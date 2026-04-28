Володимир Зеленски към Израел: Никоя нормална държава не купува крадени стоки

Украйна ескалира реториката си към Израел в спор относно предполагаеми доставки на зърно от окупираните от Русия украински територии, като президентът Володимир Зеленски предупреди за санкции срещу замесените, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Във всяка нормална държава закупуването на крадени стоки е действие, което води до правна отговорност. Това се отнася по-специално за зърно, откраднато от Русия", написа днес Зеленски в социалните мрежи. "Очакваме израелските власти да уважават Украйна и да се въздържат от действия, които подкопават двустранните ни отношения", добави той.

Според Зеленски товарен кораб е превозил зърно от окупираните украински региони до Израел за втори път тази година и се очаква да бъде разтоварен в пристанище Хайфа.

Украинското външно министерство извика в понеделник посланика на Израел в Киев Михаил Бродски.

Израелският външен министър Гидеон Саар призова Украйна да предостави доказателства в подкрепа на твърденията си.

Според разследване на израелския вестник "Аарец", пратката ще е четвъртата подобна доставка тази година. В публикацията се казва, че подобни товари може да са пристигали в Израел многократно от 2023 г. насам.

Зеленски заяви, че санкциите трябва да са насочени към тези, които транспортират зърното, както и към "физически и юридически лица, които се опитват да се възползват от тази престъпна схема".

Русия, която анексира Крим през 2014 г. и започна пълномащабна инвазия през 2022 г., сега контролира около една пета от територията на Украйна, посочва ДПА. Югоизточната част на страната е ключов селскостопански регион поради плодородната си черноземна почва. Украйна смята търговията със стоки от окупираните райони за незаконна.