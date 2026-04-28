Володимир Зеленски към Израел: Никоя нормална държава не купува крадени стоки
28 Април, 2026 21:45 1 794 54

Според Зеленски товарен кораб е превозил зърно от окупираните украински региони до Израел за втори път тази година и се очаква да бъде разтоварен в пристанище Хайфа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна ескалира реториката си към Израел в спор относно предполагаеми доставки на зърно от окупираните от Русия украински територии, като президентът Володимир Зеленски предупреди за санкции срещу замесените, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Във всяка нормална държава закупуването на крадени стоки е действие, което води до правна отговорност. Това се отнася по-специално за зърно, откраднато от Русия", написа днес Зеленски в социалните мрежи. "Очакваме израелските власти да уважават Украйна и да се въздържат от действия, които подкопават двустранните ни отношения", добави той.

Според Зеленски товарен кораб е превозил зърно от окупираните украински региони до Израел за втори път тази година и се очаква да бъде разтоварен в пристанище Хайфа.

Украинското външно министерство извика в понеделник посланика на Израел в Киев Михаил Бродски.

Израелският външен министър Гидеон Саар призова Украйна да предостави доказателства в подкрепа на твърденията си.

Според разследване на израелския вестник "Аарец", пратката ще е четвъртата подобна доставка тази година. В публикацията се казва, че подобни товари може да са пристигали в Израел многократно от 2023 г. насам.

Зеленски заяви, че санкциите трябва да са насочени към тези, които транспортират зърното, както и към "физически и юридически лица, които се опитват да се възползват от тази престъпна схема".

Русия, която анексира Крим през 2014 г. и започна пълномащабна инвазия през 2022 г., сега контролира около една пета от територията на Украйна, посочва ДПА. Югоизточната част на страната е ключов селскостопански регион поради плодородната си черноземна почва. Украйна смята търговията със стоки от окупираните райони за незаконна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    58 6 Отговор
    зеленияпор нещо е в голяма грешка, световната икономика е създадена от крадени стоки!

    Коментиран от #18

    21:47 28.04.2026

  • 2 Смърф

    61 5 Отговор
    Е сега вече удари на камък този смъркач !!!!
    Да критикуваш шестопръстите ?!?!?

    21:47 28.04.2026

  • 3 Ошашавена копейка

    7 37 Отговор
    Тук за кой да викаме?

    Коментиран от #13, #41

    21:47 28.04.2026

  • 4 долу украйна

    60 6 Отговор
    никоя нормална държава не внася храни БЕЗМИТНО и БЕЗКОНТРОЛНО от страна, която от 5 г е във война и са паднали повече бомби отколкото през ВСВ! всичко е замърсено! за България и и скапания ЕС говоря. Освен това никоя нормална държава не иска 27 държави да й изтеглят безвъзмезден дълг от 90 млрд и след което половината да се окрадат, да ходят на екскурзии до истанбул и да си купуват златни тоалетни!

    Коментиран от #10

    21:48 28.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    19 10 Отговор
    Зеленият чорап му пожелавам искрено от сърце да се сбие с Капитан Англия и капитан Англия да му тушира и двата крака

    21:49 28.04.2026

  • 6 Ха Ха,

    45 4 Отговор
    най големите крадци , най кресливи ...

    21:49 28.04.2026

  • 7 Комикът е уникален

    46 4 Отговор
    Така успя да излъже и украинците и сега те се чудят как да го махнат а той удължава военното положение и мобилизацията и трупа пари в своите сметки в банки и сейфове. Все пак нали се сещате че за да му върви далаверата пуска отчисления и към някои ръководни кадри в Брюксел а други ги държи с компромати и заплахи към семействата.

    21:49 28.04.2026

  • 8 Така Така

    30 4 Отговор
    Зельо това не е нормална държава първо и второ и ги си като тях :)))))

    21:49 28.04.2026

  • 9 Ти да видиш

    37 3 Отговор
    Тоя директно казва че исраил е ненормална държава. Някой ще му дърпа ушите

    21:50 28.04.2026

  • 10 Да де

    5 18 Отговор

    До коментар #4 от "долу украйна":

    Ама ти си никой.

    Коментиран от #14

    21:50 28.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ошашавена копейка":

    не за господарите ти , дедо Сорос и фонлайнар...

    21:50 28.04.2026

  • 14 Ами

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    И ти също

    21:51 28.04.2026

  • 15 Хахахихихохо.

    24 3 Отговор
    Казал най- големия крадец

    21:52 28.04.2026

  • 16 Горски

    26 4 Отговор
    След като днес не се сключи примирие между Иран и съединените щати и излизането на обединените Арабски Емирства от опек цената на петрола скочи рязко нагоре.
    Цената на долара спрямо еврото за ужас на европейските лидери защото Европа плаща Петрол и газ в долари също скочи нагоре а те през цялото време се опитват да задържат котировката на долара спрямо еврото възможно ниско по всякакъв начин независимо че еврото няма абсолютно никакво покритие.
    И котировките на европейските акции тръгнаха рязко надолу на европейската стокова борса.
    Печелившите от тази ситуация са съединените щати и Русия а губещите са Европейския съюз и Азия.
    Да ви е честито скъпи европейски съграждани кризата която се очертава в Европейския съюз

    21:52 28.04.2026

  • 17 зелката: кучето си лае кервана си върви

    21 5 Отговор
    така и с русофобите си джафкат по Мечока бълнуващи копейки

    Коментиран от #28

    21:52 28.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    11 3 Отговор
    Вече казаха всичко по въпроса!

    21:54 28.04.2026

  • 21 Баба Гошка

    34 5 Отговор
    Аббре откаччаллник, земята е на този, който я владее - рускоезичното й население, което се опитахте да ексстерминирате. Те са произвели зърното и го продават. На вас ли очакваш да го подарят? Та вие, след като ви подариха тази земя 1991ва, я продадохте за жълти стотинки на блекрокаджиите и мон Сатанто. Доказахте колко деффектни сте у тъъпоъгълниците си, зловреддници ненаситни

    Коментиран от #27

    21:54 28.04.2026

  • 22 защо

    18 5 Отговор
    Ще ви уважат и Израелските власти, що да не ви уважат. Английските ви уважиха, Американските и Руските продължават да ви уважават, щом настояваш и Израелските ще ви уважат.

    21:55 28.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    20 6 Отговор
    Дрогата не прощава! Зеления клоун като се нашмърка и се взема за властелина на света! За това пък урсулите бурно аплодират изпълненията му, защото дялкат комисионни!

    21:57 28.04.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    5 23 Отговор
    Браво на Зеленски и Буданов.
    Украинската разведка всичко знае и басма не цепи !!!
    Аз не знам кво се случва на Червения площад и когда превзехме Купянск.....

    21:58 28.04.2026

  • 26 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    21 4 Отговор
    СЪВСЕМ ИЗКУКУРИГАЛ. ЗНАЕМ ИЗРАЕЛ НЕ Е НОРМАЛНА ДЪРЖАВА,А УКРАЙНА КАКВА Е ?!

    21:58 28.04.2026

  • 27 Наблюдател

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "Баба Гошка":

    Точно в десятката. Браво!

    22:01 28.04.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    5 16 Отговор

    До коментар #17 от "зелката: кучето си лае кервана си върви":

     "...кучето си лае кервана си върви..."

    Кервана се стопи до дузина чалми и няколко осли ☝️

    22:02 28.04.2026

  • 29 така, така

    20 6 Отговор
    Тръгнал да казва търговеца на крадени стоки.

    Това озлобяване срещу Израел не ще да е ей-така, еле пък заради стока, която Израел си получава от Русия години наред. Явно наркоманчето си е видяло баланса на сметчиците и 90 милиарда от ЕС, ама хич няма да му помогнат. И понеже няма какво да предложи на пазара, нищо не им остана на завалийките, ч да с епробва да продава чуждата реколта, така де някаква милост може да дойде от Изарел. Обаче много е сбъркал - на стар краставичар няма как краставици да продава.
    Масово в Израел го обвиняват в неблагодарност, наглост и безочие. Ако наркоманчето прочете изявленията на израелския елит, ще се скрие, заради собствената си безопасност. Както е тръгнал, дори аятоласите може да се окажат по-уважавани и почитани от циркаджията.
    Народа е казал - чрез нахалство към прогрес, ама тази стратегия не работи при евреите - те не обичат да бъдат изнудвани и реагират, махайки проблема.

    Коментиран от #34

    22:04 28.04.2026

  • 30 Професор

    5 5 Отговор
    Турция се управлява от Сефардски Грузински евреин Ердоган. Русия се управлява от руски евреин Шаломов с майка Циля Вениаминовна също еврейка. Украйна се управлява от украинския Евреин Зеленски. САЩ се управлява от дърт пeдофил - германец слуга на полския евреин Нетаняху.

    Коментиран от #40

    22:07 28.04.2026

  • 31 Съдията

    18 4 Отговор
    Тоя бая некачествена стока шмърка. Дори зърното да е от тези територии, руснаци са го сяли, поддържали, жънали. Значи си е тяхно. Сменяй дилъра дорде е време, пан Зеленко!😂

    22:08 28.04.2026

  • 32 сноу

    12 3 Отговор
    Оти се косиш зузи като ке ти мине....утре мухата лайнярка ке ти прати армаган писано яйце и под него чек с подпис нашия гюр..

    22:08 28.04.2026

  • 33 пони, ама розАво

    5 4 Отговор
    Обърках се!
    За кого да викам сега?!?

    Абе я сало Уганде, хероинам сало бе!

    Коментиран от #43

    22:08 28.04.2026

  • 34 Ами да

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "така, така":

    Евреите утрепаха предишният аятолах А Моджтаба е без крака и с едно око.

    22:09 28.04.2026

  • 35 Неподписан

    4 3 Отговор
    Втора част на филма "Фирмата - Володимир в Аржентина,по стъпките на вожда",гледани се много...

    22:09 28.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зелен клошар

    14 4 Отговор
    Ама ти не отказваш крадени руски пари нали плужек зелен.

    22:11 28.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гробар

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Професор":

    Сталин знаеше как да се справи с палавите руски евреи кривнали от правия път, на това се дължеше възхода на СССР.

    22:14 28.04.2026

  • 41 Копейките са фенове на Израел=

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ошашавена копейка":

    Вижда се. Но как са фенове едновременно на Иран и Израел не е много ясно. Нарича се когнитивен дисонас :)))

    Коментиран от #46

    22:19 28.04.2026

  • 42 Второ

    5 3 Отговор
    А щеше ли да "кредени стоки" ако Зеленски беше казал:
    "Не искаме да влизаме в Нато".
    Или ако беше спазил Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.

    Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, като автономни, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.

    Единствената държава в Е­в­ропа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 г. Нато се приближава до нея. А 800-те американски бази?
    Това е причината за войната-изискаваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО.

    Коментиран от #49

    22:22 28.04.2026

  • 43 Нарича се когнитивен дисонанс.

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "пони, ама розАво":

    Наблюдава се при русофилите. Бяха фенове на Тръмп, който унижи Русия. После станаха фенове на Иран. Сега са фенове на Израел. А Израел унищожи Иран, а Иран е съюзник на Русия. Наистина са много розАви понита :))

    Коментиран от #48

    22:25 28.04.2026

  • 44 Дудов

    3 3 Отговор
    Истината е че кродеца вика "Дръжте Крадеца".На крадците мястото е в затвора.Пък било той Аушвиц

    22:27 28.04.2026

  • 45 вярно е

    3 4 Отговор
    Украйна не е нормална. Краде 90 млр.

    22:28 28.04.2026

  • 46 Копейков

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Копейките са фенове на Израел=":

    Аз съм фен на Хитлер и нинавиждам евреи

    22:29 28.04.2026

  • 47 Колективен руски крепостен

    3 2 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    22:31 28.04.2026

  • 48 Затова

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Нарича се когнитивен дисонанс.":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    22:32 28.04.2026

  • 49 Е нали👇

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Второ":

    Киев за два дня и всьо 🤣🤣?Кви буфери те гонят?

    22:34 28.04.2026

  • 50 Укрофоб

    1 1 Отговор
    Да го сложа на майка ти в устата

    22:37 28.04.2026

  • 51 Истинско обещание 🇮🇷

    2 2 Отговор
    Че ти Израел за нормална държава ли е имаш бе ? Тя е окупатор който спонсорира и генерира тероризъм

    22:37 28.04.2026

  • 52 Ама те не са

    1 0 Отговор
    Нормална държава. И ти си от яхгата черга фашистка!

    22:39 28.04.2026

  • 53 хе хе

    0 0 Отговор
    кой го казва

    22:40 28.04.2026

  • 54 Русия:

    0 0 Отговор
    България ни "открадна" 700 млн. евро. Това заяви в интервю за "Дневен ред" руският бивш разузнавач ген. Леонид Решетников, който е считан за човека зад кандидатурата на Румен Радев за президент през 2016 г. През 2014 г. България, при правителството на Пламен Орешарски, се оттегли от "Южен поток" - международен проект за пренос на природен газ от Русия, през Южна Европа, чиято основна цел бе да осигури на руската държава алтернативно трасе за износ, заобикалящо Украйна. Предполагаемият разговор между Путин и Радев: "Кога ще ми върнете 700-те милиона?"

    22:40 28.04.2026

