Защо украински войници се пристрастяват към хазарта

Украинските войници на фронта почти нямат възможности да се отърсят от тежкия делник. Поради което някои от тях се пристрастяват към хазарта. Възползва ли се Русия от това? И дали дори насърчава зависимостта от хазарта?

Андрий (името е променено) е над 50 и е един от многото пристрастени към хазарта украински войници. Съгласява се да говори пред германската обществена медия АРД само с покрито лице, за да не бъде разпознат.

Тази страст изтласква всичко останало на заден план, разказва мъжът пред АРД. "Мислиш само за играта, тя те привлича като магнит и в даден момент установяваш, че животът ти се състои само от това."

Андрий служи от четири години. Пристрастен е към хазарта от 15 години - започнал със спортни залагания, първо с малки суми, след което се впуснал да увеличава залозите, а понеже губел, потънал в дългове. За няколко години успял да се освободи от зависимостта, но в армията отново ѝ се поддал.

"Всеки копнее за нещо, което да му достави радост"

Както споделя войникът пред АРД, в неговата част има много строг режим. "Не можем често да напускаме терена, прекарваме тук 90 процента от времето си, година след година. Всеки копнее за нещо, което да му достави радост, а възможности почти няма", разказва войникът и добавя: "Прииска ми се отново да изживея чувствата, които изпитвах, когато проследявах игрите на любимите ми отбори, когато вкарваха голове, а аз се радвах".

Няма информация колко войници от армията на Украйна са пристрастени към хазарта. Но е факт, че военните се занимават с онлайн игри на щастието по-често от цивилните граждани, казва пред АРД психоложката Тетяна Синицка, която работи в организация, осигуряваща терапия на пристрастените към хазарта.

"Ние, цивилните, имаме възможности да разнообразим живота си - можем да отидем на кино, да почетем книга или да се срещнем с приятели. Но какво би могъл да направи човек в армията, където такива възможности няма? Игрите на щастието са лесно достъпни през смартфона, намаляват напрежението и отклоняват вниманието от реалността."

В Украйна игрите на щастието, които бяха забранени в продължение на години, са разрешени отново от 2020-а, припомня АРД. А това, че пристрастяването към тях се разпространява в армията, е известно вече от две години. През 2024 година войникът Павло Петриченко пусна петиция на сайта на украинския президент, с която помоли да се ограничи достъпът на военните до казината онлайн и офлайн.

И засегна нерв, отбелязва германската медия. Само за няколко часа се събраха 25 000 подписа, а президентът бе принуден да се заеме с темата. Днес, две години по-късно, правителството предприема действия: държавната служба за регулация на пазара на игри на щастието трябва да се погрижи военнослужещите вече да не могат да се регистрират на съответните платформи.

Досега такива забрани са наложени на 13 500 пристрастени към хазарта, които са включени в регистър на патологичните играчи. Сега забраната трябва да важи за всички военни.

Има ли намеса на Русия?

Заместник-министърката на дигиталното развитие Наталия Деникеева призна наскоро по украинското радио, че стъпките е трябвало да бъдат предприети много по-рано - най-малкото заради подозрението, че зад част от нелегалните казина стои Русия. "Когато играят, войниците дават достъп до данните си. А това, меко казано, не допринася за нашите отбранителни способности. Това може да бъде опасно както за хората, така и за техните семейства. Може да бъде опасно и за страната ни", предупреди Деникеева.

Блокиран може да бъде обаче само достъпът до официалните платформи и букмейкъри. Войникът Андрий не вярва, че това ще е достатъчно за намаляване на хазартната зависимост сред войниците. "Който е изобретателен, ще намери други пътища. Аз например играех на платформа, която не е регистрирана в Украйна. И използвах криптовалута, за да заредя сметката си там."

Междувременно Андрий е започнал терапия. И се надява, че скоро ще е в състояние да превъзмогне зависимостта си.