подкрепени от 319 депутати.

Срокът на военното положение и общата мобилизация в Украйна вече се променя, като новата дата вече е - 2 август 2026 г.

Припомняме, че на 24 февруари 2022 г. Руската федерация започна пълномащабно нахлуване в Украйна. В същия ден Киев обяви въвеждането на военно положение, което въведе до обща мобилизация.

От началото на конфликта между Русия и Украйна Върховната рада е удължавала срока на военното положение и общата мобилизация 19 пъти.